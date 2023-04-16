41 комментарий

Модрич пропустил 9 дней вместо 3 недель – и готов к «Сити». Он летал к «чудо-доктору» за гелем из плаценты
История необычного восстановления.
28 апреля болельщиков «Реала» сразила неприятная новость: Лука Модрич получил надрыв мышц задней поверхности левого бедра. Marca уверенно писала, что полузащитник выбыл на 2-4 недели – это означало, что без Луки «Реал» проведет финал Кубка Испании против «Осасуны» и оба полуфинальных матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Но уже 4 мая случилось чудо: Модрич провел тренировку в общей группе.
Еще раз: Лука должен был пропустить 2-4 недели, но вернулся к полноценной работе уже через 9 дней после травмы.
5 мая, за день до игры с «Осасуной», Карло Анчелотти сказал: «Лука в отличной форме. Вчера он очень хорошо тренировался. Сегодня мы собираемся оценить его состояние и решить, выйдет ли он завтра в старте».
Модрич все же остался в запасе (появился на 8 минут в конце), но «Реал» справился без него и взял трофей.
Перед матчем с «Манчестер Сити» Анчелотти спросили, выйдет ли Модрич с первых минут. Тренер ответил однозначно: «Да, я точно знаю, кто сыграет. Модрич и остальные. У Луки нет проблем. Когда он готов играть, то выходит на поле. В матче с «Ман Сити» так и будет».
Один вопрос – как все это возможно?
Дополнение: некоторые методы лечения, описанные ниже спортсменами, далеки от классических. Их эффективность может оспариваться.
Модрич работал по 10 часов в день и летал в Белград к «чудо-доктору». Она лечит мышечные травмы гелем из плаценты
30 апреля сербский телеканал SportKlub сообщил, что Модрича заметили в Белграде – в ресторане, специализирующемся на морепродуктах.
Как оказалось, на выходных Модрич прилетел в Сербию ради консультации со специалистом по восстановлению после мышечных травм Марьяной Ковачевич. Ее называют «чудо-доктором», она известна необычными методами – использует гель на основе плаценты и аппарат, создающий волновое давление. За счет них сроки восстановления якобы значительно сокращаются.
Конечно, гарантий не было, но Модрич решил, что если кто-то и может помочь ему вылечиться рекордно быстро, то это Ковачевич. Газета As писала, что за счет работы с Марьяной футболист хочет сократить срок восстановления с 4 до 2-3 недель. А еще SportKlub уточнял, что Модрич по 10 часов в день работает с физиотерапевтом – все ради того, чтобы вернуться к первому матчу с «Ман Сити».
В итоге получилось еще быстрее – с момента травмы Модрича в игре с «Жироной» до тренировки в общей группе прошло всего 9 дней.
С Ковачевич работали Роналду, ван Перси и другие топы, а этой зимой она вылечила Джоковича перед победой на Australian Open
Ковачевич до 1987-го изучала медицину и фармакологию, потом десять лет практиковала в лабораториях и фарм-учреждениях, а в начале нулевых занялась частной практикой (специализировалась на лечении спортивных травм).
Согласно официальному сайту, методы Ковачевич заключаются в использовании уникального геля и электромагнитного поля. Обещают, что процесс лечения продлится не более семи дней. Болгарская газета «24 Часа» писала, что доктор пользуется самыми современными технологиями – некоторые из них изобрели для нужд НАСА. При этом детали о процедурах, которые проводит Марьяна, до сих пор неизвестны. Стоимость консультации – около 5 тысяч евро.
Писали, что Ковачевич использует лошадиную плаценту, но она опровергла это. «Этот бред запустили британские газеты, и я была шокирована, – говорила она «Аргументам и фактам». – Лошадиная плацента может навредить здоровью, я никогда ее не использовала. В составе моей мази действительно есть плацента, но она человеческая. Я не краду ее из роддомов под покровом ночи, а легально покупаю на косметических фабриках в Италии. Помимо человеческой плаценты туда входят витамины и минералы. Рецепт – мой секрет, могу лишь рассказать, что все компоненты натуральные.
Я не делаю инъекций, а втираю мазь через кожу в поврежденное место с помощью массажа и включаю прибор, пропускающий через рану футболиста слабые электрические разряды. Между прочим, это не мое изобретение – врачи Советского Союза первыми открыли, что электромагнитные поля могут значительно быстрее восстанавливать поврежденные ткани человеческого тела. Я лишь освоила их теорию».
Тогда же Ковачевич получила широкую известность – в Белград приехали Глен Джонсон, Фабио Аурелио, Йосси Бенаюн и Альберт Риера, игравшие за «Ливерпуль». Все они выбыли на срок до месяца из-за мышечных травм, но после поездки в Сербию восстановились гораздо быстрее.
«Она не использует органы животных или инъекции, – рассказывал Бенаюн для Express. – Доктор объяснила мне все заранее и рассказала, что использует жидкость из женской плаценты. В саму мышцу ничего не вводят. Она просто массировала поврежденное место с использованием крема».
«Мы знали, что игроки других клубов АПЛ ездят на лечение в Белград к этой леди, – говорил тогда Рафаэль Бенитес, тренировавший «Ливерпуль». – И нам стало известно, что это очень эффективно. Сабалете рассказал об этом Риера.
Ковачевич уже семь лет работает с топ-спортсменами, не только с футболистами. Так что у нее есть опыт. Мы посчитали, что отправить туда нескольких наших игроков – это хорошая возможность. Мы отправили двоих, Бенаюна и Риера. Вернувшись, они сразу возобновили тренировки. Поэтому мы решили отправить туда еще двоих, Джонсона и Аурелио. Произошло то же самое.
Робин ван Перси из «Арсенала» ездил туда ранее, а сейчас сразу несколько топ-футболистов проходят такое лечение. «Ман Сити» отправил Компани и Сабалету, и уже через несколько дней они вышли на поле.
Когда наши игроки туда приехали, там были ван Перси, Компани и Сабалета. И мы знаем, что этот метод лечения уже несколько лет помогает добиваться успеха. Многие топ-игроки ездили туда за эти семь лет. И я уверен, что это безопасно. Это хорошо для некоторых травм. Врачи объяснили, как работает метод, что входит в состав крема. Нас все устраивает. Должен признать, меня удивило то, как хорошо все это работает».
В 2009-м газета Daily Mail писала, что Бенитес хочет перевезти Марьяну в Ливерпуль и подписать с ней эксклюзивный контракт, чтобы она лечила только футболистов его команды. По словам источника, сербке предлагали 190 тысяч фунтов в год, но она не захотела ограничивать список клиентов только одним клубом.
И это не удивляет, ведь Ковачевич лечила Уэйна Руни, Фрэнка Лэмпарда, Алексиса Санчеса и Криштиану Роналду. Португалец обратился к Марьяне после травмы, полученной в финале Евро-2016. Как писала сербская газета Informer, Роналду так впечатлили восторженные отзывы других футболистов, что он решил попробовать методы Ковачевич.
А в январе 2023-го Ковачевич помогла Новаку Джоковичу быстро вылечиться перед Australian Open. Во время подготовки к турниру теннисист чувствовал физический дискомфорт, и Марьяна прилетела к нему, чтобы помочь. Уже через несколько дней все наладилось, Джокович без проблем сыграл 6 матчей за 11 дней и выиграл турнир. После победы Новак сказал: «Не могу и не хочу разглашать детали, но я благодарю доктора Марьяну Ковачевич, которая приехала сюда и вылечила меня. Она пролетела полмира. Ее работа и терапия помогли мне в последние несколько дней».
Но не всегда все складывалось хорошо: в мае 2014-го Диего Коста поехал к Ковачевич, чтобы восстановиться от мышечной травмы к финалу Лиги чемпионов против «Реала». Результат – вынужденная замена на 9-й минуте.
«Это лечение было настоящим испытанием электрическим током, – вспоминал Коста для ESPN в 2020-м. – Пока я мучился в аду два часа, доктор выкурила пару сигарет. Это был очень тяжелый и очень болезненный опыт, один из самых печальных моментов в моей карьере».
У Ковачевич лечились и россияне – и тоже с разным успехом. Александр Самедов отправился в Белград в 2019-м, когда играл за «Крылья Советов». «Первый раз мне предложил поехать к ней Константин Сарсания в 2010 году, когда я порвал заднюю, – рассказывал Самедов для «СЭ». – Отказался и остался лечиться в Москве. В 2019 году в Самаре опять порвал заднюю, Миодраг Божович посоветовал поехать к Ковачевич, сказал, что она восстановит очень быстро. Многие мне говорили, что она им помогла. А врач сборной России Эдуард Безуглов отговаривал. В итоге съездил к ней, а вернувшись, разорвал в хлам в этом месте ногу и закончил карьеру.
Не хочу ее винить, сам поторопился. Миодраг сказал – команде нужна помощь, постарайся вернуться побыстрее. Кого-то она ставит на ноги за неделю, а мне просто не повезло».
И еще немного об усердии Модрича: в 2021-м отдыхал 3 дня, в матчдэй тратит по 4 часа на упражнения и массаж
Подробно о том, как Модричу удается побеждать время, писал Денис Смирнов. Вспомним главное.
Модричу помогает ученый Влатко Вучетич – один из главных специалистов Хорватии по травмам. Он разработал для Луки особый комплекс упражнений – ради него футболист приезжает на базу минимум за 30 минут до старта клубной тренировки. Лука выполняет их до и после матча, даже если проводит на поле всего несколько минут. Влатко рассказывал, что однажды Модрич сыграл две минуты, но дополнительные занятия и массаж (его тоже рекомендовал Влатко) отняли четыре часа.
В отпуске Модрич продолжает вкалывать: растяжка с лентой, плавание, теннис. За год Лука отдыхает в лучшем случае 10 дней, но иногда набирается меньше. Вучетич рассказывал As, что в 2021-м Модрич не тренировался три дня.
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После финала Кубка Испании с «Осасуной» Модрич сказал: «Реал» – вся моя жизнь. Этот клуб – все для меня. Я без проблем сыграю с «Манчестер Сити», не волнуйтесь».
А разве кто-то сомневался?
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Фото: globallookpress.com/Joaquin Corchero; Instagram/lukamodric10; marijanakovacevic.com; ghanaguardian.com; kurir.rs
Какой-то однобокий материал, где только положительный или псевдоположительные примеры, в силу общей неосведомлённости по вопросу
Никакой статистики по её работе нет, разбору сути метода тоже уделено 0 символов, по итогу она остаётся волшебной загадочной феей, которая работает успешно, хоть её подход и ненаучен.
Всё как с доктором Баварии, где весь акцент на его шаманизме с гомеопатией, будто футболистов лечат только этими его средствами, а не параллельно ими с нормальными лекарствами. Так и здесь - футболисты явно пьют препараты, проходят курсы физиотерапии и проч и проч, плюс обращаются к этой женщине и кто-то оказывается достаточно впечатлительным, чтобы словить эффект плацебо, но если копнуть наверняка окажется, как и во всех подобных историях, что на большинство это не оказало никакого эффекта, а часть беспочвенно уверовавших потом сильно пожалели.
Вы правда считаете, что спортсменам такого уровня до её приёма не додумались провести необходимые исследования исходя из характера травмы?
возможно это последний полуфинал лч для Луки.
хотя его уже пять лет на пенсию провожают.
Очень странный метод. Ну и доказательности, конечно, 0.
Адекватные врачи в России бьются который год, с так называемой физиотерапией, (магнит, электрофорез, увч и прочие танцы с бубном), которая сжирает миллиарды из бюджета, но спортс просто берет и выдает максимально сомнительный и недоказанный метод на главную.
Я все понимаю, спортсмены суеверны и на них «эффект плацебо» работает намного эффективнее, но нельзя разбрасываться такими утверждениями «должен был пропустить 2-4 недели», это предварительный прогноз и он, внезапно, очень варьирует в своей точности.
Все как с гриппом, в среднем человек им болеет 7-10 дней, но может проболеть и 5, и 21, вне зависимости от того, будет он принимать ингавирин условный или нет