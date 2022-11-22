«Если бы ударили на 2 см ниже, ты бы больше не ходил». Страшная травма Неймара на ЧМ-2014

Из-за нее он пропустил матч с Германией.

Перед ЧМ-2014 Неймара осыпали комплиментами.

«Нашей силой всегда был высокий уровень команды, но Неймар – это, конечно, триумф индивидуальных качеств, – хвалил форварда капитан сборной Бразилии Тиаго Силва. – Надеемся провести отличный чемпионат. И что Неймар будет его звездой».

«Неймару нужно падать поменьше, но он уже исправляется, – говорил Пеле. – У него есть все необходимое, чтобы привести Бразилию к титулу».

«Постараюсь сдержать Неймара. Если мне не останется ничего другого – запру его в гостиничном номере», – шутил Дарио Срна перед матчем открытия.

Неймар реагировал скромно.

«Я готов помогать команде, а не играть только на себя. Все мы знаем свои роли. Не хочу быть MVP или лучшим бомбардиром. Единственное, о чем я мечтаю – победа на ЧМ-2014».

Тогда он еще не знал, как трагично сложится для него турнир.

Игрой Неймара на ЧМ-2014 восхищались Сколари и Роналдо. Против Чили в 1/8 финала он уже играл с травмой

Начало турнира удалось – Бразилия победила 3:1, хоть и пропустила от Хорватии первой. Неймар оформил дубль и получил приз лучшему игроку матча.

Дальше Бразилия слегка забуксовала с Мексикой (ничья 0:0), но в последней игре группового этапа разбила Камерун – 4:1. Неймар снова покуражился – еще один дубль и еще один приз MVP.

«Бразилия зависит от Неймара так же, как Аргентина – от Месси», – восхищался Луис Фелипе Сколари. «Месси прекрасен, но лучший игрок турнира пока Неймар», – говорил Роналдо за день до 1/8 финала.

Матч с Чили сложился для Бразилии тяжело – Давид Луиз забил на 18-й минуте, а Санчес ответил на 32-й. С таким счетом команды подошли к серии пенальти, которую выиграла Бразилия – 3:2. Неймар забил с точки, хотя почти весь матч играл с болью – на 15-й минуте ему досталось от Чарлеса Арангиса.

«75 минут основного времени и 30 дополнительных Неймар играл с травмой, – сказал Сколари после игры. – Ему въехали в бедро в начале матча, а судья почему-то не заметил это. В раздевалке я увидел, что у него распухла нога.

Я не знаю, как Неймар нашел силы продолжать игру. Помню, в 2006-м Криштиану Роналду получил менее серьезную травму, чем Неймар, но не хотел продолжать матч».

Неймар был уверен, что восстановится к четвертьфиналу. «Получив повреждение, я дважды пробил по мячу и оба раза почувствовал сильную боль, – говорил бразилец. – Чувствовал, что скованно двигаюсь. Нога выглядела неважно. Думаю, я буду готов к следующей игре и смогу выйти в старте. Постараюсь помочь команде, как всегда это делаю».

Суньига влетел Неймару коленом в спину на 86-й минуте и не получил даже желтую

Неймар действительно попал в старт на Колумбию и сделал разницу уже в начале игры – на 7-й минуте рванул по левому флангу, заработал угловой и подал на Тиаго Силву, который внес мяч в нижний угол. На 68-й минуте Бразилия забила второй – Давид Луиз шикарно положил со штрафного в правую девятку. Колумбия отыграла один мяч на 80-й (Хамес реализовал пенальти) и подарила нервную концовку. Пыталась найти момент для гола и много фолила.

На 86-й минуте Хуан Кинтеро неудачно подал угловой, бразильцы спокойно вынесли мяч в центр поля, где его уже ждал Неймар. И тут ему в спину коленом влетел Хуан Суньига.

Сначала никто даже не воспринял это всерьез – пока Неймар лежал на животе, не двигаясь и крича, Бразилия продолжала атаку. На Неймара обратили внимание только после свистка Карлоса Веласко Карбальо из-за фола на Оскаре. Пока судья трусцой бежал к месту падения Неймара, рядом уже оказались Марсело и Давид Луиз.

Кажется, уже тогда Марсело понял, что все очень серьезно – он резкими жестами торопил Карбальо, взволнованно показывал на спину форварда, а потом кричал на врачей, которые слишком медленно выходили на поле.

Когда Неймара уложили на носилки, он сильно плакал. Суньига не получил даже желтую.

Неймар говорил, что не чувствует ног. Ему запретили ходить, чтобы сломанный позвонок восстановился

Бразилия довела матч с Колумбией до победы, но травма Неймара затмила все.

«Неймара отвезли в частную клинику, – сказал Сколари. – Когда его уносили, он плакал от боли. Надеемся, с ним все будет нормально».

«Я никогда не намеревался травмировать других игроков, – оправдывался Суньига. – На поле нужно действовать жестко, но без травм. Надеюсь, с Неймаром ничего серьезного. Это замечательный талант для Бразилии и всего футбольного мира».

Почти сразу выяснилось, что у Неймара сломан третий поясничный позвонок. Срок восстановления от такой травмы – 4-6 недель. Ни о каком полуфинале против Германии не могло быть и речи.

«К сожалению, Неймар больше не сыграет на чемпионате, – подтвердил врач сборной Бразилии Родриго Ласмар. – Травма несерьезная в том плане, что операция не потребуется. Но какое-то время Неймару нельзя будет ходить, чтобы позвонок восстановился».

«Неймар говорил: «Я не чувствую ног», – рассказывал Сколари. – Было страшно видеть, как его уносят на носилках к вертолету, как он плачет.

У нас не будет Неймара, но есть еще 22 игрока, которых мы тщательно подбирали. Все они – особенные. У меня фантастическая команда. Уверен, мы будем играть за себя и за Неймара. Играть, чтобы достичь цели – выйти в финал».

Суньиге угрожали смертью. Пришлось нанять охрану

Вокруг Суньиги, сломавшего Неймара, было напряженно. ФИФА рассмотрела эпизод с травмой бразильца, но не нашла оснований для дисквалификации защитника.

Несмотря на это, обвинения сыпались со всех сторон.

Глава Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин требовал для Суньиги длительной дисквалификации – как у Луиса Суареса, которого отстранили от футбола на 4 месяца за укус Джорджо Кьеллини.

Игроки (и бывшие, и нынешние) не отставали.

«Все видели, что он хотел нанести травму Неймару, – заявил Роналдо в интервью ВВС. – Суньига слишком высоко поднял колено, поэтому я делаю вывод, что он специально ударил Неймара. Очень жестокое нарушение правил. Так играть в футбол нельзя. Слишком агрессивное поведение».

«Я не хочу судить Суньигу, – сказал Бернард. – Но никто не ставит колено так, как это сделал он, без злого умысла».

«Неймара жестоко били весь чемпионат мира – ФИФА никак не реагировала, – возмущался Дуглас Майкон. – Неужели кто-то по-прежнему думает, что ФИФА хочет, чтобы мы стали чемпионами?»

Давление привело к реальным угрозам.

«Мы получали угрозы в интернете и по телефону, – рассказал Камило Суньига, отец футболиста. – Мы уже обращались в правоохранительные органы, потому что некоторые сообщения были просто сумасшедшими. Были серьезные угрозы, расистские оскорбления…

После случившегося мы начали передвигаться в сопровождении охранников, но надеюсь, что все это временно и что скоро мы сможем вернуться к нормальной жизни».

Неймар снова сыграл против Колумбии через 2 месяца после травмы. Обнял Суньигу и забил победный со штрафного

Без Неймара на поле Бразилия пережила главную катастрофу в современной истории – проиграла Германии 1:7 в полуфинале домашнего чемпионата мира.

«Я сказал ребятам: мы начали этот турнир вместе – вместе и закончим, – делился Неймар после той игры. – Это историческое поражение, но оно не означает, что нам надо уйти, опустив голову. Это спорт. Надеюсь, у нас вскоре снова появится повод улыбаться.

Я не знаю, что случилось в матче с Германией, это была какая-то авария. Мне не стыдно говорить, что я был частью команды, которая проиграла 1:7. Я горжусь тем, что играл с Тиаго Силвой, Фредом и остальными».

Неймар вернулся на поле через полтора месяца – в августе он отыграл один тайм товарищеского матча «Барселоны» с мексиканским «Леоном» и сделал дубль.

А уже в сентябре Неймар снова встретился с Суньигой в форме сборной – в товарищеском матче против Колумбии. Перед игрой форвард тепло обнял защитника, а на 83-й минуте забил победный гол со штрафного (Бразилия выиграла 1:0).

Неймар много раз вспоминал об этой травме и называл ее худшим моментом карьеры. Вот три его цитаты

•‎ «У меня бывали неудачные времена в карьере, но тяжелее всего было в 2014 году, – сказал Неймар в 2016-м Diario Sport. – Я с детства мечтал стать чемпионом мира, но получил в игре [с Колумбией] травму, из-за которой мог вообще завязать с футболом. Та неделя выдалась тяжелейшей, но, к счастью, меня поддержали родные и близкие. В такие моменты это важно».

•‎ «Я почувствовал боль, но попытался встать, – рассказал Неймар в интервью Жерару Пике для ютуба The Players’ Tribune в декабре 2017-го. – Было очень больно. Помню, моя голова лежала на газоне, а Марсело говорил: «Нет, нет, подожди врачей». Я сказал: «Нет, нет, нет, я хочу играть». Я просто хотел забить. Я не смог перевернуться, а потом подошли врачи… Я не мог поднять ноги, подвигать ими. Когда врачи меня уносили, я начал плакать, потому что мне было больно, а еще я ничего не чувствовал. Я не чувствовал ног».

•‎ «Это был один из худших моментов в моей карьере, – сказал бразилец в документальном фильме в 2021 году. – Была испорчена моя мечта сыграть на чемпионате мира, сыграть в полуфинале, финале...

Когда я повредил спину, Марсело попытался помочь мне встать, но не смог. Я не мог пошевелить ногами, у меня не было сил встать. Я сказал: «Я не могу, я ничего не чувствую». И меня отправили в больницу.

Помню, что нога была согнута, и врачи растянули ее. Почувствовал шок. Я не мог пошевелить ногами и начал плакать. Когда меня осмотрели, врач сказал: «У меня две новости: одна хорошая и одна плохая. Какую из них ты хочешь?». Я сказал: «Давай плохую». Он сказал: «Ты больше не сыграешь на этом чемпионате мира». А что тогда хорошего? И он сказал: «Если бы удар пришелся на два сантиметра ниже, ты бы больше не ходил».

Фото: Gettyimages.ru/Fabrizio Bensch, Jamie McDonald, Ian Walton