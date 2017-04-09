Самые популярные спортивные передачи телесезона

Что смотрели прошедшой осенью, зимой и весной? Краткие итоги телесезона 2016/17 в сегменте спортивного ТВ. Данные комании "Mediascope" по российским городам с более 100 тыс. жителей.

• Топ спортивных трансляций зависит от того, что показывает популярный «Первый канал». «Россия 1» и НТВ от показа спорта отказались после появления холдинга «Матч».

• По итогам сезона лидирует хоккейная трансляция — матч Канада-Россия на Чемпионате мира в мае. В первой десятке ещё два матча этого турнира — оба на «Первом», а не на «Матче».

• Благодаря «Первому» высокий рейтинг получили три футбольных товарищеских матча сборной России (Кубок конфедераций не учитывался в таблице, поскольку прошёл в июне, а не раньше).

• Больше футбольных матчей сборной, РФПЛ и Лиги Чемпионов УЕФА на телеканале «Матч» набрали гонки Чемпионата мира по биатлону в феврале.

• Самым популярным противостоянием РФПЛ на «Матче» в прошедшем сезоне стал второй тайм матча «Краснодар» — «Спартак» (рейтинг 2,3%, доля 7,4%). Финал Лиги Чемпионов на том же канале собрал рейтинг 2,4% и долю 9,3%, а матч «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы рейтинг 2,6% и долю 7,5%.

• Один из матчей Кубка конфедераций, показанных на «Первом», предположительно должен занять первое место в рейтинге за весь 2017 год.

• Сборные России и Португалии 21 июня собрали у экранов на «Первом» высокие долю 25,5% и рейтинг 7%. У финального матча турнира — доля 23,6% и рейтинг 7% (в обоих случаях Mediascope показал данные только о вторых таймах).

• По средней доле зрительской аудитории главный канал холдинга «Матч» соперничает с «Россия 24», «Пятница» и «Disney», заметно проигрывает детскому каналу «Карусель».

• По итогам сезона у «Матч» 14 место по среднесуточной доле.

• С начала 2017 года «Матч» сменил целевую аудиторию с «мужчины 25–59 лет» на «мужчины 18+». Представители канала заявляют, что в целевой мужской аудитории цифры растут.

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