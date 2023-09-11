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41 год назад Гретцки подрался с участником «Чуда на льду». Это единственный бой Великого на видео

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Всего их было три.

Уэйн Гретцки – хоккеист, побивший, кажется, все возможные рекорды. Он завершил карьеру еще в 1999-м, а многие из его достижений все еще акутальны (а некоторые будут всегда). Но при этом нападающий не был лучшим по всем-всем показателям, хотя бы потому что никогда не считался силовым и жестким игроком. 

Да в этом и не было необходимости. Великий заметно отличался от своего поколения и опережал его. Он обыгрывал соперников за счет интеллекта, просчитывая их ходы, а иногда просто находился в нужное время в нужном месте. Но главное – у него на льду были «телохранители»: например, Дэйв Семенко или Марти Максорли.

Но играть в хоккей и ни разу не подраться просто невозможно. Если посмотреть официальную статистику, то за 1695 матчей в НХЛ (с учетом плей-офф) у Уэйна было три случая, когда ему выписывали 5 минут за потасовки.

Первая произошла в матче с «Чикаго» 14 марта 1980-го. «Эдмонтон» вел 5:2 – и Даг Лекьюе решил взбодрить свою команду. Он спровоцировал Гретцки на драку – и исход боя оказался довольно предсказуем. Все произошло настолько быстро, что партнеры по «Ойлерс» не сразу и заметили, а когда заметили – вечер перестал быть томным. Куча потасовок! 

Забавно, но еще одна драка Гретцки тоже выпала на игру с «Чикаго» – в марте 1984-го он бился с будущим генменджером «Блэкхокс» (а потом еще и «Анахайма») Бобом Мюрреем. Гретцки хитанул защитника, после чего начался замес. Но Мюррей прекрасно понимал, с кем дерется – и не хотел травмировать соперника.

«Я замахнулся на него, он заблокировал удар и сбил меня с ног. Он спросил: «Хватило?». Я ответил «Да» – и это был весь мой бой», – со смехом вспоминал Гретцки.

Это был последний бой Уэйна в карьере, но между двумя драками с игроками «Чикаго» была еще одна, которая попала на камеры и сохранилась в архивах!  

Потасовка произошла в 22 декабря 1982-го в матче против «Миннесоты Норт Старс» (будущий «Даллас Старс»). 

Уэйн еще не был Великим (хотя многие уже понимали, что его ждет в будущем), а вот против него оказался известный к тому моменту игрок – Нил Бротен. Это участник легендарного «Чуда на льду» на Олимпиаде-1980, когда сборная США, составленная частично из хоккеистов студенческих команд, в финальном турнире обыграла советскую сборную

Олимпийскому чемпиону не помешали габариты (175 см и 77 кг): он повалил Уэйна – и драка закончилась за 7 секунд. Интересно, что судя по видео, инициатором был как раз канадец.

Забавно, что на матче присутствовали представители издания Sports Illustrated, которые в этот день вручали Гретцки награду «Спортсмен года».

Будущая легенда вспоминала, что уже в штрафных боксах они смеялись с Бротеном над боем, который получился. А Дэйв Семенко позже назвал это «кошачьей дракой». Спустя годы баскетболист Зала славы и двукратный олимпийский чемпион Чарльз Баркли пришел на шоу, где аналитиком был Уэйн Гретцки, и насмехался: «Ты проиграл парню с завивкой?».

У Бротена, кстати, сложилась неплохая карьера: после олимпийского золота он закрепился в НХЛ, где провел больше 1000 матчей, набрал 923 очка, а за сезон до того, как завершить, выиграл Кубок Стэнли, забив победный гол сезона «Детройту».

Но многие его будут помнить, как человека, который врезал Гретцки – и в отличие от других случаев, у него есть видеодоказательство.

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Фото: East News/AP Photo/Reed Saxon

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