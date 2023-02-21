Осимхен рос на свалке, искал бутсы в мусоре и работал с 6 лет. История героя «Наполи»

Любовь Курчавова – об одном из главных форвардов Европы.

Футбол был единственным шансом Осимхена вырваться из бедности. В детстве Виктор потерял маму, работал с 6 лет, а в 2018-м не мог найти клуб и получал отказы в Бельгии.

А теперь о нем говорят так:

«Все хотят подписать Виктора Осимхена, – провозгласил Давид Трезеге для DAZN на прошлой неделе. – Это прекрасный современный нападающий, который идеально знает, как двигаться в штрафной и вне ее».

«Против Осимхена практически невозможно обороняться, – сокрушался тренер «Сассуоло» Алессио Дионизи. – Если ты играешь низким блоком, за ним сложно уследить. А если ты обороняешься высоко, он пользуется пространством за спинами защитников».

«Этот парень играет на мировом уровне, – восхищался экс-полузащитник «Ливерпуля» Дон Хатчинсон в разговоре с ESPN. – Ни один центрфорвард не показывает такой футбол. Почему «Манчестер Юнайтед» не покупает его? Почему «Ливерпуль» покупает Дарвина Нуньеса, а не его? Осимхен – лучший центрфорвард мирового футбола».

Мама Осимхена умерла, когда ему было 6, а папа остался без работы. Все 7 детей работали, чтобы выжить

Свалка Олусосун – одна из крупнейших в мире и самая большая в Африке. Каждый день туда привозят до 10 тысяч тонн мусора. Некоторые отходы обрабатывают химикатами, чтобы извлечь перерабатываемые материалы, и это приводит к выделению токсичных паров.

Еще двадцать лет назад Олусосун находилась на окраинах Лагоса, но с тех пор население выросло втрое (сейчас в агломерации живет примерно 21 млн человек). Так свалка оказалась в центре города.

На территории Олусосуна расположено около тысячи домов, которые сложно назвать домами. Скорее, это трущобы. Там и вырос Виктор Осимхен.

«В месте, где я рос, не существует надежд, – говорил форвард в интервью пресс-службе «Наполи». – Там никто не скажет, что верит в тебя. Футбол стал единственной надеждой на достойную жизнь для меня и моей семьи. Если бы вы спросили местных, что они думают о семье Виктора, то они ответили бы, что не ждут для нее ничего хорошего. Я счастлив, что все сложилось так. Я научился стойкости и вере в себя. Я видел, как тяжело моему отцу. Мое детство было сложным в отличие от других ребят, которые, возможно, наслаждались этим временем. Я покинул дом в юном возрасте. Я жил среди пробок Лагоса и брался за любую работу – косил газон, носил воду соседям, выполнял их поручения. В моем детстве не было ничего, что мне нравилось».

Когда Виктору было 6, умерла его мама. А еще через три месяца отца уволили из полиции. Зарабатывать пришлось всем – в том числе и Виктору, младшему из семи детей.

«Я потерял маму в октябре, – вспоминал Осимхен. – Я был настолько маленьким, что даже не помнил, в каком году. Через три месяца отец остался без работы. Нашей семье было очень сложно. Брат продавал спортивные газеты, сестра торговала апельсинами, а я – бутылками с водой на улицах Лагоса. Нужно было выживать, и мы сплотились. По вечерам мы садились вместе и складывали все заработанные деньги на стол, а потом отдавали их старшей сестре, которая готовила нам. Борьба была частью моей жизни. Но благодаря этому я стал тем, кем являюсь сейчас».

Осимхен зарабатывал не только на продаже воды – еще он чистил канализацию, убирался у соседей и выполнял их поручения.

«Все это начиналось с мечты, – говорил Виктор в интервью ютуб-каналу игрока сборной Нигерии Уильяма Троост-Эконга. – Я хотел стать профессиональным футболистом и вдохновлялся легендами – Дидье Дрогба, Одином Игало, Оби Микелом и многими другими. Став профессионалом, я совершил подвиг. Это одно из главных достижений в моей жизни.

Когда я рос, за 20 найр я чистил канализацию для нашего арендодателя. Я убирался у соседей, живших поблизости, приносил им воду за 80 найр. Я получал удовольствие от этой работы, потому что верил, что упорный труд даст плоды. Я осознанно подходил к расходованию этих денег и помогал семье. Чтобы продать воду и заработать, мне приходилось бегать за машинами по трассе. Думаю, эти сложности помогли мне в жизни. Я благодарен богу за то, где оказался сейчас».

Ответ Осимхена на вопрос о ярком воспоминании из детства шокировал: «В месте, где я рос, люди жили прямо на свалке. И мы с друзьями каждую пятницу или воскресенье ходили туда искать бутсы. Мы проводили там очень много времени. Было весело! Тогда мы воспринимали все как игру, но если подумать об этом сейчас… Это была борьба. Иногда удавалось найти правую бутсу от Nike, потом нужно было искать бутсу на левую ногу. А потом ты находишь ее, и это Reebok! Сестра подлатала, и они мне подошли».

Все знали, как бедно живет семья Осимхена. Этим даже пользовались соперники Виктора на детских турнирах.

«Однажды мальчик из другой команды во время игры сказал, что у меня дома нет денег и мой папа просит еду у его мамы. Я расплакался, – вспоминал Осимхен в интервью France Football. – Я часто плакал».

«Наша семья была одной из беднейших на нашей улице, – вспоминал Виктор в разговоре с The Independent. – Иногда арендодатель требовал деньги у отца и сестер, злился. Тогда я прятался в углу, плакал и молил Бога о помощи. Если бы я не играл в футбол, то, наверное, стал бы продавцом».

Осимхен разбил лицо, когда Терри не забил пенальти в финале ЛЧ. Тогда он понял, что обязан стать футболистом

Когда Осимхену было девять с половиной, он смотрел финал Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Я не болел ни за одну из команд, но когда Терри не забил пенальти… Я так разозлился, что выбежал из бара, – со смехом вспоминал Виктор в интервью France Football. – И в тот же момент какая-то женщина открыла дверь. Бабах! Я получил прямо по лицу. Было много крови. Веко рассечено. Когда мне накладывали швы, я подумал: «Никогда не прощу себя, если не стану профессионалом с такой страстью к футболу».

Карьера Осимхена запустилась, когда скауты академии Ultimate Strikers заметили его игру на улице.

«Папа мечтал, что я стану доктором, – рассказывал Осимхен в интервью Napoli Magazine. – Но я с ранних лет мечтал о футболе, потому что мяч дарил счастье и помогал забывать о том, что меня окружало. Даже когда я играл босиком в Нигерии и думал лишь о выживании. Это тяжело, когда ты маленький».

Впервые Осимхен сверкнул в 2015-м, на чемпионате мира U17. Сборную Нигерии тренировал экс-игрок «Барселоны» Эммануэль Амунеке, который поверил в 16-летнего форварда. Осимхен не подвел – 10 голов и 2 ассиста в 7 матчах победного для Нигерии турнира. Виктор с отрывом стал лучшим бомбардиром и получил «Серебряный мяч», уступив приз лучшему игроку турнира партнеру по сборной Келечи Нвакали (сейчас он играет за «Понферрадину» в испанской Сегунде).

«В карьере каждого игрока есть решающая точка, поворотный момент, – рассуждал потом Осимхен. – Тогда я понял, что моя жизнь изменится, и я перейду в европейский клуб. На чемпионате мира U17 за мной следили многие: «Барселона», «Ювентус», «Арсенал», «Интер». Но я хотел расти. Для меня было важно развитие. Поэтому я решил, что «Вольфсбург» – это лучший вариант».

Осимхен ничего не купил себе с подписного бонуса в «Вольфсбурге» – потратился на дом для отца. Но в Германии Виктор провалился

После перехода в «Вольфсбург» Осимхен думал только о благополучии семьи.

«Я ничего не купил себе, получив от «Вольфсбурга» подписной бонус, – рассказывал Виктор. – Я сразу же купил папе дом в Лагосе. Я дал денег братьям и сестрам. Сегодня у них все хорошо, они занимаются бизнесом. Я счастлив, что у них все есть. Они всегда помогали мне, поэтому я считаю нормальным то, что я захотел поменять их жизни».

Но в Германии все сложилось совсем не так, как ожидал Осимхен. За три сезона в «Вольфсбурге» он сыграл всего 16 матчей и ни разу не забил.

Виктор переехал в Германию, как только ему исполнилось 18. «Было очень сложно, – признавался Осимхен. – Отец и брат побыли со мной несколько месяцев и вернулись в Нигерию. Я возвращался после тренировок, а дома никого. Очень одиноко. Непривычная еда, новый язык. Новая непривычная жизнь».

Ситуация в клубе тоже не помогала – в «Вольфсбурге» Осимхен успел поработать с четырьмя тренерами, команда балансировала на грани вылета из Бундеслиги. Мешали и постоянные травмы: Осимхен пропустил несколько месяцев из-за разрыва мениска, потом повредил малоберцовую кость, а затем травмировал плечо.

«Когда я пришел в клуб, Осимхен бегал кругами и хромал, – рассказывал бывший спортдиректор «Вольфсбурга» Йорг Шмадтке в интервью kicker. – В клубе мне быстро дали понять: у нас нет нападающего. Те форварды, что у нас есть, бесполезны. Если оглядываться назад, то это, конечно, было не самое удачное решение».

В 2018-м Осимхен заболел малярией и провалил два медосмотра в Бельгии. Но «Шарлеруа» рискнул – 20 голов в 36 матчах!

Отпуск после сезона-2017/18 Осимхен провел в Нигерии. Там он переболел малярией. «В Германии меня посадили на двухнедельный карантин, а потом дали понять, что я больше не нужен «Вольфсбургу», – рассказывал Виктор. – Я просил отдать меня в аренду – пусть даже в третий или четвертый дивизион. Мне просто нужно было играть».

После болезни Виктор ослаб настолько, что не прошел медосмотр в «Брюгге» и «Зюлте Варегеме». А «Шарлеруа» рискнул и арендовал Осимхена с правом выкупа за 3,5 млн евро. Виктор отблагодарил за доверие 20 голами в 36 матчах.

«Знаете, есть такие люди… Они говорят: «Ой, ему дважды отказали в Бельгии, ой, он не сможет это, он не сможет то», – делился Осимхен в интервью ютуб-каналу OmaSportsTV в декабре 2022-го. – Как же здорово, что я показал им, насколько они ошиблись. Я играю за один из лучших клубов Европы, в одной из лучших лиг Европы. Я вернулся и порвал всех. Вот почему каждый день, просыпаясь, я благодарю Бога. Если бы я не вышел на этот уровень, то у многих был бы повод смотреть на меня свысока. У меня словно 100 баллов, а у них – 0. Я победил в этой жизни. Победил в битве против тех, кто списал меня или желал неудач. Я очень благодарен Богу за то, где нахожусь сейчас, и я думаю, что он со мной еще не закончил».

Конечно, после такого успешного сезона «Шарлеруа» выкупил Осимхена у «Вольфсбурга» за 3,5 млн евро и сразу же перепродал его в «Лилль» за 12 млн.

«У нас были более привлекательные предложения, но Виктор очень хотел перейти в «Лилль», – рассказывал директор «Шарлеруа» Мехди Байят в интервью France3. – «Лилль» для него – это лишь транзитная станция. Такая же, как «Шарлеруа». «Лилль» продаст его, и он станет новым рекордным трансфером клуба. Я считаю, что он будет дороже Пепе».

Все почти так и получилось – Осимхен выбил 18+6 в 38 матчах сезона за «Лилль» и перешел в «Наполи». В прогнозе Байята была лишь одна неточность – трансфер Осимхена за 75 млн евро не побил рекорд Николя Пепе, перешедшего в «Арсенал» за 80 млн.

***

«Очень грустно, что мама не увидела мой успех, – говорил Осимхен в интервью TheCable в 2016-м. – Она не получила всего того, ради чего страдала. Мне грустно от этого. Я считаю, что мама живет во мне. И я счастлив, что папа жив. Ему достается вся слава».

За несколько месяцев до перехода в «Наполи» папы Осимхена не стало.

Когда о трансфере объявили официально, Виктор оставил короткую запись в твиттере: «Мама и папа точно гордятся».

Фото: Gettyimages.ru/Bryn Lennon, Stuart Franklin/Bongarts, Alex Livesey; REUTERS/Jennifer Lorenzini; bbc.co.uk