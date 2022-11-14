Интервью Роналду – дешевый популизм. Переворачивает факты, чтобы «МЮ» отпустил его на удобных условиях

Идеальный гость для «Есть тема».

Криштиану Роналду дал эпохальное интервью Пирсу Моргану. Целиком оно появится в четверг, но даже та малая часть , которой поделился Морган, согрела сотни квартир по всему миру.

На старте хочу проговорить несколько моментов.

1. Мы пока не видели интервью целиком – возможно, Криштиану поливал совершенно других людей, а хитрый Пирс Морган нарезал это так, чтобы речь шла о Тен Хаге, Сульшере и Рангнике.

2. Появление Рангника в «Юнайтед» смущало не только Роналду.

3. Претензии к нулевому прогрессу клуба за последние 10 лет абсолютно верны. Странно, что они не смущали Роналду во время перехода – но застой очевиден.

Если коротко, интервью Роналду выглядит так .

Морган заявил, что Криштиану сам попросил Пирса об интервью – неудивительно: португалец давно говорит только с теми, кто готов облизывать величие Роналду. А других показательно игнорирует – даже если это бывшие партнеры по «Манчестер Юнайтед».

Морган не укусит и не парирует фактами, как сделал бы тот же Гари Невилл. Поэтому можно кормить публику популистскими лозунгами, не получая в ответ неудобных вопросов.

«Я не уважаю Тен Хага, потому что он не уважает меня», – вбрасывает Криш довольному Моргану. Кажется, у нас разные определения слова «уважение».

•‎ Уважение – это когда тренера на первой пресс-конференции спрашивают о звездном форварде, зная о несовместимости стиля Тен Хага, а Эрик подчеркивает важность португальца: «Я с нетерпением жду возможности поработать с Роналду. Он настоящий победитель и потрясающий игрок. Конечно, я хочу, чтобы он остался в «Манчестер Юнайтед». Он был очень важен для этого клуба и может выдавать отличную статистику».

Это не просто дипломатия – инсайды надежных The Athletic и The Telegraph подтверждали слова тренера: опыт и голы Роналду пригодятся команде.

•‎ Уважение – это когда тренеру тычут фотки Роналду из спортзала в Португалии, а он все равно защищает: «Он не с нами, и это связано с личными проблемами. Мы планируем этот сезон с Криштиану Роналду, вот и все. Я с нетерпением жду возможности поработать с ним. Криштиану не продается».

• Уважение – это смещение фокуса с одного Роналду на всех игроков, которые ушли со стадиона во время товарищеской игры с «Райо»: «Ушел не только Роналду – были и многие другие, кто отправился домой. Это неприемлемо – это касается всех».

Если для Криштиану это не уважение, то португальцу стоит прикупить толковый словарь. А еще посмотреть там значение слова «профессионализм», которым любит хвастаться Роналду.

В четверг Тен Хаг сообщил Криштиану, что того не будет в старте – в ответ португалец сказал , что болеет, и вообще не поехал с командой на матч с «Фулхэмом». Видимо, звонил Моргану и договаривался об интервью.

В войне с тренером и клубом Криштиану обращается к болельщикам, вбрасывая не меньший бред про незыблемую поддержку: «Фаны должны знать правду. Я хочу лучшего для клуба, и именно поэтому я перешел в «Манчестер Юнайтед». Я люблю «Манчестер Юнайтед», я люблю болельщиков, они всегда были на моей стороне.

Сэр Алекс тоже это знает. Он знает лучше других, что клуб идет не по тому пути, который заслуживает».

Смешно – кажется, этот текст действительно писали в середине августа (чтобы найти подходящую цитату Пикассо). Потому что после отказа выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» фанаты скорее лайкнут твит скаузера Каррагера (там уже 125+ тысяч), чем выберут сторону Роналду.

Криш, методично закапывающий отношения с фанатами тупыми выходками, теперь обращается к ним: «Эй, смотрите! Это все еще я, старый добрый Криш. Помните, как я выиграл для вас Лигу чемпионов? А нашу связку с Руни (он, правда, завидует мне – я-то до сих пор топ, да еще и красивый)»?

Пинки Глейзеров и отсылки к величию Фергюсона – простейший ход, но он рассчитан на «слепых людей, которые не видят правды» (цитата из интервью). Да, клуб бесконечно отстал в развитии – но спортивный директор Джон Мерто и Тен Хаг делают правильные шаги, переламывая структуру. Быстрого результата не будет, и глупо было его ожидать: клуб стагнировал не с момента ухода САФа, как удобно упоминает Роналду, а с 2005-го.

Хуже всего тайминг. Роналду обещал «рассказать правду» еще в середине августа – проблемы с Тен Хагом были уже тогда? Или португалец ждал, что свалит из Манчестера до конца ТО, а когда не вышло, решил дождаться следующего окна?

Поэтому ждал последнего тура – мгновенные санкции в виде отстранения от команды уже не применить. Поэтому мы говорим о Роналду в день, который максимально подчеркивает новую эру в истории клуба: 18-летний пацан из академии Алехандро Гарначо забивает победный с передачи новичка Кристиана Эриксена.

Но Криштиану плевать. Он уже не часть прогресса клуба, поэтому не переживает из-за испорченных отношений. Я писал об этом еще летом – позвольте процитировать себя: «Через сто лет, открыв Википедию, никто не вспомнит о том, как именно Роналду уходил ради рекордов: останутся только строчки и цифры статистики. А фанаты? Ну кто виноват, что они болеют за клубы, а не лично за Криша?»

О выгодах португальца Морган говорит почти прямо: «С большой вероятностью Роналду проведет отличный чемпионат мира, и в этом случае у него будет лучший шанс получить желаемое: попасть в конкурентоспособную команду ЛЧ, чтобы играть на топ-уровне еще несколько лет».

Это перекликается с инсайдом Фабрицио Романо: Роналду хочет вносить вклад и считает себя одним из лучших игроков команды.

Цель Роналду очевидна. Он обрывает последние связи с клубом, чтобы «Юнайтед» от него избавился. Джеймс Дакер из The Telegraph пишет, что в понедельник клуб проведет совещание, чтобы определить будущее Криштиану в команде. Почти наверняка от португальца избавятся уже зимой, перед этим купив нового нападающего.

Цель достигнута, миссия завершена. В зеркале, в которое так любит смотреть Роналду, не видно тонны говна, которое налипло к нему за эти два года. Вместо своего отражения на месте Криштиану я бы опять посмотрел в словарь – где-то там должно быть слово «мерзость».

Вспоминать больную дочь , когда хочешь свалить из клуба. Перекладывать вину на тренера, который публично защищал тебя даже в моменты откровенно тупых решений. Пинать Глейзеров, чтобы получить пару лайков поддержки. Прикрываться наследием – своим и Фергюсона.

Живя во вселенной, где он все еще лучший игрок мира, Роналду методично возвращается к прошлому. Удел Криша – сраться с критиками доводами в духе «Раньше было лучше» и переходить на личности. «Есть тема», забирайте гения.

Фото: REUTERS/Peter Powell, Jason Cairnduff; globallookpress.com/IMAGO/Darren Staples, Ricardo Larreina/Keystone Press Agency