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Хит тиктока превратился в форму сборной Филиппин – с цветными перьями! Только взгляните на эту красоту

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Сборная Филиппин по футболу Сборная Филиппин по футболу
Футбол Футбол

Любовь Курчавова поговорила с ее создателем.

Волшебная история вокруг сборной Филиппин, которую многие пропустили.

Компания JerseyBird создает наброски форм для разных клубов и сборных и выкладывает проекты в соцсети. От концепта для сборной Филиппин не ждали ничего выдающегося, но форма получилась крайне необычной: игровой комплект с красными и синими перьями, вратарский – с красными, желтыми, зелеными и фиолетовыми.

JerseyBird выложила в тикток видео с формой – и оно взлетело. Почти 3 миллиона просмотров, более 385 тысяч лайков, в комментарии пришел Иван де Гузман, звездный филиппинский тиктокер: «ХОЧУ КУПИТЬ!»

Вскоре с JerseyBird связалась Федерация футбола Филиппин – и да, заказала форму!

Sports.ru поговорил с автором дизайна, известным под ником rglrdsgn.

Форма посвящена филиппинскому фестивалю Синулог. Костюмы для него – с шикарными перьями

– Меня зовут Алессио, я из Италии. Работаю на американскую компанию JerseyBird – у нас много дизайнеров, и я один из них. В команде, которая занимается разработкой концептов форм для тиктока и инстаграма.

В январе меня попросили создать концепт формы для сборной Филиппин – идею нужно было связать с фестивалем Синулог, который ежегодно проходит в стране (фестиваль начинается в третье воскресенье января и длится девять дней, он посвящен Святому Младенцу Христу – Sports.ru). Он очень яркий и красочный.

Я постарался как можно больше узнать об этом фестивале – нужно было найти вдохновение. И выяснил, что для костюмов используют перья – таковы традиции. И решил, что можно изобразить перья, окрасив их в цвета флага Филиппин – красный, синий и белый.

Отталкиваясь от этих мыслей, я начал работать над концептом. Сразу решил, что красные и синие перья покроют футболку по сторонам, потому что спереди и сзади нужно разместить лого и номера. Не хотелось, чтобы по центру было слишком много цвета. Поэтому я оставил эти места белыми и добавил спокойные серые перья. На рукава добавил звезды – как на флаге.

А потом этот концепт завирусился в тиктоке. Такое происходит не очень часто – мы создаем много проектов форм, три-четыре в неделю, но подобного еще не случалось. У видео с концептом для Филиппин около трех миллионов просмотров, и это просто потрясающе!

Вскоре с нами связалась Федерация футбола Филиппин и сообщила, что они хотят такую форму. Об этом мне сообщил отдел маркетинга. Ох, это было еще прекраснее. Я буквально потерял дар речи. Сначала решил, что это какая-то шутка. Честно, я даже не думал, что такое возможно. Обычно сборные нанимают дизайнера и участвуют в разработке формы, а тут вышло так, что мы подготовили концепт [без согласования с федерацией], и они заинтересовались именно им. Для Филиппин мы сделали все – домашний и выездной комплект, а также форму для вратарей.

Это мой первый большой проект. Вообще. Но надеюсь, что он станет первым из многих. В будущем я мечтаю работать со сборными и клубами, создавать для них формы. Ради этого я и начинал заниматься графическим дизайном.

Со сборных мы и начали создавать концепты, потому что шел чемпионат мира, и это вызывало интерес. Затем мы продолжили и создавали концепты уже для тех команд, которые не участвовали в чемпионате мира. Например, для Италии. 

В какой форме нет смысла? Без связи с историей страны и сборной 

– На создание концепта обычно уходит пара дней. Я всегда начинаю работу с небольшого исследования. Например, черная форма для сборной Италии – это невозможно. Она должна быть синей, так как это наш традиционный цвет. Через форму мне хочется рассказать историю – в концепте, который не связан с прошлым сборной и страны, нет смысла.

Изучив возможные варианты, я начинаю работать над дизайном. Затем пользуюсь 3D-моделированием – это позволяет подредактировать цвета, рукава, ворот. Вообще я начинал как 3D-моделлер, поэтому могу немножко поиграть с этим.

***

Игроки сборной Филиппин уже сыграли в новой форме два товарищеских матча – против Кувейта (0:2) и Иордании (0:4).

Посмотрите, как это красиво!

Фото: eastnews.ru/Kobby Dagan; instagram.com/theazkalsphJerseybird

6 комментариев

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Артем Шелудков
Во времена, когда все формы делаются по шаблонам, эта форма как глоток свежего воздуха 👍
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Эзиз Язмурадов
Когда мы уже наконец увидим форму в цветах рубашки Томми Версетти с воротником в стиле поло?))
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Don Miguel Quixote
Дело вкуса, но хотя бы не стандартный принт.
+3
0
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Alex1104
Ну такое. Отчего-то вспомнился Филипп Бедросович.
Но нетривиально
+8
-5
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Ferroviere
Красиво получилось. Немного напоминает стилистику футболок 90-х годов
+8
-1
+7
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Dr.Gebbelsss
Мне нравится, я бы заказал для коллекции)
+18
-2
+16
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