Сколько стоит Евро-2024?

УЕФА прогнозирует самый финансово-успешный Евро в истории – с выручкой более 2,4 млрд евро.

Сколько потратили на организацию? Меньше, чем в пандемию, но больше чем когда-либо ранее

УЕФА сообщает, что общие расходы на проведение Евро-2024 составят 645,5 млн евро . На прошлый турнир ушло на 58,4 млн меньше (703,9 млн), но его из-за последствий пандемии и особенностей организации (11 хозяев по случаю юбилея) стоит вынести за скобки.

Сравниваем расходы на последние пять турниров.

Бюджет соревнований включает аренду стадионов, телевизионные трансляции, жеребьевку, предматчевые и послематчевые шоу, транспорт и расходы на персонал (включая волонтеров), судей и других официальных лиц матча и систему ВАР.

Разбивки по категориям нет, но УЕФА дает кое-какие детали.

Так, траты на судей и офицеров матча (делегатов, судей-наблюдателей, сотрудников службы безопасности, сотрудников допинг-контроля и директоров мест проведения соревнований) – 4,4 млн евро .

На информационно-коммуникационные технологии (создание веб-сайтов, цифровые услуги, технические установки и программное обеспечение использования VAR) – 53,5 млн .

Выплаты персоналу Евро-2024 – 96,5 млн евро. Сообщается, что сотрудники будут работать либо в УЕФА, либо в одной из его дочерних компаний – UEFA Events SA, EURO 2024 GmbH и UEFA Club Competitions SA. Их состав на время турнира увеличится почти вдвое – с 880 (начало года) до 1 557 человек (на конец июня). Большинство новых сотрудников на краткосрочных контрактаха. На командировки, гостиницы и суточные персоналу в бюджете УЕФА заложено еще 36,1 млн евро. Дополнительные 2 млн евро – на обучение волонтеров и другого персонала.

Как и на предыдущих мужских Евро, УЕФА оплатит сборным дорогу в Германию и трансфер до отелей.

Расходы на проведение соревнований в процентном отношении к планируемому доходу составляют 26,8% (на Евро-2016 было 31,1%).

И доход – самое интересное.

Прогнозируемый заработок – большой, но меньше, чем от ЛЧ

УЕФА уверен, что выручка Евро-2024 превысит отметку в 2,4 миллиарда евро – это 35% от всех доходов европейского футбольного союза в сезон (6,7 млрд). И рекордный показатель в истории чемпионатов Европы, но до уровня Лиги чемпионов пока не дотягивает – там 3,2 млрд за сезон.

Основные статьи доходов Евро – билеты, продажа телевизионных (трансляций) и коммерческих прав (спонсоры). На предстоящем турнире – рост по всем направлениям.

Билетную выручку сейчас можно только прогнозировать, но нет оснований не доверять прогнозам УЕФА – близится рекорд.

УЕФА сообщает, что в поэтапную продажу поступили 2,7 млн билетов на предстоящий турнир (на Евро-2016 было доступно 2,0 млн, Евро-2020 – 3,0 млн).

Рост доходов объясняется повышением цен. Билеты на Евро-2024 стоят от 30 до 2 000 евро, Евро-2016 – от 25 до 895 евро, Евро-2020 – от 30 до 945 евро.

С реализацией проблем быть не должно.

На первом этапе продаж в октябре 2023 года болельщики из 206 стран подали более 20 млн заявок (на Евро-2016 было 11 млн запросов, 2020-м – 19,2 млн), причем 7,8 млн – за первые сутки. Ожидаемо, больше всего претендентов из Германии – 65%, далее Англия, Франция, Испания и Австрия. Из-за пределов Европы 525 тысяч заявок – в первую пятерку вошли США, Канада, Австралия, Китай и Мексика.

Турнир покажут практически по всему миру. Стриминги активно выходят на рынок

Телевизионные права на Евро-2024 принесут в кассу УЕФА на 305,1 млн евро (26%) больше, чем прошлый турнир.

УЕФА раньше отдавал предпочтение традиционным бесплатным телеканалам на таких больших турнирах, чтобы помочь футболу оставаться «частью национальной жизни». Но теперь все большую долю трансляций занимают стриминговые сервисы – например, в России «Матч ТВ» покажет только 34 игры, все остальное – либо на платных каналах, либо на онлайн-платформе Okko.

В США игры будут показывать Fox Sports на английском языке и испаноязычный стриминговый сервис Vix.

Всего турнир покажут в 221 стране мира (49 – Европа, 172 – остальной мир) – от Афганистана и Венесуэлы до Чада и Островов Кука.

Напомним, что совокупная аудитория прямых трансляций матчей Евро-2020 составила 5,2 млрд человек (в среднем 100 млн на один матч), финал смотрели 328 млн. Похожие цифры прогнозируют предстоящему турниру – общая аудитория более 5 млрд.

Важная часть трансляций – реклама спонсоров УЕФА.

Среди основных партнеров adidas, но, похоже, больше всех от турнира выиграет Nike

Начнем снова с общих показателей в динамике.

В пуле глобальных спонсоров турнира 13 брендов, среди которых выделяются Coca-Cola, AliExpress (Alipay), Booking.com, Hisense и Vivo, которые спонсировали и прошлый турнир. Из самых заметных изменений: в качестве официального пива турнира на смену Heineken придет Bitburger, на место авиакомпании Qatar Airways пришел национальный туристический проект Катара – Visit Qatar. Детали сделок не уточняются.

Главный технический спонсор турнира – экипировочный гигант adidas, который представил официальный мяч Евро. При этом позиции Nike как минимум не хуже, потому что он спонсирует девять участников турнира (среди которых Англия, Нидерланды, Португалия и Франция), тогда как конкурент только шесть (среди них Испания, Италия, Германия).

Сайт о спортивном маркетинге Sportcal подсчитал, что за счет этого (плюс вероятности продвижения команд) Nike ждет более высокий процент видимости бренда – 64,71% (33 игры), adidas – 43,14% (22 игры).

Но главный удар Nike нанес конкурентам еще в марте – с 2027 года они сменят adidas в качестве технического спонсора сборной Германии. Немецкий бренд сотрудничал с бундестим с 50-х.

А как поделят заработанное?

УЕФА прогнозирует чистую прибыль (доходы минус расходы) от Евро-2024 в 1,76 млрд евро . Это тоже рекорд – на треть больше, чем в 2016 году.

Основная часть заработанного (1,2 млрд евро) пойдет в очень обобщенную категорию «вклад в европейский футбол» .

935 млн евро из них распределят между всеми европейскими странами по программе развития HatTrick (вклад в инфраструктурные проекты, операционные расходы, а также управление национальными сборными и обучение).

Каждый член УЕФА получит минимум 17 млн евро в течение четырехлетнего цикла программы с июля 2024 года по июнь 2028 года.

Итоговую сумму распределения могут скорректировать в зависимости от финансовых результатов Евро-2024.

Остальные деньги отправят на пополнение резерва УЕФА (70 млн евро) и на другие соревнования и мероприятия (сумма не уточняется) . По результатам Евро-2016 на «европейский футбол» суммарно ушло 847,4 млн евро, Евро-2020 – 645,8 млн.

Еще 240 млн евро отдадут 600 клубам как солидарные выплаты за участие игроков в турнире : 140 млн – за участников финальной стадии, 100 млн – за отбор и Лигу наций.

Например, на Евро-2020 больше всех заработали «Челси» (5,1 млн) и «Манчестер Сити» – (4,5 млн), а все английские клубы в сумме поделили 47 млн.

А что с призовыми? Сборным достанется лишь пятая часть прибыли

Призовой фонд остался на прежнем уровне – команды разделят 331 млн евро .

Деньги между национальными ассоциациями-участниками Евро-2024 распределят так.

● За участие: 9,25 млн евро .

● 1,0 млн евро за победу и 500 тысяч за ничью .

● Квалификация в 1/8 финала: 1,5 млн евро .

● Выход в четвертьфинал: 2,5 млн евро .

● Выход в полуфинал: 4 млн евро .

● Второе место: 5 млн евро .

● Чемпионы Европы 2024 года: 8 млн евро .

Максимальная сумма, которую может получить чемпион, – 28,25 млн евро .

Куда потратить эти деньги, решит сама национальная ассоциация.

А сколько заработает страна-хозяйка?

Германия гарантированно получит за аренду стадионов (сколько именно – не уточняется). Остальное сильно зависит от самих немцев.

«Вполне возможно, что 2024-й станет новым рекордным годом для туризма в Германии – в том числе благодаря многочисленным восторженным футбольным фанатам, которые хотят увидеть это событие вживую», – поделился с изданием Reuters Норберт Кунц, управляющий директор Немецкой ассоциации туризма.

Особенного роста доходов ожидают пивовары. Учитывая, что 2023 год был трудным для отрасли: продажи пива в стране упали на 4,5% до 8,4 млрд литров.

«Крупные футбольные соревнования прошлого показали, что во время турнира выпивается больше пива, чем обычно в летние недели», – надеется Хольгер Айхеле из Ассоциации немецких пивоваров.

Например, в период ЧМ-2006, который также принимала Германия, продажи пива выросли примерно на 5%.

Но есть и более осторожные прогнозы.

«Опыт ЧМ-2006 года показал, что крупные спортивные события – это не экономический фейерверк, – предупреждает Михаэль Гремлинг из Немецкого экономического института. – Взамен люди экономят деньги в другом месте: колбаса вместо ресторана, вечер перед телевизором вместо похода в кино. В результате потребительские расходы не обязательно увеличиваются, а скорее меняются».

Экономисты Commerzbank также не очень оптимистичны: экономика может стагнировать во втором квартале, включая первую половину турнира, после роста на 0,2% с января по март.

Многое зависит от выступлений бундестим.

«Только если национальная сборная Германии переживет первый этап турнира, потребительский интерес сохранится на необходимом уровне», – уверены в местной ассоциации розничных продаж.

Но не все можно посчитать.

«Крупное спортивное событие может улучшить имидж принимающей страны, – смотрит вперед Гремлинг. – Экономика формируется ожиданиями и настроениями – эмоциональную отдачу от турнира нельзя недооценивать».

С эмоциями проблем точно не будет.

Телеграм-канал Игоря Сергеева

Фото: Gettyimages.ru /Maja Hitij, Alexander Hassenstein