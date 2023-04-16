41 комментарий

История необычного восстановления.

28 апреля болельщиков «Реала» сразила неприятная новость: Лука Модрич получил надрыв мышц задней поверхности левого бедра. Marca уверенно писала, что полузащитник выбыл на 2-4 недели – это означало, что без Луки «Реал» проведет финал Кубка Испании против «Осасуны» и оба полуфинальных матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Но уже 4 мая случилось чудо: Модрич провел тренировку в общей группе.

Еще раз: Лука должен был пропустить 2-4 недели, но вернулся к полноценной работе уже через 9 дней после травмы.

5 мая, за день до игры с «Осасуной», Карло Анчелотти сказал: «Лука в отличной форме. Вчера он очень хорошо тренировался. Сегодня мы собираемся оценить его состояние и решить, выйдет ли он завтра в старте».

Модрич все же остался в запасе (появился на 8 минут в конце), но «Реал» справился без него и взял трофей.

Перед матчем с «Манчестер Сити» Анчелотти спросили, выйдет ли Модрич с первых минут. Тренер ответил однозначно: «Да, я точно знаю, кто сыграет. Модрич и остальные. У Луки нет проблем. Когда он готов играть, то выходит на поле. В матче с «Ман Сити» так и будет».

Один вопрос – как все это возможно?

Дополнение: некоторые методы лечения, описанные ниже спортсменами, далеки от классических. Их эффективность может оспариваться.

Модрич работал по 10 часов в день и летал в Белград к «чудо-доктору». Она лечит мышечные травмы гелем из плаценты

30 апреля сербский телеканал SportKlub сообщил, что Модрича заметили в Белграде – в ресторане, специализирующемся на морепродуктах.

Как оказалось, на выходных Модрич прилетел в Сербию ради консультации со специалистом по восстановлению после мышечных травм Марьяной Ковачевич. Ее называют «чудо-доктором», она известна необычными методами – использует гель на основе плаценты и аппарат, создающий волновое давление. За счет них сроки восстановления якобы значительно сокращаются.

Конечно, гарантий не было, но Модрич решил, что если кто-то и может помочь ему вылечиться рекордно быстро, то это Ковачевич. Газета As писала, что за счет работы с Марьяной футболист хочет сократить срок восстановления с 4 до 2-3 недель. А еще SportKlub уточнял, что Модрич по 10 часов в день работает с физиотерапевтом – все ради того, чтобы вернуться к первому матчу с «Ман Сити».

В итоге получилось еще быстрее – с момента травмы Модрича в игре с «Жироной» до тренировки в общей группе прошло всего 9 дней.

С Ковачевич работали Роналду, ван Перси и другие топы, а этой зимой она вылечила Джоковича перед победой на Australian Open

Ковачевич до 1987-го изучала медицину и фармакологию, потом десять лет практиковала в лабораториях и фарм-учреждениях, а в начале нулевых занялась частной практикой (специализировалась на лечении спортивных травм).

Согласно официальному сайту, методы Ковачевич заключаются в использовании уникального геля и электромагнитного поля. Обещают, что процесс лечения продлится не более семи дней. Болгарская газета «24 Часа» писала, что доктор пользуется самыми современными технологиями – некоторые из них изобрели для нужд НАСА. При этом детали о процедурах, которые проводит Марьяна, до сих пор неизвестны. Стоимость консультации – около 5 тысяч евро.

Писали, что Ковачевич использует лошадиную плаценту, но она опровергла это. «Этот бред запустили британские газеты, и я была шокирована, – говорила она «Аргументам и фактам». – Лошадиная плацента может навредить здоровью, я никогда ее не использовала. В составе моей мази действительно есть плацента, но она человеческая. Я не краду ее из роддомов под покровом ночи, а легально покупаю на косметических фабриках в Италии. Помимо человече­ской плаценты туда входят витамины и минералы. Рецепт – мой секрет, могу лишь рассказать, что все компоненты натуральные.

Я не делаю инъекций, а втираю мазь через кожу в поврежденное место с помощью массажа и включаю прибор, пропускающий через рану футболиста слабые электрические разряды. Между прочим, это не мое изобретение – врачи Совет­ского Союза первыми открыли, что электромагнитные поля могут значительно быстрее восстанавливать поврежденные ткани человеческого тела. Я лишь освоила их теорию».

Тогда же Ковачевич получила широкую известность – в Белград приехали Глен Джонсон, Фабио Аурелио, Йосси Бенаюн и Альберт Риера, игравшие за «Ливерпуль». Все они выбыли на срок до месяца из-за мышечных травм, но после поездки в Сербию восстановились гораздо быстрее.

«Она не использует органы животных или инъекции, – рассказывал Бенаюн для Express. – Доктор объяснила мне все заранее и рассказала, что использует жидкость из женской плаценты. В саму мышцу ничего не вводят. Она просто массировала поврежденное место с использованием крема».

«Мы знали, что игроки других клубов АПЛ ездят на лечение в Белград к этой леди, – говорил тогда Рафаэль Бенитес, тренировавший «Ливерпуль». – И нам стало известно, что это очень эффективно. Сабалете рассказал об этом Риера.

Ковачевич уже семь лет работает с топ-спортсменами, не только с футболистами. Так что у нее есть опыт. Мы посчитали, что отправить туда нескольких наших игроков – это хорошая возможность. Мы отправили двоих, Бенаюна и Риера. Вернувшись, они сразу возобновили тренировки. Поэтому мы решили отправить туда еще двоих, Джонсона и Аурелио. Произошло то же самое.

Робин ван Перси из «Арсенала» ездил туда ранее, а сейчас сразу несколько топ-футболистов проходят такое лечение. «Ман Сити» отправил Компани и Сабалету, и уже через несколько дней они вышли на поле.

Когда наши игроки туда приехали, там были ван Перси, Компани и Сабалета. И мы знаем, что этот метод лечения уже несколько лет помогает добиваться успеха. Многие топ-игроки ездили туда за эти семь лет. И я уверен, что это безопасно. Это хорошо для некоторых травм. Врачи объяснили, как работает метод, что входит в состав крема. Нас все устраивает. Должен признать, меня удивило то, как хорошо все это работает».

В 2009-м газета Daily Mail писала, что Бенитес хочет перевезти Марьяну в Ливерпуль и подписать с ней эксклюзивный контракт, чтобы она лечила только футболистов его команды. По словам источника, сербке предлагали 190 тысяч фунтов в год, но она не захотела ограничивать список клиентов только одним клубом.

И это не удивляет, ведь Ковачевич лечила Уэйна Руни, Фрэнка Лэмпарда, Алексиса Санчеса и Криштиану Роналду. Португалец обратился к Марьяне после травмы, полученной в финале Евро-2016. Как писала сербская газета Informer, Роналду так впечатлили восторженные отзывы других футболистов, что он решил попробовать методы Ковачевич.

А в январе 2023-го Ковачевич помогла Новаку Джоковичу быстро вылечиться перед Australian Open. Во время подготовки к турниру теннисист чувствовал физический дискомфорт, и Марьяна прилетела к нему, чтобы помочь. Уже через несколько дней все наладилось, Джокович без проблем сыграл 6 матчей за 11 дней и выиграл турнир. После победы Новак сказал: «Не могу и не хочу разглашать детали, но я благодарю доктора Марьяну Ковачевич, которая приехала сюда и вылечила меня. Она пролетела полмира. Ее работа и терапия помогли мне в последние несколько дней».

Но не всегда все складывалось хорошо: в мае 2014-го Диего Коста поехал к Ковачевич, чтобы восстановиться от мышечной травмы к финалу Лиги чемпионов против «Реала». Результат – вынужденная замена на 9-й минуте.

«Это лечение было настоящим испытанием электрическим током, – вспоминал Коста для ESPN в 2020-м. – Пока я мучился в аду два часа, доктор выкурила пару сигарет. Это был очень тяжелый и очень болезненный опыт, один из самых печальных моментов в моей карьере».

У Ковачевич лечились и россияне – и тоже с разным успехом. Александр Самедов отправился в Белград в 2019-м, когда играл за «Крылья Советов». «Первый раз мне предложил поехать к ней Константин Сарсания в 2010 году, когда я порвал заднюю, – рассказывал Самедов для «СЭ». – Отказался и остался лечиться в Москве. В 2019 году в Самаре опять порвал заднюю, Миодраг Божович посоветовал поехать к Ковачевич, сказал, что она восстановит очень быстро. Многие мне говорили, что она им помогла. А врач сборной России Эдуард Безуглов отговаривал. В итоге съездил к ней, а вернувшись, разорвал в хлам в этом месте ногу и закончил карьеру.

Не хочу ее винить, сам поторопился. Миодраг сказал – команде нужна помощь, постарайся вернуться побыстрее. Кого-то она ставит на ноги за неделю, а мне просто не повезло».

И еще немного об усердии Модрича: в 2021-м отдыхал 3 дня, в матчдэй тратит по 4 часа на упражнения и массаж

Подробно о том, как Модричу удается побеждать время, писал Денис Смирнов. Вспомним главное.

Модричу помогает ученый Влатко Вучетич – один из главных специалистов Хорватии по травмам. Он разработал для Луки особый комплекс упражнений – ради него футболист приезжает на базу минимум за 30 минут до старта клубной тренировки. Лука выполняет их до и после матча, даже если проводит на поле всего несколько минут. Влатко рассказывал, что однажды Модрич сыграл две минуты, но дополнительные занятия и массаж (его тоже рекомендовал Влатко) отняли четыре часа.

В отпуске Модрич продолжает вкалывать: растяжка с лентой, плавание, теннис. За год Лука отдыхает в лучшем случае 10 дней, но иногда набирается меньше. Вучетич рассказывал As, что в 2021-м Модрич не тренировался три дня.

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После финала Кубка Испании с «Осасуной» Модрич сказал: «Реал» – вся моя жизнь. Этот клуб – все для меня. Я без проблем сыграю с «Манчестер Сити», не волнуйтесь».

А разве кто-то сомневался?

Фото: globallookpress.com/Joaquin Corchero; Instagram/lukamodric10; marijanakovacevic.com; ghanaguardian.com; kurir.rs