«Интер» вырос с Зоммером. Он хорош ногами, как Онана, и намного лучше на линии

«Интер» почти не пропускает.

Три года назад Ян Зоммер потащил два пенальти Серхио Рамоса за тайм. Летом 2021-го выбросил Францию с Евро. Несколько дней спустя сделал 8 сэйвов в дополнительное время четвертьфинала с испанцами. Через несколько месяцев побил рекорд Бундеслиги по сэйвам за матч.

В последние десять лет Зоммер присутствовал в массовом сознании феноменом крупных турниров. Многие догадывались, что его блеск не ограничивается главными фестами и матчами против «Баварии», но относительная непопулярностьклуба мешала убедиться в этом наверняка. Яна котировали, но не считали топом. Петер Шмейхель называл его самым недооцененным кипером континента.

«Бавария» первой предложила швейцарцу масштаб, соответствующий дарованию: в 34 года Зоммер почти случайно получил шанс доказать миру, что его зря недооценивали только из-за веса клубной эмблемы. Пожалуй, не получилось. В команде, которая пугающе превосходила соперников по чемпионату, качества Яна редко оказывались востребованы. Даже статус временщика выглядел унизительно.

На его счастье, «Интеру» внезапно понадобился надежный недорогой вратарь.

Летом миланцы совершили одну из лучших сделок в новейшей клубной истории. И не только потому, что изначально получили Онана задарма. Он никак не наиграл на 50 миллионов. «МЮ» как будто проигнорировал Серию А, купившись на великолепие в краткосрочном и тактически специфичном турнире. А зря. Индзаги играл в Лиге чемпионов иначе, чем дома. Пассивная защита обеспечила вратаря постоянной и очень своеобразной нагрузкой – ударами с близкого расстояния, не требующими обязательного спасения, но возвышающими того, кто на него сподобится.

Контекст идеально подошел камерунцу. У него исключительные рефлексы, редкий дар к двойным-тройным сэйвам, но выраженные пробелы в базовой технике: плохой выбор позиции, недостаток концентрации, сэйвы перед собой. Он кипер куража, а не класса. Лигочемпионский футбол подсвечивал его реакцию и не давал расслабиться. Онана выдал один из лучших вратарских перфомансов в коротком турнире.

Дома «Интер» играл иначе, и болельщики сполна прочувствовали ненадежность Онана. Он делал феноменальный сэйв и минуту спустя пускал под руку или со средней дистанции. На него нельзя было положиться. Он играл только потому, что постаревший Ханданович выглядел еще хуже. Но не делал разницы относительно конкурентов.

Последней линии принадлежала ровно половина главной проблемы «Интера»: неспособности индивидуальностей поддержать тренерский уровень. По ожидаемым очкам миланцы заслуживали борьбы за скудетто. Но серьезно недобирали из-за неточности завершителей и неуверенности вратарей.

Сегодня «Интер» впервые после назначения Индзаги занимает в таблице то же место, которое должен по ожидаемым очкам. Зоммер – одна из причин. У него нет проблем с выбором позиции и концентрацией, он сильнее предшественника во всех чисто вратарских компонентах, включая игру на линии (сложно с ходу назвать кипера, который превосходил бы швейцарца реакцией), и никогда не нервирует оборону. Ян обошелся клубу в 13% от стоимости Онана и гарантировал рост.

«Зоммера ценят, но не так, как он заслуживает, – сказал Tuttosport чемпион мира Ивано Бордон. – Я говорю об этом с тех пор, как не получилось купить Викарио. Он спокоен, безошибочно выбирает позицию, кажется взрывным и скоординированным. Ян напоминает Хандановича. Прибавил ли «Интер», выбрав его вместо Онана? Да, потому что Зоммер лучше на линии».

Сейчас он третий в лиге по проценту сэйвов (81,8%) и седьмой по разнице между реальными и ожидаемыми пропущенными. В среднем Ян предотвращает 0,03 гола за 90 минут – формально немного, но «Интер» и допускает мало. Онана и тем более Ханданович в прошлом сезоне уходили в минус. За треть сезона швейцарец набрал 8 сухих матчей в Серии А – столько же, сколько камерунец за весь прошлый год. По этому показателю он второй в топ-лигах.

Андре он превзошел практически во всем. Зоммер намного больше дает на линии, в полтора раза чаще страхует вне штрафной, так же хорош на выходах. Его надежность влияет даже чисто тактически. «Интер» позволяет больше, чем раньше: Индзаги больше не нужно подстраиваться под минусы вратаря – например, избегать дальних ударов, потому что у него проблемы с позицией. Новый кипер убедителен в любом ситуации.

Не оправдалось и главное (впрочем, изначально сомнительное) опасение противников размена – проседание в движении мяча и строительстве атак. Онана один из лучших вратарей мира в игре ногами, факт. Но Зоммер – один из немногих, кто не уступает Андре. На сыгранном отрезке он превзошел предшественника и в точности, и в сложности передач. XGChain (ожидаемая острота всех розыгрышей, в которых поучаствовал игрок) абсолютно равен: 0,23 за 90 минут. Он уже поучаствовал в нескольких голах, включая недавний в ворота «Юве».

Конкретное выражение перемен – 7 пропущенных голов в чемпионате, второй результат в топ-лигах после невероятной «Ниццы». По большей части это заслуга Индзаги, безупречно адаптирующегося к соперникам, Ачерби и Де Врея. Они минимизировали число угроз до смешных 8,8 в 13 матчах (вторые после «Юве» в Серии А). Средняя острота удара по их воротам – всего 0,07 xG. Лучше только «Ювентус», на уровне «Болонья».

Но эта троица была и в прошлом году. Миланцы все равно пускали почти в два раза больше. Разницу сделал Зоммер. Сложно оценить, как его уверенность влияет на оборону, но даже вклад в отражение угроз показывает разницу. В этом сезоне команда пропустила на 1,8 гола меньше, чем допустила. В прошлом – на 5,5 больше. Непостоянный Онана саботировал потрясающую защиту. Ян – усиливает.

«Благодаря Зоммеру у «Интера» одна из лучших защит в Европе, – уверен бывший вратарь клуба и легенда «Фиоры» Себастьян Фрей. – Когда он перешел, я получил много скептических сообщений от знакомых, но с самого поддерживал его трансфер. Он совершенный кипер».

Такую же разницу Зоммер обеспечивает на фоне конкурентов. Как бы хороши ни были миланцы, несравненными они точно не стали. «Юве» с непроходимым Бремером позволяет соперникам еще меньше. «Болонья», «Рома» и «Наполи» отстают не слишком сильно. Даже «Дженоа» и «Аталанта» держатся в топе. Почти у всех этих клубов средняя дистанция допущенного удара больше, чем у «Интера». Но лидер пропустил меньше всех, потому что вратарь тащил чаще.

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В сентябре Вальтера Дзенгу спросили, насколько Зоммер сильнее Онана, и он ответил, что пока рано судить. Кажется, теперь можно. Новичок дал команде больше инструментов во всех фазах, добавил надежности и спокойствия.

Да, его трансфер был не лучшим доступным вариантом: с позиции клуба предпочтительнее выглядел почти такой же недорогой и намного более молодой Викарио. Но Ян заслужил побыть главным героем, а не второстепенным персонажем, появляющимся на больших экранах только для того, чтобы добавить свежести и отвлечь от привычных протагонистов. Пусть и на излете карьеры.

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Фото: IMAGO/Manuel Blondeau/AOP, IMAGO/imago-images.de, Pedro Rocha / Global Imagens/Global Look Press