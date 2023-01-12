На стиле.

Роман Ротенберг пришел на пресс-конференцию турнира Sochi Hockey Open в ярком костюме: классический принт в полоску в цветах СКА – сине-красных и на груди лого клуба.

А еще этот костюм очень похож на тот, в котором щеголял Тренер в фильме Гая Ричи «Джентльмены».

В фильме персонаж Колина Фаррелла собирал проблемную молодежь, учил ребят единоборствам и с переменным успехом пытался наставить на путь истинный. Так появилась банда «Карапузы», которая по глупости ограбила лабораторию главного лондонского торговца марихуаной.

Чтобы создать образ Тренера, стилисты взяли классическую для Великобритании клетчатую ткань-шотландку, сделали принт ярче и утрированнее, а выходной костюм превратили в спортивный. Так лук стал более современным.

После выхода фильма такие спортивки вошли в моду, появилось много реплик и подражаний.

Правда, это было три года назад. В 2020-м футбольный «Ростов» Валерия Карпина презентовал форму на сезон в стиле «Джентльменов», а через пару месяцев так же анонсировал игру со «Спартаком».

Но Роман Ротенберг тогда еще не был тренером СКА и тем более «России 25». Теперь другое дело.

Похоже, Роман вообще поклонник «Джентльменов». У него и раньше можно было увидеть отсылки к фильму. Например, в прошлом сезоне он анонсировал практически всех новичков СКА отрывками из «Джентльменов».

А корпоратив СКА по окончании сезона был организован в стиле фильма Гая Ричи и британского сериала «Острые козырьки». На фоне можно даже увидеть лого с названием «Ленинградские джентльмены».

На пресс-конференции Роман рассказал, что на сочинском турнире весь штаб СКА будет в костюмах Тренера из «Джентльменов».

Фото: hcsochi.ru; ska.ru; imdb.com