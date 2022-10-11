Безумная жизнь Эннера Валенсии: попал в сборную из-за смерти партнера, сбегал с поля от полиции на скорой, вызволял похищенную сестру из джунглей

От редакции: мы в блоге Жоржиньо Не Вейналдум. Здесь рассказывают истории про не самых попсовых героев чемпионата мира. Этот текст про Эннера Валенсию автор опубликовал за пять дней до дубля в ворота Катара, а мы немного его дополнили, когда эквадорец подчинил себе матч открытия.

Эннер Валенсия – локальная эквадорская звезда и символ команды, в которой вообще-то не так много хорошо известных людей. Конкуренция по узнаваемости разве что с Мойзесом Кайседо и Первисом Эступиньяном из «Брайтона».

Перед чемпионатом мира Эквадор считали едва ли не аутсайдером группы с Нидерландами, Сенегалом и Катаром. А ведь в южноамериканской квалификации финишировали сразу за Бразилией, Аргентиной и Уругваем – выше Колумбии с Чили.

Валенсия в матче открытия с хозяевами сделал так, что теперь эквадорцы на полпути к выходу в плей-офф. Эннер закрутил вокруг себя все события: его гол на 3-й минуте отменили (впервые ВАР в матче открытия), он забил с пенальти (впервые первый гол ЧМ с 11-метрового) и еще в первом тайме сделал дубль.

Жизнь Валенсии – еще более мощный круговорот из безумных историй. Слишком жестких даже для парня из криминального района.

Поехал на первый ЧМ из-за смерти партнера. И посвятил ему гол в Катаре

Эннер не доедал и спал в коробке, даже когда уже играл за «Эмелек» на родине – но даже это меркнет по сравнению с тем, что Валенсия впервые попал на чемпионат мира только из-за смерти партнера по команде.

В 2013-м Эннер уже забивал за «Эмелек» 10+ мячей в сезон, но все же был далеко от основного состава сборной Эквадора. Тащить национальную команду в атаке должен был 27-летний Кристиан Бенитес, к тому моменту он уже ворвался в топ-3 бомбардиров за всю эквадорскую историю.

Тогда же в 2013-м Чучо, как его называли многие, после нового титула с мексиканской «Америкой» поехал в чемпионат Катара, даже дебютировал за «Эль-Джаиш». 29 июля он пожаловался на резкую боль в животе, игрока срочно госпитализировали и стали делать операцию – и у Кристиана остановилось сердце.

Позже выяснилось, что дело во врожденном дефекте коронарной артерии – определить это смогли уже при вскрытии.

Эквадор осенью 2013-го квалифицировался на чемпионат мира в Бразилию, но команде не хватало стабильного форварда. Эннер в клубе играл больше на фланге, но тренер сборной Рейнальдо Руэда перевел его в центр.

И у него быстро стало получаться: четыре гола в пяти товарищеских матчах перед ЧМ, а главное – три мяча уже в Бразилии-2014. Валенсия забил три раза – гол Швейцарии не помог выиграть, а дубль Гондурасу принес волевую победу. И вот уже Валенсия – лучший бомбардир Эквадора на чемпионатах мира.

После такого парня сразу вырвали в АПЛ: «Вест Хэм» заплатил мексиканской «Пачуке» 15 млн евро. Правда, в Англии у Эннера не пошло: после трех серых сезонов за «Вест Хэм» и «Эвертон» он вернулся в Мексику. При этом для сборной Валенсия с тех пор незаменим, что бы ни происходило между вызовами.

7 октября 2021-го Валенсия сделал дубль в ворота Боливии и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. После еще одного дубля, уже на ЧМ, у 33-летнего футболиста 37 голов.

Когда Эннер забил в матче открытия ЧМ, он посвятил гол Чучо.

Особенно символично, что Валенсия сделал это именно здесь, в Катаре, где Кристиан ушел из жизни.

Сбегал от алиментов на скорой прямо во время матча. А теперь сам заботится о дочери

Валенсия, кстати, мастер убегать не только от защитников сборной Катара. В 2016-м Эннер феерично ушел от уплаты алиментов прямо во время матча.

Местная полиция выписала ордер на задержание футболиста за то, что он не платил в срок. Игрока решили выловить прямо на стадионе во время матча сборной Эквадора против Чили. Там Эннер ассистировал Фелипе Кайседо, а на 82-й минуте получил травму и заменился.

Самая распространенная версия: игрок симулировал травму, чтобы скрыться от приставов. Нападающего увезли с поля на медицинском автомобиле, а потом пересадили в машину скорой помощи.

За медицинским гольфкаром с Валенсией бежали 12 офицеров полиции – еще бы, Эннер задолжал более 15 тысяч долларов . Но этого не хватило, чтобы поймать футболиста – на него в последний момент надели кислородную маску и погрузили в автомобиль скорой.

«Прискорбно, что некоторые полицейские не смогли обеспечить исполнение закона. Я не понимаю, почему человек, зарабатывающий такие деньги, не может заплатить алименты в пользу своей дочери», – возмущался тогда адвокат пострадавшей женщины.

Впрочем, Валенсия тоже высказался:

«Я стараюсь вести семейную жизнь и поддерживать общение с моей дочерью Бейрой. Но сейчас бывшая жена подала на меня несколько исков – я плачу 30 тысяч долларов алиментов на содержание дочери каждый месяц, но мне мешают видеться с Бейрой, когда я в Эквадоре. Теперь я сам подаю в суд – и буду добиваться полной опеки над дочерью».

История завершилась в 2019-м: мать и ее молодого человека задержали в Майами – они оставили 7-летнюю девочку в машине на несколько часов, а сами ушли развлекаться в Hard Rock Cafe. Так бывшая жена лишилась прав на опеку над Бейрой – Эннер теперь сам заботится о дочке.

У Валенсии похищали сестру. Она провела 10 дней в джунглях

В 2020-м весь Эквадор переживал за состояние сестры футболиста – Эрси, ее похитили вооруженные грабители.

Сестру Эннера схватили ровно в день, когда футболист перешел в «Фенербахче». Девушку увезли в эквадорские джунгли, а вызволить смогли только через 10 дней .

Считается, что Эрси захватила банда «Фронт Оливер Синистерра» – подразделение экстремистской «Революционной армии Колумбии». Чиновник из местной полиции заявил, что преступники требовали у Валенсии два млн долларов за освобождение сестры .

Операция по освобождению – тоже настоящий боевик. Группа эквадорских спецназовцев нашла расположение преступников в джунглях: девушку держали в небольшой палатке.

Валенсия все это время оставался на связи с властями. И потом благодарил всех за поддержку. Особенно – президента Эквадора, Ленина Морено.

«Один из самых счастливых дней в моей жизни. Очень много противоречивых чувств», – сказал тогда футболист.

Сейчас Валенсия хорош в турецкой лиге. 13 голов за 12 матчей в «Фенере»

После провала в Англии и не слишком удачного периода в Мексике Валенсия неожиданно ожил в Турции. Все-таки в «Фенербахче» он поехал не зря.

Перед чемпионатом мира Валенсия включил режим супербомбардира: 13 голов в 12 матчах этого сезона. Для сравнения второй бомбардир турецкой лиги забил на четыре гола меньше, к тому же у Валенсии еще и четыре голевые передачи. Просто напомним: Эннер всего на год моложе Артема Дзюбы.

Умение играть головой Валенсия недавно показал в Лиге Европы: нашел место и идеально забил в ворота «Ренна». Тогда эквадорец начал камбэк «Фенербахче» с 0:3.

Теперь Эннер стал первой звездой только что начавшегося чемпионата в Катаре.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY; Gettyimages.ru/ Julian FinneyClive Rose; East News/AFP PHOTO/OMAR TORRES