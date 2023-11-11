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Эпоха Диего Симеоне в «Атлетико» продолжается – продлили новый контракт до конца сезона-2026/27. Пара интересных особенностей.

1. Сумма. Вероятно, она ниже нынешней (которая составляет, по данным Relevo, 45 млн евро в год с учетом бонусов, о причинах снижения ниже), но все равно самой высокой среди тренеров. Второй – Пеп Гвардиола, которому «Ман Сити» платит в два раза меньше (22,7 млн евро).

2. Опция расторжения в случае невыхода в Лигу чемпионов по итогам любого из сезонов.

«Это нормально и логично, что тренер, который столько сделал для «Атлетико», имеет привилегии, – пояснил президент клуба Энрике Сересо. – Но, думаю, вы все знаете, чего хочет сам Диего».

Почему не самый богатый клуб мира платит такую зарплату и на таких условиях?

Между «Атлетико» и Симеоне настоящая химия

«Любимый сын «Атлетико» Диего Симеоне возвращается, чтобы зажечь «Кальдерон», – пестрил заголовком The Guardian в середине январе 2012 года.

Это был первый домашний матч аргентинца в качестве тренера мадридцев, 55 тысяч болельщиков приветствовали кумира. Прошло всего шесть с половиной лет с тех пор, как он выводил команду с капитанской повязкой.

«Оле, оле, оле, Чоло Симеоне!» – завели болельщики.

Диего дважды играл за «Атлетико»: с 1994-го по 1997 год и еще раз с 2003-го по 2005 год. В 1996-м он брал дубль – чемпионат и Кубок Испании. С тех пор клуб надолго остался без трофеев.

С чемпионства в 1996-м до назначения Симеоне в декабре 2011-го боссы «Атлетико» сменили 16 тренеров, в среднем приглашая по 14 новых игроков за сезон.

Всего через полгода после назначения аргентинца «Атлетико» выиграл Лигу Европы, а Симеоне назвали тренером сезона по версии европейского союза спортивной прессы.

С тех пор клуб всегда считался одним из сильнейших в Европе (два титула в Ла Лиге, два финала ЛЧ). А тренер получал овации (четырежды признавался тренером года в Ла Лиге) и достойное вознаграждение.

Под руководством аргентинца «Атлетико» в общей сложности одержал 380 побед в 642 играх (обошел Луиса Арагонеса с 612 играми).

За эти 12 лет Симеоне только однажды был близок к уходу: после финала Лиги Чемпионов-2015/16 пятилетний контракт сократили на два года (перенесли срок завершения на 2018-й) из-за сомнений клуба. Но уже в сентябре 2017-го подписали новый – на улучшенных условиях.

С февраля 2019 года Симеоне – самый высокооплачиваемый футбольный тренер в мире.

Как суперконтракт Симеоне вписывается в бюджет «Атлетико»?

В Ла Лиге уже десять лет действует испанский вариант ФФП – лимит расходов (Límite de Coste de Plantilla Deportiva).

Иногда его ошибочно понимают только как потолок зарплат, но правила объемнее: в лимит входят зарплата (игроки плюс тренерский штаб), социальное обеспечение, коллективные и индивидуальные бонусы (будь то денежные или натуральные выплаты вроде дома, автомобиля или отпуска), компенсации при разрыве контракта, комиссии агентам и амортизация трансфера (распределение стоимости игрока на всю длину контракта равным слоем). Учитываются траты и на резервную команду, академию и другие секции клуба. Так что эти ограничения правильнее называть «лимит расходов на состав».

Формула подсчета сложная: доходы (включая телевизионные права, рекламу, продажу билетов, трансферы и прогноз сборов от еврокубков) минус запланированные неспортивные расходы с убытками прошлого сезона. Клубы сами подают расчеты в лигу, которая при необходимости их корректирует. Запрос лимита не подразумевает, что он будет израсходован полностью, главное не выходить за него.

В общем, чем больше клуб зарабатывает, тем больше может тратить.

Итак, смотрим лимиты «Атлетико» и вычитаем из них зарплату футболистов. Что остается на Симеоне и его штаб?

Как видите, картина идеальная: у «Атлетико почти всегда был большой запас. Сезон-2021/22 требует уточнения: из-за ковида «Атлетико» тогда потерял 100 млн евро. Ла Лига пошла клубам навстречу: смягчила санкции и разрешила учитывать только 15 процентов от убытков предыдущего сезона (они переходили из сезона в сезон). Отсюда резкий рост лимита с сезона-2022/23. Чтобы клубы могли нормально восстановиться, эти меры будут действовать до конца сезона-2025/2026 (с прогрессивным ростом до 22,5 процента).

Откуда у «Атлетико» деньги?

После смерти легендарного президента «Атлетико» Хесуса Хиля в 2004 году контроль над клубом перешел к его сыну Мигелю Хилю Марину (акционер и исполнительный директор) и Энрике Сересо (президент).

Хиль Марин также продолжил семейный бизнес в сфере недвижимости, а еще преуспел в животноводстве. Занимает 171-е место испанского рейтинга Forbes с текущим состоянием в 550 млн евро.

Сересо был и остается довольно известным испанским кинопродюсером – сейчас его капиталы оцениваются в 175 млн евро.

Тандем сработался не сразу. В конце нулевых испанская пресса постоянно писала о взаимной антипатии: каждый принимал решения, сознательно противоречащие решениям другого.

Результат: тренерские отставки, отсутствие титулов, долги на июнь 2011 года в 514 млн евро, из которых 117 млн – перед налоговой, 52 млн – перед сотрудниками. Но приглашение Симеоне поспособствовало оздоровлению – клуб выправил не только результаты, но финансовое положение.

Начнем с того, что «Атлетико» заработал более 700 миллионов евро с 2012 года только за счет прямых доходов от турниров УЕФА.

Клуб параллельно искал и другие источники – например, увеличил капитал за счет внешних инвестиций.

Так, в 2015 году 20 процентов акций в обмен на инвестиции в 45 млн евро перешли многопрофильному (от недвижимости до индустрии развлечений) китайскому конгломерату Wanda Group бизнесмена Ван Цзяньлиня – на тот момент богатейшего человека материкового Китая с состоянием более 25 млрд евро. Домашний стадион клуба пять лет (до июня 2022 года) именовался Wanda Metropolitano.

В феврале 2018 года китайцы продали 17 процентов акций фонду Quantum Pacific Group израильского миллиардера Идана Офера с интересным условием – чтобы сохранить эту долю, необходимо продолжать инвестиции в клуб (например, 58 млн евро в 2021 году). Сейчас Quantum Pacific владеет 32 процентами акций.

В июне 2021 владельцы придумали еще более тонкий ход. Хиль Марин и Сересо объединили акции в новой компании Atlético HoldCo, которая стала мажоритарным акционером (65,9 процентов акций). А треть доли в самом Atlético HoldCo передали американским инвесторам Ares Management Corporation. Дальше они увеличили капитал клуба через выпуск новых акций и сами их выкупили – в результате «Атлетико» получил 120 млн евро чистого дохода, а боссы оставили контрольный пакет.

По данным финансового медиа Statista, капитализация «Атлетико» за восемь лет выросла втрое – с 0,6 до 1,8 млрд евро.

Forbes сообщает, что «Атлетико» зафиксировал рекордный доход за сезон-2021/22 – 416,2 млн евро (но при этом все равно ушел в небольшой общий минус).

Согласно отчету GlobalData, в прошлом сезоне партнеры пополнили бюджет «Атлетико на 107 млн евро, в том числе благодаря новым спонсорским соглашениям с агентством недвижимости Cívitas (на права на название стадиона) и финтех-компанией Whalefin (титульный).

На место последних недавно пришла саудовская авиакомпания Riyadh Air за сопоставимые 42 млн евро в год.

Тем не менее, у клуба все еще есть финансовые проблемы из-за реконструкции стадиона и последствий пандемии. По данным Relevo, на апрель этого года чистый долг «Атлетико» составляет 592 миллиона евро.

Клуб активно сокращает расходы на состав. Удалось договориться на сокращение зарплаты вдвое с Антуаном Гризманном (до 12,5 млн евро в год) и Тома Лемаром (до 3,25 млн). Отдан в аренду Жоао Феликс (платят только 1,5 млн из 14,58 млн евро). Удачно проданы Янник Феррейра Карраско (13,1 млн евро в год), Жоффре Кондогбиа (6,9 млн), Ренан Лоди (3,8 млн), Матеус Кунья (3 млн). Бесплатно ушел Мэтт Доэрти (4,2 млн евро в год).

Общий трансферный баланс лета – плюс 57,3 млн евро.

По данным Capology, зарплатная ведомость «Атлетико» все еще внушительная – 150,8 млн евро. С одной стороны – довольно значительно уступает «Реалу» (282,6 млн) и «Барселоне» (204,7 млн), с другой – сильно больше, чем у следующих далее «Севильи» (77,8 млн) и «Атлетика» (49,6 млн).

На следующее межсезонье боссами «Атлетико» прогнозируется очередная чистка состава

Симеоне тоже идет на снижение зарплаты

Marca сообщает, что тренер с пониманием отнесся к экономической реорганизации «Атлетико» – на переговорах не возникло трений из-за сокращения вознаграждения.

По октябрьским данным Relevo, Диего Симеоне уступит 45-55 процентов от действующей зарплаты. Ему предлагают суммарные 100 млн евро до конца сезона-2026/27. Но до конца этого сезона выплатят почти половину (45 млн евро), остальное – равномерно на три оставшиеся.

Если Диего полностью отработает новый контракт, то превзойдет испанский рекорд по непрерывному управлению одной командой, который сейчас принадлежит легендарному тренеру «Реала» Мигелю Муньосу – 13 лет и 8 месяцев. Из действующих тренеров Европы он уже впереди всех – с разницей в неделю вторым идет Кристиан Штрайх из «Фрайбурга».

Симеоне признавался, что хотел бы когда-нибудь возглавить команду Серии А, где играл за «Интер» и «Лацио».

«Рано или поздно он станет тренером «Интера». Диего хочет тренировать этот клуб, это вопрос времени. Ему нравится атмосфера в Милане, – подтверждала несколько лет назад Наталья Симеоне, сестра и агент Диего.

Но итальянцам придется подождать.

Фото: Guillermo Martinez/AFLO, Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press; East News/IRH / SpainDPPI / DPPI via AFP; Gettyimages.ru/Denis Doyle, Alex Grimm