Красавица Фируза Шарипова: дерется в MMA между соревнованиями по боксу, а недавно чуть не попала в парламент Казахстана

Знакомимся с талантливой спортсменкой.

Фируза Шарипова начала заниматься боксом в 13 лет: будущая чемпионка, вопреки мнению мамы, выбрала бокс. Уроженка Казахстана (по национальности – узбечка) в 2012-м стала чемпионкой Казахстана по боксу, и спустя год повторила свой успех.

В 2016-м Шарипова ушла в профи, и с тех пор провела 17 поединков, проиграв только в двух. Одно из поражений получилось очень обидным: бой за звание абсолютной чемпионки мира по версиям WBA, IBF, WBO, WBC и The Ring с непобежденной Кэти Тейлор получился близким, но судьи отдали решение в пользу Тейлор.

Шарипова пробует свои силы в MMА: на счету боксерши три боя в октагоне. Каждый поединок завершился победой Шариповой.

Однако главным в своей жизни Фируза считает бокс.

«Моя главная цель – стать абсолютной чемпионкой мира. Когда я стану ею, я буду подтверждать этот титул, и уже больше времени будет заниматься ММА, борьбой, грэпплингом, но это в планах. Сейчас я сконцентрирована на своих предстоящих боях, очень серьезных», – отмечает спортсменка.

На недавних выборах в нижнюю палату парламента Казахстана Шарипова стала кандидатом в депутаты от правящей партии. Однако в итоговый список народных избранников боксерша не вошла.