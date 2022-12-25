Красота из Казахстана
Блог

Красавица Фируза Шарипова: дерется в MMA между соревнованиями по боксу, а недавно чуть не попала в парламент Казахстана

девушки и спорт девушки и спорт
Фируза Шарипова
Sports.ru - Казахстан Sports.ru - Казахстан
Спорт Казахстана Спорт Казахстана

Знакомимся с талантливой спортсменкой.

Фируза Шарипова начала заниматься боксом в 13 лет: будущая чемпионка, вопреки мнению мамы, выбрала бокс. Уроженка Казахстана (по национальности – узбечка) в 2012-м стала чемпионкой Казахстана по боксу, и спустя год повторила свой успех. 

В 2016-м Шарипова ушла в профи, и с тех пор провела 17 поединков, проиграв только в двух. Одно из поражений получилось очень обидным: бой за звание абсолютной чемпионки мира по версиям WBA, IBF, WBO, WBC и The Ring с непобежденной Кэти Тейлор получился близким, но судьи отдали решение в пользу Тейлор.

Шарипова пробует свои силы в MMА: на счету боксерши три боя в октагоне. Каждый поединок завершился победой Шариповой.

Однако главным в своей жизни Фируза считает бокс.

«Моя главная цель – стать абсолютной чемпионкой мира. Когда я стану ею, я буду подтверждать этот титул, и уже больше времени будет заниматься ММА, борьбой, грэпплингом, но это в планах. Сейчас я сконцентрирована на своих предстоящих боях, очень серьезных», – отмечает спортсменка.

На недавних выборах в нижнюю палату парламента Казахстана Шарипова стала кандидатом в депутаты от правящей партии. Однако в итоговый список народных избранников боксерша не вошла.

Красавица из казахстанского бокса: выиграла ЧМ среди молодежи, а сейчас пробует себя в профи

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий