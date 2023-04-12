Поехал в Магнитогорск за Кубком Гагарина.

16 марта Андрей Разин объявил, что уходит из «Северстали», в которой провел четыре с половиной года, трижды выходил в плей-офф и неизменно проигрывал – «Динамо» (1-4 и 3-4) и ЦСКА (3-4). Отличные результаты для скромного клуба, который едва добирается до «пола» зарплат, но тренер почувствовал, что большего в этих условиях добиться не сможет.

10 апреля он официально возглавил магнитогорский «Металлург» (о чем все и так знали уже пару недель). И, конечно, в этот день телефон Разина разрывался, он дал интервью примерно всем, кому хотел. Нашел время и для нас.

Какие-то из ответов уже были в другом интервью почти слово в слово, и мы их не стали включать. Например история про боксерский ринг, которую сайт «Матч ТВ» даже вынес в заголовок: «Я сейчас приехал в Магнитку и меня спрашивают: «Правда, что ты ринг уже заказал в раздевалку?» Причем на полном серьезе. Откуда это вообще взялось?».

Ну и времени, конечно, было немного, поэтому мы не успели спросить обо всем. Но самое важное из того, что он сказал в других интервью, добавим здесь специальными вставками.

Погнали.

– Как прошли последние недели? Успели немного отдохнуть?

– Конечно. Прилетел в Екатеринбург, провожу время с семьей. Стараюсь поддерживать форму, занимаюсь боксом. Не профи, конечно – когда тренер записывает на видео, со стороны это очень смешно смотрится. Да, есть элементы, которые мы отработали, но все равно до профессионала далеко.

– Какие вообще планы на отдых?

– Для меня идеальный отдых – лежать пузом кверху где-нибудь на море. Но нравится и по красивым местам ездить: люблю Европу, посидеть в открытых кафешках. Однажды ездили в Дагестан, там очень понравилось лазить по горам.

Еще не решили, куда поедем этим летом из-за сложной политической ситуации – непонятно, какие направления будут открыты. Пока на выходных лечу в Магнитогорск, чтобы решить все дела.

Даже в Москве люди болели за «Северсталь»

– Говорят, что нужно три года, чтобы построить команду. Сколько вам потребовалось в «Северстали»?

– Везде по-разному. Если финансы позволяют, можно за год-два собрать команду, способную выиграть Кубок Гагарина.

Учитывая бюджет «Северстали», нужно было в основном воспитывать молодых игроков, чтобы они переходили на новый уровень. Мы создали хорошую команду со стабильным результатом, с уверенным выходом в плей-офф. Но топовой ее нельзя назвать, потому что дальше первого круга мы так и не прошли.

– А нельзя сказать, что в этом году вам просто не повезло? Все-таки упустили победу в седьмом матче, хотя поначалу вели в счете. Плюс были вопросы к арбитрам.

– Я бы не скидывал это на невезение. В спорте побеждает сильнейший. Да, где-то не повезло, где-то другие нюансы, но дальше прошел ЦСКА – и борьба забылась, а результат остался.

– Какой итог за пять лет работы в «Северстали» вы бы подвели? Чего добились?

– В Череповце очень много людей полюбили хоккей. Нас поддерживали полные трибуны, на выезды отправлялось больше болельщиков. Считаю, что это хороший показатель – в Москве, например, люди приходили поддерживать не только ЦСКА, но и нас.

Тренерский штаб выложился по полной. Ставлю себе в плюс, что из вчерашнего хоккеиста Юрия Трубачева вырастил тренера за эти годы.

Много молодых ребят вывели на новый уровень, другие клубы не видели в них хоккеистов, а у нас они заиграли.

– И как же вам удалось раскрыть игроков, у которых не получилось в других клубах?

– Предоставили им шанс, который они не получали раньше – и они этим воспользовались. Плюс наш стиль подходил под этих ребят.

– А были случаи, когда на кого-то возлагали надежды, а он не заиграл?

– Может, человек пять таких за все время, не больше. Остальные старались, показывали все, что могли на данном этапе. Из большинства ребят мы вытащили максимум.

– Заберете кого-то в «Металлург»?

– Забираю тренеров Трубачева и Михалкевича. Некоторых игроков тоже хотелось бы. Думаю, работа над этим будет вестись.

* * * В «Спорт-Экспрессе» Разин рассказал про комплектование «Магнитки» чуть подробнее: «Один человек отказался — сказал, что еще хочет играть (скорее всего, речь про Евгения Бирюкова, который в тот же день продлил контракт с «Салаватом» – Sports.ru). Ищем тренера по защитникам. Смотрим, думаем, ведем переговоры. Сейчас основной момент — найти тренера по физической подготовке».

А в интервью «Матч ТВ» добавил: «Тренер по вратарям остается прежним — словенец Клемен Мохорич». * * *

Важно, чтобы игроки были довольны своим положением и не боялись подойти к тренеру

– Какова ваша тренерская философия? Что вы привнесете в «Металлург»?

– Она заключается в том, что надо всегда побеждать, играть в красивый и быстрый хоккей, чтобы на него было интересно смотреть. Не люблю играть от обороны – счета 1:0, 2:1 иногда нужны, но это не приоритет. Буду так же радоваться счету 6:5, лишь бы выиграть.

– Какой видите свою идеальную команду?

– В первую очередь, это дружная команда, чтобы у каждого из моих хоккеистов была своя роль, и он был рад этой роли. Все хотят играть в большинстве, но мало кто готов только защищаться и закрывать меньшинство.

Так что моя задача – именно сплотить команду, чтобы каждый из хоккеистов проявлял свои лучшие качества, был доволен своим положением, не боялся подойти к тренеру, верил в тренерский штаб.

– Считается, что тренировать топ-клуб – это совсем другая работа, чем с командами попроще. А вы как думаете?

– Это все предрассудки, которые расписали журналисты. Да, есть определенная специфика, когда работаешь в топ-клубах, в середняках, в вышке. Даже в детском хоккее – это еще сложнее. Считаю, что работа детским тренером и тренером КХЛ – это как разгружать вагон с мешками и руководить этим процессом. Везде нужно уметь подстроиться под задачи, которые перед тобой ставят. Считаю, что обладаю достаточным опытом, чтобы пройти этот путь.

– А перед звездами надо сразу себя жестко ставить, чтобы уважали?

– Нет, все люди разные. С кем-то действительно надо пожестче в плане работы, с кем-то наоборот – побольше индивидуальных разговоров. Бывают балагуры, которые любят находиться в центре внимания, а кто-то – тише воды ниже травы. Из всех этих категорий бывают хорошие хоккеисты, а бывают плохие. К каждому нужен индивидуальный подход.

– Бывало такое, что хоккеист хорош на льду, но вы понимаете, что не сможете с ним сработаться? Как поступали в таких случаях?

– Если это хороший игрок, то буду искать точки соприкосновения. Конечно, наступлю себе на горло и буду выстраивать отношения. Среди игроков нет паинек и не может быть. В спорте как в джунглях – побеждает сильнейший. Прежде чем добраться до уровня КХЛ, очень много ребят отсеивается. Мне не важно, каков человек в жизни, это его проблемы. За пределами ледового дворца мы с ним крестить детей не будем. Мне надо из него достать только лучшие хоккейные качества.

– Говорили, что вам очень важно выиграть Кубок Гагарина. Как думаете, готова ли «Магнитка» к этому в нынешнем виде?

– Еще работаем над составом. Конечно, уйдет время на притирку как с новыми хоккеистами, так и с действующими. Все равно главное в сезоне – это плей-офф, и до него у нас есть время.

* * * «Спорт-Экспрессу» Разин сказал: «Контракт рассчитан на два года. В течение двух лет поставлена задача выиграть Кубок Гагарина». А в двух других интервью расшифровал, что контракт именно на два года, а не по схеме «1+1». * * *

– А где искать новых игроков? Лимит на легионеров сократили, за лучших наших очень большая конкуренция.

– На то «Магнитка» и топ-клуб, чтобы бороться за нужных ребят. У клуба есть на это деньги. Конечно, еще надо уметь разглядеть потенциал в хоккеисте, который может стать топовым, например, через пару сезонов. Плюс я уже познакомился с молодежкой «Металлурга» – составил приблизительную картинку, провел несколько индивидуальных бесед.

* * * Еще один важный момент о комплектовании Разин рассказал «Спорт-Экспрессу»: «Я очень рад, что меня освободили от работы генеральным менеджером и тяжелого труда в виде общения с агентами. Сейчас мне немного проще. Я озвучиваю список хоккеистов, какие-то фамилии представит Сергей Юрьевич Гомоляко. Дальше эти игроки будут согласовываться. Но все переговоры ведет наш спортивный директор». * * *

– Готовы к тому, что в «Магнитке» будет гораздо больше давления? Как планируете справляться?

– Давление на тренера идет везде. В Высшей лиге, «Автомобилисте», «Югре», «Адмирале», «Северстали» тоже было пристальное внимание.

В Череповце были моменты, когда меня практически уволили. Я эту ситуацию переборол и добился с командой немалого. В «Автомобилисте» отстраняли от работы на два дня – полно стрессовых ситуаций. Понимаю, что и здесь такие будут – это нормальное явление.

– Но со стороны медиа-то точно давления будет гораздо больше.

– Когда я был хоккеистом, играл в Магнитогорске и переходил в Москву, тоже говорили: «Это же Москва, вы можете потеряться». У каждого человека свое мнение. Иногда смотришь, вроде бы солидное издание, а там находится человек, который просто выливает грязь. С такими стараюсь больше не пересекаться, должен быть предел.

Кому-то я нравлюсь как тренер, как человек, кто-то может меня ненавидеть. Это нормально, я тоже ко всем людям могу по-разному относиться. Просто у кого-то есть доступ к микрофону, и он кричит об этом на всю страну.

Слова-паразиты и мат заменяют целые предложения. И помогают сэкономить время команде

– Вы недавно сказали: «В части мотивационных речей, думаю, я во многом себя исчерпал». Когда это поняли?

– Когда начинал проводить собрания, что-то говорил до игр или после – ловил себя на мысли, что это уже рассказывал.

Ежедневный тренировочный процесс в конце концов надоедает – и мне как тренеру, и хоккеистам хочется получать новые ощущения. Надо постоянно придумывать новые тренировки, что-то смешное говорить.

Стараюсь заранее готовить речь к собраниям, что-то новое привнести. Одни и те же слова приедаются, и хоккеисты могут их не слышать.

– Разве это не идет эмоционально и от души?

– Конечно, от души. Не как робот записал, а потом прочитал. Кого-то подколоть, чтобы хоккеисты очнулись и стали слушать внимательнее.

– Можете привести пару примеров фраз, которые обычно говорили?

– В этом году был момент, когда очень жестко поговорил с игроками, а на следующий день сказал им: «Поймите, хороший тренер для вас не тот, кто постоянно по головке гладит, а тот, с которым вы побеждаете». Примерно так. Я это сказал, чтобы они не обижались.

– Долго ли может небогатая, но голодная и амбициозная команда ехать на таком мотивационном топливе?

– На одних эмоциях никуда не уедешь. Нужна функциональная готовность, психологическая – много моментов. Постоянно с фразами «за Родину, за Сталина» не получится.

Тренировочный процесс с головой, индивидуальные беседы, поправки в игре, смена тактики – много вещей. Я не только тренер-мотиватор.

– Однако, кажется, мотивация для вас очень важна, особенно если посмотреть пресс-конференции, видео из раздевалок – всегда можно услышать какую-то яркую речь.

– Все, что выкладывала «Северсталь» после игры – я это говорил на камеру. Потом, когда ее отключали, уже говорил слова, которые не должны выходить за раздевалку.

– Есть ли у вас какая-то фирменная речь, которую многократно повторяли после игр?

– Она всегда одна: «Ребят, молодчики. С победой! Красавцы». Любимые слова. Да, это банально, но когда побеждаешь – их приятно и говорить, и слышать. После поражений речь совершенно другая. Но, опять же, все идет от души.

С ребятами в раздевалке обсуждаешь сокровенные вещи, которые можешь не сказать даже лучшему другу. Например, что-то из своей жизни – потому что это нужно, чтобы исправить ситуацию.

– У вас какое-то время репутация эмоционального тренера, который запросто может обматерить игроков. Сейчас эмоций поубавилось?

– Если вы про видео, которое всплыло в интернете из раздевалки в перерыве, то болельщики слышат там только мат, а специалисты – конкретное задание на период в эмоциональном форме. Когда вижу, что мы должны побеждать, но недостаточно выкладываемся, то эмоции выплескиваются сами собой.

При женщинах и детях я матом никогда не ругаюсь. А в команде за очень ограниченное время надо выдать большой объем информации, и иногда слова-паразиты заменяют целые предложения. И помогают сэкономить время.

То, что я стал спокойнее – факт. У меня был единственный шанс из ВХЛ перебраться в КХЛ. Про меня и тогда говорили: «Он работал с минимальными бюджетами, со средними командами – как он сможет в топ-клубе?». А до этого говорили – как он после вышки будет работать в КХЛ, ведь так не бывает.

Про тренеров всегда что-то говорят, а формируют мнение в основном журналисты и болельщики. Моя задача – доказать обратное. Рад, что руководство «Металлурга» поверило в меня. Значит, я уже проявил себя как-то больше, чем человек, орущий на хоккеистов. Все увидели, что я адекватный тренер, который умеет и тактику разнообразить, и команду сплотить, и правильно разработать тренировочный процесс.

Соцсети завел, чтобы опровергать гадости, которые писали

– Часто читаете, что пишут о вас, о команде?

– Стараюсь следить за хоккейными новостями. Естественно, если увижу что-то про себя – прочитаю.

– Бывало, что с чем-то были настолько не согласны, что писали об этом журналисту?

– Позвонил как-то одному комментатору, когда поздно вернулся с работы домой. Сказал все, что думаю о нем и его комментарии. Он после этого объявил на всю страну, что я звонил ему пьяным (речь об истории с Леонидом Вайсфельдом – Sports.ru). На самом деле позвонил, потому что знаю его очень давно и было больно смотреть, как он комментирует очевидные вещи совсем в другую сторону. В итоге только себе хуже сделал.

Конечно, иногда есть желание позвонить и сказать: «Ты че, охренел, блин?». Но считаю, что надо быть выше этого. Его жизнь за это накажет, уверен.

– Вы поэтому начали активно вести соцсети?

– Да. После известного интервью Евгения Лапенкова, где он по полной программе прошелся по мне, вылил много грязи. Тогда родилась идея рассказать о себе от первого лица в соцсетях. Думаю, что этим опроверг все гадости, которые про меня писали. Что я унижаю хоккеистов, бью их. Люди, которые смотрели мои соцсети, убедились, что это не так, и со всеми у меня хорошие отношения.

На кого-то я могу больше кричать, кого-то по головке чаще глажу. Потому что все игроки разные: кто-то поймет – и мы дальше будем плыть в одной лодке, а кто-то залезет в скорлупу, закроется – и из него потом хорошей игры не достать.

– Быстро втянулись в соцсети?

– Раньше я просто что-то фотографировал и выкладывал, а потом было прикольно рассказывать о хоккейной жизни.

Правда, телеграм я уже закрыл, так как результаты команды пошли в минус. Есть пример коллеги, футбольного тренера Слуцкого, когда он участвовал во всех передачах, соцсети вел активно – и у него стало не складываться с работой. Плюс, я услышал от многих людей, что руководство «Северстали» негативно к этому относится.

Было много писем с просьбами вернуть телеграм, но решил не отвлекаться на это. Пока не думаю возобновлять, тем более не знаю, как к этому отнесется новое руководство, не буду рисковать. Целиком и полностью отдамся хоккею.

– В инстаграме у вас даже спрашивали советы молодые хоккеисты, вплоть до питания.

– Старался им помочь, это как отправить эсэмэс в общий чат. Не составляло большого труда.

Были и смешные вопросы. Правда, сложно вспомнить что-то конкретное. Родители в основном про детей спрашивали, надо ли заниматься помимо хоккея еще боксом, например.

– А ваши хоккеисты подписывались? Говорили что-то по этому поводу?

– Да, были подписаны, и я подписывался на некоторых. В раздевалке мы не поднимали эту тему. К тому же, если им нужен был какой-то совет, они подходили и спрашивали напрямую.

– Понимаете, что ведение соцсетей тренером – это уникальное явление для хоккея и спорта в целом?

– Да я вроде ничего такого не сделал. Просто хотел, чтобы люди все узнавали от первого лица. Хотел отмазаться от всех гадостей, которые на меня навешивали. Затем я уже превратил это в рубрику для начинающих хоккеистов и их родителей. Можно сказать, занимался общественной деятельностью.

– Вы много работали с детьми и подростками. Чему это вас научило?

– Терпению, умению слушать, отстаивать свою точку зрения.

– Вы говорили: «С хоккейными идеями проблем не было». Где ищите вдохновение для них?

– Смотрю хоккей каждый день, как работают другие тренеры. КХЛ, НХЛ, ВХЛ, шведскую лигу, финскую – все!

Общаюсь практически со всеми тренерами. Могу взять что-то из тактики – у Ларионова, Федорова, Никитина. С кем-то можем как друзья пообщаться – с Крэйгом Вудкрофтом, например, из минского «Динамо».

– Как думаете, чего не хватает КХЛ?

– Хотелось больше освещения на телевидении. Да, у лиги есть свой канал, но этого недостаточно. Потому что у большинства людей по телевизору 20 каналов, и КХЛ ТВ среди них нет. Как у нас футбол показывают – считаю, что и хоккей этого достоин.

Мне нравится, как СКА освещает свои матчи с классными повторами и камерами, которые отдельно игроков ведут. Может, на уровне телевидения делать что-то наподобие моего телеграма – какие-то куски из жизни показывать. Думаю, это нравится болельщикам.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын, Сергей Гунеев, Владимир Федоренко, Александр Гальперин, Виталий Белоусов; instagram.com/razin.a.v