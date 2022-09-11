Игроки США все чаще попадают в топ-клубы Европы. Эти четыре фактора объяснят прогресс

Слышали про Лигу Развития?

На ЧМ-2022 сборная США вызвала 17 игроков из европейских клубов (не из топ-5 лиг только двое – защитник Кэмерон Картер-Викерс из «Селтика» и нападающий Хейджи Райт из «Антальяспора»). Это не рекорд: дважды Штаты брали на чемпионат мира по 12 футболистов из Европы, еще по разу – 13 и 17.

При этом заметно, как в период с ЧМ-2014 по ЧМ-2022 изменился статус клубов: Кристиан Пулишич сейчас в «Челси», а до этого был в дортмундской «Боруссии», где теперь играет Джованни Рейна. Серджиньо Дест провел два сезона в «Барселоне», а теперь пытается закрепиться в «Милане». Уэстон Маккенни не всегда, но все же выходит в полузащите «Ювентуса». Вратарь Мэтт Тернер – запасной в «Арсенале», а Тим Рим и Энтони Робинсон – важные игроки «Фулхэма».

Конечно, такое случалось и раньше – в сборной США играли Тим Ховард, который провел четыре года в «Манчестер Юнайтед», Лэндон Донован, в 2009-м попавший в «Баварию», и Клинт Демпси, игравший за «Тоттенхэм».

Но с тех пор репутация американских игроков изменилась. Раньше их оценивали как трудолюбивых и старательных, но нетехничных. В результате американцы засиживались в местном чемпионате и если и отправлялись в Европу, то ближе к 30 годам. Теперь они срываются в топ-лиги как можно раньше (например, Пулишич уехал в «Дортмунд» в 16 лет) и мечтают провести там всю карьеру.

Как так вышло? И что конкретно изменилось?

Фактор №1. В США постоянно растет интерес к спорту

Если в 2003 году спортом в старшей школе занимались около 640 тысяч детей, то в 2013-м их число превысило 740 тысяч, а в 2019-м достигло 850 тысяч.

По данным Национального центра статистики здравоохранения США, региональных различий практически нет: на Среднем Западе и Северо-Востоке страны спортом занимаются около 58% детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет, на Западе – 56%, а на Юге – 49%.

Футбол занимает пятое место по популярности у мальчиков в старших школах. Его опережают американский футбол, легкая атлетика, баскетбол и бейсбол. По подсчетам Национального центра суперкомпьютерных приложений, около 5% молодых людей, игравших в футбол в школе, попадают в команды колледжей после поступления.

«Думаю, в Америке просто начался спортивный бум, – говорит Джио Рейна. – Все больше детей играют в футбол, и это приводит к появлению все новых и новых игроков».

Фактор №2. Появились бесплатные школы

Если во всех частях мира футболом можно заниматься бесплатно или за минимальную сумму, то в США такой возможности до недавнего времени просто не было.

Год занятий в академии стоил от 2 до 5 тысяч долларов без учета регистрационных сборов, взносов на турниры и расходов на занятия в спортивном зале и экипировку. Кроме того, на семьи игроков ложились расходы на транспорт.

Это важный аспект – дети из малообеспеченных семей гораздо реже занимаются спортом в старшей школе, чем их сверстники из семей с высоким доходом. По данным Национального центра статистики здравоохранения США за 2020 год, в семьях с доходом ниже федерального уровня бедности спортом занимались около 31% детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет. В семьях с доходом между федеральным уровнем бедности и суммой, превышающей его в четыре раза, – около 50%. А в семьях, где доход более чем в четыре раза превышает показатель федерального уровня бедности, – около 70%.

Но у того, что футбол в Америке жил в такой ситуации, есть причины. В отличие от остальных континентов, Северная Америка не участвовала в программе компенсаций клубам, воспитавших игроков, и солидарных выплат от ФИФА.

Кратко напомним, что это такое.

Компенсации после трансфера положены всем клубам, участвовавшим в развитии игрока в возрасте с 12 лет до 21 года. Например, если игрок рос в Африке, и перед трансфером в «Челси» (это клуб 1-й категории – всего их четыре, от этого зависит сумма компенсации) в его развитии поучаствовали три клуба, то лондонцы должны выплатить каждому из них 90 тысяч евро, умноженные на количество лет, проведенные игроком в команде.

Солидарные выплаты – это почти всегда 5% от суммы трансфера. Если потом этот же игрок из «Челси» переходит в «Атлетико» за 20 млн евро, то 1 млн евро делится между тремя клубами, которые его воспитали.

Эти деньги можно реинвестировать, но у команд из США такой возможности не было.

Например, Кристиан Пулишич воспитывался в академии клуба «Пи Эй Классикс». Из «Боруссии» в «Челси» он перешел за 72 млн долларов. После этого трансфера «Пи Эй Классикс» могли получить 550 тысяч долларов, но не получили ничего.

Главный минус такой системы – владельцы клубов не хотят вкладываться в развитие академий. Из-за этого футбольным школам приходится работать только на коммерческой основе – иначе им просто не выжить.

Вместо инвестиций в академии владельцы клубов подписывают готовых футболистов из команд колледжей, но это неэффективно сразу по нескольким причинам. Сравним 20-летнего американского футболиста, прошедшего через колледж, с типичным английским игроком этого же возраста:

• если американец постоянно играет против ребят из других колледжей, то англичанин уже появляется в матчах АПЛ, Чемпионшипа или молодежных команд;

• тренировочное время американца серьезно ограничено, так как ему нужно заниматься учебой, а англичанин уже живет как профессионал;

• до старта профессиональной карьеры американцу нужно выпуститься из колледжа, так что в МЛС он попадет в 21-23 года, а англичанин может начать работу с профессионалами уже в 16.

Все изменилось в апреле 2019-го, когда МЛС вошла в программу компенсаций и солидарных выплат.

Фактор №3. МЛС стала богаче – в ней много звезд и рекламы, а зарплаты выросли в 4 раза за 12 лет

МЛС зарабатывает все больше – люди чаще включают трансляции дома, а постоянные трансферы игроков с большим именем (Уэйн Руни, Златан Ибрагимович, Гонсало Игуаин и другие) подпитывают интерес. Это приводит к росту доходов лиги – люди чаще покупают подписки на трансляции (она стоит 9,99 долларов в месяц или 99,99 долларов в год), а число спонсоров растет (в сезоне-2022 их 18).

«В детстве ты живешь с мыслью: «Хочу много зарабатывать, когда вырасту», – сказал 22-летний полузащитник «Далласа» Пакстон Помикал. – 15 лет назад это было невозможно делать, играя в футбол в США. Теперь такая возможность есть».

Эта логика правдива. Раньше, чтобы хорошо зарабатывать, американский спортсмен должен был выбирать между бейсболом, баскетболом, американским футболом и хоккеем. Зарплаты игрока МЛС хватало, чтобы комфортно жить 10-15 лет карьеры, но возможности откладывать деньги не было.

Рост доходов лиги привел к увеличению среднего размера зарплаты. В 2007-м ее минимум был на уровне 100 тысяч долларов в год, а в 2019-м вырос до 400 тысяч.

Фактор №4. Появилась Лига Развития

Еще один важный момент для прогресса: в 2007 году в США создали юношескую футбольную лигу – Лигу Развития. Все начиналось с двух возрастных групп (U15-16 и U17-18), а с 2017 года их число увеличилось до шести (U-12, U-13, U-14, U-15, U-16/17 и U-18/19).

«Она стала платформой, где лучшие могли встречаться с лучшими, – говорил главный тренер сборной США Грегг Берхалтер. – Эта работа началась 15 лет назад. Вторым важным моментом стало то, что владельцы клубов МЛС начали вкладываться в развитие академий».

Вряд ли совпадение, что американские звезды проявились почти через 10 лет после создания Лиги Развития. В 2015-м все узнали про Кристиана Пулишича и Деандре Йедлина, в 2016-м – про Уэстона Маккенни, в 2019-м – про Тайлера Адамса.

У создания Лиги Развития есть и дополнительные плюсы. Игроки рубятся против лучших академий своего региона, а введение регулярного сезона (он длится 10 месяцев – с сентября по июль) помогло всем получать достаточно игрового времени.

Из Лиги Развития вышли Мэтт Миазга (в 2016-м перешел в «Челси»), Арон Йоханнссон (в 2015-м перешел в «Вердер» через Исландию), Деандре Йедлин (в 2015-м перешел в «Тоттенхэм») и Кристиан Пулишич (в 2015-м перешел в «Боруссию»).

Ждем дебюта американских талантов на ЧМ-2022. Удивят?