«У нас мало конкуренции, мало команд, мало девочек». Защитник сборной Казахстана Бурова о начале карьеры и развитии женского футбола

Александра Бурова – молодая, но уже очень опытная казахстанская футболистка. В свои неполные 20 защитник уже дебютировала в Лиге чемпионов и национальной сборной. Кроме того, Бурова уже становилась чемпионкой Казахстана и обладательницей Кубка страны в составе БИИКа.

В беседе с корреспондентом Sports.ru Казахстан Александра рассказала о старте карьеры, проблемах женского футбола и отличиях от футбола мужского.

О легкой атлетике и начале карьеры

В футбол я попала в 2014 году. До того занималась легкой атлетикой около четырех лет. В атлетике я занималась с девочками на четыре года старше, ездила на соревнования, даже занимала призовые места. Затем к нам в школу как-то пришли тренеры – они занимались набором девочек в БИИК.

На выходных решила посмотреть, попробовать. За неделю тренировок мне так понравилось, что я захотела остаться и продолжить тренироваться профессионально. Сначала потихоньку совмещала, но потом перешла в футбол. Тренер очень переживал, звонили и уговаривали, чтобы я не бросала атлетику.

В легкой атлетике все предсказуемо. Можно сказать, что я три года просто круги мотала по стадиону – ничего необычного. В футболе все по-другому, все время с мячом, разные комбинации, дриблинг, удары. Все это мне по душе, так и выбрала футбол.

Первые года два я хорошо отличалась физически от девочек, но сейчас, кажется, уже нет.

В женском футболе мало конкуренции, мало команд, мало девочек. Кажется, что с каждым годом это развивается. Смотришь на маленьких, которые только начинают, то видно, что их уже больше.

На уровне профессиональном девушек все равно еще мало. Нужно завлекать, заниматься развитием. Элементарно реклама и прямые трансляции матчей по ТВ дали бы плоды.

О женской ЛЧ и разнице с мужским футболом

В 2021-м дебютировала в Лиге чемпионов против «Баварии». По ощущениям, ЛЧ – совсем другой уровень. Там другое отношение к футболу, скорость, техника, тактика, совсем другое мышление, с ними играть тяжело и интересно. Иногда смотрю мужской футбол. Нравится «Ливерпуль». В женском футболе смотрю матчи Лиги чемпионов.

Отличия женского и мужского футбола? В скорости, в быстроте, в технике, в силе. Это естественно. Мышление у них тоже другое. Наверное, в женском футболе не увидишь тех передач, что делают в мужском. Не получается так игру обострить, как это делают мужчины.

Реакция родных на занятия футболом

Родные хотели, чтобы я занималась танцами, но мне такое не по душе. Я была энергичной в детстве, поэтому меня тянуло в более активные виды спорта.

Папа был очень рад, когда я начала заниматься футболом. Он и сам играл на любительском уровне. Мама тоже вначале переживала, но сейчас привыкла. Она рада, что мне нравится.

Фото: instagram.com/a.burova18/