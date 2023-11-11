Good Sport
Блог

Симеоне – давно самый высокооплачиваемый тренер мира. А откуда у «Атлетико» такие деньги?

Диего Симеоне Диего Симеоне
Ла Лига Ла Лига
Атлетико Атлетико
Энрике Сересо
деньги деньги
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Эпоха Диего Симеоне в «Атлетико» продолжается – продлили новый контракт до конца сезона-2026/27. Пара интересных особенностей. 

1. Сумма. Вероятно, она ниже нынешней (которая составляет, по данным Relevo, 45 млн евро в год с учетом бонусов, о причинах снижения ниже), но все равно самой высокой среди тренеров. Второй – Пеп Гвардиола, которому «Ман Сити» платит в два раза меньше (22,7 млн евро). 

2. Опция расторжения в случае невыхода в Лигу чемпионов по итогам любого из сезонов. 

«Это нормально и логично, что тренер, который столько сделал для «Атлетико», имеет привилегии, – пояснил президент клуба Энрике Сересо. – Но, думаю, вы все знаете, чего хочет сам Диего».

Почему не самый богатый клуб мира платит такую зарплату и на таких условиях?

Между «Атлетико» и Симеоне настоящая химия

«Любимый сын «Атлетико» Диего Симеоне возвращается, чтобы зажечь «Кальдерон», – пестрил заголовком The Guardian в середине январе 2012 года.  

Это был первый домашний матч аргентинца в качестве тренера мадридцев, 55 тысяч болельщиков приветствовали кумира. Прошло всего шесть с половиной лет с тех пор, как он выводил команду с капитанской повязкой. 

«Оле, оле, оле, Чоло Симеоне!» – завели болельщики.

Диего дважды играл за «Атлетико»: с 1994-го по 1997 год и еще раз с 2003-го по 2005 год. В 1996-м он брал дубль – чемпионат и Кубок Испании. С тех пор клуб надолго остался без трофеев.

С чемпионства в 1996-м до назначения Симеоне в декабре 2011-го боссы «Атлетико» сменили 16 тренеров, в среднем приглашая по 14 новых игроков за сезон.

Всего через полгода после назначения аргентинца «Атлетико» выиграл Лигу Европы, а Симеоне назвали тренером сезона по версии европейского союза спортивной прессы. 

С тех пор клуб всегда считался одним из сильнейших в Европе (два титула в Ла Лиге, два финала ЛЧ). А тренер получал овации (четырежды признавался тренером года в Ла Лиге) и достойное вознаграждение. 

Под руководством аргентинца «Атлетико» в общей сложности одержал 380 побед в 642 играх (обошел Луиса Арагонеса с 612 играми).

За эти 12 лет Симеоне только однажды был близок к уходу: после финала Лиги Чемпионов-2015/16 пятилетний контракт сократили на два года (перенесли срок завершения на 2018-й) из-за сомнений клуба. Но уже в сентябре 2017-го подписали новый – на улучшенных условиях.

С февраля 2019 года Симеоне – самый высокооплачиваемый футбольный тренер в мире.

Как суперконтракт Симеоне вписывается в бюджет «Атлетико»?

В Ла Лиге уже десять лет действует испанский вариант ФФП – лимит расходов (Límite de Coste de Plantilla Deportiva).

Иногда его ошибочно понимают только как потолок зарплат, но правила объемнее: в лимит входят зарплата (игроки плюс тренерский штаб), социальное обеспечение, коллективные и индивидуальные бонусы (будь то денежные или натуральные выплаты вроде дома, автомобиля или отпуска), компенсации при разрыве контракта, комиссии агентам и амортизация трансфера (распределение стоимости игрока на всю длину контракта равным слоем). Учитываются траты и на резервную команду, академию и другие секции клуба. Так что эти ограничения правильнее называть «лимит расходов на состав».

Формула подсчета сложная: доходы (включая телевизионные права, рекламу, продажу билетов, трансферы и прогноз сборов от еврокубков) минус запланированные неспортивные расходы с убытками прошлого сезона. Клубы сами подают расчеты в лигу, которая при необходимости их корректирует. Запрос лимита не подразумевает, что он будет израсходован полностью, главное не выходить за него. 

В общем, чем больше клуб зарабатывает, тем больше может тратить.

Итак, смотрим лимиты «Атлетико» и вычитаем из них зарплату футболистов. Что остается на Симеоне и его штаб?

Как видите, картина идеальная: у «Атлетико почти всегда был большой запас. Сезон-2021/22 требует уточнения: из-за ковида «Атлетико» тогда потерял 100 млн евро. Ла Лига пошла клубам навстречу: смягчила санкции и разрешила учитывать только 15 процентов от убытков предыдущего сезона (они переходили из сезона в сезон). Отсюда резкий рост лимита с сезона-2022/23. Чтобы клубы могли нормально восстановиться, эти меры будут действовать до конца сезона-2025/2026 (с прогрессивным ростом до 22,5 процента).

Откуда у «Атлетико» деньги?

После смерти легендарного президента «Атлетико» Хесуса Хиля в 2004 году контроль над клубом перешел к его сыну Мигелю Хилю Марину (акционер и исполнительный директор) и Энрике Сересо (президент). 

Хиль Марин также продолжил семейный бизнес в сфере недвижимости, а еще преуспел в животноводстве. Занимает 171-е место испанского рейтинга Forbes с текущим состоянием в 550 млн евро. 

Сересо был и остается довольно известным испанским кинопродюсером – сейчас его капиталы оцениваются в 175 млн евро.

Тандем сработался не сразу. В конце нулевых испанская пресса постоянно писала о взаимной антипатии: каждый принимал решения, сознательно противоречащие решениям другого.

Результат: тренерские отставки, отсутствие титулов, долги на июнь 2011 года в 514 млн евро, из которых 117 млн – перед налоговой, 52 млн – перед сотрудниками. Но приглашение Симеоне поспособствовало оздоровлению – клуб выправил не только результаты, но финансовое положение.

Начнем с того, что «Атлетико» заработал более 700 миллионов евро с 2012 года только за счет прямых доходов от турниров УЕФА.

Клуб параллельно искал и другие источники – например,  увеличил капитал за счет внешних инвестиций.

Так, в 2015 году 20 процентов акций в обмен на инвестиции в 45 млн евро перешли многопрофильному (от недвижимости до индустрии развлечений) китайскому конгломерату Wanda Group бизнесмена Ван Цзяньлиня – на тот момент богатейшего человека материкового Китая с состоянием более 25 млрд евро. Домашний стадион клуба пять лет (до июня 2022 года) именовался Wanda Metropolitano. 

В феврале 2018 года китайцы продали 17 процентов акций фонду Quantum Pacific Group израильского миллиардера Идана Офера с интересным условием – чтобы сохранить эту долю, необходимо продолжать инвестиции в клуб (например, 58 млн евро в 2021 году). Сейчас Quantum Pacific владеет 32 процентами акций.

В июне 2021 владельцы придумали еще более тонкий ход. Хиль Марин и Сересо объединили акции в новой компании Atlético HoldCo, которая стала мажоритарным акционером (65,9 процентов акций). А треть доли в самом Atlético HoldCo передали американским инвесторам Ares Management Corporation. Дальше они увеличили капитал клуба через выпуск новых акций и сами их выкупили – в результате «Атлетико» получил 120 млн евро чистого дохода, а боссы оставили контрольный пакет. 

По данным финансового медиа Statista, капитализация «Атлетико» за восемь лет выросла втрое – с 0,6 до 1,8 млрд евро.

Forbes сообщает, что «Атлетико» зафиксировал рекордный доход за сезон-2021/22 – 416,2 млн евро (но при этом все равно ушел в небольшой общий минус). 

Согласно отчету GlobalData, в прошлом сезоне партнеры пополнили бюджет «Атлетико на 107 млн евро, в том числе благодаря новым спонсорским соглашениям с агентством недвижимости Cívitas (на права на название стадиона) и финтех-компанией Whalefin (титульный). 

На место последних недавно пришла саудовская авиакомпания Riyadh Air за сопоставимые 42 млн евро в год. 

Тем не менее, у клуба все еще есть финансовые проблемы из-за реконструкции стадиона и последствий пандемии. По данным Relevo, на апрель этого года чистый долг «Атлетико» составляет 592 миллиона евро.

Клуб активно сокращает расходы на состав. Удалось договориться на сокращение зарплаты вдвое с Антуаном Гризманном (до 12,5 млн евро в год) и Тома Лемаром (до 3,25 млн). Отдан в аренду Жоао Феликс (платят только 1,5 млн из 14,58 млн евро). Удачно проданы Янник Феррейра Карраско (13,1 млн евро в год), Жоффре Кондогбиа (6,9 млн), Ренан Лоди (3,8 млн), Матеус Кунья (3 млн). Бесплатно ушел Мэтт Доэрти (4,2 млн евро в год). 

Общий трансферный баланс лета – плюс 57,3 млн евро.

По данным Capology, зарплатная ведомость «Атлетико» все еще внушительная – 150,8 млн евро. С одной стороны – довольно значительно уступает «Реалу» (282,6 млн) и «Барселоне» (204,7 млн), с другой – сильно больше, чем у следующих далее «Севильи» (77,8 млн) и «Атлетика» (49,6 млн).

На следующее межсезонье боссами «Атлетико» прогнозируется очередная чистка состава 

Симеоне тоже идет на снижение зарплаты 

Marca сообщает, что тренер с пониманием отнесся к экономической реорганизации «Атлетико» – на переговорах не возникло трений из-за сокращения вознаграждения.

По октябрьским данным Relevo, Диего Симеоне уступит 45-55 процентов от действующей зарплаты. Ему предлагают суммарные 100 млн евро до конца сезона-2026/27. Но до конца этого сезона выплатят почти половину (45 млн евро), остальное – равномерно на три оставшиеся. 

Если Диего полностью отработает новый контракт, то превзойдет испанский рекорд по непрерывному управлению одной командой, который сейчас принадлежит легендарному тренеру «Реала» Мигелю Муньосу – 13 лет и 8 месяцев. Из действующих тренеров Европы он уже впереди всех – с разницей в неделю вторым идет Кристиан Штрайх из «Фрайбурга». 

Симеоне признавался, что хотел бы когда-нибудь возглавить команду Серии А, где играл за «Интер» и «Лацио». 

«Рано или поздно он станет тренером «Интера». Диего хочет тренировать этот клуб, это вопрос времени. Ему нравится атмосфера в Милане, – подтверждала несколько лет назад Наталья Симеоне, сестра и агент Диего.

Но итальянцам придется подождать.

Как Ближний Восток захватывает футбол. Составили денежную карту! 💸

Сколько топ-клубам платят за рекламу на форме?

Фото: Guillermo Martinez/AFLO, Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press; East News/IRH / SpainDPPI / DPPI via AFP; Gettyimages.ru/Denis Doyle, Alex Grimm

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Опёнышев
Прочно связал себя с матрасниками, при нём они стали топ-клубом
Сложно поверить, что он уже 12ый год в клубе
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Phoebe
Ответ TaR
Комментарий скрыт
ага, аж в пердив вылетал)
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Верховный Лорд
В отличие от ПСЖ, Сити, Челси и прочих мешков, топ клубом Атлетико сделал один человек без миллиардов в кармане… это заслуживает уважения, хоть я и не люблю Атлетико)
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ss_podonok
просто глыба
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барсик91
Ответ Fonbaron
Стал притапливать за Атлетико когда они выиграли ЛЕ и сильно расстраивался их поражениям в финале ЛЧ. Роналду их вечный кошмар, постоянно в Лч съедал как сладкую булочку. Ну и Рамос в финале похоронил в доп время мечту Атлетико. Сейчас вернутся будет очень тяжело и имхо уже без Симеоно. Шикарный тренер, наше всё для Атлетико, но имхо пора расставаться.
Да погоди еще)) только только трансформировал команду под новый стиль)
Должно быть интересно
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fonbaron
Стал притапливать за Атлетико когда они выиграли ЛЕ и сильно расстраивался их поражениям в финале ЛЧ. Роналду их вечный кошмар, постоянно в Лч съедал как сладкую булочку. Ну и Рамос в финале похоронил в доп время мечту Атлетико. Сейчас вернутся будет очень тяжело и имхо уже без Симеоно. Шикарный тренер, наше всё для Атлетико, но имхо пора расставаться.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Опёнышев
Ответ TaR
А так же выигрывал 9 чемпионств, брал еврокубки и выходил в финал КЧ
Бильбао во внутренней арене взял практически в три раза больше трофеев, чем матрасники, при этом ни разу не вылетав из примеры
Является ли Бильбао топ клубом? Увы, но нет
С матрасниками ровно такая же история
Ноттингем выигрывал два КЧ, но топ клубом так же не является
Симеоне вывел Атлетико на совершенно другой уровень, который и делает его топ-клубом, уровень, при котором матрасники стабильно претендуют на победу в любом турнире, в котором они участвуют, практически на равных с остальными
Вот о чём я
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Madcomposer
Простой ответ на вопрос в заголовке - от успехов, достигнутых Симеоне)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Опёнышев
Ответ TaR
Комментарий скрыт
Не дотягивал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аврал
Спасибо,подробно разжевали откуда деньжата.С удовольствием почитал бы о финансовых ручейках остальных клубов Ла Лиги,а там уже можно и финансовую турнирную таблицу успешности составить..)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Динозавр которому платит Озил
Ответ Александр Гончаров
Рамос забил из оффсайда....
Это с углового ?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xxx-xxx
Ответ Александр Гончаров
Рамос забил из оффсайда....
О еще один футбольный аналитик )) офсайд при подаче углового, гениально !)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Гончаров
Ответ Динозавр которому платит Озил
Это с углового ?)
Нет, гол который вывел Реал в дополнительное время, не должно было быть доп. времени и Атлетико выиграл ЛЧ по хорошему. Но как и в матчах с Баварией ( 2 сезона ) Реал судьи притянули к победе, но секта не видит и ничем не интересуется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий