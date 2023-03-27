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Как франшизе НФЛ не пойти на поводу у черного квотербека, избежав при этом обвинений в притеснении черного квотербека? Вполне разрешимая загадка.

Давайте посмотрим на ситуацию со стороны рынка. Ламар Джексон вроде как выпрашивает у «Балтимора» гарантированные деньги. «Рейвенс» посмотрели на количество травм Джексона за те пять лет, что он играет за команду, и решили, что хрен Ламару, а не гарантия. Ведь сломаться он может когда угодно, после чего вряд ли вернется в нормальную форму.

Далее, вы, конечно же можете вспомнить про заслуги Джексона. Но давайте трезво смотреть на вещи. Болельщикам глубочайше похер на забеги Ламара с мячом, если это не приносит результат. От титула MVP сезона фанам «Рейвенс» тоже ни жарко, ни холодно. И тут получается, что на пребывание Ламара в «Балтиморе» стороны смотрят разными глазами. Джексон видит свою исключительность и незаменимость. Болельщики и боссы команды видят всего одну победу в плей-офф за пять лет. И вот уже Ламар требует обмен, на что скорее всего получит справедливые «Да и пошел нахер».

Ламар Джексон смотрит на предыдущее предложение и негодует

Наконец-то мы подходим к главному: кто же во всем виноват? А виноват во всем сраный «Кливленд». «Браунс» устроили великий мув – выдали квотербеку Дешону Уотсону полностью гарантированный контракт на 230 миллионов долларов. Если бы хоть кто-нибудь встал, подошел к боссам этой великой франшизы и отвесил ассорти-чапалах, возможно, те поняли бы, насколько жестко их на####### [обманывают]. Но никто не позаботился о боссах «Кливленда» и они вручили человеку, на котором последние пару лет висят сщмшшуфикзмфувснадцать дел о сексуальных домогательствах, 230 миллионов. ДВЕСТИ. ТРИДЦАТЬ.

Нет, конечно, для простого черного парня, выросшего на задворках современного общества, гарантированный контракт – это великое благо. Ведь сколько бы массажисток ни прошли через его руки, сколько бы перехватов он ни бросил, свои гарантированные 230 миллионов он получит.

Фото Дешона Уотсона, заряженное на успех

Но с точки зрения рынка труда – это беспредел. Ведь сейчас черные братья смотрят в сторону Кливленда и задаются вопросом: «Если этот хер получает гарантированные деньги, то почему их не получаю я?» А потом идут к работодателю и повторяют тот же вопрос. А работодатель такой: «Брат, ну мы так не работаем». И в итоге получается спор двух баранов на мосту. С одной стороны звучит бесконечное «хочу деняк». С другой – «ну так заработай их».

В этой ситуации как будто бы отражение реальной жизни. Ну вот этой, в которой мы живем. Все то же самое, только без 230 млн долларов. Одни сотрудники, например, из регионов, готовы драться за зарплату ниже рынка, чтобы выживать. Другие требуют большие деньги просто за то, что они есть. Московская классика. Получается, Кливленд взял на работу москвича и создал неприятный прецедент для других работодателей на рынке. Теперь любой квотербек, который хоть немного лучше Дешона Уотсона, хочет себе гарантию. Особенно, если это квотербек с большим эго. А мы знаем, что эго у Ламара Джексона настолько большое, что порой дает интервью вместо него.

И тут мы подходим к необходимости выбора. Для квотербека он довольно просто: просить денег, пока не дадут или просить обмена. У работодателя выбор сложнее, но разнообразием тоже не отличается. «Рейвенс» должны пойти на поводу у черного квотербека, если верят в то, что он команду поведет к титулу (напоминаю про одну победу в плей-офф за пять лет). А если не верят, то здесь уже придется вывалить на стол свои яички размером с Балтимор и указать черному квотербеку на дверь. Был ли шанс у Ламара остаться в команде? Ну конечно, был. Возможно, просто стоило трезво взглянуть на свои успехи. Но тут у Джексона не нашлось советчика.