Паредес – бандит на поле и романтик в жизни. Он влюбился в будущую жену в 8, а в 13 сделал тату с ее именем

Хотя они тогда даже не встречались.

Мы привыкли воспринимать Леандро Паредеса грубияном – чего только стоит его удар мячом в скамейку сборной Нидерландов.

Но в его жизни есть и другая сторона. Оказывается, у Паредеса очень красивая история любви.

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Леандро было 8, когда сбылась его мечта. Парень попал в академию «Бока Хуниорс» – команды, от которой фанател. Он полюбил «Боку» благодаря дяде Луису, который в прошлом тоже был профессионалом и играл в молодежке «Аргентинос Хуниорс» рядом с Хуаном Романом Рикельме.

Паредес родился в Сан-Хусто – пригороде Буэнос-Айреса – и уже в 3 года играл в местной команде «Ла Хустина». Потом его семья переехала в Матадерос – юго-западный район Буэнос-Айреса, где Леандро бегал за «Брисас дель Сур». На одном из его матчей был Рамон Маддони, один из главных аргентинских скаутов, который и предложил Паредесу вариант с «Бокой».

«С детства я мечтал играть под 10-м номером в «Боке», – признавался 18-летний Паредес в интервью La Nación. – Я бы хотел носить футболку с номером, под которым играли Марадона, Тевес и Рикельме, но я еще слишком молод».

«Бока» не только запустила карьеру Паредеса, но и подарила ему любовь.

В 13 Паредес сделал тату на шее с ее именем. Мама разрешила, а сестра, узнав об этом, расплакалась

Леандро Паредесу было 8, когда он встретил ее. «Я влюбился с первого взгляда, – вспоминал Паредес. – Я был еще совсем маленьким, но сказал маме, что эта девочка – моя девушка, хотя она, конечно, ею не была. Несмотря на это, я сказал, что женюсь на ней».

Лучшим другом Леандро в академии «Боки» был Рамиро Галанте. С его 10-летней сестрой Камилой Паредес познакомился, когда приходил в гости. «Он влюбился в нее с первого дня, – подтверждает Мириам Бенитес, мама Паредеса. – Я всегда знала об этих чувствах».

Леандро сходил по Камиле с ума, но стеснялся признаться, поэтому они дружили и периодически проводили время вместе. А в 13 лет Паредес сделал татуировку с ее именем – для этого он убедил свою старшую сестру Химену подписать разрешение.

«Когда Химена подписала разрешение, то сказала: «Только не посвящай эту татуировку Камиле», – вспоминал Леандро. – Увидев, что я сделал татуировку с именем Камилы, Химена расплакалась. Папа потом очень злился».

«Когда они наконец-то начали встречаться, у него уже была татуировка с ее именем на шее, – рассказывала мама Паредеса. – Я разрешила, потому что уже тогда знала, что она будет его женой и матерью моих внуков».

«Я сделал тату с ее именем до того, как мы поженились, – говорил Паредес. – Сначала была татуировка, потом я стал ее парнем, а потом мы уже свадьба».

Отношения начались, когда Леандро было 14, а Камиле – 16. «Первый шаг сделал Лео, – вспоминала Камила. – Сначала он вел себя так, словно я ему не нравлюсь, а потом резко спросил, не хочу ли я стать его девушкой. Я сразу же согласилась. Почти год мы никому не говорили, что встречаемся».

Об их отношениях все узнали случайно. «Брат Камилы увидел, как мы целовались, – вспоминал Паредес. – Он подошел и вместо того, чтобы сказать что-то мне, обратился к ней: «Если ты заставишь моего друга страдать, даже не пытайся заговорить со мной». И ушел».

Вскоре Леандро и Камила помолвились.

«Я обожаю его за то, какой он добрый, – делилась Камила. – У него огромное сердце. Он хороший сын и друг. Это прекрасный человек».

В 18 лет Паредес ворвался в основу «Бока Хуниорс» и стал звездой – болельщики видели в нем замену Рикельме и прозвали «Наследником». Леандро признавался, что сохранить разум ему помогли семья и Камила.

«Мне очень помогли семья, девушка и друзья, – говорил тогда Паредес в интервью La Nación. – Терять связь с реальностью было нельзя. Я в порядке, я спокоен, и я знаю, что должен еще многому научиться. Популярность не меняет меня. Хоть меня и чаще узнают на улицах, я остался тем же парнем, что и раньше. Я стесняюсь, когда ко мне в торговом центре подходят люди и просят фотографию или автограф».

У Камилы прекрасные отношения с семьей Леандро – она устраивала им экскурсии по Парижу и водила в Диснейленд

В 2014-м Паредеса пригласили в «Кьево». Камила, которая только родила дочку Викторию, поехала с ним. «Все случилось так быстро, – вспоминала Камила. – Мы переехали через два месяца после рождения Вики. Это было нелегко. Я только-только родила, а еще я уезжала от своей семьи».

«Родители очень оберегали Камилу и были в шоке, когда она сообщила им, что уезжает в другую страну», – сказал Леандро.

Семья Паредеса всегда следует за ним – Камила жила с Леандро и в Италии, и в России, и во Франции. «Камила всегда рядом с ним, – говорит мама Паредеса. – Она помогает ему в профессиональной карьере и полностью поддерживает».

«Учитывая карьеру Лео, в том, чтобы быть с ним, есть как плохие, так и хорошие стороны, – говорила Камила. – Мне нравится практически полностью посвящать себя семье, но я часто чувствую себя одиноко, когда Лео тренируется, проходит сборы или уезжает на матчи».

В 2017-м, когда Паредес играл за «Зенит», они с Камилой поженились. В Петербурге у них появился еще один ребенок – Джованни.

После его рождения Камила занялась бизнесом – вместе с сестрой и подругой они создали бренд косметики. Все товары производятся в Аргентине и не тестируются на животных.

«Меня часто называют женой футболиста, и да, это действительно так, – говорит Камила. – Об этом всегда говорят с каким-то уничижением, словно я с Лео только из-за денег или из-за каких-то других интересов. Даже не подходите ко мне с этими разговорами. Мы стали встречаться, когда мне было 16».

У Камилы прекрасные отношения с семьей Леандро. Когда Паредес играл за «ПСЖ», его родственники несколько раз приезжали в Париж, и Камила устраивала им экскурсии по городу – показывала Эйфелеву башню и водила в Диснейленд.

Мама Паредеса считает, что Леандро и Камила ломают стереотипы о семьях в футболе

«Наша история любви прекрасна, я бы ни на что ее не променяла, – сказала Камила. – Мы росли рядом, стали родителями в очень молодом возрасте и вместе справились с переездом в Европу».

«Я обожаю ее за то, с какой нежностью она относится ко мне, – говорил Леандро. – Мне нравятся ее щедрость и скромность. Она отличная мама. Камила олицетворяет собой все то, что нужно мужчине».

«Они ломают стереотипы о парах в футболе, потому что стоят скалой друг за друга, – рассказывала мама Паредеса. – Они оберегают, поддерживают и любят друг друга».

Паредес никогда не играл на чемпионатах мира, и после его попадания в заявку сборной на ЧМ-2022 Камила написала эмоциональный пост в инстаграме.

«Словами не описать всю гордость, что я сейчас ощущаю, моя любовь! Я видела, как сильно ты мечтал об этом моменте, сколько ты работал, как долго проявлял невероятное терпение, как много жертв приносил. Ты наслаждался этим, но иногда я видела, как ты страдаешь из-за того, что все складывается не так, как ты хотел. Но ты сохранял твердость, не опускал голову и двигался вперед. И этот долгожданный день настал!

Ты всегда отдавал все и даже больше. Я день за днем видела то, сколько сил и настойчивости ты вкладывал в дело, которое так любишь! И я видела, как ты каждый день вкладывал всю страсть в достижение огромной мечты, которая сегодня сбылась.

И я счастлива быть рядом с тобой. Ты знаешь, как сильно я тебя люблю, моя любовь, и какие эмоции я испытала, услышав твое имя в этом списке. Ты так этого ждал, мы так этого ждали. Мы с детьми увидели слезы счастья на твоем лице, когда ты получил этот вызов.

Теперь насладись этим, моя любовь. Борись за то, чего ты так хочешь, защищай цвета, которые ты так любишь. Не сомневаюсь, что на поле ты оставишь все силы.

Мы будем рядом, как и всегда. Я люблю тебя».

Камила с детьми уже давно в Катаре, и они точно будут на трибунах, когда Леандро сыграет в главном матче жизни.

Фото: instagram.com/ccamilagalantee; instagram.com/leoparedes20; East News/AP Photo/Victor R. Caivano