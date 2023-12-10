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Матч звезд нужен ради буллитов! Футболист Сычев забил головой с паса Ткачева, канадец Ли – банкой икры

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Победили дефицитные ананасы!

Ежегодно хоккейные лиги проводят Матчи звезд – и ежегодно возникают дискуссии, насколько нужны такие праздники, в которых нет нерва и спортивной составляющей. С каждым сезоном эти мероприятия все больше напоминают чужой корпоратив со зрителями и под камерами. 

Но Матч звезд КХЛ-2023, завершившийся в Санкт-Петербурге, получился действительно душевным и ярким – даже для болельщиков. И главный хайлайт этих выходных – конкурс буллитов, где почти все участники подошли к исполнению максимально творчески.

Владимир Ткачев отошел от правил – и исполнил буллит вместе с футболистом Дмитрием Сычевым, тренером дивизиона Чернышева на в этот уикэнд. Они устроили одновременный перепас шайбой и мячом, после чего Сычев завершил обе атаки – вторую в падении головой! Просто вау!

Кэмерон Ли из хабаровского «Амура» совсем недавно получил российский паспорт и отметил это походом в баню. Буллит он тоже исполнил в русском стиле: шапка-ушанка, а вместо шайбы – банка красной икры, которая как раз в тему – на носу Новый год.

Не только канадец русифицирован, но и американский игрок «Динамо» Бреннан Менелл. Форвард вышел в косоворотке, сапогах и козырьке с цветком. Буллит он реализовал хитростью: подъехал к Смиту, достал из пакета чак-чак и угостил вратаря, который тут же уехал наслаждаться лакомством. Менелл спокойно забросил шайбу и станцевал вприсядку.

«Мы с Гусем поработали с командой и вместе придумали идеи на конкурсы. Немного переживал за танец, пришлось специально разминаться. Но заранее знал, что мне предстоит станцевать, и тренировался», – признался Бреннан после.

Форвард «Магнитки» Никита Гребенкин устроил косплей на своего тренера, который присутствовал и на Матче звезд, но ничего не знал. Вместо волос у игрока появилась лысина, олдскульное игровое джерси и даже клюшку нашли со вставным крюком! Еще и буллит забил одной рукой – как любит Андрей Разин!

Как подсказал телеграм-канал «Хоккейные детали», этот буллит и все празднование после – отсылка к голу Андрея Разина на групповом этапе Кубке Шпенглера-99 против «Кельна». Гол принес победу «Металлургу». Найдите 10 отличий:

«Егор Яковлев предложил образ без волос – я согласился, – рассказывал Никита. -. Все было засекречено, Андрей Разин не знал об этой задумке и немного застеснялся».

Лучший буллит в плане чистого исполнения – у Владимира Михалева, который вообще не был заявлен на этот конкурс Но капитан его дивизиона Никита Гусев уступил молодому свое место – и Михалев повторил тот самый легендарный бросок с разворота с шайбой на крюке.

Так Гусев забивал на Матче звезд-2015. Разница лишь в хвате клюшки.

Самая душевная попытка из неудавшихся бросков – у Никиты Коростелева. Его партнер по «Северстали» Данил Аймурзин должен был сыграть на Матче звезд, но получил травму в последней игре. Коростелев взял микрофон и посвятил свой буллит Данилу. Но что-то пошло не так.

После матча Аймурзин встретил Коростелева: «Ну кто так буллиты-то бьет?» – «Ты!».

Победителем конкурса буллитов стал Василий Атанасов – игрок, привнесший в хоккей любовь к ананасам. Форвард «Торпедо» вышел в головном уборе в виде фрукта, а сопровождали его дети – Даниил Серебряков, сын вратаря СКА, Риана Хамидуллина, дочь защитника «Сибири», и Василиса, юная болельщица из Нижнего Новгорода. Они вместе вручили соперникам ананасы (Богдан Конюшков помогал), а потом Василий побежал на бросок, который, кстати, не реализовал. Но даже это не повлияло на результат – болельщики выбрали именно его победителем. 

Оказалось, что в Питере была проблема с ананасами – их нигде не было. Сам Василий ответил, где нашел фрукт: «Сегодня меня позвал мальчик, сказал, что увидел видео, что у меня нет ананасов, и подарил мне его. Болельщики выручили! Маску ананаса заказала наша smm-служба – можно сказать, все сделали для меня. Других вариантов, кроме буллитов с ананасами не было. Знал, что буду делать».

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«Торпедо» получило 0:2 из-за странной игры вратаря, а потом привычно затащил Атанасов

8 комментариев
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Быстрова к микрофону лучше не подпускать, взрослый ребенок.
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Ответ Мыкола
Клоунада, которая никакого отношения не имеет к хоккею и спорту))
Это развлечение, как и сам хоккей собственно говоря.
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Клоунада, которая никакого отношения не имеет к хоккею и спорту))
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Это кому то нравится🤦🏻‍♂️
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Ответ kooler
Банка икры в качестве шайбы? Совсем с ума сошли? Что-то из разряда "раздавить трактором санкционную еду"
В след.сезоне будут вместо шайб использовать лоток из-под яиц,которые будут рублей по 500 уже стоить
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