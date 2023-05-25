« Видеть, как твой пацан воплощает мечту – это бесценно . Мой мальчик стал MVP Матча всех звезд. 55 очков – рекорд у моего ⭐пацана. Люблю ❤️» – так оценил последний звездный уикенд один счастливый отец.

Через три месяца «его пацан» – Джейсон Тейтум – во второй год подряд будет играть с «Бостоном» в финале конференции, по пути деклассировав MVP сезона из «Филадельфии» и набрав рекордное для седьмых матчей 51 очко.

«Суровую» любовь своих родителей Тейтум считает основной причиной своих достижений. При этом отец суперзвезды «Селтикс» Джастин Тейтум никогда не жил с ними – родители расстались вскоре после рождения сына.

Кто они – главные люди в жизни суперзвезды НБА?

Самопровозглашенный «маменькин сынок»

«Она мой лучший друг» , – так говорит Тейтум о маме в интервью ESPN.

18-летняя Брэнди Коул и 19-летний Джастин Тейтум стали родителями в марте 1998 года.

Коул узнала о беременности по окончании школы, когда готовилась к поступлению в университет Теннесси. У нее были все возможности – ей предлагали полную спортивную стипендию после четырех лет в школьной волейбольной команде.

Но Брэнди решила поступить в местный колледж в Сент-Луисе, а также устроилась на подработку упаковщицей подарков, чтобы оплачивать учебу и детский сад. Позже она вспоминала, что для нее тогда четыре часа сна считалось нормой.

«Было много ночей, когда я приходила домой, а он уже спал, – вспоминала Коул об общении с сыном. – Это было действительно тяжело, но я чувствовала, что должна сделать это для нас обоих. Я помню, как однажды мне позвонила мама и сказала, что Джейсон впервые пополз. Я просто сломалась и заплакала».

Няню позволить себе они не могли, поэтому позже Брэнди просто брала Джейсона с собой на учебу, где он сидел в последних рядах все занятия. На претензию одного преподавателя она как-то резко ответила: «Я плачу за обучение, как и все остальные. Он не мешает занятиям». Эта традиция просуществовала несколько лет. Маленький Джейсон обычно в это время читал книги или играл в Game Boy, но в целом было очень скучно.

Сейчас Брэнди Коул-Барнс – обладательница степеней в трех областях: коммуникаций, политологии и права, последнюю из которых получила в 2010 году. В 2016 году Брэнди вышла замуж, счастливый Джейсон гордо делился в своих соцсетях совместными фото со свадьбы на Багамах.

Тейтум всегда вспоминал строгость матери в плане учебы, так как она сама прошла очень сложный путь. Брэнди была счастлива, когда сын попал в престижный университет Дьюк. Образование – это единственное в их отношениях, где никогда не было компромиссов.

Почти не было. Конечно, благодаря баскетбольному таланту Тейтум перешел в НБА после всего одного года в университете.

«Для меня это очень важно. Многие «дети Дьюка» возвращаются и получают диплом. Я сказала ему: «Неважно, сколько времени это займет. Он видел, как усердно работала я», – мама настаивает, чтобы Джейсон получил степень позже.

Кажется, с этим не будет проблем.

«Да, мэм. Это все, что я могу ей сказать , – делился Джейсон еще до драфта НБА. – Я самый большой маменькин сынок на свете и горжусь этим» .

Отец Тейтума был баскетбольной звездой колледжа, играл в Европе, но не потерял связь с сыном

«Просто услышать от него, что он мной гордится, очень много значит... Без отца меня бы здесь не было» , – Тейтум о отце изданию Boston Herald после 60 набранных очков в матче с «Сан-Антонио» в сезоне-2020/21.

Джастин Тейтум играл за команду университета Сент-Луиса в NCAA, а до этого становился чемпионом штата в составе школьной команды.

Переход в NCAA не был легким для Джастина. Он провалил стандартизированный тест для поступления, а полная спортивная стипендия предполагала его сдачу. Джастин считал, что на результат тестов повлияла депрессия.

Те, кто страдает определенными психическими расстройствами, могут сдавать вступительные экзамены на особых условиях. Позже, когда Тейтум-старший сдавал тест в таких условиях, его результаты улучшились до необходимых стандартов. Но в плане баскетбола последнее слово за NCAA – признавать или нет новые результаты задним числом. Шансы были велики – например, двумя годами ранее из 1498 запросов только 5 были отклонены.

Но Тейтуму отказали.

И он подал в суд, так как посчитал, что NCAA «дискриминировала его на основании ограниченных возможностей». Джастин проиграл в суде, поэтому дебют в NCAA отложился на год – до весны 1999 года.

Он неплохо заявил о себе в студенческой лиге – например, входил в сборную своей конференции по игре в защите, но это было далеко от уровня, который требовался в НБА. Поэтому по окончании колледжа Джастин три года играл за голландский «Арис Леуварден».

Брэнди Коул рассказывала, что Джастин всегда присутствовал в жизни сына, хотя и никогда не жил с ним. Даже из Европы отец звонил каждый день, несколько раз сын навещал его в Нидерландах.

В середине нулевых Джастин Тейтум досрочно закончил карьеру игрока, чтобы вернуться в Сент-Луис и тренировать школьников. Но основная причина другая – желание тренировать Джейсона, который уже в семь лет сильно выделялся баскетбольным талантом на фоне сверстников. Джастин разрешил сыну заниматься с более старшими игроками, когда тренировал в школе Солдан в Сент-Луисе.

Они тренировались четыре-пять раз в неделю на протяжении пяти лет.

Позже Джейсон признается, что тогда ему не хватало обычных отношений на уровне отец-сын. «Мы ходили только на игры или тренировки. Или на стрижку. Мы не ходили в парки развлечений, на пикники или рыбалку. Был только баскетбол».

«Если я ошибался, он обращался со мной строже, чем с другими детьми. Раньше я плакал каждый день, я почти каждый день бросал баскетбол из-за него, – рассказывал Джейсон. – Это был его метод, разозлить меня. Это срабатывало – я так сильно злился, что играл лучше».

Джей впервые победил своего отца в игре один на один, когда ему было 13 – «самое лучшее чувство на свете».

Сейчас Джейсон благодарен отцу за то, что сделал его жестче на площадке и за ее пределами: «Он увидел во мне потенциал раньше, чем я увидел его в себе» .

Самый полезный совет Джастин дал сыну в первые годы в «Селтикс» – настойчиво попросил прислушиваться к Элу Хорфорду, спокойному и семейному ветерану команды. По мнению отца, Хорфорд оказал чудесное влияние на Джея. Тут остается только передать привет окружению Джа Морэнта.

Крестный отец Тейтума играл в «Кливленде», Джейсон уже в 9 лет бросал через Леброна

«Король Джеймс, это племянник Ларри Хьюза из Сент-Луиса и сын Джастина. Подпишись» , – написал как-то 14-летний Джейсон Тейтум в своих соцсетях, тегнув Леброна Джеймса и приложив фото:

За этим твитом стоит целая история, но Тейтум слегка приукрасил один момент – крепкий ролевик НБА нулевых Лэрри Хьюз является его крестным, а не дядей.

Хьюз и Джастин Тейтум подружились, когда зажигали в команде подготовительной школы, откуда вместе поступали в университет. Но в NCAA им не удалось сыграть вместе – Тейтум пропускал первый сезон из-за несданного ACT-теста, а Лэрри через год был выбран «Филадельфией» под 8-м номером драфта НБА. Спортивные траектории парней разошлись, но дружба осталась навсегда – Тейтум-старший называет ее «братской».

В марте 1998 года Хьюз согласился стать крестным отцом сына Джастина. Позже Тейтум-старший стал крестным детей Лэрри. Джастин Тейтум так объяснял этот момент: «Мы росли вместе, и в нашей жизни не было отцов. Я знал, что он будет рядом с моим сыном, как и я буду рядом с его детьми. Мне было легко это сделать, потому что я знал, что он никогда не подведет меня».

Джейсон вместе с отцом посетил десяток игр Хьюза за его карьеру в НБА – у них был доступ к игрокам на предыгровых тренировках и в раздевалки после игры. Например, когда Хьюз играл за «Кливленд», он позвал Тейтумов сразу на два домашних матча финала НБА 2007 года между «Кавальерс» и «Сперс».

Между матчами Лэрри брал 9-летнего Джейсона на тренировки, где тот смог не только сфотографироваться со звездами, но и в шутку сыграть один на один с некоторыми из них.

«Джейсон просто сиял, рассказывая о том, как он забил на тренировке через Леброна и Дрю Гудена, – вспоминал его отец. – Он был на седьмом небе от счастья. Это время придало ему настоящий драйв… Он бесперебойно описывал все, что видел. Он впитывал все как губка».

Так благодаря крестному Джей еще в детстве познакомился со многими игроками НБА, в том числе со своим кумиром – Кобе Брайантом. В седьмом матче прошлогоднего финала конференции между «Селтикс» и «Майами» Тейтум носил подаренный ему когда-то Брайантом напульсник с номером 24.

Ларри Хьюз был рад, что смог поближе познакомить крестника с лигой: «Когда ребенок видит, что мечта реальна, ему легче (но не проще) гнаться за ней. Хорошо, что он смог увидеть – попасть в НБА возможно».

Перед очной встречей перед финалом конференции между «Селтикс» и «Кавальерс» в плей-офф НБА 2018 года Джейсон еще раз напомнил Леброну о той встрече.

Тейтум стал отцом в год драфта, его пятилетний сын – любимец «Селтикс»

«Мой сын вдохновляет меня больше, чем я только могу себе представить» , – Тейтум о сыне.

В старших классах Джейсон Тейтум начал встречаться с Торией Лачелл. В 2017 году, когда им было по 19 лет, у них родился сын Джейсон-младший или просто Дьюс. Пара рассталась практически сразу после рождения ребенка.

Джейсон признается, что на общении с Дьюсом сильно сказываются воспоминания из детства. Он не раз вспоминал, что в детстве завидовал друзьям, у которых отношения с отцами не ограничивались спортом.

«Я всегда говорил, что хочу ребенка. И я думал, что если у меня когда-нибудь будет сын, я позабочусь о том, чтобы мы были лучшими друзьями. Определенно, я хочу для него того, чего не было у меня», – как-то поделился Тейтум.

Сейчас Дьюс – настоящий талисман «Селтикс», который практически не расстается с отцом. Он часто заходит в раздевалку или просто сидит на площадке. Его забавные выходки успели очаровать публику TD-Garden – то Дьюс мило подбадривает команду и отбивает «пятюню» игрокам «Бостона», то также мило рекламирует кроссовки своего отца и влезает в послематчевые интервью.

«Я просто делаю то, что естественно. Я нахожусь рядом с ним каждый день. Думаю, что мы можем пройти этот путь вместе – мне было 19 лет, когда меня задрафтовали. Мы как бы взрослеем вместе», – с удовольствием признается Тейтум.

Неизвестно, есть ли у Дьюса планы на баскетбол, но звездой экрана НБА он уже стал.

«Дьюс уже выглядит как будущий MVP этого мира», – считает его звездный папа.

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В финале Востока-2023 Джейсон Тейтум получает суровый кешбэк из финала конференции прошлого сезона – уроки свехдоминирования от Джимми Батлера в финале с «Майами». Это тоже часть пути – при правильном отношении неудачи должны делать только сильнее.

«Суровая» любовь в детстве Джейсона Тейтума предполагает соответствующую ментальность.

В предыдушей серии против «Сиксерс» больше всего запомнился шестой гостевой матч при 2-3 в серии – Джейсон смазал все что возможно и невозможно за три четверти, но не размяк и затащил матч с четырьмя трешками и 16 очками в концовке.

Серия с «Майами» еще не окончена. Этот «пацан» еще пободается.

Фото: Gettyimages.ru/Adam Glanzman, Doug Pensinger/Allsport, Gregory Shamus, Maddie Meyer; instagram.com/jaytatum0; instagram.com/tatum_camps