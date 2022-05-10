Парень из Казахстана мечтает выступать за Испанию: детство провел в Алматы, а сейчас на контракте с клубом из Серии B

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Герой сегодняшнего материала 17-летний голкипер итальянского клуба «Перуджа» Ян Андрин.

Молодой футболист имеет казахстанские корни, и в начале этого года подписал контракт с молодежной командой «Перуджи».

Ян Андрин родился 1 января 2005 году в испанском городке Дения. Родители парня родом из Казахстана. Футбольную карьеру молодой голкипер начинал в молодежной команде «Лангрео»

В феврале 2022-го молодой голкипер подписал двухлетний контракт с итальянской «Перуджей».

- На сайте Transfermarkt сказано, что ты родом из Казахстан, расскажи немного о себе:

- Я родился в Испании. Мой родители родом из Казахстана. После моего рождения родители вернулись в Казахстан. Первые годы я жил в Алматы, но когда мне исполнилось 4 года, мы вновь вернулись в Испанию. Сейчас в Алматы живут мои бабушка и дедушка.

- Когда ты начинал заниматься футболом?

- Футболом начал увлекаться с 6 лет. Выступал в академии InterSoccer Madrid, последние годы провел в молодежной команде «Лангрео U-19».

- Как оказался в Италии?

- В конце января меня пригласили на просмотр в молодежную команду «Перуджи», после двухнедельного сбора тренер остался доволен, и я подписал контракт с клубом на 2 года.

- Каковы планы на это время?

- Расти как вратарь и максимально помогать своей команде. Ближайшая цель пробиться в Примавера 1 (высшая лига среди молодежных команд Италии – прим. авт.).

- Когда последний раз был в Казахстане?

- Года два назад, еще до пандемии. Сейчас из-за пандемии не получается съездить к родным в Казахстан.

- Как ты относишься к вызову в молодежную сборную Казахстана?

- Пару лет назад я сменил казахстанское гражданство на испанское. Не думаю, что это сейчас возможно. Сейчас моя мечта — играть за сборную Испании.

Фото: InterSoccer Madrid, @uplangreo