«Усыновил» коалу Джимми, помогает слону – главный фанат животных на Евро играет за Хорватию

Любовь хорвата Сосы.

Хорват Борна Соса отыграл на Евро пока только шесть минут, но все равно стал одним из наших героев. У него полно полезных действий далеко за пределами поля.

Соса очень внимателен к природе, он по зову души помогает животным со всего мира.

Коала Сосы живет в Австралии, слону он помогает в Штутгарте. Зачем ему это?

Все началось, когда ужасные новости полетели из Австралии.

Два года подряд, в 2019-м и 2020-м страна страдала от самых разрушительных лесных пожаров за всю историю наблюдения: сгорело около 18 миллионов гектаров леса, огонь уничтожил более 2500 строений, погибло от 400 млн до 1,25 млрд животных.

Борна Соса не остался равнодушным. Он рассказывал :

«Я увидел, какие катаклизмы происходят в Австралии, и где-то прочитал, что там погибло около миллиарда животных. В интернете нашел учреждения, которые заботятся о коалах, для них важен каждый доллар. Процедура помощи животным такая: сначала жертвуете определенную сумму, а потом каждый месяц отправляете дополнительные пожертвования, чтобы люди могли позаботиться о коалах. Для меня самое главное, что это заведение известно в мире и на миллион процентов безопасно. Речь не о мошенничестве. Это меньшее, что я могу сделать. Чтобы почувствовать и себя немного лучше».

Футболист получил сертификат об «усыновлении» коалы по имени Джимми, но вот вживую они пока не виделись.

«Он [Джимми] показался мне самым симпатичным, поэтому я сразу же выбрал его. Коалы – дикие животные, поэтому в Австралии запрещено держать их дома. Я, конечно, могу прийти в «интернат» и даже поиграть с этой коалой, но только в присутствии сотрудников. Если я однажды окажусь в Австралии, почему бы и нет?», – добавил Борна.

В 2021-м Борна стал 1000-м участником Team Elefant Stuttgart – организации, основанной подразделением Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Германии.

Благодаря ежемесячным взносам она поддерживает зоолого-ботанический сад «Вильгельма» в Штутгарте, там создают условия для размножения слонов. Еще организация занимается поддержкой диких слонов в таиландском национальном парке «Куй Бури».

«Я люблю животных, очень часто бываю в «Вильгельме», особенно люблю здешних животных. Рад, что мое участие в организации помогает поддерживать слонов в Таиланде и слонов, которые живут в «Вильгельме», – делился футболист.

Любовь к животным Борне привила бабушка. У него есть какаду Джек – как Воробей

Такое внимание к животным уходит корнями в детство.

«Честно говоря, я с юных лет обожаю животных, – вспоминал Соса в 2020-м. – В какой бы город я ни приехала, первым делом иду в зоопарк. У бабушки в Сесвете был большой сад, там жили кролики, собаки, рыбки. Теперь у меня есть какаду Джек, названный в честь киногероя Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря». Он уже вырос до 60 сантиметров, хотя ему всего полтора года. А есть тип, который учится говорить в четыре-пять лет, это будет очень интересно».

Недавно у футболиста появился хаски по кличке Сноу. Имя питомцу было выбрано не просто так. «Этот хаски был самым белым, поэтому его назвали Сноу. Я, конечно, смотрел «Игру престолов», мне очень нравится это имя», – пояснил Соса.

На Евро-2021 Борна Соса не поехал из-за скандала с немецким гражданством. Пришлось извиняться

«Борна Соса считается одним из самых перспективных молодых защитников Европы и может оказаться очень ценным для «Штутгарта» ​​и в предстоящем сезоне», – утверждал спортивный директор клуба Михаэль Решке после трансфера хорвата в 2018-м.

Начало карьеры в Германии сложилось для защитника не идеально: из-за частых травм в первых двух сезонах Борна сыграл всего 24 раза. За это время «Штутгарт» вылетел из Бундеслиги и вернулся обратно.

А вот сезон-2020/21 получился: защитник стал седьмым игроком команды по времени на поле, вышел в 26 матчах и сделал девять ассистов – один из лучших показателей чемпионата на позиции.

За месяц до Евро-2021 появилась информация, что Соса получает немецкое гражданство, чтобы играть за сборную Германии. По слухам, автором идеи и инициатором выступал лично главный тренер Йоахим Лев. Борну не вызывали хорваты, и немцы, хорошо знавшие его благодаря прогрессу в Бундеслиге, захотели воспользоваться.

Через пару дней футболист подтвердил, что не будет играть за Хорватию.

«Все кончено, мое мнение не изменить. Мне звонили из Хорватского футбольного союза, я разговаривал со Златко Даличем и сообщил ему свое решение. Пути назад нет.

Контакты с Немецким футбольным союзом начались три месяца назад, и еще в марте я хотел оценить ситуацию, как все будет разворачиваться на сборе. В конце концов я увидел, что меня не пригласили в расширенный состав сборной Хорватии, в то время как Германия приняла все меры, чтобы я мог играть за них. Наверное, никто не получал немецкий паспорт так быстро, как я», – рассказал Соса 24sata.

Основания для немецкого гражданства были: его мама Весна родилась и долго жила в стране. Однако очень быстро выяснилось, что Борна не может выступать за Германию: ему было 22 года, когда он сыграл за молодежку Хорватии, а в таком случае правила ФИФА запрещают смену национальной сборной.

В итоге Соса остался без чемпионата Европы, а вдобавок после скандала пришлось извиняться.

«Я не буду убегать от ответственности за ситуацию, в которую попал, хотя на момент принятия решения считал, что поступаю правильно.

Я дебютировал за молодежную сборную Хорватии в 2012-м и провел 56 игр. Были хорошие и плохие матчи, но я горжусь каждым в футболке сборной Хорватии.

Решение, которое я принял, было неправильным, и я должен нести за него ответственность.

Приношу искренние извинения хорватской спортивной общественности, болельщикам сборной Хорватии и Хорватскому футбольному союзу, который я благодарю за терпение, понимание и корректность, проявленные ко мне в этой ситуации», – написал футболист.

Извинения приняли, Златко Далич сразу позвал Сосу в сборную. Борна поехал на чемпионат мира в Катар, там вышел в пяти матчах и помог выиграть бронзовые медали.

На Евро-2024 роль пока скромнее. Возможно, в ключевом матче с Италией пригодится и он.

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Фото: wilhelma.de ; instagram.com/superrman007 ; East News /GABRIEL BOUYS / AFP; Matthias Balk/dpa, Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press