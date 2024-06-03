Закон Мбаппе: легионеров «Реала» избавят от половины налогов, а «Барсы» – нет

Разбор Игоря Сергеева.

Власти Мадрида по случаю трансфера Килиана Мбаппе в «Реал» меняют налоговое законодательство – так считают в «Барселоне». Что это, происки Флорентино Переса?

Налоговые льготы вводят только в Мадриде – как раз к приезду Мбаппе

Налоговые льготы для приезжих (в том числе иностранцев), которые в Испании назвали законом Мбаппе, должны быть одобрены правительственным советом и ассамблеей Мадрида в ближайшие недели.

Сомнений в принятии закона почти нет. Его продвигает председатель правительства мадридского сообщества Исабель Диас Аюсо, а ее Народная партия имеет абсолютное большинство голосов в правительственном совете Мадрида.

В Испании подоходный налог состоит из двух слагаемых: национальной ставки (одинаковой для всех испанцев) и региональной – зависит от автономного сообщества (аналог муниципалитета). Национальная ставка для доходов свыше 300 тысяч евро в год – 24,5%, региональная мадридская ставка – 20,5%. То есть те, кто работают в Мадриде и его окрестностях и получают больше 300 тысяч евро в год, отдают государству 45% дохода.

Суть предлагаемых изменений следующая: приезжим (как иностранцам, так и испанцам, возвращающимся в Мадрид) в обмен на соразмерные инвестиции предлагается вычет до 20% регионального налога, что почти обнуляет ставку – остается 0,5%.

Как это коснется Мбаппе? По данным The Times, его годовая зарплата составит около 30 млн евро (до вычета налогов) плюс столько же подъемными (150 млн евро равномерно поделят на пять лет). Получается приблизительно 60 млн евро. Из этой суммы Мбаппе в любом случае заплатит национальный налог 14,7 млн евро (24,5%), но может сэкономить 12 млн евро (20%) регионального в обмен на соразмерные инвестиции в мадридскую экономику. Это могут быть инвестиции, например, в недвижимость – покупка дома считается.

Очевидно, что такой вариант для богатых выглядят куда перспективнее безвозвратных налоговых выплат.

Как эти правила дают «Реалу» преимущество перед «Барсой»?

По информации Diario Sport, в «Барсе» уверены, что идеолог закона – президент «Реала» Флорентино Перес. И что с такими преимуществами «Реал» станет «просто еще одним государственным клубом» (аналогия с ПСЖ и «Ман Сити»).

В чем суть претензий.

1. Закон будет ретроактивным – то есть распространяться на весь 2024 год . Якобы это сделано специально – чтобы под него попал весь контракт Мбаппе, по инсайду Marca, подписанный еще вроде бы в феврале.

В обратной силе подобных изменений нет ничего странного: отчетный налоговый период в Испании совпадает с календарным годом (то есть с 1 января по 31 декабря).

Как сообщают мадридские власти, в первую очередь закон направлен на привлечение иностранного капитала и, как ожидается, затронет около 30 тысяч человек в первый год действия.

Вообще, неважно, когда именно игрок подписал контракт, значение имеет резидентство и фактически полученный доход в течение года. Не факт, что тот же Мбаппе вообще станет испанским налоговым резидентом в 2024-м. Да и деньги от «Реала» он получит не ранее вступления подписанного контракта в силу (то есть летом).

Еще одно важное условие для применения налоговых льгот, которое подойдет далеко не всем футболистам: обязательство прожить не менее шести лет в испанской столице, не выполнишь его – налог пересчитают за весь срок.

2. «Реал» получит преимущество на трансферном рынке, «Барсе» будет гораздо сложнее подписывать футболистов .

Важно : налоговые льготы никак не влияют на место под потолком – там учитываются расходы на игроков без учета налогов (то есть «гросс» или «брутто»).

Текущий лимит расходов на состав (испанский формат ФФП) у «Реала» 727,5 млн евро, у «Барсы» – 204,2 млн.

Конечно, мадридское налоговое резидентство теперь более привлекательно для суперзвезд, поэтому «Реалу» действительно проще при переговорах. Футболистов волнует чистая зарплата, меньше налог – значит, игроку можно предлагать больше чистыми.

Но догнать «Реал» никогда не поздно – достаточно принять такие же льготы и в Каталонии. Найдутся ли у Жоана Лапорты соответствующие связи?

В Испании уже меняли налоги под футболистов – закон Бекхэма!

Специальный налоговый режим для работников (или «закон Бекхэма») приняли в начале нулевых. Считается, что эта мера привлекала в Ла Лигу мировых суперзвезд, которых прежде отпугивали высокие налоги. Дэвид Бекхэм был одним из первых, кто воспользовался правилом после перехода в «Реал» в 2003-м – отсюда неофициальное название.

Суть закона : иностранцы при получении налогового резидентства Испании (то есть нахождении на территории страны более 183 дней в году) первые шесть лет имели право платить подоходный налог на заработки внутри страны по ставке нерезидента в 24% (вместо 43%). И самое главное: доход за рубежом не облагался налогом.

В 2009-м налоговый спецрежим использовали 43 игрока Ла Лиги, среди них – Криштиану Роналду, Кака и Златан Ибрагимович.

Но в 2010-м лазейка прикрылась, хотя закон Бекхэма полностью не отменили: власти просто установили максимальный лимит иностранных годовых доходов, которые не облагаются налогом – 600 тысяч евро. Очевидно, что почти все легионеры выпали из-под действия льгот.

Возможно, что-то подобное ждет «закон Мбаппе» после того, как Киллиан покинет Мадрид. Или когда ослабнет влияние Переса (если такое вообще возможно).

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Фото: Gettyimages /Shaun Botterill / Staff; Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/www.imago-images.de, Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency, /Global Look Press