Тренер GOATS Градиленко сделал обратную замену игрока спустя минуту после выхода. Все из-за плохого поведения

В Медиалиге команды и блогеры готовы на ссоры и провокации ради привлечения внимания. Однако главный тренер ФК GOATS Дмитрий Градиленко решил пойти другим путем.

В матче c «Рубином» (0:3) Градиленко проявил тренерскую жесткость, сняв с игры футболиста, который вышел на замену минуту назад. Ислам Turko Акаев появился на поле на 10-й минуте, а уже через 50 секунд вступил в стычку с соперником и боднул его головой. Последовала мгновенная реакция тренера – он провел обратную замену.

Градиленко – бывший футболист ЦСКА, «Спартака» и других российских команд. По завершении карьеры он работал комментатором, а также на руководящих должностях в клубах низших дивизионах. В 2019-м после скандала с матчем «Чайка» – «Черноморец» его на год отстранили от футбольной деятельности.

Работа в GOATS – первый тренерский опыт Градиленко.