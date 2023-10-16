Так в силе бан детских сборных или нет?

Очень сложный вопрос.

На прошлой неделе УЕФА передумал снимать бан с юношеских команд России. Казалось, надежды рухнули, но тут слово взял генсек РФС Максим Митрофанов.

«Отдельные журналисты стали вбрасывать информацию, будто что‑то в этом плане отменено. Но это не так.

Есть поручение исполкома УЕФА проработать такую возможность технически [вернуть юношеские команды России в международный футбол] – с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки».

Если вы совсем запутались, это неудивительно.

Решение есть, его отмены – действительно нет

Восстановим события детально.

Решение кипрского заседания исполкома УЕФА от 26 сентября из официального релиза: российские команды несовершеннолетних игроков будут вновь допущены к соревнованиям в течение этого сезона …Все матчи российских команд будут проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

Президент УЕФА Александер Чеферин пояснил: «Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их целостное развитие, но и прямо дискриминируем их».

Но 10 октября, в день следующего заседания исполкома, ряд медиа (например, Reuters) сообщили – УЕФА отказался от идеи, потому что не нашлось технического решения. Корреспондент Sky News Роб Харрис пояснил причину – «негативная реакция».

Но в релизе заседания исполкома УЕФА от 10 октября – ни слова про отмену решения.

Почему это важно? Исполком – высший исполнительный орган УЕФА, который состоит из 20 членов. Его решения принимаются голосованием, а отменяются – повторным голосованием.

УЕФА официально не заявлял об отмене решения о допуске детских команд из России, из этого можно сделать вывод, что повторного голосования не было. Значит, Митрофанов юридически абсолютно прав – решение все еще в силе.

«Матч ТВ» пишет, что то же самое сообщил журналистам глава РФС и член исполкома УЕФА Александр Дюков четыре дня назад.

Что дальше?

За выполнение решений исполкома ответствен другой орган – администрация УЕФА, которая и должна была проработать механизм возвращения российских команд.

«Исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России U-17 (как девочек, так и мальчиков), даже если жеребьевка уже проведена», – говорилось в том самом релизе от 26 сентября.

Про какие «технические решения» идет речь? Очевидно, когда часть европейских футбольных федераций сообщили о бойкоте игр со сборной России, перед УЕФА возникла проблема – та самая подорванная «целостность соревнований» из-за возможных технарей для соперников.

В первую очередь администрация должна была найти группу для сборной России в отборочном турнире Евро U-17 с наименьшей вероятностью отмены матчей.

Квалификация уже началась, но есть группы, где еще не сыграно ни одного матча:

4. Люксембург, Азербайджан, Сербия, Словения (старт – 21 октября)

5. Албания, Португалия, Чехия, Черногория (15 ноября)

6. Франция, Норвегия, Румыния, Эстония (15 ноября)

7. Шотландия, Турция, Беларусь, Казахстан (21 октября)

8. Мальта, Испания, Словакия, Северная Македония (25 октября)

9. Англия, Косово, Хорватия, Фарерские острова (3 ноября)

11. Греция, Северная Ирландия, Италия, Сан-Марино (25 октября)

12. Бельгия, Израиль, Уэльс, Гибралтар (были назначены на 11 октября, но отложены из-за ситуации в Израиле).

13. Болгария, Венгрия, Босния и Герцеговина, Андорра (25 октября)

Кажется, что идеальным вариантом выглядит седьмая группа (например, взамен Шотландии), но до стартового матча там осталось всего пять дней. Возможно ли встроить российскую команду в такой короткий срок?

«Теоретически такая возможность есть», – считает Александр Дюков.

Слово «теоретическая» максимально смущает и настраивает на маловероятность «технического решения» в ближайшее время. И это плохая новость.

Но есть и хорошая: бан все же формально не вернули, западные медиа поторопились. Осталось придумать, что делать дальше.

Фото: Молодёжная сборная России по футболу; Gettyimages.ru/Jurij Kodrun