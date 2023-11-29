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«Интер» вырос с Зоммером. Он хорош ногами, как Онана, и намного лучше на линии

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«Интер» почти не пропускает.

Три года назад Ян Зоммер потащил два пенальти Серхио Рамоса за тайм. Летом 2021-го выбросил Францию с Евро. Несколько дней спустя сделал 8 сэйвов в дополнительное время четвертьфинала с испанцами. Через несколько месяцев побил рекорд Бундеслиги по сэйвам за матч.

В последние десять лет Зоммер присутствовал в массовом сознании феноменом крупных турниров. Многие догадывались, что его блеск не ограничивается главными фестами и матчами против «Баварии», но относительная непопулярностьклуба мешала убедиться в этом наверняка. Яна котировали, но не считали топом. Петер Шмейхель называл его самым недооцененным кипером континента.

«Бавария» первой предложила швейцарцу масштаб, соответствующий дарованию: в 34 года Зоммер почти случайно получил шанс доказать миру, что его зря недооценивали только из-за веса клубной эмблемы. Пожалуй, не получилось. В команде, которая пугающе превосходила соперников по чемпионату, качества Яна редко оказывались востребованы. Даже статус временщика выглядел унизительно.

На его счастье, «Интеру» внезапно понадобился надежный недорогой вратарь.

Летом миланцы совершили одну из лучших сделок в новейшей клубной истории. И не только потому, что изначально получили Онана задарма. Он никак не наиграл на 50 миллионов. «МЮ» как будто проигнорировал Серию А, купившись на великолепие в краткосрочном и тактически специфичном турнире. А зря. Индзаги играл в Лиге чемпионов иначе, чем дома. Пассивная защита обеспечила вратаря постоянной и очень своеобразной нагрузкой – ударами с близкого расстояния, не требующими обязательного спасения, но возвышающими того, кто на него сподобится.

Контекст идеально подошел камерунцу. У него исключительные рефлексы, редкий дар к двойным-тройным сэйвам, но выраженные пробелы в базовой технике: плохой выбор позиции, недостаток концентрации, сэйвы перед собой. Он кипер куража, а не класса. Лигочемпионский футбол подсвечивал его реакцию и не давал расслабиться. Онана выдал один из лучших вратарских перфомансов в коротком турнире.

Дома «Интер» играл иначе, и болельщики сполна прочувствовали ненадежность Онана. Он делал феноменальный сэйв и минуту спустя пускал под руку или со средней дистанции. На него нельзя было положиться. Он играл только потому, что постаревший Ханданович выглядел еще хуже. Но не делал разницы относительно конкурентов.

Последней линии принадлежала ровно половина главной проблемы «Интера»: неспособности индивидуальностей поддержать тренерский уровень. По ожидаемым очкам миланцы заслуживали борьбы за скудетто. Но серьезно недобирали из-за неточности завершителей и неуверенности вратарей.

Сегодня «Интер» впервые после назначения Индзаги занимает в таблице то же место, которое должен по ожидаемым очкам. Зоммер – одна из причин. У него нет проблем с выбором позиции и концентрацией, он сильнее предшественника во всех чисто вратарских компонентах, включая игру на линии (сложно с ходу назвать кипера, который превосходил бы швейцарца реакцией), и никогда не нервирует оборону. Ян обошелся клубу в 13% от стоимости Онана и гарантировал рост.

«Зоммера ценят, но не так, как он заслуживает, – сказал Tuttosport чемпион мира Ивано Бордон. – Я говорю об этом с тех пор, как не получилось купить Викарио. Он спокоен, безошибочно выбирает позицию, кажется взрывным и скоординированным. Ян напоминает Хандановича. Прибавил ли «Интер», выбрав его вместо Онана? Да, потому что Зоммер лучше на линии».

Сейчас он третий в лиге по проценту сэйвов (81,8%) и седьмой по разнице между реальными и ожидаемыми пропущенными. В среднем Ян предотвращает 0,03 гола за 90 минут – формально немного, но «Интер» и допускает мало. Онана и тем более Ханданович в прошлом сезоне уходили в минус. За треть сезона швейцарец набрал 8 сухих матчей в Серии А – столько же, сколько камерунец за весь прошлый год. По этому показателю он второй в топ-лигах.

Андре он превзошел практически во всем. Зоммер намного больше дает на линии, в полтора раза чаще страхует вне штрафной, так же хорош на выходах. Его надежность влияет даже чисто тактически. «Интер» позволяет больше, чем раньше: Индзаги больше не нужно подстраиваться под минусы вратаря – например, избегать дальних ударов, потому что у него проблемы с позицией. Новый кипер убедителен в любом ситуации.

Не оправдалось и главное (впрочем, изначально сомнительное) опасение противников размена – проседание в движении мяча и строительстве атак. Онана один из лучших вратарей мира в игре ногами, факт. Но Зоммер – один из немногих, кто не уступает Андре. На сыгранном отрезке он превзошел предшественника и в точности, и в сложности передач. XGChain (ожидаемая острота всех розыгрышей, в которых поучаствовал игрок) абсолютно равен: 0,23 за 90 минут. Он уже поучаствовал в нескольких голах, включая недавний в ворота «Юве».

Конкретное выражение перемен – 7 пропущенных голов в чемпионате, второй результат в топ-лигах после невероятной «Ниццы». По большей части это заслуга Индзаги, безупречно адаптирующегося к соперникам, Ачерби и Де Врея. Они минимизировали число угроз до смешных 8,8 в 13 матчах (вторые после «Юве» в Серии А). Средняя острота удара по их воротам – всего 0,07 xG. Лучше только «Ювентус», на уровне «Болонья».

Но эта троица была и в прошлом году. Миланцы все равно пускали почти в два раза больше. Разницу сделал Зоммер. Сложно оценить, как его уверенность влияет на оборону, но даже вклад в отражение угроз показывает разницу. В этом сезоне команда пропустила на 1,8 гола меньше, чем допустила. В прошлом – на 5,5 больше. Непостоянный Онана саботировал потрясающую защиту. Ян – усиливает.

«Благодаря Зоммеру у «Интера» одна из лучших защит в Европе, – уверен бывший вратарь клуба и легенда «Фиоры» Себастьян Фрей. – Когда он перешел, я получил много скептических сообщений от знакомых, но с самого поддерживал его трансфер. Он совершенный кипер».

Такую же разницу Зоммер обеспечивает на фоне конкурентов. Как бы хороши ни были миланцы, несравненными они точно не стали. «Юве» с непроходимым Бремером позволяет соперникам еще меньше. «Болонья», «Рома» и «Наполи» отстают не слишком сильно. Даже «Дженоа» и «Аталанта» держатся в топе. Почти у всех этих клубов средняя дистанция допущенного удара больше, чем у «Интера». Но лидер пропустил меньше всех, потому что вратарь тащил чаще.

 ***

В сентябре Вальтера Дзенгу спросили, насколько Зоммер сильнее Онана, и он ответил, что пока рано судить. Кажется, теперь можно. Новичок дал команде больше инструментов во всех фазах, добавил надежности и спокойствия.

Да, его трансфер был не лучшим доступным вариантом: с позиции клуба предпочтительнее выглядел почти такой же недорогой и намного более молодой Викарио. Но Ян заслужил побыть главным героем, а не второстепенным персонажем, появляющимся на больших экранах только для того, чтобы добавить свежести и отвлечь от привычных протагонистов. Пусть и на излете карьеры.

***

Телеграм-канал Андрея Клещенка

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Фото: IMAGO/Manuel Blondeau/AOP, IMAGO/imago-images.de, Pedro Rocha / Global Imagens/Global Look Press

36 комментариев
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Плеймейкер87
Все-таки здорово, что Ян в 2023 году начал играть за топ-клубы. Лучше поздно, чем никогда
+87
-2
+85
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Гамлет Осипян
Ответ Verziloff
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Т.е. финалист ЛЧ для вас не топ клуб..ну-ну
+40
0
+40
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_El Nino_
Абсолютно превзошел ожидания. Жаль, что нашел свою топовую команду так поздно, но еще лет 5 может попылить.
+41
-2
+39
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felipe89
Эх, топ-вратарь. Уходить из Гладбаха нужно было раньше - с 2014 года в клубе, без особых перспектив на трофеи
+27
-1
+26
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Zinulka
Всегда считал Зоммера топовым вратарем что на клубном уровне,что на международном
+18
0
+18
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Crivielle
Сколько лет тащил мой любимый Гладбах. Даже хорошо, что не сложилось в Баварии, в Интере чувствуется, что он стал своим и ему доверяют, чего не произошло в Мюнхене - и вместо уготованной роли быть подменой Нойеру теперь феерит в другом великом клубе
+13
0
+13
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Yri Yrov
Ответ Verziloff
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твою же.....надо же такое ляпнуть, не топы не играют в финалах Лч, и не берут чемпионство, туда не переходят топ игроки, чувак у тебя слишком мало минусов лови ещё, не жалко
+12
0
+12
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Kanonir152
Ответ Гамлет Осипян
Т.е. финалист ЛЧ для вас не топ клуб..ну-ну
При этом, клуб последние 4 года не выпадает из тройки по итогам Серии А и совсем недавно побеждал в чемпионате. Говорить, что это не топ-клуб как-то чересчур. Что тогда топ-клуб интересно.
+11
0
+11
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Ape1sin
Вообще странно, что так долго признание больших клубов шло до Зоммера, в полнейшем порядке он был ещё в начале 10х
+10
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Макс237
Не очень понимаю почему выстроили структурно сравнение Зоммера который отыграл 3 месяца и Онану который отыграл год.
Зоммер всегда был очень качественным вратарём. Тут без претензий. Но Онана тут не причём.
По самому Онана в МЮ в начале были вопросы, хотя лично я придерживаюсь мнения что вратари адаптируются в МЮ минимум год. А сейчас он резко прибавил и в целом топ. По игре очень уверенно и интересно смотрится. Я молчу что он за полгода в команде отбил пенальти больше чем Де Хеа за 10 лет.
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peter_shor
очень обидно что таких зоммеров могут быть тысячи. но им бы даже в фнл не дали никаких шансов при таком низком росте. Да и не только у нас. Почему-то все в первую очередь смотрят только на рост вратаря и не оставляют даже малейшего шанса попробовать. Очень круто что Зоммер смог прорваться через этот фильтр и заиграл на самом высшем уровне
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Ole Gunor
Великолепный вара и судя по всему, хороший как человек по своему характеру, с тоски зрения опыта, возраста и профессиональных качеств. Все крутится по другим стандартам, где конкуренция здоровая, востребованность не имеет границ паспорта и возраста, а желание вне зависимости от прежнего опыта международных встреч и банковского счета, поиграть на топ уровне и не бояться заново что то доказать, прежде всего самому себе, не знает никаких границ. Это к тому, что сколько раз различные "топ игроки" РПЛ после 30ти озвучивали, что поздно им уже как говорится куда то там ехать и что то там доказывать, тем более если это не Реал и не Барселона.
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Makeav
У Зоммера рост всего лишь 183. С учетом, что сейчас вратарей и выше считают слишком низкими для топ клубов, то вполне вероятно его из-за роста и недооценивали и никуда не звали. Но действительно лучше поздно чем никогда.
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Ростислав Романенко
На мой скромный вкус, в 21 веке было очень два недооцененных вратаря, которые могли бы спокойно играть в топ-клубах и иметь статус мировых звезд в своей когорте.
И оба швейцарца. Если Диего Бенальо в "Вольфсбурге" хотя бы чаще прикасался и к ЛЧ, и к трофеям, то Зоммер, отдав космические годы "Менхенгладбаху", не так часто мелькал перед глазами.
Искренне рад за него.
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Арсений Артамонов
Все конечно прекрасно, но надо сравнивать на одинаковом отрезке времени. Часть сезона против части сезона, весь цикл против всего цикла.
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no_one_perfect
Прекрасный вратарь! Уверен, что его недооценка-никак не связана с Гладбахом, Тер Стеген уехал в Барсу именно оттуда, первая причина-низкий рост, который в последние годы всегда заносится в «минус» вратарю.
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Dimon.net
Четаю текст про Зомера, и смотрю матч МЮ галатасарай. Какже интер не прогадал отдав это чудо в мешок...
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CONST_VAN_G
Не надо приплетать сюда эту онану...
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stomatologbeatles
Прошу прощения перед Зоммером! Когда узнал о его трансфере в Интер,был мягко говоря не в восторге
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i love it
Ответ Verziloff
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Ты написал полную дичь поэтому никто, даже спорить не хочет
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freezz
Ответ Joey Ramone
Даже ни слова про его рост в 174 см? Ну и Викарио конечно не альтернатива, его бы никто за такие копейки Интеру не продал.
На википедии у него 183 см
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Владислав Демьянов
Ответ Joey Ramone
Даже ни слова про его рост в 174 см? Ну и Викарио конечно не альтернатива, его бы никто за такие копейки Интеру не продал.
нормальный такой вброс про его рост, это шутка такая?
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Мадияр Мухамеджанов
Ханданович тоже на излёте карьеры начал собирать заслуженные трофеи. Надеюсь и Зоммер с Интером завоюет побольше важных титулов!
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vakhtanginho
В прошлом сезоне многие суперэксперты в унисон кричали, что он средненький вратарь ,не умеющий играть ногами , и вааащеее главная проблема Баварии...
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Антиглор17
Да видим мы сейчас что Онана творит, чтоб он отбил мяч лететь должен в него, иначе гол.
Как его вообще за такие деньги впарили…
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Ваганов Фидаиль
Я не считаю Зоммера топ вратарем! За Баварию , где надо выручать команду а не стоять, он не смог! Хочу сказать что в нужных матчах не выручал Баварию! А нажно стоять и выручать и выручать команду
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Ильнур Хасанов
Да после фееричной игры в сборной, его должны были хватать. Почему то Наваса Реал, а потом ПСЖ, хотя он тоже низкорослый для вратаря. Очоа что вытворял в сборной тоже рост в районе 180 см.
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El Mark
🇨🇭 Ян Зоммер, авно должен был перети в по настоящему серьезный клуб. Своей игрой, он давно это заслужил.
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Artmann
У меня одного словосочетание "хорош ногами" вызывает чувство, что тут что-то не так?)
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Joey Ramone
Ответ Владислав Демьянов
нормальный такой вброс про его рост, это шутка такая?
Вообще-то да. Все выделяют его рост как главный недостаток, как-будто он карлик.
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Александр Гончаров
Ответ Crivielle
Сколько лет тащил мой любимый Гладбах. Даже хорошо, что не сложилось в Баварии, в Интере чувствуется, что он стал своим и ему доверяют, чего не произошло в Мюнхене - и вместо уготованной роли быть подменой Нойеру теперь феерит в другом великом клубе
Да. В Баварии любой вратарь был бы подменой.
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