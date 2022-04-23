За рулем танка: что мы узнали о «Хьюстоне» в этом сезоне?

От редакции: вы читаете пользовательский блог, где радуются успехам «Хьюстона», даже когда их вроде бы и нет. Подписывайтесь, чтобы искать повод для оптимизма во всем.

Для начала хотелось бы поприветствовать каждого неравнодушного болельщика «Хьюстона», пережившего всю неоднозначность этого сезона: начиная от выбора Грина и Шенгюна на драфте или серий из постоянных поражений (1-14, ужас), заканчивая очковыми перфомансами того же Грина или Портера, подвигами в отдельных матчах Кристиана Вуда или реинкарнацией вечно больного Эрика Гордона.

Да, безусловно, сейчас наше место в турнирной таблице не отражает потенциала «Рокетс» – все-таки быть ниже «Орландо», «Оклахомы» или «Сакраменто», даже будучи в танке, с классными менторами и опытными ветеранами Шредером, теми же Вудом и Гордоном, немного грустновато… Однако хотелось бы донести вот что – этот сезон подготовил плодородную почву, которая может прокормить нас в течение следующих 2–3 лет.

Наверное, я уже заболтался, поэтому предлагаю не тянуть кота за яйца, а снимать ботинки и бросать их в Лука…ой, кажется это из другой оперы.

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Джейлен Грин и Кевин Портер — будущее «Рокетс» на ближайшие 5 лет

Если мы говорим о новичках, то подойдет следующая поговорка «О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды». В целом, в этом выражении есть доля истины: мы не можем негативно оценивать проделанную Грином работу, т.к. большую часть сезона Джейлен притирался к лиге и шлифовал, оттачивал приобретенные навыки и умения, набирался опыта.

Опять же, начиная от истоков этого сезона, какого только рода тявканья в адрес Грина мы не слышали — многие веселые спекулянты и юные падаваны очень рано успели окрестить Джейлена «бастом», а вплоть до МВЗ почти все русскоязычное комьюнити в голос вопило об ошибке в выборе драфт-пика.

Лично меня поразили следующие перлы:

«Кроме набора очков, у Джейлена нет ни одного сильного навыка...Джейлен оказался без вариантов главным разочарованием среди новичков...Грин плохо реализует броски с любых дистанций, часто он пассивен, ленив, легко расстраивается и теряет мотивацию пахать в каждом владении после неудач и ошибок. Он не выглядит лидером даже в перспективе, избегает ответственности, теряется и в атаке, и в защите. Поражает, что Джейлен оказался плох вообще во всем: он неэффективен, как бросающая опция, он ужасно видит открывания партнеров, он бесполезен в защите, причем ему еще и не хватает габаритов и размаха рук», – ох, ну вроде все. Теперь вдохните и выдохните — такого рода научной фантастики вы еще успеете начитаться в будущем .

Формально сложно сказать, что Грин прибавил — потому что у него и так большинство навыков было развито на очень высоком для новичка уровне. Просто в этом сезоне случился данк-контест, после которого в голове Грина что-то щелкнуло, так как сам контест Грин (по его словам, я так не считаю) начисто провалил: после игр, прямо в те же дни, Грин оставался на дополнительные тренировки с Лукасом, в которых присутствовала исключительно агрессивная, уничижительная мотивация.

По словам Сайласа, такие «вежливые» тренировки с «дедом» оказывали колоссальное влияние на становление и развитие Грина — он стал чувствовать в себе больше уверенности, в нем накопилось столько негатива из-за злых языков и мнений недоброжелателей, что в один момент Джейлена, благодаря характеру, прорвало. Об этом красноречиво сообщает статистика за последние три месяца после МВЗ: 22,1 очка + 3,2 ассиста + 3,8 подбора при точности 47,6% с игры и 38,7 из-за дуги при 1,8 потери за игру.

Поражает апрель и крайние пять матчей этой регулярки: 28,6 очка + 2,8 ассиста + 4,6 подборов при точности 49,5% с игры, 39,1% из-за дуги при 1,8 потерях за игру. Но и на это есть свои причины — после травм Эрика Гордона, Денниса Шредера и Кристиана Вуда Стивен Сайлас увеличил роль Джейлена: возросли процент задействования и времени на паркете (от 32-33 до 38), Грину позволили брать на себя много инициативы и рискованных проходов.

«Я знал, что когда-нибудь это произойдет. Он медленно, но верно прибавляет. Он может попадать откуда угодно: с линии штрафных бросков, на средней и дальней дистанции. Я рад за него. Я рад, что та работа, которую он проделал и ежедневно проделывает, наконец-то отражена в игре», — с энтузиазмом отмечал Сайлас.

Главный вопрос по Джейлену состоит в том, что мы не знаем, какой его реальный атакующий потенциал. Уже в сезоне новичка Грин продемонстрировал настолько впечатляющий прогресс и цифры, которые обозначают уровень, значительно превосходящий того же Била или Лавина. Да даже Винса Картера.

Выше я уже отмечал, что чисто формально Грин не прибавил, т.к. Джейлен умел и бросать, и завершать с контактом, и немного разыгрывать. Да что уж там говорить, если только по размеру шага и телосложению мы способны (в уме) прикинуть защитный потенциал Грина. Грин просто начал адаптироваться к скоростям и специфике НБА, поэтому фактически то, что мы видим сейчас — это не следствие огромного скачка в скилле. Джейлен перешел на новый уровень и закрепил собственные умения, подстроив их под реалии НБА. Это то, что мы наблюдаем сейчас.

После пик-н-ролла Грин чаще всего совершает бросок или берет изоляцию, не выступая как пасующая опция – это напрягает, потому что из-за этого создается впечатление некой обособленности Джейлена от остальной команды. Однако меня радуют некоторые детали в пик-н-ролле Грина: против «Тимбервулвз» он увидел удачное открывание Портера и отдал очень рискованную, но тонко выверенную передачу – Кевин набрал легкие 2 очка. Если проводить некую черту, то получается, что Грин прибавил в понимании розыгрыша, однако все равно Джейлен большую часть времени выступает как самостоятельная опция.

С другой стороны, благодаря внесистемности, атлетичности и резвости Грина «Хьюстон» идет 2-м по скорости в лиге, набирая основную массу очков после транзишн-атак.

У Джейлена до сих пор (хотя, почему до сих пор?) очень много проблем, которые надо решать. Ведь ему есть, куда расти: он ужасен в обороне при пик-н-роллах, он довольно-таки сырой в розыгрыше, он нестабилен в броске, когда играет без мяча (66,7% завершенных кэч-н-шут попыток), он часто заигрывается и берет лишнее владение.

Тем не менее, его характер почему-то мне напоминает темперамент Кобе – Грина отличает то же отношение к критике и неудачам, а его трудовая этика и стала причиной, из-за которой доверие Стивена Сайласа к новичку никогда не угасало.

Он смотрится лидером и зажигалкой на паркете, но это выражается сугубо по части игровых аспектов – там вколотил эффектный данк и поднял на уши скамейку, в другой раз убрал кого-то пижонским кроссовером и положил дальний…Но, тем не менее, он довольно-таки молчалив, в меру скромен и сдержан, попусту силы не тратит.

Да, найти решение, которое сможет кардинально повлиять на игру в Техасе, кажется нереальной задачей для 19-летнего сопляка. Но Грин готов принять этот вызов.

В связи с чем соседство Грина в задней линии с Портером смотрится одним из наиболее удачных вариантов развития событий – Портер, в отличие от Грина, всегда на позитиве. Скажу больше: Портер сейчас – это идейный вдохновитель команды и один из главных винтиков в механизме нападения «Хьюстона» (в нем видится потенциал звезды, если не суперзвезды).

Чтобы меня не восприняли узко мыслящим фанатиком и балаболом, то вот вам аргумент, из-за которого я так сильно оцениваю прогресс Портера-младшего – достаточно просто взглянуть на 7 последних матчей регулярного сезона и конкретно на статистику Кевина – 28,7 очка, 7,4 передачи и 7,3 подбора при точности 48,0% с игры, 40,3% с трехочковых, 86,7% со штрафных с 3 потерями за игру.

Конечно, это набор сухих цифр и отчасти мусорная статистика, но Портер действительно является приличным дополнением в пару к Джейлену. Например, когда они находятся друг с другом на паркете в пятерках с Тейтом, Шенгюном и Мэтьюзом или Гордоном, Вудом и Тейтом, то их Net.рейтинг становится +11–12 в переводе на 100 владений.

Проблемы Портера чем-то схожи с неурядицами Грина: в атаке Портер иногда теряется под давлением, а в обороне Кев хронически неспособен оббегать заслоны (например матч с «Миннесотой», где медленный Расселл убивал Портера и Грина пик-н-роллом с КАТом. Или смешной момент, когда их одновременно убрали заслонами и Эдвардс протиснулся между ними, а потом заколотил данк), в связи с чем самые эффективные защитные действия Кевина приходятся на подборы и оборону против габаритных 3 и 4 номеров (вингов – форвардов), с которыми ему зачастую не хватает размера рук и концентрации.

А так как Портер еще периодически цепляется за подборы и действует в стиле Болла-младшего (подобрал – сразу разогнал атаку и ускорил переходную фазу), то на его плечи ложится дополнительная нагрузка, из-за которой он быстро устает. Поэтому зачастую со стороны Портера мы наблюдаем небрежное обращение с мячом или какой-нибудь судорожный бросок в начале владения на чужой половине.

Сейчас немного удивляет прогресс Портера-младшего в организации игры «Хьюстона». Он начал громко подсказывать, расставлять всех по местам и умело взаимодействовать с каждым партнером. Если кратко, то Кевин просто начал понимать партнеров. Начал понимать, что требует от него при построении нападения Сайлас.

Количество его передач к потерям в некоторых матчах шокирует – в бэк-ту-бэк с «Сакраменто» – 4 к 1 (12 ассистов и 3 потери в первом матче, во втором 11 на 2), против ЛАЛ – 10 ассистов на 1 потерю, против «Портленда» – 11 передач на 3 потери. В целом, по сравнению с началом года Портер стал гораздо увереннее обращаться с мячом, что отразилось и на его статистике – с 3,5 до 2,5 потерь в среднем.

Также Кевин прибавил в броске – поработал над штрафными (до МВЗ – 60,7%, после МВЗ – 71,2%) и над броском из-за дуги (с 32% до 38%). Что забыл отметить — Портер способен набирать очки на потоке, например: в матче с «Гризлис» Кевин набрал 19 очков в 3 четверти какими-то нелепыми, небрежными проходами и бросками с дистанции. Портер прибил Мемфис настолько расслабленно, но хладнокровно, что мы в очередной раз способны лишь схватиться за голову. Плюс Кевин является лучшим в бросках из-за дуги после получения в НБА (48,2%) .

Да, безусловно, Портер не может быть условным «Крисом Полом», но когда «Хьюстон» и в отдельности Грин играют без него, то команде, такое чувство, что не хватает какого-то драйва, вайба, заряда на площадке. Портер не выводит «Хьюстон» на новый уровень, но создает те условия, при которых эту возможность имеет тот же Джейлен, Шенгюн или Кристофер.

Когда мы рассматриваем Кевина, то на ум сразу приходят ситуации с курьезами, нарушением дисциплины и психпроблемами. Однако этот сезон четко показал, что проблема легко решается благодаря Джону Лукасу. Даже если Портер расслабляется и забивает на игру из-за каких-то внешних катализаторов (как было с «Гриззлис» или «Наггетс»), то для него всегда найдется надежное плечо, которое не ткнет, а поддержит.

Есть моменты, где Кевин действует очень тонко.

Против «Торонто»:

Против «Кингз»:

То есть Портер именно готовит почву для дальнейшего прогресса других. А его ментальный и игровой прогресс заставляет оптимистично смотреть на их будущее в паре с Грином. Тем более почти каждый утверждает об этом – начиная от Дрейка или Леброна, заканчивая Митчеллом и Ирвингом.

Кого из ролевиков оставлять?

Для начала предлагаю обозначить, кто в моем понимании относится к когорте «ролевиков» в «Рокетс» – я считаю таковыми Гордона, Вуда, Шредера, Бруно Фернанду, Гарри Мэтьюза, Нвабу.

Оставить стоить всех , кроме Нвабы, потому что непонятно, какую роль он исполнял в этом сезоне – играл нечасто, особой пользы не приносил, бросать разучился, а менторство – ну какое к черту менторство от 29-летнего невзрачного ролевика? Нваба однозначно не портит атмосферы в раздевалке, но номинально от его присутствия было не жарко и не холодно.

Если мы говорим о Вуде и Гордоне, то про них активно ходили слухи в период дедлайна об обмене – мол, так-то и так, Вуд тормозит себя и стагнирует в «Рокетс», а Гордон слишком старый и на слишком жирном контракте. На деле оказалось проще – руководству «Хьюстона» понравилось, что Кристиан и Эрик оказывают влияние на молодых, а сами игроки в этом сезоне нисколько не потухли.

Берем Гордона – после прошлого сезона, когда обменяли Хардена, Гордон виделся мне какой-то пиявкой, занозой, причем такой жирноватой и старой. Однако Эрик в этом году смог полностью переубедить и меня и других болельщиков «Рокетс»: во-первых, Гордон научился разыгрывать. Во-вторых, вот проценты Эрика в этом году: 41,2% с трехочковой дистанции, 77,8% с линии штрафных и 47,5% с игры (хотя до этого Гордон был травмирован почти целый год) при 13,4 очках. Также Эрик стал лидером «Рокетс» в категории TrueShоoting (общая метрика всех бросков) с результатом 61,4%.

В этом сезоне главная удача Эрика заключается в том, что большую часть времени ему повезло избежать различного рода повреждений. Травмы мешали Гордону на протяжении всего баскетбольного века, но в этом сезоне Эрик снова всем показал и доказал, что является одним из лучших снайперов в лиге. Я сомневаюсь, что Эрика обменяют в это межсезонье – несмотря на все разговоры и слухи, руководство «Рокетс» оценило то, что Гордон смог принять функцию «ментора». Да и по словам самого Эрика, ему нравится работать рядом с молодежью и передавать им накопленный опыт.

Вуд также продемонстрировал впечатляющие цифры: некоторые его выступления заслужили пристального внимания (39 очков против «Вашингтона»), что естественно заставило некоторые клубы НБА сделать по нему запрос в попытке обмена. Кристиан также справился с ролью ветерана, но непонятно, сколько по времени ему будет в кайф подтирать сопли молодежи.

Учитывая его амбициозность и в целом путь в НБА, я не уверен, что Кристиан будет долго ждать развития «Хьюстона», т.к. на позицию центрового в команде претендует еще 3 человека – молодые Гаруба и Шенгюн, а также подоспевший дровосек Бруно Фернанду. Но в этом сезоне именно Вуд был полноценной 2-3 опцией «Хьюстона». Причем неплохой.

О Гарри – сейчас Мэтьюз возглавляет Off.рейтинг «Рокетс» с показателем 109,6. Мэтьюз взорвал Твиттер «Хьюстона» в первые несколько недель после подписания контракта. Хотя изначально, в начале года, никто не хотел брать Гарри.

Гарри энергичен, помогает на подборах, цепок и агрессивен при обороне периметра, неплохо защищается в пост-аппах (благо, позволяют габариты), у него отличная работа ног. Но кроме броска из-за дуги и качественной защиты на 20-25 минутах – Мэтьюз ничего больше и не умеет.

Если вы посмотрите любой матч «Хьюстона», то будете в курсе происходящего и уловите очевидную тенденцию – Мэтьюз снайпер до мозга костей.

Поэтому он и остался, поэтому Гарри и задержался в лиге – потому что Сайлас надеется, что «горячая рука» Мэтьюза может быть чаще, чем раз в 5-6 игр. Что Гарри сможет принести пользу, даже если у всей команды и у него по ходу встречи не летят броски из-за дуги. Показательный момент был в концовке с «Голден Стейт» (когда мы проиграли 105:103): возможность решить игру дали Мэтьюзу, а не Портеру (у которого в тот день было все ок – начиная от защиты против Карри, заканчивая реализацией).

Как по мне, это сверхпоказательный эпизод – когда чуваку, который точно не должен был играть в НБА, дают в концовке серьезной, напряженной встречи брать решающее владение. Надеюсь, вы понимаете, какой потенциал видит тренерский штаб в Мэтьюзе.

Он получил последний шанс в почти худшей команде лиги на данный момент. Мы все понимаем, что Гарри зацепился за маленький бугорочек на обрыве высокой скалы и не свалился. У него не было права на ошибку. Посему одно неверное движение – и Гарри в НБА мы больше не увидим.

Шредер находится истекающем контракте, и я уверен, что мы его не переподпишем – хотя он также активно исполнял обязанности наставника. Да и играл неплохо – именно со Шредером Шенгюн начал лучше понимать, как располагаться при пик-н-роллах. Показательный момент: когда Портер был на гране срыва в матче с «Мемфисом», то первым на помощь прибежал Деннис – за считанные секунды он успел поговорить и успокоить Кевина.

Бруно Фернанду прибыл в довесок к Деннису Шредеру. По сути, говорить о нем особо нет смысла ­— Бруно бигмен без броска, который к тому же довольно-таки часто косячит в краске. Что на подборах, что при борьбе с другими бигменами. Однако была пара игр, когда Фернанду выстреливал и уничтожал в краске, параллельно кошмаря оппонентов частыми блок-шотами. Но все это происходит зачастую против запасных пятерок — единственная игра, где Бруно сумел навязать достойное соперничество была с «Далласом» против Пауэлла и Клебера. Фернанду набрал рекордные в карьере 16 очков (8 из 8 бросков), 11 подборов и 2 блок-шота за 23 минуты. В целом, в некоторых матчах Бруно действительно выглядит неплохим исполнителем со скамейки, однако он постоянно чередует один хороший матч на три провальных.

Темные лошадки

Основной вопрос стоит по Тэйту и Кеньону Мартину-младшему: способны ли они принять функции 3 звезды или нет?

Кеньон Мартин-младший изначально оставил противоречивые впечатления: то есть под понятие перспективного Мартин подходит, но я сомневаюсь, что у него есть задатки, которые в потенциале помогут ему выйти на уровень 2–3 звезды. Стиль игры Мартина-младшего действительно чем-то напоминает отцовский: энергичный, заряженный роллмен, его основной хлеб – очки второго шанса с мясом после промаха. Правда, в отличие от бати, младший научился еще и бросать из-за дуги, что делает его персону вдвойне интереснее (36.5% в прошлом и этом сезоне).

Однако даже несмотря на все теплые слова, которые прозвучали в адрес Мартина, я до сих пор сомневаюсь в том, что он способен на больших минутах вывозить роль единственного бигмена в маленькой (смолл-болльной) пятерке – у него относительно невысокий рост даже как для ТФ (198 см), он плохо чувствует моменты отскоков при подборе.

Да, как зажигалка со скамейки – Мартин однозначно хорош. Он быстрый, атлетичный, подвижный, в нем много хасла, он мастер легких очков. Но его относительно небольшие габариты до сих пор меня смущают. Особенно, когда с площадки убираются все бигмены «Рокетс».

В связи с чем под конец задам вполне резонный вопрос: а сможет ли голый энтузиазм и запал Мартина вкупе с атлетизмом помочь выйти ему на ведущие роли в «Хьюстоне»? Однозначного «да» или «нет» пока сказать нельзя – надо смотреть, что будет происходить с ним в следующем сезоне. Что больше всего интригует в КейДжее, так это элитный потенциал в пик-н-ролле. Назвать Мартина одним из лучших скринеров в НБА не будет преувеличением.

Теперь о Тэйте: Джейшон является одним из самых стабильных и работящих игроков в Техасе. Тэйт если не лучший, то один из лучших хасл-игроков в команде.

Мало того, что Тэйт может забросить через любого защитника, не важно, большой он или маленький, но Джейшон также превосходен и в обороне. Вы вряд ли (или редко) увидите Тэйта, не отрабатывающим в защите, поэтому не стоит сомневаться в его усилиях и желании.

Несмотря даже на то, что Тэйт лидирует в лиге по фолам, он всегда бодр, энергичен и агрессивен. Так что неудивительно, что Тэйт на находится на вершине защитного рейтинга с показателем 113,3. Это не самая высокая цифра в НБА, но когда вы находитесь в худшей защитной команде лиги, то показатель 113,1 — это действительно хорошо.

Джейшон, безусловно, стал важной частью «Рокетс», особенно в отсутствие лидеров: Тейту, как и Хакиму Оладжувону, довелось повторить рекорд в «Хьюстоне»: Джейшон набрал 30+ очков, 10+ подборов, 5+ передач и 5+ блок-шотов за игру. Перфоманс пришелся на матч с «Оклахомой».

Лично я вижу Тэйта крепким, заряженным ролевиком, который используется в роли либо защитного специалиста, либо энерджайзера со скамейки. Ведь Тэйт умеет буквально все – у него имеется разнообразный арсенал завершений в краске, трехочковый бросок, розыгрыш. Признанием прогресса Тэйта стало приглашение на Матч восходящих звезд, где Тэйт зарешал в клатче. Но я также подозреваю, что Джейшон не сможет стать 3 (или 4) звездой.

Теперь по Кристоферу, Шенгюну и Гарубе:

Я не знаю, какой реальный потенциал и потолок у Шенгюна, но я не могу сказать (даже скорее я не уверен), что Алперен в будущем может стать системообразующим игроком в атаке и настоящей первой опцией, по типу Джоэла Эмбиида или Николы Йокича.

Турок блестяще развит интеллектуально – он видит те возможности и моменты для тонкой и изящной передачи, до которой в течение всей карьеры не могут додуматься большая часть разыгрывающих НБА.

Алперен по ходу всего сезона прибавлял, смог привыкнуть к скоростям и нагрузке в лиге, но я не увидел в нем тех качеств, которые должны априори быть у ведущего игрока франшизы.

Да, с одной стороны, если этот сезон Шенгюна сравнивать с первыми годами в НБА того же Йокича или Сабониса, то там много сходств – немного трехочковых, достаточно интеллекта, временами корявая защита, какая-то общая суетливость... то есть все по канону.

Но какой потолок команды, у которой главная звезда играет на позиции центрового? Сейчас это 2 раунд, а максимум финал конференции. Но и здесь свои исключения – например, «Милуоки» с Яннисом. Но Яннис по позиции не номинальный центровой, плюс у него идеально укомплектованная команда.

Главная загвоздка в ситуации Алперена – что даже если мы берем условных Йокича или Сабониса (все-таки сравнивать с Эмбиидом неправильно), то Шенгюн и на них не похож.

Шенгюн может разыгрывать, обладает бешеным бросковым потенциалом, арсенал его обманных движений в краске напоминает груду не ограненного алмаза. К этому мы еще добавляем игру в обороне, потому что по ходу даже этого сезона были моменты, когда Алперен цементировал краску, управлял обороной. И это я еще не упомянул его атлетизм.

Но я не уверен, что все эти качества Алперен способен развить до уровня первой опции, потому что есть очень много нюансов – неподходящие партнеры, мало бросков, общая неуверенность, отсутствие системы конкретно под турка (или общая невозможность выстраивать под него эту систему).

С Кристофером и с Гарубой все проще.

Я так и не понял, в какой роли Стивен Сайлас видит Джоша, потому что он его наигрывал сразу на 3 позициях.

В розыгрыше Кристофер играет крайне нестабильно – по этому случаю у меня даже есть такая немного неловкая ситуация: я 4 раза в течение года писал о том, что Джош «тупит», когда выходит в роли некого созидателя и креативщика нападения. Это в свою очередь дает нам понимание, что Кристоферу не совсем подходит роль распасовщика. Однако очень многие аналитики отмечали его пик-н-роллы с Кей Джеем. Они очень резкие и иногда могут внести существенный вклад в рывок второй пятерки.

Также Джош научился завершать с контактом: примеры – матчи в конце регулярки с «Торонто», «Нетс» и «Миннесотой», где Джош совершал драйв из угла – прыгал в бигменов (Ачиуву и Буше, Драммонда или Клэкстона с Дюрантом, в КАТа), а потом аккуратно перекладывал мяч в прыжке и завершал слабой рукой сложный бросок.

В целом Джош прибавил везде – как в защите, так и в нападении. Но его бросок жутко нестабилен, а роль не определена. Да, Кристофер хорош без мяча, но если у Сайласа есть возможность увеличить количество владений Джоша, то может получиться что-то очень интересное и взрывное.

Усман Гаруба вернулся в «Рокетс» после долгого простоя из-за травмы и в первых матчах выглядел очень тяжелым, медленным и каким-то уставшим. Тогда Гаруба не набрал оптимальных кондиций – у Усмана был очень медленный релиз, все выглядело у него как-то тяжко – что с мячом, что без него. Благо хоть начал проклевываться бросок из-за дуги.

Большую часть сезона Гаруба провел в D-лиге, где Гаруба, кстати, неплохо смотрелся и развивал бросок – 9,2 очка + 9 подборов + 2,4 ассиста + 1,8 перехвата + 1,4 блок-шотов при 2,5 потерях (45% с игры) за 25 минут.

После командировки в фарм-клуб (по закреплению и проработке навыков) в долгосрочной перспективе испанский бигмен может стать настоящим защитным «якорем» в Техасе.

Гаруба неплохо играет пик-н-попы: показательный момент – данк Портера против «Сакраменто», где Гаруба в углу площадки принял мяч и отыгрался, как «столб». Или момент с Кристофером против «Торонто», где Гаруба и Джош перепасовались в углу, а Джош попал 3.

В общем-то после того, как Гаруба начал приходить «в себя», то предстал перед нами хасл-машиной: Усман борется и цепляется за подборы, как зверь. Да и в принципе Усман делает много черновой работы. Но Гарубе катастрофически не хватает габаритов для борьбы в краске (по-крайней мере в маленькой пятерке) – Паскаль, Джонс, Дюрант и Драммонд этим пользовались.

Роль и влияние Стивена Сайласа

Оценить работу Сайласа довольно-таки непросто: с одной стороны, у «Рокетс» нет результата от слова совсем даже в период танкинга (20-62). С другой, Сайлас и весь тренерский штаб проделали колоссальный объем работы по части развития молодых и опытных игроков – ментально закрепили Портера, встроили Грина и Шенгюна, дали возможность показать себя Кристоферу, Мартину и Гарубу и доказали, что наличие ветеранов в ростере также не является пустым звуком.

Руководство «Хьюстона» успело оценить вклад Сайласа, и уже поступила информация, что Стивен 100% остается на следующий сезон.

По сути, Сайласа закинули в те условия, при которых даже хорошие специалисты могли бы затухнуть – Хардена обменяли, Оладипо поплыл, Уолл после травмы без нормальных партнеров, команда в руинах, а молодых талантов получили только через год. «Рокетс» остались в руинах, а начать выигрывать очень тяжело, особенно когда у тебя, во-первых, нет звезд в коллективе, а во-вторых, нет обязательных целей и задач на сезон, кроме как развивать молодежь и адаптировать их под условия НБА.

Главная проблема, которая нарисовалась из работы Сайласа – это отсутствие системности. То есть в плане индивидуального развития отдельных навыков у игроков – все хорошо, но, когда требуется полная концентрация и слаженность в командных взаимодействиях, «Хьюстон» начинает плыть.

«Рокетс» идут последними по подборам в краске, до сих пор не научились играть смену в обороне, валятся в концовках и наигрывают довольно-таки странные сочетания, при которых большую часть времени Вуд и Шенгюн играли по разные стороны баррикад, в разных пятерках.

Но именно терпение Сайласа помогло Хьюстону преодолеть затяжные серии из поражений. И именно его терпение привело к тому, что шесть месяцев спустя у «Рокетс» появилась одна из самых талантливых молодых команд в НБА.

«Это был трудный год, но я думаю, что Стивен хорошо справился. Все наши игроки прибавляли по ходу сезона, а это было главной целью. Я думаю, что Сайлас и его помощники проделали очень хорошую работу», – отмечал генеральный менеджер Рафаэль Стоун.

Самый наглядный пример терпения Сайласа – это прогресс Джоша Кристофера, который в начале сезона находился явно не в своей тарелке, но по ходу всего календарного года смог побороть неуверенность и начал оправдывать выданные ему авансы.

«Когда ты главный тренер, ты хочешь, чтобы все было идеально. Были моменты, когда мне приходилось постоянно терпеть неудачи и поражения. Но если бы я оказывал на молодежь слишком большое давление, то сезон бы не закончился так, как он закончился с точки зрения индивидуального и командного прогресса. Я считаю, что мы движемся в правильном направлении», – утверждал Сайлас.

Один из плюсов Сайласа – это полное слияние с каждым . Начиная от руководства, заканчивая тренерским штабом и игроками. Он отличный тренер-психолог, знающий, как наладить правильную коммуникацию в «Хьюстоне» или как задать правильное настроение. Ведь когда кто-то из молодежи показывает замечательную игру, то первым делом именно это отмечает Сайлас на каждой послематчевой пресс-конференции.

По словам одного баскетбольного автора, если Сайласа уберут из «Рокетс» – ничего не поменяется. Но я с этим категорически не согласен, так как не у каждого тренера бы хватило терпения смотреть на постоянные ошибки молодежи или взваливать на свои плечи ответственность за серии из поражений. Сайлас, находясь всего лишь второй год на мостике главного тренера, терпит то, что не пожелаешь каждому. Однако с честью и высоко поднятой головой проходит через эти испытания. Ведь в первый год после ухода Хардена он сумел оставить «Хьюстон» на плаву и заложил фундамент в лице Вуда, Тэйта и Портера, а уже во втором сезоне начал активно придерживаться нового курса.

Терпение по-прежнему будет главной фишкой Сайласа, на которую он будет опираться в течение следующей регулярки. Однако его методы работы могут стать более строгими, нежели чем двумя сезонами ранее.

«Хьюстон» уже доказал, что выбранный им курс – верный.

Осталось терпеть, пахать и ждать следующего сезона вместе с драфтом.

Еще раз напоминаю о Telegram-канале: https://t.me/texasmehouston.

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato, Carmen Mandato, Sarah Stier; REUTERS/Troy Taormina-USA TODAY Sports