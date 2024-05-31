💸 Все деньги РПЛ: «Краснодар» увеличил прибыль на 13 млрд (!), «Спартак» в большом трансферном минусе, «Зенит» все еще гегемон

Заглядываем в бухгалтерию.

РФС в конце сезона опубликовал ключевые денежные показатели клубов РПЛ и Первого дивизиона за прошлый год – выполнил требование УЕФА о финансовой прозрачности. В документе – полная картина жизни российского футбола.

Устраиваемся поудобнее.

У ЦСКА наибольший убыток (почти 1,5 млрд рублей), а «Краснодар» показывает аномальную прибыль

В операционные расходы/доходы не входят трансферы (о них подробно поговорим ниже) и прочие нерегулярные и разовые сделки. Зато здесь вся остальная финансовая активность клубов, связанная со спортивной деятельностью: продажа билетов и атрибутики, соревновательные и телевизионные доходы, деньги спонсоров и бюджетные субсидии, перелеты, проживание, питание, зарплаты и многое другое.

● Суммарные доходы и расходы выросли практически пропорционально на 16 млрд (в 2022 году расходы составили 60,3 млрд рублей, расходы – 71,8 млрд).

● Традиционно показатели топ-6 сильно выше, чем у остальных 10 команд (разрыв по расходам между «Краснодаром» и «Рубином» – 2,5 млрд).

● Пропасть между лидером и остальными – тоже традиция. «Зенит» по расходам опережает «Спартак» на 6,4 млрд. Клуб из Санкт-Петербурга потратил больше восьми замыкающих клубов вместе взятых (15,9 против 15,4 млрд).

● Расходы лидеров приблизительно соответствуют их итоговому месту в этом сезоне: топ-6 по расходам в топ-6 турнирной таблицы. А вот «Сочи» с 11-м бюджетом вылетел с последнего места, «Урал» с восьмым попал в стыки. «Факел» снова удивил эффективностью – беднейший клуб остался в РПЛ. Но все же проводить прямую корреляцию не совсем верно – половина сезон захватывает 2023 год, а отчетность только за календарный 2022-й.

Переходим к чистой прибыли – сюда уже входит все, в том числе трансферы (покупка и продажа). То есть следующая таблица – не просто разница между двумя колонками предыдущей.

● Клубы РПЛ неожиданно вышли в серьезный суммарный плюс (в 2022-м было минус 1,6 млрд рублей).

● Основная причина такого буста: аномальный рост прибыли «Краснодара».

● Сразу десять клубов показали положительный финансовый баланс (в 2022-м было столько же).

● Наибольший плюс по сравнению с прошлогодними показателями у «Краснодара» – 13,1 млрд, а минус у ЦСКА – 1,1 млрд рублей.

● «Спартак» ушел с последнего места, сократив убытки на более чем миллиард рублей.

Стоп-стоп, прибыль «Краснодара» выросла на 13 млрд? КААААК?

Эта цифра – главное открытие опубликованного отчета. Поэтому сразу разберем, из чего она сложилась. Здесь нам понадобятся продвинутые данные – смотрим пояснения к налоговой отчетности клуба. Заранее извиняемся за бухгалтерский язык, но мы сохраним термины для точности.

● Операционные доходы увеличились на 4,1 млрд рублей за счет приобретенных «Краснодаром» ценных бумаг, которые подорожали с 2,3 до 5,5 млрд, а также полученных дивидендов (с 32 до 768 млн). Детали этих операций пока не раскрываются.

● Упали прочие расходы на 6 млрд рублей . Это тоже связано с таинственными ценными бумагами – «дооценка финансовых вложений» в расходах клуба сократилась с 6,8 до 0,9 млрд рублей.

● Поступления от организаторов соревнований выросли на 280 млн рублей . Здесь ничего необычного – это коснулось все клубы РПЛ. На трансляциях «Краснодар» заработал 771 млн (вместо 526 млн в 2022 году).

● Доходы от матчдэй выросли на треть – до почти 700 млн рублей . Средняя посещаемость стадиона выросла с 19,2 до 23,6 тысяч зрителей. На билетах клуб заработал 439 млн рублей (вместо 350 млн в 2022 году), на продаже мерча и сувенирной продукции – 250 млн (144 млн).

● Буст рекламной и спонсорской выручки на почти 400 млн рублей.

Несмотря на пояснения клуба, из этого непросто вывести итоговые 13 млрд. Так что бухгалтерия «Краснодара» явно требует дополнительного изучения.

Матчдэй-доходы снова выросли, «Спартак» обогнал «Зенит»

В эту главу попадают доходы от реализации билетов и прочих видов деятельности в дни матчей.

● Год назад мы прогнозировали, что доходы клубов от матчдэй сильно просядут из-за эффекта Fan ID, но ошиблись – суммарная выручка по этой статье выросла более чем на миллиард рублей.

● «Спартак» увеличил доходы на треть и обогнал «Зенит». Основная причина: средняя посещаемость домашних матчей увеличилась с 10,9 до 15,3 тысяч.

● Матчдэй «Балтики» вырос в четыре раза – эффект выхода в элиту после 25-летней паузы.

● Рост матчдэй-выручки «Ахмата» (с 7,7 до 263.9 млн) и «Пари НН» (с 89,4 млн до 267,6 млн) – загадка. Грозненцы предпоследние по домашней посещаемости (в среднем 4,9 тысяч), нижегородцы – двенадцатые (8 тысяч).

Перейдем к другим показателям, которые не зависят напрямую от посещаемости.

Гегемония «Зенита» в спонсорских деньгах продолжается – в два раза больше, чем у «Спартака»

Спонсорские поступления попадают в категорию «коммерческие доходы».

● Коммерческие доходы клубов РПЛ в сравнении с 2022 годом выросли на 6,3 млрд рублей.

● Лидеры по приросту – «Спартак» и «Зенит».

● За счет спонсорского контракта с «Ростехом» доходы «Балтики» увеличились в 3,5 раза.

● «Спартак» восстановил привычные спонсорские цифры (в районе 6,7 млрд), которые после смены собственника в 2022 году проседали до 3,9 млрд.

● Низкий показатель «Ахмата» объясняется санкциями, под которыми клуб живет с декабря 2020 года. Два предыдущих года у грозненцев в этой категории вообще был ноль

● Снова удивляет «Пари НН» – спонсорская выручка клуба каким-то образом упала в пять раз. Что стряслось?

● Коммерческие доходы одного «Зенита» больше суммы показателей одиннадцати клубов РПЛ (от «Краснодара» и ниже по рейтингу).

Благодаря новым контрактам РПЛ у всех клубов выросли соревновательные доходы. Лидеры – «Зенит» и ЦСКА

Поступления от организаторов соревнований включают доходы от продажи теле- и спонсорских прав РПЛ, Кубка и Суперкубка России, а также еврокубковые призовые, выплаты от УЕФА и ФИФА за участие игроков в матчах сборных.

● Здесь наш прошлогодний прогноз полностью оправдался: благодаря новым контрактам РПЛ («Матч ТВ», Winline, «Мир», 2023-й – первый полноценный год их действия) суммарные доходы выросли еще на 3 млрд.

● Пример «Балтики» показывает разницу между РПЛ и Первой лигой – доходы выросли в пять раз. И это при том, что первую половину 2023 года клуб провел в лучшей лиге мира.

Резкий рост безвозмездных поступлений – из-за «Краснодара»

В отчете есть интересная строка «прочие операционные доходы», к которым относятся бюджетные средства разного уровня, а также безвозмездные поступления, включая финансовую помощь от учредителей/акционеров/владельцев и других связанных сторон.

Также сюда отнесены загадочные доходы от «прочей спортивной деятельности» и прочие существенные доходы, не указанные в других разделах.

● «Краснодар» и ЦСКА (как и годом ранее) в сумме получили больше всех остальных клубов вместе взятых.

● Обобщенные по такому принципу данные не дают полной картины: где бюджетные, а где частные вливания. Очевидно, цифры «Краснодара», который живет без госденег, нельзя сравнивать с цифрами бюджетных клубов.

Как всегда интересны пропорции.

● У «Крыльев Советов» эта статья – две трети операционных доходов (например, 1,27 млрд получены в качестве безвозмездных поступлений от Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области), у «Ахмата» и «Пари НН» – половина. В случае закрытия этого источника клубы вряд ли бы потянули требования РПЛ.

● Но есть и обратные примеры! «Оренбург» и «Сочи» от этой статьи получают только 6% доходов, «Локомотив» – сильно меньше 1%.

Половина клубов в трансферном плюсе, «Зенит» с последнего места вышел на первое, наибольший минус – у «Спартака»

Теперь обратим внимание на трансферный баланс. Эти цифры куда надежнее подборок Transfermarkt, потому что опираются на реальные документы, а не слухи.

● Российский трансферный рынок восстанавливается после оттока легионеров, воспользовавшихся разрешением ФИФА о приостановке контрактов – в 2022 году общий трансферный баланс был минус 10,4 млрд.

● На рост доходов «Зенита» явно повлияла выгодная продажа Малкома в Саудовскую Аравию за 60 млн евро.

● «Динамо» отлично заработало на продаже Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» и Себастьяна Шиманьского в «Фенербахче», «Сочи» – Александра Коваленко и Дениса Адамова в «Зенит», «Крылья Советов» – Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в «Локо».

● Причина минуса «Спартака» – 24 млн евро на Тео Бонгонда, Хесуса Медину, Срджана Бабича и Олега Рябчука.

● А вот показатель «Локомотива» – загадка. По данным Transfermarkt, клуб за год ушел в минус всего на 5 млн евро (то есть около 500 млн рублей). Возможно, в отчет РФС попало погашение долгов за переходы прошлых лет.

Клубы РПЛ заплатили агентам 4,4 млрд рублей, больше всех – «Зенит» и «Динамо». «Факел» и «Ахмат» традиционно – 0

● РПЛ уже не будет прежней: «Урал» впервые за шесть лет заплатил посредникам – 15 млн рублей. Мы помним, Григорий Иванов считает, что агенты – это увод денег из футбола.

● А вот «Факел» держится, как и «Ахмат», который по документам ничего не платит посредникам с 2020-го.

● Только «Спартак» и «Локомотив» снизили выплаты агентам. Но от трансферного минуса это не спасло.

● Клубы РПЛ за шесть лет заплатили посредникам 16,9 млрд рублей.

● 80% трат РПЛ на агентов за шесть лет – на «Спартаке», «Зените», «Локомотиве», ЦСКА и «Динамо».

Больше всех в молодежный футбол вкладывают «Краснодар», «Зенит» и «Динамо». Общие вложения увеличились на миллиард

Под расходами на развитие молодежного футбола понимаются: содержание академии, медицинское обслуживание игроков молодежных команд, участие в соревнованиях, программы обучения футболу для различных возрастных групп и зарплаты сотрудникам, полностью занятым молодежным футболом. При этом не учитываются затраты на скаутинг и агентские выплаты за получение футболистов.

● Хорошая новость: тренд на увеличение расходов на молодежный футбол сохраняется. 14 клубов вложили в академии и школы больше, чем в прошлом году.

● «Балтика» в четыре раза увеличила вклад в будущее.

● Только два клуба снизили траты на молодежь (и то – не существенно): «Крыльев Советов» – на 7,1 млн рублей, «Факел» – на 9,1 млн.

● «Краснодар», «Динамо» и «Зенит» остались лидерами, потратив в сумме больше, чем все остальные клубы. При этом у «Краснодара» на молодежный футбол ушли привычные уже 21% бюджета (более миллиарда рублей!), у «Динамо» – 16%.

• Сразу пять клубов потратили на агентов больше, чем на молодежный футбол – «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Ростов» и «Пари НН».

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Традиционный респект РФС в финале: несмотря на тотальный международный бан, наш футбол остается открытым и публикует финансовые отчеты согласно международным требованиям. И сейчас это нужно не столько УЕФА (кто его знает, когда мы вернемся в Европу), сколько нам самим. Прозрачность = чистота, которая очень важна для прогресса.

Телеграм-канал Игоря Сергеева

А что, в РПЛ запрещены премии сопернику? Важный вопрос на финише!

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов