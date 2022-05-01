Почему «Миннесота» проиграла серию «Мемфису»

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором рассказывают об американском баскетболе. Не жалейте плюсов.

2-4. На простых примерах.

Потому что твоя будто бы главная звезда делает совсем не то, чтобы победить, а действует намеренно неэффективно, по хитросложенному наитию. Если говорить по-русски – играет через заднее место.

Карл-Энтони Таунс, мы все прекрасно знаем его.

3:25 до конца 4-й, +1 очко в elimination game, это самая важная игра в твоей карьере пока. Карл-Энтони получает мяч и... без единой передачи пуляет дальний средний, на 9-й секунде владения. Через руки Джаррена Джексона-младшего, одного из лучших защищающихся игроков НБА.

Никак иначе, как самострел, это назвать нельзя. Это не баскетбол 2022 года точно.

Нет ни единой причины назвать «Мемфис» более талантливой командой. Но дальше идут именно «Гриззлис», потому что и в главные моменты матча они продолжили выдавать качество, доводить, доводить до хорошего броска, несмотря ни на что.

Вторая атака «Мемфиса» на видео за самострелом Таунса – идеальна (в первой «Гриззлис» до умницы Бэйна четко довели на 3 из угла). Простой пик-н-ролл, скидка на третьего, открытый бросок из угла. Не получилось – подбираем, еще один открытый из угла. Бывает, не зашло – тогда Морэнт лезет в изоляцию против слабого защитника и кладет лэй-ап. Это очень просто, но именно в этой атаке «Мемфиса» есть истинная красота преодоления, красота человека, принимающего разумные решения в конкретных ситуациях.

А дальше мы видим реакцию Таунса на успешную атаку соперника. Это реакция нытика. «Я самый крутой, мне не нужно двигать мяч, я пульну сверхдальнюю 3 в начале владения». Конечно, мимо бросил. Очередной самострел чувака, который ни себя не уважает, ни команду.

That’s not a good shot. That’s hero basketball

Таунс отправляется на рыбалку самым прямым образом от принятых им решений, в решающие минуты карьеры. Нам нравится костерить, например, того же Симмонса, за его мемную пассивность и нежелание брать игру на себя в плей-офф 2021 года, хотя Бен был на самом деле полезен как игрок роли на обеих сторонах, не в нем был криптонит проблем «Сиксерс».

Но я искренне считаю именно Таунса человеком, который мешает развитию «Вулвз». Я как-то в комментариях высказывался на тему того, что есть определенный тип звезды, который не дает побед, а только стопорит развитие франшизы на многие годы. Речь шла тогда про Кармело Энтони. Сейчас же таким стопором для «Миннесоты» является Таунс.

А «Тимбервулвз» – команда Энтони Эдвардса. Здесь даже нет пространства для спора.

Фото: REUTERS/Christine Tannous-USA TODAY Sports