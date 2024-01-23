«В Хельсинки подошли 5 албанцев: «Снимай кроссовки». Ротенберг фанатеет от «Слова пацана»

Стоит за свой район.

Роман Ротенберг успевает не только тренировать СКА (и даже играть вместе с командой), но и следить за современными трендами – в частности, кино. Еще никто не забыл, как он фанател от «Джентльменов» , ходил в костюме Тренера, а армейский клуб анонсировал новичков отрывками из фильма.

Но под конец прошлого года все активности СКА крутились вокруг нашумевшего сериала «Слово пацана» – о жизни уличных банд Казани конца 80-х.

Ротенберг постоянно говорил о нем в интервью и проводил параллели с собой

К концу 2023-го главный тренер СКА настолько проникся сериалом, что упоминал его при любом удобном случае – даже когда речь шла про лед в Нижнем Новгороде. Более того, он проводил параллели между событиями в сериале и своей жизнью в Финляндии.

● «Сериал основан на реальных событиях. Это важно, чтобы все знали: школа улицы воспитывает всех. Главное – смотреть правильно на эти вещи» («Матч ТВ», 11 декабря).

● «Всякие ситуации бывали. Как в сериале «Слово пацана», бывает бросишь не туда на улице, шайба не туда залетит за забор, выбегает какой-нибудь мужик. Слава Богу, ни в кого не попал – приходилось бы снимать коньки и быстро бегать» (Sports.ru, 11 декабря)

● «Фразу «отвечают за свои слова» мы используем не только из-за сериала «Слово пацана», а потому что это жизнь» (пресс-конференция после матча с ЦСКА, 27 декабря).

● «Мы недавно играли в Нижнем Новгороде, все познается в сравнении! Когда борт ломается, шайба скачет. Это примерно как вернуться в сериал «Слово пацана». Это не сериал, а настоящая жизнь, все как в 80-е» (пресс-конференция после матча с ЦСКА, 27 декабря)

● «У нас дома всегда была музыка. И все эти песни из сериала «Слово пацана» я знал наизусть. Вспоминаю, как мама заставляла меня ездить на уроки сольфеджио» («Матч ТВ», 30 декабря).

● «Были разные ситуации, как в сериале [«Слово пацана»]. Например, я уже тогда жил в Хельсинки. Идешь по району, к тебе подкатывают пять здоровых албанцев: «У тебя кроссовки новые. Снимай давай» («Матч ТВ», 30 декабря).

● «Производители сериала смогли профессионально донести до современной публики реалии тех лет. Это очень серьезный уровень и великолепная работа.Здорово, что у нас появился свой такой отечественный сериал. Не какой-то там американский Netflix. Потому что мы с этим не можем ассоциироваться. У нас свои культура и история. Мы все прошли через те годы. Мы живем в России. Гордимся своей родиной. Чем больше будет таких сериалов и фильмов, тем лучше для нас всех» («Матч ТВ», 30 декабря).

В итоге Ротенберг настолько вдохновился «Словом пацана», что даже посвятил ему целый пост в телеграм-канале, приведя в пример свое детство в Ленинграде.

«Я родился в Ленинграде в 1981 году и рос на примерно таких же улицах, о которых рассказывают в сериале «Слово пацана». Рассказывают честно и без прикрас о том суровом времени и о пацанах, которые жили на тех улицах.

Поверьте, Ленинград конца 80-х почти не отличался от Казани, показанной в сериале. Спасибо его создателям за честный и талантливый рассказ. В любые, даже самые трудные времена можно вести себя, как мужчина. Даже на такой улице можно выжить и потом стать настоящим гражданином, патриотом своего государства.

Кстати, именно спорт в те времена был спасением для многих простых мальчишек. Говорю это как сын тренера по дзюдо, который многое сделал для того, чтобы вытащить ребят с улицы, научить их защищать себя, растить пацанов настоящими мужчинами. Сегодня нам гораздо проще растить новое поколение, но спорт вообще, и хоккей в особенности, очень важны и сегодня».

Интересно, что в интервью Sports.ru осенью 2022-го Роман рассказывал о детстве, но никаких подробностей про группировки не было. Просто говорил, что до 10 лет жил в Санкт-Петербурге, а в 1991 году с семьей переехал в Хельсинки. Вспоминал хоккейную коробку возле дома, на которой он тренировался с местными ребятами.

Сборные России и СКА в стиле «Слово пацана»: мероприятия, артисты, тематические матчи

Любовь тренера к «Слову пацана» стала такой заразительной, что ее начали подхватывать во всех командах Ротенберга.

На матчах сборной России 25 на Кубке Первого канала включали песни 80-х и 90-х, которым сериал подарил новую жизнь: Мираж – «Новый герой», «Не забывай» группы «Комбинация» и «Седая ночь» Юрия Шатунова. Все они вновь стали хитами, и еще до завершения сериала взрывали соцсети, а Роман Ротенберг выкладывал в телеграме различные видео, на которые была наложена музыка из сериала. В том числе и главный хит – «Пыяла».

Волна зацепила не только сборную Россиия 25, но СКА. Новогодние игры армейцы проводили в тематике «Елка для пацанов»: афиша, составы – все в соцсетях отсылалось к «Слову пацана».

На арене была фотозона с ковром на стене и накрытым столом, а в музыкальных паузах на арене играли те же самые хиты.

И на этом в Питере не остановились – нашумевший сериал использовали по полной.

Актер Леон Кемстач, который играл «Пальто» в сериале, поздравил команду с праздниками : «Хочу поздравить с Новым годом нашу команду СКА и всех ее болельщиков. Хоккей – игра для настоящих мужчин, которая требует силу, выносливость и только то, что есть у настоящих мужчин. Армейцы с Невы – наша команда. Каждый пацан с нашего города поддерживает только эту команду».

А Лев Черепанов, сыгравший Рому Колика, приходил в студию армейцев во время матча с «Локомотивом».

Дошло до того, что актеры из взрослого сериала посетили детский праздник в школе «Красная машина Юниор» – им подарили джерси школы, а также атрибутику СКА. С актерами станцевали «пацанский» танец, а также постоянно фотографировались – в том числе и Ротенберг.

И по все логике, корпоратив СКА тоже должен был пройти в стиле «Слова пацана», но неожиданно все армейцы появились в кепках и костюмах-тройках. А главный тренер приехал на Mercedes-Benz 300 – и все это внешне очень напоминало сериал «Острые козырьки» (хотя «Мерседес» такой модели и выпущен гораздо позже).

Кажется, Роман Ротенберг нашел себе новый сериал?

Фото: Wink ; телеграм-канал СКА ; Романа Ротенберга ; Льва Черепанова ; vk.com/ska ; instagram.com/paveldedunov