Тиаго Силва = Бенджамин Баттон. «Челси» продлил его в 38, а мы раскроем секреты долголетия

Любовь Курчавова – о неутомимом бразильце.

«Надеюсь, я смогу повторить то, что Мальдини сделал в «Милане», играя до 40-41 года, – сказал Тиаго Силва летом 2021-го. – Таков мой план на ближайшее будущее. Я подготовил себя к этому».

Прошло полтора года, и сомнений в словах Силвы все меньше – несколько дней назад защитник, которому в сентябре исполнится 39, продлил контракт с «Челси» до лета 2024-го.

Несмотря на возраст, Тиаго очень важен для «Челси» – в этом сезоне у него 2178 минут в 25 матчах АПЛ и Лиги чемпионов (пропустил всего 3 игры!).

И с каждым сезоном Силва все важнее для «Челси» – как подсчитал The Athletic, за первые 20 матчей сезона-2020/21 бразилец сыграл 1009 минут, в следующем сезоне на том же отрезке у него было 1105 минут, а в этом сезоне – 1376.

Как ему это удается?

Вспомним болезненный уход Силвы из «ПСЖ»: 35-летней легенде даже не предложили новый контракт

Если вы вдруг забыли, то напомним: Тиаго Силва – легенда «ПСЖ». Он играл за клуб с 2012-го, провел 315 матчей и выиграл 23 трофея.

Контракт Силвы с «ПСЖ» действовал до лета 2020-го. Казалось, Тиаго точно останется – в мае Foot Mercato писал, что новый контракт по схеме «1+1» с понижением зарплаты близок (по предыдущему соглашению бразилец получал 14 млн евро в год). Изабелла, жена Силвы, в интервью Le Parisien говорила: «Тиаго очень привязан к «ПСЖ», фанатам клуба и Франции. Независимо от того, продолжится ли его приключение в «ПСЖ», мы будем возвращаться в Париж, чтобы снова увидеться с нашими друзьями. Но для нас было бы здорово остаться в «ПСЖ». Мы любим этот клуб, город, страну. Здесь выросли наши дети, мы хотели бы продолжить жизнь в Париже».

Но через пару недель L’Équipe громыхнула инсайдом – писали, что Леонардо связался с окружением Силвы и сообщил, что «ПСЖ» не продлит контракт с 35-летним защитником. По данным RMC Sport, Тиаго невероятно тяжело переживал эту новость.

«С фанатами у меня всегда было взаимное уважение, – сказал Силва на пресс-конференции в июле 2020-го. – Они спрашивали, могу ли я остаться, но это не мое решение. Я не хотел уходить, но решение уже принято. Я уважаю это решение и буду уважать его до конца».

Спустя несколько месяцев – в феврале 2021-го – Тиаго эмоционально рассказал FourFourTwo об уходе из «ПСЖ».

«Они не предложили мне ровным счетом ничего, – возмущался Силва. – Даже не сказали: «Тиаго, согласен ли ты играть за нас за 1 евро?» Вообще ничего. Это действительно расстроило меня. Но было и нечто похуже. Даже во время пандемии у них было три месяца на планирование прощания, но никаких действий предпринято не было. Слушайте, я провел в клубе не один сезон, не пару месяцев. Я играл за «ПСЖ» 8 лет, был капитаном, выиграл ряд трофеев. Я заслужил гораздо более уважительное отношение. То же самое случилось с Кавани. Тем не менее я по-настоящему признателен за все, что было, исключая финальные штрихи. Я был счастлив, ко мне всегда хорошо относились».

Новым клубом Силвы стал «Челси». Контракт подписали по схеме «1+1».

Силва перешел в АПЛ в 36, и это смущало многих. А он говорил, что возраст – просто цифра

Казалось, что после перехода в «Челси» Тиаго ближе к провалу, чем к успеху – ведь защитников, заигравших в АПЛ в 36 лет, до этого не бывало.

«Я люблю Тиаго Силву, он невероятен, но переход в АПЛ, когда тебе через пару недель исполнится 36 – это сложно, – рассказывал Джейми Каррагер для Sky Sports в сентябре 2020-го. – Мы видели, как Лоран Блан переходил в «МЮ» в пару к Гари Невилла в статусе действующего чемпиона мира, и у них все было очень непросто. Такой переход – это непросто. А еще Тиаго Силва не выиграет АПЛ с Кепой за спиной».

«Силве понадобится кислородная маска, потому что там только Канте обладает какими-то защитными качествами», – говорил экс-игрок «Челси» Крэйг Берли.

Тиаго и сам понимал, насколько перед ним сложная задача.

«Обычно в 35-36 лет люди покидают АПЛ, но я делаю все наоборот и только начинаю свой путь здесь, – сказал Силва в первом интервью после перехода в «Челси». – Мне кажется, это самый сложный чемпионат, в котором 6-7 команд сражаются за титул, так что это ощутимо мотивирует меня. Не сомневаюсь, что буду полностью готов, когда придет время сыграть».

А в день 36-летия Силва спросили о скоростях в АПЛ.

«Возраст – это просто цифры в документах, – сказал Тиаго на пресс-конференции. – Я вообще не переживаю. Физически я чувствую себя очень юным, я очень хорошо подготовлен.

Я приехал сюда как опытный игрок, «Челси» и Лэмпард хотели футболиста с опытом. Я выскажусь так же, как Анчелотти, когда он говорил о трансфере Хамеса: «Если вам нужен бегун, то мы могли бы подписать Усэйна Болта».

Прошло 2,5 года, и Силва не останавливается.

Секреты Тиаго Силвы: домашняя гипербарическая камера, новая диета (больше никакого фастфуда!), советы от других долгожителей

Почти все свободное время Силва тратит на восстановление.

«В молодости ты считаешь себя супергероем, – рассказывал Тиаго пресс-службе «Челси». – Раньше я мог играть по матчу в день, тогда восстановление проходило гораздо быстрее. Сейчас же кажется, что и суток мало.

Нельзя отставать от новых методов. Дома я делаю многое – например, работаю с физиотерапевтом. А еще теперь моя диета куда лучше, чем раньше. Нужно заправляться хорошими, а не плохими продуктами. Это – часть того, что мне необходимо делать, чтобы оптимизировать процесс. Мне нужно, чтобы восстановление проходило как можно быстрее».

Что именно делает Силва?

1. Установил дома барокамеру.

Благодаря использованию барокамеры уровень кислорода в крови повышается. За счет этого мышцы восстанавливаются быстрее. Силва пользуется барокамерой каждый день, и это убедило некоторых игроков «Челси» купить себе такую же.

«Перед этим интервью у меня была двухчасовая процедура в гипербарической камере, – рассказывал Силва для FourFourTwo в апреле 2021-го. – Она стоит у меня дома. В ней я дышу чистым кислородом под высоким давлением. Я начал делать это 7 лет назад, когда выступал за «ПСЖ» и долго не мог восстановиться от травмы.

Жоржиньо увидел фото у меня в соцсетях и спросил, что это. Так я пригласил его к себе, чтобы он попробовал. После этого Жоржиньо купил себе такую же, а мне даже не заплатили комиссию (смеется). Обычно я пользуюсь ею каждый день после обеда. Если я травмирован, то я провожу процедуру дважды в день».

2. Поменял диету и полностью исключил фастфуд.

«Раньше я ел много всякой ерунды, – признавался Силва. – Особенно часто это случалось после матчей, а иногда даже и до них. Известно, что в футболе топ-уровня нужно заботиться обо всех сторонах – подготовка, предотвращение травм, тренировки. Со всем этим у меня никогда не было проблем. Питание было единственным слабым местом».

Изабелла, жена Силвы, рассказывала, что соблюдает его диету, чтобы исключить любые соблазны. «Тиаго крайне внимателен к диете и тренировкам, – говорила Изабелла в интервью Goal.com. – Он очень профессионален. Я стараюсь делать все возможное, чтобы он достигал своих целей – стараюсь питаться, как он. А еще мы не пьем газировку».

Чтобы сбалансировать диету, Тиаго обратился к нутрициологу – это случилось не позднее 2018 года.

3. Брал советы у других бразильцев с долгими карьерами и воспользовался методами восстановления из НБА.

Тиаго рассказывал, что обсуждал восстановительное оборудование с Леандриньо Барбозой (бывший баскетболист, закончивший карьеру в 38) и Витором Белфортом (45-летний боец смешанного стиля, который провел последний бой в 2021-м).

«В «ПСЖ» у меня очень серьезная травма задней поверхности бедра, и я не мог вернуться на поле, – вспоминал Тиаго в разговоре с пресс-службой «Челси». – Я постоянно чувствовал боль и не мог от нее избавиться. Тогда я и решил поговорить с Витором. После того разговора я купил барокамеру, и все получилось. Травма быстро прошла. Я продолжил пользоваться барокамерой.

Мы с Леандриньо обменялись многими идеями. Он недавно закончил карьеру, но у него были хорошие мысли по поводу восстановительного оборудования. Я знаю, что не зайду слишком уж далеко, но мне бы хотелось закончить карьеру достойно. Я не собираюсь заканчивать с тростью в руке! Хочу закончить в момент, когда мне все еще будет хорошо на поле, понимаете?»

Еще один человек, благодаря которому Силва полюбил барокамеру, – его личный физиотерапевт Марсело Коста.

«Марсело, физиотерапевт, с которым я работал во «Флуминенсе» и «Милане», провел исследование по методам восстановления игроков из НБА, – рассказал Тиаго для FourFourTwo. – Учитывая, что они проводят кучу матчей за очень короткий период, их восстановление должно быть на высоте, поэтому мы посчитали их отличным ориентиром. Поскольку это шло на пользу моей карьере в долгосрочной перспективе, я посчитал это не тратой, а вложением. Барокамера стоила 23 тысячи долларов! А в прошлом году я решил потратиться на барокамеру побольше – там просторнее и комфортнее. Она обошлась в 24 тысячи долларов. А старую я одолжил Луису Густаво, а потом – Данте, который восстанавливался от серьезной травмы колена».

4. Достиг взаимопонимания с тренерами «Челси» (при штабе Тухеля – уж точно).

У Силвы прекрасные отношения с тренерским штабом «Челси»: он может признаться, что устал, или пропустить матч из-за неприятных ощущений. Вместе они следят за его состоянием и решают, стоит ли выходить на поле.

«Благодаря этим отношениям мы можем свободно говорить друг с другом, – говорил Силва пресс-службе «Челси» в январе 2022-го. – Мы ничего не скрываем и говорим открыто».

Вряд ли при Грэме Поттере что-то сильно изменилось – в январе The Times писала, что и тренер, и руководство клуба впечатлены отношением Силвы к делу и уровнем его игры.

Жена Силвы – возможно, главный секрет долголетия Тиаго. Она руководит его личным штабом

Тиаго и Изабелла выросли по соседству, начали встречаться в начале 2000-х, поженились в 2005-м. Белла всегда была рядом с Тиаго – например, спасла его карьеру после туберкулеза, выявленного в московском «Динамо».

Силва провел в больнице полгода. Туберкулез был запущенным – врачи установили, что Тиаго заразился за полгода до госпитализации. Чтобы гарантировать полное выздоровление, врачи советовали Силве частичное удаление легких.

«Эта операция стала бы концом моей карьеры, – говорил Тиаго в интервью Associated Press. – Мне нужны были ангелы-хранители, чтобы отвести от этого решения».

Видимо, им оказалась Изабелла.

«Я сказала им, что никто не будет резать моего мужа и не станет отбирать его мечту, – рассказывала девушка. – Я не врач, но все были уверены, что ему не нужна операция. Видеть его в футболке сборной Бразилии – победа для нас всех. Особенно для тех, кто знал его в те годы».

На этом влияние Изабеллы на карьеру Тиаго не закончилось. Она не только вместе с ним соблюдает диету и тренируется дома, но еще и около пяти лет руководит его личным штабом, в который входят физиотерапевт и личный советник по футбольным вопросам.

Кстати, благодаря физиотерапевту мужа Изабелла похудела на 28 килограммов. Вдохновлял ее, конечно, Тиаго. «Я не знаю человека сконцентрированнее, – говорила Изабелла в интервью газете Extra. – Он очень профессионален и очень серьезно относится к работе. Я более непокорная, поэтому у меня возникают сложности, но он помогает и подбадривает меня. Раньше я пробовала более жесткие и строгие ограничения, но ничего не помогало. Все изменилось, когда я поменяла отношения с едой и отказалась от некоторых привычек. Теперь у меня появилась дисциплина, необходимая для поддержания хороших привычек».

Изабелла поддерживала Тиаго сразу после перехода в «Челси» и учила английский прямо в ВИП-ложе «Стэмфорд Бридж» во время матчей. Одну из первых фраз на английском она сказала в прямом эфире инстаграма: «Он лучший защитник мира».

Сразу понятно, о ком речь.

***

«Он как Бенджамин Баттон. Футбольный Тиаго Баттон! – пошутил Тухель после продления контракта с Силвой в январе 2022-го. – Но я знаю, сколько работы и профессионального подхода к делу стоит за этим. Это в каком-то смысле чудо, потому что он пришел в эту лигу с ее расписанием, стилем и интенсивностью в самом конце карьеры. Это было очень смело.

Я знаю, сколько сил он тратит, чтобы сохранять форму. Знаю, как много он работает дома над восстановлением, сном и питанием. Это просто выдающаяся работа, и только благодаря ей все это возможно».

Кажется, точнее Тиаго Силву не описывал еще никто.

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Stuart Franklin/Bongarts, Michael Steele, Catherine Ivill, Logan Riely; Instagram/thiagosilva, bellesilva