😍 Певица Луина сотрудничает с Федерацией футбола Казахстана и записала гимн для «Астаны»

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Казахстанская певица Луина (настоящее имя Луиза Каринбаева) – одна из самых популярных музыкальных исполнительниц Казахстана. За короткое время певица прошла путь от работы вокалисткой в ресторанах до звезды первой величины.

Луина тесно связана со спортом: при ее участии был записан гимн футбольной «Астаны», и она является амбассадором Федерации футбола Казахстана. У певицы есть совместные песни с Самсоном Аракеляном: репером и руководителем баскетбольной «Астаны».

В 2018-м Луина вместе с десятью другими звездами эстрады подписала меморандум с Казахстанской Федерацией футбола. С тех пор певица активно рекламирует бренд Федерации и пропагандирует футбол.

Фото: КФФ, instagram.com/luinaofficial