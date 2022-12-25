Красавица из казахстанского бокса: выиграла ЧМ среди юниоров, а сейчас пробует себя в профи

Казахстанская боксерша Балауса Муздиман покорила страну своей красотой: чемпионку мира среди юниоров по праву называют одной из самых красивых девушек казахстанского бокса.

Спортсменка уже провела два боя в профи и одержала две победы: через несколько лет Балауса хочет стать абсолютной чемпионкой и собрать все пояса. Знакомимся ближе с будущей чемпионкой.

Боксерша в детстве дралась со сверстниками: попадало даже мальчикам.

– В детстве очень много дралась. Была атаманкой в школе. Дралась с мальчиками: хотела доказать, что главная. Даже родители парней жаловались потом.

Спортсменка открыто заявляла о несправедливом судействе в боксе.

– Бывает, когда дерешься и бой равный, судьи не отдают победу, потому что заранее знают, кто должен выиграть. Нужно менять управление свыше.

Балауса проходила сборы в США в зале, где занимаются Мейвезер, Кроуфорд и Джошуа.

– В 2017-м мой тренер повез на сборы в США. Это было очень круто. Каждый день мы узнавали что-то новое. Сумасшедшие нагрузки: они делают все, чтобы достичь результатов. В Казахстане трудно найти спарринг-партнеров, а в США их много, они меняются, и получаешь больше опыта. На тренировках нам держал лапы брат Мейвезера: он очень просто все показывал и я почувствовала эффективность тренировок. У них крутая методика.

Потом тренировки были с Кроуфордом. Он такой худой, маленький: в жизни бы не подумала. Он профессионал до мельчайших деталей: начиная от капы до мази – все с собой таскает.

Когда я спарринговалась с одной девчонкой, ко мне подошел Джошуа, пожелал удачи и сказал, что у меня все получится.

Боксерша согласна, что футбол – самый популярный в мире спорт: Балауса даже поспорила с бойцом MMA Куатом Хамитовым, который часто критикует футболистов за высокие доходы.

– Футбол – это самая популярная в мире игра. Это высокооплачиваемый вид спорта, и то, что в Казахстане у футболистов высокие доходы – это заслуженно. Чем популярнее вид спорта, тем выше зарплата, это логично. А если не хватает денег Куату Хамитову, то это его проблемы.

У девушки нет парня: карьеру боксерша ставит на первое место.

– У меня нет молодого человека. На счет совмещать – одно другому не мешает. Когда есть поддержка – это очень хорошо. Сейчас, да и тогда, у меня карьера на первом месте. Когда придет время, семья будет, и будет отличная завершенная карьера.

Фото: instagram.com/muzdi_______