14 комментариев

Российские сборные и клубы не играли в международных соревнованиях больше года. И вот в конце марта 2023-го женская сборная России U-16 поучаствовала в чемпионате Южной Азии. Под флагом и с гимном.

Прошло грандиозно: россиянки взяли трофей после побед над Бангладеш, Бутаном, Непалом и Индией с общим счетом 17:1.

Мы связались с главным тренером сборной Еленой Медведь и поговорили про первый азиатский турнир в истории России.

– В целом турнир понравился. Для многих футболисток это вообще первый выезд за границу, первый международный турнир.

На SAFF Championship нас пригласили – УЕФА связался с РФС, так как турнир проходит в рамках программы UEFA Assist. Это произошло совсем недавно, в начале февраля. Мы не ожидали и не готовились к турниру.

В рейтинге мы стоим выше соперников. Поэтому и результат такой. На данный момент мы сильнее. Но и такие турниры мотивируют. Неважно, кто в соперниках – у нас очень юный возраст, для девочек каждый матч очень важен. Это все равно опыт, это все равно интересно. Мы давно-давно не играли на турнирах такого масштаба. Для нас это очень полезно, нужно и важно. Наш прошлый турнир состоялся в мае 2021-го. Из-за отстранения в сборной U-16 уже поменялся состав, и этот год рождения попал в ситуацию, что у них еще не было турниров. Ведь самые младшие сборные, как правило, проводят только сборы и товарищеские матчи.

Организационные неловкости: древние поля (таких в России нет уже лет 10), много непривычной местной еды, опоздания

– Поля удивили. Мы на таких вообще не занимаемся. Поле в заплатках, местами – дыры. Такие у заброшенных школ бывают. Убитое-убитое. Девочки не ожидали, что им придется тренироваться на таком поле.

Поле, на котором мы играли, было, конечно, лучше, но у нас давно поля других поколений. На таких мы уже, наверное, лет 10 не тренировались. А девочки на таких полях вообще не играли.

В организации чувствуется разница. В Европе все работает как швейцарские часы – могут быть недопонимания, но в целом все четко. А в Бангладеш небольшие проблемы – это норма. Автобус не приехал вовремя? Ну, ничего страшного. Наверное, в силу менталитета они по этому поводу не переживают.

Еще нам готовили рыбу карри. Мы пытались объяснить, что это специфическая еда, просили хотя бы убрать эти соусы, специи – нам это просто непривычно. А они реагировали так: «Нормально, нормально, ничего страшного». По поводу опозданий они тоже не переживают. «Извините, извините, сейчас все будет». Но за исключением таких мелочей все прошло нормально.

Уровень соперников – пока они сильно отстают в технике и тактике. Анализ матчей проводила только Индия

– Наши соперники – Бангладеш, Бутан, Непал, Индия – отличаются от средних и слабых европейских сборных и тактикой, и техническим оснащением, и иногда даже психологией. Физически – примерно одно и то же. Но они молодцы – не стоят на месте, двигаются. Растут, но пока уступают.

У сборной Бангладеш в штабе был тренер-европеец. Не скажу о нем больше, потому что не успели пообщаться, но я видела, как он что-то постоянно подсказывал своим. Наверное, он помогает им развиваться.

Сборная Индии понравилась подходом. Думаю, они на правильном пути, потому что не все команды на этом турнире себя так проявили. Индия подошла серьезно: у них были разборы матчей, анализ, очень много теории. Мы жили в одной гостинице и видели все это. Прямо профессиональный подход. Думаю, со временем это даст плоды. Но в этом возрасте пока технически и тактически они отстают и от нас, и от Европы. Посмотрим, что дальше будет. Но, к сожалению, пока я ничего не подметила для себя в игре соперников.

Про Бангладеш ничего не могу сказать, потому что они жили в другой гостинице. С нами жили Непал, Индия и Бутан, и Индия наиболее профессионально подходила к делу. Они практически не вылезали из теоретического зала. Только мы с Индией им пользовались. У других команд такого не было.

Климат, конечно, влиял. Многие тяжело переносили жару. Но не все – в составе были краснодарские девочки, которые привыкли к таким температурам. Первый матч, который прошел в три часа дня… Это было сложновато. Но ничего не остается – надо подстраиваться под любые условия и играть, если ты хочешь побеждать.

Были зрители. В день проходило по два матча – в три часа дня, а потом в семь вечера. Ко второй игре собиралось очень много народа. Из посольства приезжала целая делегация – человек 15-20. Они были на всех наших матчах.

В таких возрастах турниры чаще всего закрытые – живем на базе. Четыре года назад ездили на турнир в Сербию, жили на базе. Из зрителей там были только, может, родители, которые доезжали.

А интерес к турниру в Бангладеш мы чувствовали.

Впечатления о Бангладеш: очень много мусора на улицах, прогулки – только с охраной (организаторы считали, что без них выходить опасно)

– Перед отъездом я посмотрела несколько передач про Бангладеш, почитала паблики про путешествия. Могу сказать, что все не так плохо, как там описано. Из них следовало, что в Бангладеш есть либо совсем низший класс, либо богачи. Но средний класс там тоже вполне себе есть. Нищие – тоже, люди просто спят на улицах.

Интересная страна, поразило количество людей. Очень много людей на дорогах – просто по ним ходят. Если у нас попробовать перейти через МКАД, будет страшно. А там только так и ходят – ни светофоров, ничего такого. И водители, и пешеходы уже привыкли к этому. Автобус им чуть ли не по ногам проезжает, а они очень спокойно реагируют. Мы даже переживали за пешеходов – иногда они шли очень близко к машинам или тук-тукам. А для них это норма жизни.

Колоритно. Очень колоритно. И очень грязно. Везде очень много мусора. В городе очень грязно. Нам повезло – рядом с гостиницей был парк, в котором убирались.

Экскурсий, к сожалению, не было. О прогулках всегда нужно было договариваться с ассоциацией – нужно было, чтобы к нам прикрепили охранников. Только с ними можно было прогуляться. В итоге мы один раз вывели девочек в парк. Это единственное место, куда мы смогли сходить.

Организаторы говорили, что нужно быть аккуратными, потому что некоторые люди могут вести себя неадекватно. Но я ничего такого не видела. Вполне нормальные люди. Да, мы вызывали у них интерес, но максимум – это просьба о фото. Мы были там практически две недели, и агрессии ни разу не встретили. Только любопытство и интерес.

Россия U-16 играла с гимном и флагом. Какие эмоции это вызывает?

– Мы были рады наконец сыграть на международном турнире. То, что мы делали это с гимном и флагом, вызывало гордость, давало нам дополнительную мотивацию, накладывало повышенную ответственность. Здорово, что мы вернулись.

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Теперь сборной России U-16 предстоит турнир развития УЕФА, который состоится в Волгограде в конце мая. На него приедут Казахстан, Беларусь и Кыргызстан.

Фото: rfs.ru