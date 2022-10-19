😍 Певица Луина сотрудничает с Федерацией футбола Казахстана и записала гимн для «Астаны»
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Казахстанская певица Луина (настоящее имя Луиза Каринбаева) – одна из самых популярных музыкальных исполнительниц Казахстана. За короткое время певица прошла путь от работы вокалисткой в ресторанах до звезды первой величины.
Луина тесно связана со спортом: при ее участии был записан гимн футбольной «Астаны», и она является амбассадором Федерации футбола Казахстана. У певицы есть совместные песни с Самсоном Аракеляном: репером и руководителем баскетбольной «Астаны».
В 2018-м Луина вместе с десятью другими звездами эстрады подписала меморандум с Казахстанской Федерацией футбола. С тех пор певица активно рекламирует бренд Федерации и пропагандирует футбол.
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Фото: КФФ, instagram.com/luinaofficial
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