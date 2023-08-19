Рейтинг и детали от Игоря Сергеева.

Два топ-клуба АПЛ готовят новые контракты с титульными спонсорами.

«Челси» пока играет в чисто синих футболках, потому что сделка с технологическим стартапом Infinite Athlete ждет одобрения АПЛ, она оценивается в районе 47 млн евро в год. По данным The Athletic, клуб также ведет переговоры с саудовской авиакомпанией Riyadh Air на более внушительные 70 млн евро (тут неизвестно, какой вариант запасной).

«Манчестер Юнайтед» сменит логотип на груди со следующего сезона – вместо IT-компании TeamViewer придет телекоммуникационный американский производитель Qualcomm. Стоимость соглашения – 70 млн евро. По данным The Telegraph, это будет рекордом в мировом футболе.

Так ли это?

Спонсорские контракты – важный элемент финансового фэйр-плей. Цены должны быть рыночными

Сначала минутка юридического занудства.

Основной принцип европейского ФФП: нельзя тратить существенно больше, чем зарабатываешь. УЕФА позволяет заходить в убыток суммарно на 5 млн за три предыдущих календарных года (с этого года правила обновились – с 2023 года начался новый отсчет), а если владелец готов покрыть минус своими деньгами, то порог расширяется до 30 млн.

Спонсорские доходы в этой формуле считаются чистым заработком. Чем больше рекламные контракты – тем больше клубы могут тратить.

Чтобы богатые владельцы искусственно не накачивали клубы спонсорскими деньгами через подконтрольные структуры, существует система контроля. Сами по себе сделки со связанными сторонами не запрещены, но должны заключаться по «справедливой цене».

По правилам лицензирования УЕФА участники еврокубков отражают все коммерческие доходы в отчете и, если возникают сомнения, аудиторы запрашивают детальную оценку справедливой стоимости сделки. При завышении доходы корректируются в меньшую сторону – до рыночной суммы.

Есть контроль и на уровне лиг.

В частности, когда год назад саудовские владельцы «Альмерии» попытались завысить спонсорские контракты за счет своих структур, вмешалась Ла Лига – после проверки сумму снизили на 87 процентов (c 8 млн евро до 1 млн).

В Англии после скандалов с ближневосточными партнерами «Ман Сити» все сделки клубов свыше одного миллиона проверяются лигой на связи с владельцами, а затем на соответствие справедливой цены.

Именно эту процедуру сейчас проходит потенциальный спонсор «Челси» – Infinite Athlete.

Базу изучили. Теперь расскажем о самых дорогих титульных контрактах в мировом футболе..

10. «Ювентус» (Jeep (Stellantis NV)) – 45 млн евро в год

Бренд Jeep стал партнером «Ювентуса» перед сезоном-2012/13, сменив на форме онлайн-казино Betclic. Автомобильная корпорация Stellantis – правопреемник Fiat Chrysler Automobiles (после трансграничного слияния итальянского концерна с французской группы Peugeot в 2021 году). Это четвертый по объему продаж автопроизводитель в мире, которому принадлежат бренды Jeep, Citroen, Opel, Dodge, Alfa Romeo, Maserati и другие.

В конце 2020 года «Ювентус» и автоконцерн (тогда Fiat Chrysler Automobiles) подписали новое соглашение – 145 млн евро до конца сезона-2023/24 (здесь и далее – по данным Sportspro, все суммы конвертированы в евро по текущему курсу). По данным Tuttosport, контракт не продлят – Jeep больше не может поддерживать такой объем финансирования из-за кризиса авторынка. «Ювентуса» ищет нового спонсора в США и Саудовской Аравии.

Штаб-квартира Stellantis NV расположена в Амстердаме, активы оцениваются в 104 млрд евро.

Связи спонсора с владельцами «Ювентуса»: ✅ клуб и автоконцерн принадлежат голландской холдинговой компанией EXOR семьи Аньелли. Генеральный директор EXOR Джон Элканн – внук Джанни Аньелли и кузен экс-президента «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Другие футбольные партнерства Jeep (Stellantis): ❌

Бонус: Мировой страховой гигант Allianz платит «Ювентусу» 10 млн евро за логотип на тренировочной форме.

9. «Тоттенхэм» (AIA Group Limited) – 46,5 млн евро в год

Логотип крупнейшей паназиатской страховой компании AIA появился на футболках «Тоттенхэма» в сезоне-2013/14, но сначала только в кубковых соревнованиях. Уже в следующем сезоне страховщики заменили Hewlett-Packard на всех комплектах формы.

В июле 2019 года соглашение продлили на улучшенных условиях – 372 млн евро до конца сезона-2026/27. Логотип AIA будет на футболках мужских, женских и молодежных команд во всех соревнованиях. В AIA считают, что популярность «Тоттенхэма» в Азии поможет развитию бренда на рынках региона.

Штаб-квартира страховщиков базируется в Гонконге, активы оцениваются в 300 млрд евро.

Другие связи с «Тоттенхэмом»: ❌

Другие футбольные партнерства AIA: ❌

Бонус: на тренировочной форме «Тоттенхэма» другой титульный – турецкий сервис доставки продуктов Getir добавляет в бюджет клуба 5,8 млн евро ежегодно.

8. «Бавария» (T-Mobile (Deutsche Telekom AG) – 50 млн евро в год

Логотип T-Mobile на форме «Баварии» сменил легендарную надпись Opel перед сезоном-2002/03 года. Это один из крупнейших европейских мобильных операторов и интернет-провайдеров.

Год назад соглашение продлили уже в третий раз – 250 млн евро до конца сезона-2026/27. В рамках партнерства запущены FC Bayern.tv, мультимедийная программа StadiumVision (болельщики в онлайн-режиме могут следить за статистикой и фактами об игре, эксклюзивными предложениями, а также за всеми новостями об игре) и 5G-покрытие на домашней «Альянц Арене».

Штаб-квартира телекоммуникационной компании расположена в Бонне, активы оцениваются в 300 млрд евро.

Другие связи с «Баварией»: ❌

Другие футбольные партнерства T-Mobile (Deutsche Telekom): ✅ сборная Германии (Немецкий футбольный союз), «Боруссия Менхенгладбах», «Кельн».

7. «Манчестер Юнайтед» (TeamViewer) – 55 млн евро в год

Немецкий разработчик программного обеспечения TeamViewer заменил на форме «МЮ» автоконцерн Chevrolet в 2021 году, соглашение с которым оценивалось дороже – 73 млн евро годовых. Платформа TeamViewer (программное обеспечение для удаленного доступа, управления и обслуживания компьютеров) установлена ​​на более чем 2,5 миллиардах устройств, у нее 600 тысяч подписчиков практически во всех странах мира.

В марте 2021 года стороны договорились о пятилетнем контракте – 275 млн евро до конца сезона–2025/26. В декабре 2022 года сообщили, что немецкий разработчик не продлит контракт. Акции компании удивительным образом упали на 70 процентов после подписания соглашения.

Но, возможно, TeamViewer исчезнет с футболок «МЮ» и раньше – клуб заявил, что выкупит контракт, если найдет нового титульного партнера. По данным The Athletic, уже подтверждена трехлетняя сделка на 70 млн евро в год с Qualcomm, который производит, например, процессоры Snapdragon для мобильных устройств. Новый логотип появится на форме со следующего сезона.

Но этот сезон «МЮ» начал с лого TeamViewer на груди.

Штаб-квартира программистов находится в Геппингене (Германия), активы оцениваются в 3 млрд евро.

Другие связи с «МЮ»: ❌

Другие футбольные партнерства TeamViewer: ❌

Бонус: Блокчейн-платформа Tezos платит 23 млн евро в год за рекламу на груди тренировочных маек.

5-6. «Арсенал» (Fly Emirates) – 58 млн евро в год

Авиакомпания из ОАЭ красуется на форме «Арсенала» уже 17 лет – перед сезоном-2006/07 она сменила мобильного оператора O2. Но сделку заключили еще в ноябре 2004 года, когда Emirates покупала права на название нового стадиона клуба за 116 млн евро. В 2012 году сделку по стадиону продлили до 2028 года.

В начале августа стороны заключили новый титульный контракт – 290 млн евро до конца сезона-2027/28. Цвета «Арсенала» украшают несколько самолетов Emirates, стороны запустили программу Global Gooners, которая дарит болельщикам клуба со всего мира авиаперелеты и билеты на стадионы.

Штаб-квартира авиакомпании базируется в Дубае, активы оцениваются в 40 млрд евро.

Другие связи с «Арсеналом»: ❌

Другие футбольные партнерства Fly Emirates: ✅ «Реал», «Милан», «Лион», «Бенфика», «Олимпиакос», Азиатская федерация футбола, Кубок Англии.

5-6. «Ливерпуль» (Standard Chartered) – 58 млн евро в год

Еще одно давнее партнерство – банкиры пришли на место винтажной надписи Carlsberg в сезоне-2010/11 года. Standard Chartered – британский транснациональный банк с сильным присутствием по всему миру, особенно в Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

В июле 2022 года «Ливерпуль» объявил о продлении партнерства – 232 млн евро за 4 года с сезона-2023/24. Сделка включает титульное спонсорство женской команды.

Штаб-квартира финансистов расположена в Лондоне, активы оцениваются в 750 млрд евро.

Другие связи с «Ливерпулем»: ❌

Другие футбольные партнерства Standard Chartered: ❌

Бонус: Контракт на форму для тренировок со страховой компанией AXA оценивается в 23 млн евро.

2-4. «Барселона» (Spotify) – 70 млн евро в год

Шведская аудиостриминговая платформа Spotify сменила японскую компанию Rakuten в прошлом году. Spotify – самый популярный в мире сервис подписки на музыку и подкасты, более 550 миллионов пользователей в более чем 180 странах.

Сделку подписали на четыре года – 280 млн евро до конца сезона-2025/26. В рамках соглашения Spotify появился на футболках мужских и женских команд «Барсы» всех возрастов. Кроме того, впервые в истории клуба Ла Лиги знаменитый стадион «Барсы» переименован в Spotify Camp Nou. «Spotify будет ассоциироваться со стадионом как минимум следующих 12 сезонов» – четыре сезона при его реконструкции и восемь после», – объявил президент клуба Жоан Лапорта.

Штаб-квартира Spotify базируется в Стокгольме, активы оцениваются в 26 млрд евро.

Другие связи с «Барсой»: ❌

Другие футбольные партнерства Spotify: ❌

2-4. «ПСЖ» (Qatar Airways) – 70 млн евро в год

Qatar Airways пришла летом 2022-го вместо сети отелей Accor. До этого авиаперевозчик был премиальным спонсором клуба за 10 млн евро в год. Qatar Airways – национальная авиакомпания Катара, которая выполняет рейсы в более чем 160 направлений по всему миру.

По данным SportBusiness, «ПСЖ» перед прошлым сезоном заключил трехлетнюю сделку – 210 млн евро до конца сезона-2024/25. Партнерство также включает дополнительную рекламу на стадионе, инновационный контент для привлечения болельщиков, официальные туристические пакеты для фанов клуба в Париж.

Штаб-квартира Qatar Airways находится в Дохе, активы оцениваются в 25 млрд евро.

Другие связи с «ПСЖ»: ✅ С 2011 года «ПСЖ» опосредованно принадлежит государственному фонду благосостояния Катара, который подотчетен Высшему совету по экономическим вопросам и инвестициям под председательством эмира Катара Тамима бен Хамада Аль-Тани. Государственная Qatar Airways принадлежит правительству Катара.

Другие футбольные партнерства Qatar Airways: ❌

2-4. «Реал» (Fly Emirates) — 70 млн евро в год

Авиакомпания из ОАЭ Fly Emirates сменила букмекеров Bwin на форме в сезоне-2013/14 за 27 млн в год. В сентябре 2017-го заключили рекордную на тот момент сделку для титульных спонсоров – 70 млн евро в год.

В 2022 году подписали новый контракт – 280 млн евро до конца сезона-2025/26. Сделка включает рекламу бренда на объектах клуба, а также на цифровых активах. По соглашению «Реал» может получить дополнительные бонусы в размере около 7 млн евро за успешные результаты. За время сотрудничества с Emirates мадридский клуб пять раз выиграл Лигу Чемпионов.

Штаб-квартира авиакомпании расположена в Дубае, активы оцениваются в 40 млрд евро.

Другие связи с «Реалом»: ❌

Другие футбольные партнерства Emirates: ✅ «Арсенал», «Милан», «Лион», «Бенфика», «Олимпиакос», Азиатская федерация футбола, Кубок Англии.

1. «Манчестер Сити» (Etihad Airways) – 78,8 млн евро в год

В 2008 году «Ман Сити» купили шейхи, а с сезона-2009/2010 национальный авиаперевозчик ОАЭ Etihad Airways появился на форме клуба вместо туроператора Thomas Cook. Ближневосточный спонсор – одна из крупнейших в мире авиакомпаний, перевозит пассажиров по более чем 400 международным направлениям. По расширенному соглашению в 2011 году домашний стадион «Ман Сити» переименовали в «Этихад», теперь он центральная часть одноименного спортивного города в Восточном Манчестере.

Это самая загадочная сделка с титульным спонсором – «Сити» традиционно не делится подробной информацией о своих ближневосточных партнерах. По данным Forbes, в 2021 закончилось десятилетнее соглашение на 470 млн евро. В финансовом отчете клуба за сезон-2021/22 год говорится о продлении сотрудничества с Etihad без уточнения деталей. По данным The Athletic, нынешнее соглашение оценивается в 78,8 млн евро. Также считают ресурсы Statista и SportsPro. Как мы понимаем, The Telegraph не согласен с такой оценкой – раз возможные 70 млн евро для «МЮ» от новой спонсорской сделки считает рекордом.

Штаб-квартира авиакомпании находится в Абу-Даби, активы оцениваются в 35 млрд евро.

Другие связи с «Ман Сити»: ✅ в 2022 году правительство Абу-Даби передало авиакомпанию местной инвестиционной группе ADQ. По оценке Fitch, авиаперевозчик продолжает косвенно принадлежать правительству Абу-Даби. Председателем совета директоров ADQ является шейх Тахнун – брат владельца «Ман Сити» шейха Мансура. В течение 12 лет (до начала 2022 года) в управление «Сити» входил Мохамед Аль-Мазруи – председатель совета директоров Etihad Airways.

Другие футбольные партнерства Etihad Airways: ✅ «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити».

Бонус: Титульному спонсору тренировочного комплекта формы – криптобирже OKX – контракт обошелся в 17 млн евро в год. Удивительным образом партнерство совпало с выходом OKX на рынок ОАЭ.

У каждого спонсорского контракта свои нюансы

Некоторые пакеты кроме логотипа на груди включают расширенные опции вроде названия стадиона или статуса официального перевозчика (со стилизованными самолетами), где-то есть отдельные спонсоры для женских команд и тренировочной формы. Иногда – один спонсор получает практически весь комплекс в одной сделке.

Именно эти детали изучают УЕФА и лиги при оценке справедливости соглашений. А еще сравнивают с похожими сделками на футбольном рынке – спонсоров «Барселоны» со партнерами «Реала», «Челси» – с «Ман Сити» и «Ман Юнайтед».

В таких условиях контракт «Челси» с новым титульным спонсорам мог быть даже крупнее оценочных 47 млн евро. Но пропуск евросезона-2023/24 явно занизил возможности для Боули. Поэтому сообщается, что спонсорский контракт на 70 млн с саудовской авиакомпанией Riyadh Air может быть заключен со следующего сезона – при условии игры в еврокубках. Осталось туда попасть.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason / Staff, Fran Santiago / Freier Fotograf, Matt McNulty / Freier Fotograf, Gabriele Maltinti / Freier Fotograf, Gareth Copley / Staff, Dean Mouhtaropoulos / Staff, Shaun Botterill / Staff, Shaun Botterill / Staff; IMAGO/Manuel Blondeau/AOP.Pres, Ivan Terron/Keystone Press Agency /Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф