Я искала хорошее в этой Англии – и провалила миссию
Любовь Курчавова – из Кельна.
На этом Евро мне посчастливилось (смейтесь, смейтесь) увидеть два матча Англии вживую. Перед вторым сформировался вызов: критиковать такую команду – проще простого. А как насчет того, чтобы найти в ней что-то хорошее?
Английские медиа пылали. The Guardian перед Словенией выдал обязывающий заголовок: «Гарет Саутгейт должен вернуть любовь нации». Гари Линекер назвал игру англичан «дерьмом». Алан Ширер был мягче: «Игроки сами знают, что были ужасны против Дании».
На таком фоне казалось: теперь-то англичане захотят разобраться с критиками и дадут шоу. Хорошо, не шоу, но уж точно футбол поприятнее – тем более уж против Словении.
Итак, я шла на матч, чтобы найти позитив. Но ничего не вышло.
Англия стремится игнорировать критику. Но у нее явно не получается
Две цитаты.
Саутгейт после Дании: «Нужно понимать, в какой мы атмосфере, какие вокруг ожидания. Нужно пройти через этот вызов».
Саутгейт перед Словенией – после вопроса о критике Линекера: «Таков мир, в котором мы живем. Не обращаю внимания, для меня это совершенно неважно. Мы команда топ-уровня. И мне очень комфортно в таком положении».
Окей.
На разминке я всматривалась в лица англичан. Серьезные, напряженные – словно сейчас поздние стадии плей-офф, а не третий матч группы, когда проход дальше уже гарантирован. И эта эмоция вылилась в поведение на поле.
После свистка Англия целую минуту со скрипом ищет выход со своей половины. Четвертая минута – кошмарный обрез от Беллингема. Еще через парочку чужому отдает уже Гехи. А потом Уокер не знает, кому вбросить аут.
Первое действие англичан, раскачавшее трибуны, даже не удивляет, а ошеломляет. Это на восьмой минуте Сака доработал практически до лицевой и заблокировал вынос словенца.
И эти дрожащие ноги – всю первую половину тайма.
У Англии проблемы с психологией – даже если она делает вид, что нет
Гарет Саутгейт вот уже шесть лет пытается их решить.
Например, через атмосферу кайфа. Во время ЧМ-2018 – бассейн с надувными единорогами, резиновые курицы на тренировках и турниры по дартсу с журналистами. С таким настроением Англия дошла до полуфинала, по пути научившись не проигрывать серии пенальти.
С каждым крупным турниром (финал Евро-2020, четвертьфинал ЧМ-2022) росло ощущение, что трофей все ближе. Но нет, проблемы с психологией все равно очевидны. Нехватка характера, страх неудачи, неуверенность – называйте как хотите. Только в первом тайме Пикфорд орал на защитников, Фоден возмущенно высказывал Кейну, который не побежал в очевидно свободную зону, а Гехи нервно торопил слишком медленно бросающего аут Триппьера.
Кажется, не так должна выглядеть топ-сборная?
Англия ставит на прагматичную осторожность – и это слишком жестоко
Это же началось далеко не сегодня.
На Евро-2020 Англия сушила матчи в обе стороны, наносила в среднем по пять ударов за 90 минут – и дошла до финала, в котором проиграла только по пенальти.
ЧМ-2022 – гораздо веселее: 6:2, два раза по 3:0. Но даже там вписались 0:0 с США.
И вот Саутгейт и Англия на Евро-2024. 1:0 с Сербией при трех ударах в створ, 1:1 с Данией – при четырех, 0:0 со Словенией – при трех.
Раздражает. Но не всех.
Перед Данией я спрашивала английских болельщиков о скучном футболе, а они отвечали: «Саутгейт – наш лучший тренер с 1996-го», «лучший английский тренер, благодаря ему игроки снова хотят приезжать в сборную», «результат важнее стиля», «Англия никогда не играла весело».
Больше десяти таких диалогов. Все понимаю: наверное, радость от трофея перекроет воспоминания об этих сонных матчах. Но, во-первых, пока нет трофея. А, во-вторых, эта Англия – соперник всего, что мы любим в футболе. Она не создает сама и часто не дает создавать другим. Машина по нейтрализации красоты, эмоций, страсти.
Футбол Саутгейта навешивает талантам поколения гири
На бумаге атакующий потенциал сборной Англии сводит с ума:
Харри Кейн – 44+12 в 45 матчах за «Баварию»
Фил Фоден – 27+12 в 53 матчах за «Ман Сити»
Джуд Беллингем – 23+13 в 42 матчах за «Реал»
Букайо Сака – 20+14 в 47 матчах за «Арсенал»
Коул Палмер – 27+15 в 48 играх за «Челси»
Олли Уоткинс – 27+13 в 52 играх за «Астон Виллу»
(Примечание: у последних двоих – по 20 минут на турнире).
И вот у этой команды два гола в трех матчах.
Мы видим Кейна, который опускается в центр, чтобы потрогать мяч. Беллингема, который почему-то в сборной далек от мадридского блеска. Фодена, который вроде и бежит, но не показывает резкость, к которой мы привыкли за прекрасный сезон с «Сити». А Палмер получает всего двадцать минут – и только в третьем матче группы.
Дальний удар Трента за пару минут до свистка выглядел как отчаяние – и красноречиво подводил итог страданиям Англии впереди.
Когда игра закончилась, Кейн стоял в центре поля с опущенной головой. К нему подошел Триппьер и обнял, явно утешая.
«Ничего, Харри, потерпи».
И мы терпим.
На поле с трибун летят пустые стаканы. Стоунз подходит к болельщикам – поговорить. Саутгейт бродит по газону и аплодирует.
***
Да, можно говорить, что эта прагматичность дает результат.
Можно списывать все на стиль Словении: взломать такой автобус очень сложно. Но у этой Англии нет ни волшебства, ни хотя бы яркой вспышки, которая позволила бы проломить этому автобусу лобовое стекло и ворваться внутрь.
Можно указывать на внимание к деталям – вот, посмотрите, Англия пользуется программой Helix, которая позволяет Саутгейту и его ассистенту отсмотреть любой матч на планете, даже если его не показывают по телевизору. Так решили не брать Джордана Хендерсона на Евро – не по ощущениям, а после анализа всех его матчей в Саудовской Аравии и Нидерландах.
Можно говорить о настойчивости, ведь Саутгейт уже столько лет не отказывается от идей. Помните, как мы засыпали еще на Евро-2020? Ничего не изменилось, стабильность.
Можно рассказывать, как сборная Англии объединилась за последние годы. Больше никаких скандалов внутри команды, ноль группок по клубам. Сплошные единство и дружба – вы только посмотрите, как Беллингем и Трент весело празднуют гол вместе.
Но какая разница, если эта Англия топчет все, за что мы любим футбол?
Как Саутгейт стал таким осторожным человеком?
Хорватия вылетела, Словения точно в плей-офф! Расклады для третьих мест: три сценария
Фото: Gettyimages.ru/Richard Pelham, Stu Forster, Alex Grimm
то прям как в резервуаре биотуалета искать алмазы, не мучайте себя)
1) что это было;
2) зачем;
3) почему;
4) почему так долго;
5) верните мне мои 2 часа
З.Ы. Любовь, надеюсь, ваш брат ЭТО не смотрел, а то, боюсь, его чистая и искренняя любовь к футболу после матчей сборной англии может закончиться:)