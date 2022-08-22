«Надеемся, стадион позволит «Спартаку» существовать с другими владельцами». Как Федун строил «Открытие Арену»

Ленточку перерезал Путин.

«Лукойл» выкупил 100% акций «Спартака» и стадиона «Открытие Банк Арена» – пожалуй, главного проекта Федуна.

«Спартак» основали в 1922 году, но у него долго не было домашнего стадиона. Клуб хотел построить арену в советские времена, но не хватало денег. На сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы заявлена и другая причина: «Бытует мнение, что команде не досталось собственного стадиона по той причине, что во времена СССР ни одно министерство не курировало этот футбольный клуб – московский «Спартак» всегда оставался народной командой».

«Спартак» играл в «Лужниках» и «Олимпийском», на «Торпедо», «Локомотиве» и «Динамо». В 2014-м скитания закончились – стадион построил Леонид Федун. Вспоминаем, как ему это удалось.

До «Открытия» построить стадион для «Спартака» хотели как минимум трижды. Не вышло

До 2007-го, когда был заложен первый камень «Открытия», построить стадион для «Спартака» пытались несколько раз.

• В 1994-м правительство Москвы выделило под арену землю в районе Ботанического сада, но местные жители запротестовали. В марте 1999-го мэрия запретила строить там стадион, стоимость которого оценивалась в 250 млн долларов.

• Строительство перенесли в другое место этого района – арена должна была появиться на равном расстоянии от станций «Ботанический сад», «Свиблово», «Отрадное» и «Владыкино». Под стадион выделили 39 гектаров земли, но потом выяснилось, что часть этого участка принадлежит ВДНХ. У «Спартака» потребовали неподъемные 30 млн долларов за аренду, поэтому строительство заблокировали;

• В сентябре 2001-го стадион хотели строить на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Лобачевского. Но «Спартак» и правительство Москвы не нашли деньги.

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «Аргументам и фактам» рассказал, что сначала хотел построить стадион, но со временем сдался: «Первое – это отсутствие места и неразбериха, поскольку в то время на все была наложена мощная рука близких к тогдашнему мэру Москвы людей. Все упиралось либо в какие-то участки, которые кому-то принадлежали, либо были кому-то обещаны. В общем, все упиралось в землю. Поэтому нас кидало то на метро «Университет», то в «Тушино», куда-то на «Бабушкинскую», постоянная была свистопляска. Года два я потратил на эти места, а потом уже и желания не было особо».

Зато к ноябрю 2006-го все получилось у Леонида Федуна. Договорились, что новый стадион построят в районе аэродрома Тушино на северо-западе Москвы между Волоколамским шоссе и излучиной Москвы-реки.

В июне 2007-го игроки и ветераны «Спартака» торжественно заложили первый камень новой арены.

Федун обещал «прессовать», чтобы стадион сдали весной 2010-го, но к этому моменту строить еще даже не начали

В октябре 2007-го объявили, что строительство начнется не раньше февраля 2008-го. Гендиректор арены Андрей Козырев объяснил это несколькими причинами: сначала Мосгоргеотрест выдал неверную карту метрополитена, и проект пришлось менять, затем инвесторы решили увеличить вместимость с 35 до 42 тысяч.

Федун был настроен решительно – в ноябре 2007-го в интервью «Спорт-Экспрессу» он сказал: «Буду прессовать, чтобы объект сдали весной 2010-го». Но уже через несколько дней «Спорт день за днем» выдал неутешительный для Федуна и болельщиков «Спартака» инсайд о том, что арену построят только к 2012-му.

Владелец «Спартака» сетовал на растущую стоимость стадиона – к тому моменту она достигла 500 млн евро: «Цемент, между прочим, подорожал в 4 раза, металл для арматуры – в 6. Себестоимость одного места уже превышает 6 тысяч евро».

Но, конечно, в феврале 2008-го строить стадион «Спартака» не начали – из-за экономического кризиса. В октябре Козырев не сказал ничего конкретного: «Дату начала строительства сейчас трудно назвать в связи с последними событиями в стране и мире. Неопределенная ситуация в мировой экономике не позволяет даже примерно назвать стоимость самого стадиона. На начало лета она была равна примерно полумиллиарду евро. Сейчас говорить что-либо на эту тему сложно».

В декабре 2008-го Федун объявил, что приостанавливает строительство из-за кризиса. «Мы получили все согласования, но начинать строительство в нынешних условиях – безумие, поскольку неизвестно, когда будет дно кризиса, – сказал Федун в интервью «Ведомостям». – А смотреть на вырытый котлован, как конкуренты, я не хочу. На этапе проектирования потрачено несколько десятков миллионов долларов. Большие деньги. Так что никто от проекта не отказывается».

Валерий Карпин, тогда занимавший пост гендиректора «Спартака», в декабре 2009-го уверенно заявил, что строить арену начнут весной 2010-го, а закончат к 2012-му. Тогда же Федун признал, что затягивал начало строительства, чтобы дождаться снижения цен. «Стоимость постройки стадиона вернулась к 200 млн долларов, – рассказал Федун «Спорт-Экспрессу». – Кризис для того и существует, чтобы лопались финансовые пузыри. Подрядчики раньше нос воротили, а сейчас выстроились в очередь, готовы работать за треть того, что просили раньше. В 2008 году я, как менеджер, понимал, что входить в строительство по тем ценам – безумие. Просто не мог об этом говорить, потому и затягивал проект максимально».

И в декабре 2010-го, когда с момента закладки первого камня прошло больше трех лет, строительство стадиона стартовало. «Спартак» сообщил , что работы завершат к декабрю 2013-го.

Федун говорил, что стадиона не было бы без Путина. Президент открывал арену и называл ее «одной из лучших, если не лучшей, в Европе»

«Отлично будет, когда ленточку перережут. Я надеюсь, что Владимир Владимирович Путин ее перережет, поскольку он был инициатором создания этого стадиона и очень нам помогал с получением земли», – говорил Федун в декабре 2012 года, когда строительство стадиона в Тушине уже шло полным ходом.

И Путин действительно ее перерезал – он приехал на стадион в конце августа 2014-го, когда до матча открытия оставалось несколько дней. Тогда Путин восхищался ареной: «Это один из лучших, если не лучший, стадион Европы. Это точно совершенно. «Спартак» «безусловно, заслуживает это, так же как и его болельщики».

Денис Пузырев в недавнем тексте на Sports.ru подробно рассказывал, как так вышло:

«Участие президента объясняется тем, что участок, который занимал Тушинский аэродром на северо-западе Москвы, находился не в городской, а в федеральной собственности.

ООО «Стадион Спартак» получило земельный участок площадью 160 га в аренду распоряжением правительства в 2006 году. Спустя 13 лет Счетная палата выяснит, что арендный договор имел «признаки коррупции и причинения ущерба имущественным интересам Российской Федерации». Ставка аренды, которую платила компания Федуна, по мнению аудиторов, оказалась в 4,5 раза ниже, чем следовало. Благодаря этому Федун мог «экономить» до 300 миллионов рублей в год. РБК писал, что Счетная палата планировала отправить результаты проверки для изучения в Генпрокуратуру, но с тех пор про судьбу выводов аудиторов ничего слышно».

Федун говорил, что со своим стадионом «Спартак» не будет зависеть от владельца. И грезил о самоокупаемости клуба к 2014 году

У Леонида Федуна, конечно, были большие планы на строящуюся арену. Это не только строительство 1 млн квадратных метров жилья рядом со стадионом, но и выход «Спартака» на самоокупаемость за счет него. Вот несколько цитат Федуна:

• «Что касается своего стадиона, то это целая индустрия: магазины, рестораны, бары, фитнес-центры, музей. Вложив около десяти миллиардов рублей, мы надеемся, что это позволит «Спартаку» существовать вне зависимости от того, кто будет его владельцем через пять, десять или пятнадцать лет».

• «Важно, чтобы стадион жил постоянно. В наших планах создание специального парка Football land, где будут установлены различные аттракционы футбольной тематики и другие развлечения. Большое внимание уделяем манежу, который сможет стать резервной ареной для матчей Лиги чемпионов и где будут проводиться самые разные мероприятия, причем по разным видам спорта, или даже выставки. Как известно, УЕФА вводит правила финансового фэйр-плей. И с вводом стадиона в эксплуатацию к 2014-му, клуб должен выйти на самоокупаемость. По расчетам наших менеджеров, так и должно получиться».

• «У меня была идея фикс, мечта – сделать так, чтобы «Спартак» существовал как некая самофинансируемая структура. Понятно, что сделать это на рынке, где телевизионные права сегодня стоят 28 млн долларов, практически невозможно. Поэтому возникла идея создать структуру, при которой народная команда могла бы сама себя финансировать и развивать. Поэтому с 2005 года мы начали искать площадку для стадиона. Стадион, база, универсальный зал, гостиница, какая-то часть апартаментов, работающих на футбол, будут упакованы в одну структуру вместе с командой.

Эта структура должна обеспечивать такой поток наличности, который будет покрывать все затраты команды. Плюс будем надеяться, что «Спартак» будет играть и зарабатывать деньги. То есть все это должно приносить примерно 70-80 млн евро в год, и это минимум».

К декабрю 2013-го стадион был готов на 90 процентов, и Федун озвучил его окончательную стоимость – 14,5 млрд рублей (450 млн долларов на момент окончания строительства). Открыть домашний стадион «Спартака» запланировали 24 июля 2014-го.

Сыграть со «Спартаком» на открытии стадиона должно было киевское «Динамо», но все сорвалось из-за Крыма

В 2014-м подготовка к открытию стадиона шла полным ходом – «Спартак» уже искал соперника на матч открытия. В январе «Спорт-Экспресс» написал, что «Спартак» сыграет с киевским «Динамо», а уже в феврале об этом объявили официально.

Вскоре после этого начались крымские события, и клубы расторгли контракт. Президент «Динамо» Игорь Суркис тогда сказал, что его команда просто не может отправиться в Россию.

«Понимаю, что футбол вне политики, но так или иначе он с ней связан, – сказал Суркис. – Поэтому принято совместное решение, что мы не примем участия в этом матче. Сначала обо всем надо договориться политикам. Сейчас нужно подождать. Считаю, что как бы там ни было, наши народы едины. На сегодня, как патриот своей страны, не могу посылать команду на этот матч, когда все напряжено до предела. Превратить матч из праздника в трагедию мы не имеем права».

«Спартак» нашел нового соперника – им стала «Црвена Звезда». Открытие стадиона чуть перенеслось – на 5 сентября, но все-таки состоялось.

Тогда началась новая история «Спартака».

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко, Алексей Дружинин, Антон Денисов, Владимир Песня, Александр Мысякин; spartak.com