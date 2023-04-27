😍😍😍Кристина Карапетян – самая горячая волейболистка Казахстана

В 2020 году Кристина Карапетян завершила игровую карьеру волейболистки. Она выступала в составе сборной Казахстана, за российские клубы «Забайкалка» и «Енисей», казахстанские «Иртыш-Казхром», «Жетысу» и «Алматы».

Знакомимся ближе с талантливой спортсменкой.

Девушка самостоятельно изучает казахский язык.

«Хочу погрузиться в историю страны, традиции и тонкости менталитета. И я уже сейчас могу сказать: я русская, но душой – казашка. Начала изучать язык, записавшись на курсы».

Спортсменка рассказывала, что хочет стать фитнес-тренером.

«В какой-то момент тренировки в зале мне нравились больше, чем волейбольные. Поэтому я хочу продолжить в этом направлении, так как люди никогда не перестанут стремиться к тому, чтобы быть здоровыми. В фитнесе я буду совершенствоваться вместе со своими клиентами. Думаю, что этой области от меня будет больше пользы, чем в волейболе. Тренером именно в волейболе я себя не вижу, а «помогайщиком» быть не хочу».

В 2022-м Карапетян официально поменяла фамилию: она решила взять фамилию своего второго мужа и стать Устиновой.

«Теперь Устинова! А Карапетян — это просто псевдоним», — рассказала Кристина в социальных сетях.

Фото: instagram.com/krisik___karapetyan