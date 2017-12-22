Лучшие материалы

Почему-то никто вообще не пишет и не говорит вслух о происходящем в «Уизардс», а там есть что обсудить. И я даже не про отличную серию «Вашингтона», я про все сопутствующие обстоятельства.

Короткий флэш-бек. Ещё до Нового года в прессе появились слухи, что в раздевалке «Вашингтона» не всё ладно и у Уолла есть конфликты с тиммейтами. Причём это произошло после информации, что Уолл подарил всем тиммейтам «Ролексы» на Рождество.

Сам факт такого подарка меня насторожил, и дело не в цене, дело в публичности. Когда вы слышали, чтобы происходило что-то подобное? Пусть они там миллионеры – чтобы всей команде, пятнадцати партнёрам, дарили подарок стоимостью по 40 тысяч долларов? Уолл не смотрел этот замечательный мультик, и точно не слышал песню: «Не секрет, что друзья не растут в огороде, не продашь и не купишь друзей…», т.к. если бы слышал, мы бы не узнали о «Ролексах». Вместо этого он выкладывает видео у себя в инстаграмме...

А через три недели, во время матча с «Далласом», у Уолла вышел конфликт на площадке с Джей Джеем Бареа, и тот в интервью открытым текстом заявил: «Теперь есть парень в НБА, который мне не нравится. Впрочем, это не ново для него. Я не думаю, что он нравится даже своим партнёрам». Игроки общаются между собой, и лучше журналистов знают, что происходит в раздевалках, даже других команд.

Где-то в то же время пришла новость, что собрание игроков «Вашингтона» прошло совсем не так гладко, как им бы хотелось. Уолл в прессе отметил, что они не достигли соглашения и «пара ребят была настроена негативно».

Результаты команды в январе тоже были далеки от идеальных: 5-6, причём они проиграли таким командам, как «Юта» без Гобера, Милуоки, Шарлотт («-24»), и тому самому «Далласу» целых 23 очка.

А затем пришла новость, что Уоллу требуется операция на колене. И вот тут есть над чем подумать. На паркете Уолл не показывал каких-то признаков ухудшения ситуации – его движения не были ограничены, «пробег» оставался прежним по сравнению с матчами в начале сезона, минуты – тоже. Да и процедура, которую он делал, вполне могла быть сделана позже – это не 100% необходимая операция. То есть, теоретически, ситуация с коленями могла стать хуже, и поэтому решили сделать профилактику сейчас. Но могла и не стать. Поэтому я не исключаю того, что в конфликте с партнёрами он выдал что-то вроде «без меня вы никто», ушёл на больничный и стал ждать их провала.

А партнёры взялись доказывать, что сам Уолл не значит для команды настолько много. И то, что Бил успешно взял на себя лидерские обязанности, заставляет пересмотреть ситуацию в целом. Джону пришлось отдельно встречаться с Гортатом, чтобы обсудить комментарии поляка в твиттере, а раз мы об этом узнали, значит это штаб Уолла работает над его репутацией «командного игрока» и «человека, готового к диалогу». Нихрена это не так, и последующие комментарии и твитты игроков говорят о том, что Уоллу не рады.

Американские аналитики до сих пор называют Уолла лучшим игроком «Уизардс», упорно игнорируя тот факт, что результаты команды стали ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше без него. Дело не только в количестве передач – они стали эффективнее атаковать, и это очень легко доказать.

Пару слов о персоне Уолла и его выборе бросков: расстояние до кольца, % игрока, в скобках - средний % по лиге.

3-10 футов – 31.6% (39.4%)

10-16 футов – 29.3% (41.7%)

17-24 фута – 29.7% (40.1%)

25+ футов («трёхи») – 35.8% (36.1%)

На вот эти настолько неэффективные средние в сезоне приходилось почти 44% его атак! А так как он завершал 29% всех атак команды, для меня совершенно не удивительно, что «Уизардс» стали лучше без Уолла. Я могу забить вам головы цифрами по каждому игроку «Вашингтона», но в аналогичной раскладке они куда ближе к средним по лиге, чем у Джона.

Как надолго хватит запала игроков «Уизардс», покажет время. В любом случае, на мотивации они обыграли «Оклахому» (которой слили последний матч с Уоллом в составе), лидера Востока «Торонто», участника плей-офф «Индиану», спустили с небес на землю обновленный «Кливленд», и на этой неделе обыграли ещё две команды плей-офф Востока – «Филадельфию» и «Милуоки». Сегодня у них «Голден Стейт» и почти до конца марта игры только с командами плей-офф из обеих конференций (25-го «Нью-Йорк») – 11 подряд. Расписание выглядит адским, но уверенность в этой команде на сегодня у меня куда выше. Но рано или поздно, они упрутся в Стену :)

На мой взгляд, нескольким клубам-старчейзерам (вроде «Лейкерс») будущим летом стоит сделать пару звонков в «Вашингтон». А вдруг?

--

Простым языком о НБА, ежедневно.