😍 Пловчиха из Казахстана Эльмира Айгалиева: попала в спорт из-за любимого сериала, обожает путешествовать и болеет за «Барыс»

Смотрим.

Эльмира родилась в Таразе. В детстве девушка занималась фортепиано, а еще увлекалась пением и танцами.

Позже Эльмира пошла на плавание. Причиной стал любимый сериал – «Спасатели Малибу».

Девушка закончила республиканскую школу-интернат. За 14 лет карьеры Эльмира завоевала несколько важных наград: стала серебряным призером чемпионата Азии, добралась до финала летних Азиатских игр в Гуанчжоу (2010), победила на Чемпионате Азии в Джакарте.

Айгалиева – рекордсменка Чемпионатов Казахстана, побеждала в открытом чемпионате Турции и поставили рекорд Игр в Инчхоне в 2013-м.

Сейчас Эльмира обладает званием мастера спорта международного класса.

Девушка обожает путешествия, но ее можно увидеть не только за границей. Эльмира без ума от казахстанских широких степей и величественных гор.

А еще часто бывает на матчах «Барыса».

Сейчас Эльмира занимается не только плаванием – девушка делает серьезный упор на фитнес.

Фото: instagram.com/elya_energizer