Красота из Казахстана
Блог

«У нас мало конкуренции, мало команд, мало девочек». Защитник сборной Казахстана Бурова о начале карьеры и развитии женского футбола

женский футбол
Лига чемпионов жен
БИИК БИИК
сборная Казахстана жен сборная Казахстана жен
Sports.ru - Казахстан
Спорт Казахстана Спорт Казахстана

Александра Бурова – молодая, но уже очень опытная казахстанская футболистка. В свои неполные 20 защитник уже дебютировала в Лиге чемпионов и национальной сборной. Кроме того, Бурова уже становилась чемпионкой Казахстана и обладательницей Кубка страны в составе БИИКа.

В беседе с корреспондентом Sports.ru Казахстан Александра рассказала о старте карьеры, проблемах женского футбола и отличиях от футбола мужского.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

О легкой атлетике и начале карьеры

В футбол я попала в 2014 году. До того занималась легкой атлетикой около четырех лет. В атлетике я занималась  с девочками на четыре года старше, ездила на соревнования, даже занимала призовые места. Затем к нам в школу как-то пришли тренеры – они занимались набором девочек в БИИК.

На выходных решила посмотреть, попробовать. За неделю тренировок мне так понравилось, что я захотела остаться и продолжить тренироваться профессионально. Сначала потихоньку совмещала, но потом перешла в футбол. Тренер очень переживал, звонили и уговаривали, чтобы я не бросала атлетику.

Больше казахстанского спорта – здесь. Пишем все новости о Головкине, «Барысе» и успехах казахстанских клубов в Европе  

В легкой атлетике все предсказуемо. Можно сказать, что я три года просто круги мотала по стадиону – ничего необычного. В футболе все по-другому, все время с мячом, разные комбинации, дриблинг, удары. Все это мне по душе, так и выбрала футбол.

Первые года два я хорошо отличалась физически от девочек, но сейчас, кажется, уже нет.

В женском футболе мало конкуренции, мало команд, мало девочек. Кажется, что с каждым годом это развивается. Смотришь на маленьких, которые только начинают, то видно, что их уже больше.

На уровне профессиональном девушек все равно еще мало. Нужно завлекать, заниматься развитием. Элементарно реклама и прямые трансляции матчей по ТВ дали бы плоды.

Больше о спорте Казахстана – здесь. Все про Зорана Тошича, Зайнутдинова и Алипа 

О женской ЛЧ и разнице с мужским футболом

В 2021-м дебютировала в Лиге чемпионов против «Баварии». По ощущениям, ЛЧ – совсем другой уровень. Там другое отношение к футболу, скорость, техника, тактика, совсем другое мышление, с ними играть тяжело и интересно. Иногда смотрю мужской футбол. Нравится «Ливерпуль». В женском футболе смотрю матчи Лиги чемпионов.

Отличия женского и мужского футбола? В скорости, в быстроте, в технике, в силе. Это естественно. Мышление у них тоже другое. Наверное, в женском футболе не увидишь тех передач, что делают в мужском. Не получается так игру обострить, как это делают мужчины. 

Реакция родных на занятия футболом

Родные хотели, чтобы я занималась танцами, но мне такое не по душе. Я была энергичной в детстве, поэтому меня тянуло в более активные виды спорта. 

Папа был очень рад, когда я начала заниматься футболом. Он и сам играл на любительском уровне. Мама тоже вначале переживала, но сейчас привыкла. Она рада, что мне нравится.

Фото: instagram.com/a.burova18/

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Карина Ибрагимова занималась футболом и музыкой, а сейчас выигрывает для Казахстана медали по боксу

🤩 Красотка Александра Чирович: играет за Сербию и «Куаныш», стала лучшей на клубном чемпионате Азии по волейболу  

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные