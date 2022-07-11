Красавица из казахстанского ММА: тренируется вместе с бойцами UFC, побеждала на Чемпионате мира и становилась лучшей студенткой

Ей 20 лет.

Гульмира Азатбек имеет неплохую любительскую карьеру в ММА. Выступая в весе до 61 кг 20-летняя спортсменка не раз выигрывала призы Чемпионата Казахстана, брала золото на Чемпионате мира IMMAF, а также на постоянной основе входит в состав сборной Казахстана.

Ей повезло с тренерами – в сборной с ней работает Баян Жангалов, который является одним из тренеров полусредневеса UFC Шавката Рахмонова.

А так как Гульмира живет и тренируется в Актобе – городе, который, пожалуй, является главной кузницей талантов казахстанского ММА. Из зала Айбека Шокпутова «Еркин Куш» вышли бойцы UFC Жалгас Жумагулов и Сергей Морозов, временный чемпион GFC Даурен Ермеков, претендент на титул AMC Fight Night Гойти Дазаев, чемпион Naiza Алиби Идрис, самый титулованный любитель в ММА, 3 кратный чемпион Мира Багдат Жубаныш и многие другие.

Но Азатбек уделяет внимания не только внешности и спорту, она не забывает и об учебе.

Так в 2021 году она получила медаль «Лучшего студента» Актюбинского регионального государственного университета им.К.Жубанова (АРГУ)

Фото: https://www.instagram.com/g_azatbekova