Федерации смогут тратить на зарплаты и рост посещаемости. Букмекерские отчисления будут распределять по-другому?

Разбор Игоря Сергеева.

В начале августа Минспорта России предложил расширить перечень мероприятий, на которые можно потратить целевые отчисления от букмекеров. Соответствующий проект размещен на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Делится довольно большой кусок пирога – только за прошлый год между спортивными федерациями и лигами распределили почти 20 млрд рублей.

Внимательно изучаем новации.

Что еще за целевые отчисления?

Российские букмекеры с 2017 года обязаны осуществлять целевые отчисления, направляемые на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта, детско-юношеского спорта и массового спорта.

Изначально процесс контролировали букмекерские саморегулируемые организации («Первая СРО» и Ассоциация букмекерских контор), но с октября 2021 года распределение средств передали государственной публично-правовой компании Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Именно тогда изменили формулу расчета отчислений: 1,5% от букмекерской выручки (минимум 30 млн рублей в квартал) вместо от 5% от доходов (минимум 15 млн рублей).

Нормативные изменения помноженные на рост индустрии резко повлияли на суммы отчислений: четырехкратный буст с 2,3 млрд (за 2020 год) до 10 млрд рублей (за 2021 год). В 2022-м сумма равнялась уже 13,8 млрд рублей, в 2023-м – 19,1 млрд.

Процент целевых отчислений планировали повышать постепенно: в 2025-2027 годах до 1,7 %, в 2028-2029 годах – до 1,8%, а с 2030-го – до 2%. Но в прошлом году планы резко изменились: в августе на законодательном уровне установили сразу 2% от букмекерской выручки с 2024 года.

Изменения связывают с сокращением госфинансирования спорта. В октябре 2022 года бюджет Минспорта уменьшился с 76 до 56 млрд рублей. По плану, в 2024 году бюджетные ассигнования на спорт должны составить 55,8 млрд рублей, в 2025-м – 41,5 млрд, в 2026-м – 43 млрд.

«Речь об увеличении [целевых] отчислений шла давно, – рассказывал «Ведомости.Спорту» управляющий партнер букмекерской компании Pari Дмитрий Сергеев. – Ситуация в стране сложилась таким образом, что государству стало сложнее поддерживать все социально значимые направления. У государства сейчас другие приоритеты, поэтому букмекеры были подключены к поддержке спорта в более широком масштабе. Тут важно не достичь порога, когда букмекерам перестанет быть выгодно работать легально. Так работает мировая индустрия ставок – когда происходит завышение налоговых ставок, операторы уходят работать в серую зону. Могу прямо сказать, что если отчисления увеличатся с 2 до 3%, работать станет невыгодно».

Лидер по сумме отчислений – футбол, а дальше – сюрприз

Сейчас Единый регулятор направляет отчисления в 123 федерации – в зависимости от объема ставок на вид спорта.

«РФС на первом месте, футбол всегда популярен, – рассказал ТАСС в октябре прошлого года генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев. – На втором месте – Федерация настольного тенниса России. Это объясняется тем, что букмекеры очень любят принимать быстрые ставки, а игроки любят их делать. В момент, когда был коронавирус, настольный теннис выручил букмекеров, потому что не было событийности. А люди привыкли ставить и продолжают это делать».

По его словам, третье место зависит от сезонности – чаще всего это хоккей, волейбол, баскетбол или большой теннис.

Грачев отметил, что не может раскрывать информацию по конкретным получателям, но по информации «РБ Спорта», РФС за девять месяцев 2023 года получил 2,6 млрд рублей в качестве целевых отчислений (на 33% больше, чем за тот же период в 2022-м).

По данным Forbes, сумма целевых отчислений за шесть месяцев 2024 года уже превысила 16,5 млрд рублей. Самые крупные отчисления направили Российскому футбольному союзу, Федерации настольного тенниса России и Федерации тенниса.

А куда тратят деньги федерации? Именно здесь изменения

Нормативно закреплено, что 30% от общего объема отчислений должны идти на развитие детско-юношеского и массового спорта, остальные 70% – профессионального.

Порядок распределения устанавливается приказом Минспорта: от обеспечения визовой поддержки, проезда, проживания и питания спортсменов до приобретения инвентаря и наградной атрибутики.

При этом любая спортивная федерация может направлять до 100% от суммы полученных отчислений «на проведение мероприятий по развитию детско-юношеского, массового и профессионального спорта на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области».

В июле Владимир Путин утвердил ряд поручений по вопросам развития детско-юношеского спорта. В частности, президент поручил расширить распределение целевых отчислений и направлять часть средств на финансирование доступности детско-юношеского спорта, в первую очередь для детей из малообеспеченных семей.

И, действительно, такие новации появились в приказе Минспорта, но не только они.

Одновременно сразу по двум категориям увеличиваются максимальные лимиты – с 10 до 20% от общих отчислений.

Во-первых, на оплату труда и меры стимулирующего характера для работников федераций, в должностные обязанности которых входит развитие профессионального, детско-юношеского и массового спорта. При этом, в пункт добавили «оплату труда» (ранее – только меры стимулирующего характера).

Во-вторых, на разработку, производство и распространение методических материалов, а также обеспечение повышения посещаемости и освещение спортивных мероприятий. Про посещаемость в этом пункте раньше ничего не было.

Довольно размыто.

И если с оплатой труда работников федераций все более-менее понятно (но, возможно, спорно), то к содержанию «повышения посещаемости» есть вопросы.

Интересно, будет ли РФС тратить эти средства на популяризацию Fan ID?

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Фото: РИА Новости /Максим Богодвид, Григорий Сысоев, Рамиль Ситдиков