В сборной Кубы есть и легионеры. Власти не боятся, что они сбегут?

Побеги спортсменов – привычная история для Кубы (подробнее здесь). При этом в сегодняшнем товарищеском матче с России поучаствуют кубинцы, которые вполне легально играют и даже живут за границей.

Кубинские власти задумались о легализации спортивной миграции более двадцати лет назад.

Например, в 1999 году «для получения опыта» пятнадцать игроков сборной сдали в аренду «Боннеру» из четвертого немецкого дивизиона. При условии, что футболисты останутся любителями и будут получать только на карманные расходы. Несмотря на разрешение первого секретаря компартии Кубы Фиделя Кастро и договоренность с клубом, попытка провалилась из-за отказа в выдаче рабочих виз. Игроки потренировались несколько месяцев, пятеро даже сыграли в товарищеских матчах, но потом все вернулись домой.

А в 2013-м кубинцам официально разрешили (уже при брате Фиделя – Рауле) играть за границей. Цель: «Содействие улучшению результатов спортсменов и отражение этого на результатах страны на мировых соревнованиях».

Но разумеется, есть условия. Местная футбольная лига является любительской (как и весь кубинский спорт), и игроки как госслужащие работают в Национальном институте спорта (INDER, аналог нашего минспорта). Именно этот институт выдает разрешения для выступления за границей.

Заявки проходят многоступенчатый отбор, какую-то часть (точных данных нет) отклоняют, даже если у футболиста есть конкретное предложение. Главный критерий – идеологическая надежность кандидата и, возможно, крепость его связей с родиной. Потому что после отъезда от спортсмена требуется…

● «Выполнять обязательства дома». Бейсболисты, например, должны участвовать во внутренних турнирах во время зарубежного межсезонья.

● Платить дополнительные налоги со всех доходов в иностранных клубах. По данным Miami Gerald, ставка для бейсболистов – 15-20 процентов от первого контракта плюс постоянные 4 процента от зарплаты.

Все трансферные компенсации идут в казну кубинского спорта.

Несмотря на то, что Фидель категорически запрещал профессиональный спорт, сейчас у спортсменов есть возможность выйти за пределы любительского статуса при отъезде за границу. Первые профессионалы в кубинском футболе появились в 2016-м: нападающий Майкель Рейес и защитник Абель Мартинес подписали контракты с «Крус Асуль Премьер» из третьего мексиканского дивизиона.

Кстати, Куба даже установила план по международным контрактам. В октябре 2020 года вице-президент INDER Ариэль Сайнс признался, что задача выполнена только на 39,3 процента. Издание Granma уточнило, что на тот момент в программу вошли только шесть футболистов.

Оценки эксперимента на острове сдержанные, ведь цель – повысить результаты сборных. А они все еще не радуют. С 2013 года Куба даже близко не приближалась к попаданию на чемпионат мира, а предел на Кубках КОНКАКАФ – четвертьфинал.

«Результаты наших спортсменов за границей еще не получили конкретного отражения в международных результатах Кубы», – вывод от Granma.

На матч со сборной России вызваны сразу несколько легионеров, среди которых голкипер американского «Тампа-Бэй Роудис» Райко Аросарена, защитники Ромарио Торрес из уругвайского «Насьоналя», полузащитник гватемальского «Комуникасьонеса» Карел Эспино, а также четверка из Коста-Рики – защитники Дариель Морехон («Санта-Ана») и Йосель Пьедра («Сан-Карлос»), атакующий полузащитник Луис Парадела («Саприсса») и форвард Даниель Диас («Сан-Карлос»).

В сборную теперь берут даже кубинцев, которые давно покинули остров

В 2021 году кубинские власти приняли еще одно историческое решение: разрешили вызов в сборную тех, кто не живет на Кубе и не входит в местную систему спорта.

Речь либо о покинувших остров в детстве, либо получивших выездную визу. Так за сборную дебютировали сразу несколько легионеров с кубинскими корнями.

Защитник Карлос Васкес Фернандес (или просто Кавафе) уехал с родителями в Испанию трехлетним ребенком, прошел академию «Атлетико», поиграл за «Алькоркон», сейчас – в австрийском «Дорнбирне».

Вингер Виллиан Посо в юном возрасте оказался в Норвегии, поиграл за местные клубы и молодежку, а также «Метц», «Зимбру» и финский «КТП».

Также в детстве с родителями покинул остров Онель Эрнандес из «Норвича» – главная звезда поколения и первый кубинец в АПЛ. Он начал карьеру во втором немецком дивизионе и даже сыграл за немецкую U18.

«У нас на Кубе так много детей, которые любят футбол и хотят жить той мечтой, которой жил я», – не скрывал эмоций от дебюта в сборной Кубы Эрнандес.

Против России за Кубу может дебютировать 21-летний защитник швейцарского «Бадена» Фабиан Глоор – уроженец кубинского Пуэрто-Падре и воспитанник «Цюриха».

Возможно, скоро первые матчи за Кубу проведут 24-летний голкипер хихонского «Спортинга» Кристиан Хоэль и 23-летний вингер чилийского «Кобресоль» Сесар Мундер, которые покинули остров еще детьми.

Власти думают и о возвращении в сборную беглецов (с 1999-го страну нелегально покинуло 55 футболистов). Два года назад появились слухи об амнистии (в случае возвращения в сборную), но пока ее не объявили.

Поэтому за сборную пока не могут играть все лучшие кубинские игроки – например, полузащитники Освальдо Алонсо из «Атланты» (сбежал в США в 2007 году) и Майкель Чанг из «Реала Солт Лэйк» (сбежал в США в 2012 году).

Есть только случай Хорхе Луиса Корралеса, лидера сборной Кубы, который в 2015-м получил разрешение на кратковременное посещение отца в Майами, но не вернулся домой и подписал контракт с «Талсой» из USL (вторая лига после МЛС). Несмотря на то, что Корралес во всех списках кубинских беглецов, в 2021-м он вернулся в сборную. Власти простили его, потому что он все же сбежал не по пожарной лестнице, а уехал легально. Немного поиграв в МЛС за «Чикаго» и «Монреаль», Хорхе в 2021 году вернулся в «Талсу».

Куба признает неудачу эксперимента с разрешениями для легионеров. И ищет решение

Кубинский пример ярко показывает, к чему приводит политика, когда спортсменов считают государственной собственностью.

Несмотря на послабления, только этим летом сбежали еще пять футболистов сборной Кубы. Роберни Кабальеро, Карлос Денилсон Моралес, Нейссер Сандо и Хассаэль Эррера не явились на рейс команды из Майами в Хьюстон во время очередного Золотого Кубка КОНКАКАФ. Уже после матча в Техасе исчез 29-летний голкипер Санди Санчес и один представитель медицинского штаба.

Характерно, что Санчес выступал за «Атлетико Пантоха» из профессиональной Доминиканской футбольной лиги. То есть исчезают даже те, кого государство посчитало благонадежным и выдало разрешение на игру за границей.

«Миграция спортсменов и тренеров сильно влияет на нас, – признал в октябре директор отдела высоких достижений Национального института спорта Хосе Антонио Миранда. – Ищутся решения для удержания спортсменов. Пока все предыдущие варианты оказались неудачными».

Государство ищет решения для удержания спортсменов…

Фото: Gettyimages.ru/Scott Taetsch, Stephen Pond; Xinhua/Qian Weizhong/Global Look Press