Любимый клуб Елизаветы II – секрет, который 40 лет разгадывала вся Великобритания

От редакции: изначально пост был опубликован на сайте наших друзей из «Гола».

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Среди множества загадок вокруг ее образа Англию волновал и футбол: насколько он ей был интересен и за кого она болела?

Поход на стадион помог молодой королеве в начале правления

6 февраля 1952 года от тромбоза скончался король Георг VI. Спустя всего два дня его дочь весьма юного для монархов такого уровня возраста (ей было всего 25 − например, Георг VI стал королем в 40) приняла присягу и стала Елизаветой II.

Простому народу королева не очень нравилась: она мало появлялась в свете (хотя раньше иногда замещала отца на всяких мероприятиях), выглядела чопорно и, по ее же словам, больше любила лошадей, чем людей. Сравнение с отцом – символом борьбы Великобритании во Второй мировой войне – Елизавета проигрывала во всем. Такой имидж нужно было менять.

В этом помогла дата коронации. Ее назначили на 2 июня 1953 года − спустя почти полтора года с фактического вступления на престол. Это произошло из-за старых традиций: после смерти предыдущего правителя необходимо выдержать траурную паузу.

Все это время королева и ее окружение работали над образом нового монарха. Главная задача оставалась та же: необходимо сблизить Елизавету с людьми.

Для этого подошел финал Кубка Англии, который состоялся ровно за месяц до коронации. На «Уэмбли» встречались «Блэкпул» и «Болтон Уондерерс» – среди 100 тысяч зрителей была и королева с мужем Филиппом. Кроме толпы на главном стадионе страны за финалом впервые наблюдали по телевизору: в BBC заметили, что перед коронацией будущей королевы британцы массово покупают или арендуют телевизоры, поэтому показывали игру.

«Блэкпул» выиграл 4:3. Кубок и почетные жетоны победителям вручала сама Елизавета. Свидетели отмечали, что королева была любезной и приветливой, перебрасывалась репликами с футболистами, жала руки и улыбалась.

Идея неоригинальна – подобный сценарий Англия видела за 16 лет до этого. 1 мая 1937 Георг VI с женой Елизаветой (матерью этой королевы) посетили финал Кубка Англии на «Уэмбли», где вручили награды, улыбались и работали на публику. Матч состоялся за две недели до коронации монарха.

Следующий громкий визит Елизаветы II на футбол состоялся только через 13 лет. В 1966 году Англия принимала чемпионат мира. Для страны этот турнир стал главным событием столетия и лучшим успехом сборной. Королева не могла пропустить такое. Она посетила две игры: матч-открытие против Уругвая и финал Англия − ФРГ. Сценарий тот же: королевская пара на трибунах, улыбки, вручение наград.

Следующие сорок лет проходили в штатном режиме: громких поводов сходить на футбол не было, а потому упоминание Елизаветы в футбольных новостях сводилось к посвящению в рыцари важных игроков или тренеров.

Но даже без появления на стадионе и минимуме публичности по теме королева стала особой темой в мире игры.

Говорят, Елизавета II втайне болела за «Вест Хэм». Или «Арсенал»?

Все эти годы журналисты не успокаивались: в такой футбольной стране королева должна обожать футбол. Но источники во дворце объясняли: да, она болеет за некий клуб, но не может делать этого в открытую. Ведь любая открытая симпатия будет воспринята негативно.

Поэтому Елизавета предпочитала отмалчиваться и не реагировать на дикие слухи. А они порой были действительно дикими. The Sun написала, что королева тайно посещает игры «Миллуола» – лондонского клуба, известного отбитыми фанатами и местом старта для Тедди Шерингема.

По уверениям издания, на заднем стекле королевского автомобиля красуется наклейка «Никто не любит нас, но нам плевать» – главный лозунг Психов из Миллуола.

Daily Mirror вышла с опровержением этой информации: коллеги все перепутали и неправильно поняли. Это неназванный работник во дворце болеет за «Миллуол», а королева − за их главных врагов из «Вест Хэма».

Елизавета, по уверению издания, восторгалась великим тренером «Вест Хэма» Роном Гринвудом, который вместе с клубом выиграл Кубок Англии и Кубок Кубков. Она несколько раз встречалась с Роном и была поражена его образованностью.

Последним аргументом в пользу связи Елизаветы и «Вест Хэма» стал принц Гарри. На свое совершеннолетие он позировал с футболкой клуба в руках. Хотя в публикациях об этом удобно опустили, что Гарри посетил стадион «Аптон Парк» с визитом и футболку ему вручили представители клуба.

И «Миллуол», и «Вест Хэм» представляют Ист Энд − самый неспокойный район Лондона. До войны здесь обитали фашисты и анархисты, после тысячами селились иммигранты из Азии и Африки, а также рабочие местных фабрик. Здесь Гай Ричи снял «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» – причем сами жители района говорят, что такие истории происходят там регулярно.

И все это главный довод против того, что любимый клуб королевы оттуда.

Самые весомые (на данный момент) доказательства, что Елизавета все же болеет за конкретную команду, появились в 2007 году.

«Арсенал» наконец-то достроил новый стадион − церемонию открытия специально назначили на октябрь 2006 года, чтобы отметить 120-летие клуба. На громкое событие позвали и королеву, но Елизавета не приехала из-за болей в спине. Вместо нее «Эмирейтс» открывал муж Филипп.

Спустя несколько месяцев «Арсенал» получил приглашение в Букингемский дворец.

«Королева была разочарована тем, что не смогла официально открыть новый стадион «Арсенала» из-за проблем со спиной, – рассказывал представитель Елизаветы. – Поэтому Ее Величество решила устроить торжественное чаепитие, чтобы поблагодарить всех участников проекта за их усердную работу, а также познакомиться с новыми людьми».

Случай беспрецедентный: впервые на прием к королеве заявился целый футбольный клуб. Арсен Венгер, Тьерри Анри и вся команда провели 40 минут в резиденции королевы. Она спокойно общалась с игроками, рассказывала истории о дворце и отмечала разносторонний талант Анри.

Наибольшее впечатление королева произвела на 19-летнего Сеска Фабрегаса: «Она точно знала, кто я такой, – рассказывал он в интервью испанскому радио. – Мы немного поболтали, обсудили короля Испании. А потом она призналась нам, что давно болеет за «Арсенал» и очень рада видеть нас».

Эти слова в Англии взорвали инфобомбу. Издания опять обратились ко всем, кто работает во дворце. The Sun вновь провела расследование: по информации издания, Ее Величество болеет за «Арсенал» уже больше пятидесяти лет. Эту любовь Елизавете привила мать, которая восторгалась талантом вингера Дениса Комптона. Денис сыграл за «Арсенал» всего 54 матча (помешала война и здоровье), но успел выиграть чемпионство в 1948-м и Кубок Англии в 1950-м.

Нашли и отсылки к открытию «Эмирейтс»: в 1936 году дядя Елизаветы принц Уэльский открывал западную трибуну на старом стадионе «Хайбери».

Эту информацию королева тоже проигнорировала. Как и предположение, что она болеет за «Глазго Рейнджерс». Иэн Дэвидсон, член парламента Глазго, во время экскурсии по Букингемскому дворцу наткнулся на фото шотландской команды. Снимок обнаружили на верхних этажах здания – там, куда обычно не заходят посетители.

«Я не знаю точно, какого года это снимок. Но это определенно «Рейнджерс» − я узнал их по форме и надписи сверху фотографии», – объясняет Дэвидсон.

К сожалению, он не выяснил, кто именно повесил командное фото в ту комнату. Возможно, это был Филипп или кто-то из детей королевы. Но фанаты «Рейнджерс» уже подхватили идею и называют свою команду «парни королевы».

На все вопросы о любимом клубе за нее ответил представитель Букингемского дворца: «За время своего правления королева посетила несколько финалов национального кубка и чемпионата мира. Она совершенно точно болеет за сборную Англии. Остальное нам знать не нужно».

Фото: Gettyimages.ru/Anatolia; AFP/FIONA HANSON, Odd ANDERSEN