Впервые в Южном полушарии.

«Аризона» и «Лос-Анджелес» сыграли первый матч в Австралии в рамках NHL Global Series. Это первый случай, когда лига играет в Южном полушарии. Мало того, матчи проходят еще и на теннисном корте Rod Laver Arena.

НХЛ проводит выставочные матчи зарубежом с 1938 года и за это время посетила множество стран: Великобританию, Францию, Швейцарию, Бельгию, Германию, Австрию, Швецию, Финляндию, Россию, Украину, Латвию, Словакию, Чехию, Японию, Китай.

Ради выставочных матчей на стадионе, где проходит Australian Open, НХЛ привезла в Мельбурн набор-конструктор для возведения хоккейной арены, куда входят и замбони.

Систему охлаждения решили не везти – и это сказалось на открытой тренировке. Люди, которые пришли посмотреть на «Аризону», были разочарованы. Мероприятие отменили из-за плохого качества льда, на котором были настоящие лужи.

Вероятно, проблему в итоге устранили, игра прошла без происшествий, закончилась со счетом 5:3 в пользу «Аризоны» и порадовала посещаемостью – на арене присутствовало 13 097 человек.

Главная звезда «Аризоны» Клейтон Келлер прокомментировал атмосферу на трибунах так: «Болельщики поддерживали и хлопали после голов обеих команд. Это было приближено к НХЛ по ощущениям».

На NHL Global Series приезжали из разных уголков Австралии, что отметил министр по туризму Стив Димопулос. Он подчеркнул, что 40% билетов были проданы за пределами штата Виктория (где находится Мельбурн).

На предсезонные матчи привезли Кубок Стэнли, с которым охотно фотографировались болельщики. Для них это настоящий праздник, потому что сложно было предположить, что этот трофей когда-нибудь окажется на далеком континенте.

После матча хоккеисты «Аризоны» Трой Стечер и Коннор Ингрэм подарили фанатам клюшки.

Супергол гол новичка НХЛ Логана Кули

Самый яркий эпизод игры – гол 19-летнего форварда «Аризоны» Логана Кули. Его задрафтовали в 2022 году под третьим номером, и в НХЛ он пока не играл.

В студенческой лиге Кули выступал за университет Миннесоты, с которым дошел до финала национального чемпионата – и стал вторым бомбардиром NCAA с 60 (22+38) очками в 39 играх.

Логан обыграл трех игроков «Лос-Анджелеса» и забросил победную шайбу в падении – выглядело эффектно:

The Athletic недавно опубликовал топ-20 претендентов на «Колдер Трофи», где Кули занимает вторую строчку после Коннора Бедарда. Похоже, у главной канадской надежды будет реальный конкурент.

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Фото: instagram.com/nhlaus; instagram.com/arizonacoyotes; instagram.com/lakings; East News/Martin KEEP / AFP