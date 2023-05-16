13 комментариев

Юридический разбор Игоря Сергеева.

В решающей части сезона у «Милана» одним поводом для беспокойства меньше – кажется, вингер Рафаэль Леау остается. С ним подписали новый пятилетний контракт.

По информации La Gazzetta dello Sport, новая зарплата Леау – 7 млн евро в год, подписной бонус – 2 млн, сумма отступных – 170 млн евро.

Хотя это была непростая сделка – из-за претензий «Спортинга». В чем проблема?

Леау ушел из «Спортинга» бесплатно при действующем контракте. Как?!

В португальском клубе было напряженно почти весь сезон-2017/2018. Несмотря на определенные успехи в кубках, клуб в очередной раз проиграл титул «Порту», продлив серию без чемпионства до 16 лет.

Обострение началось ближе к концу сезона. Случились две истории, которые позже всплыли в судах.

После поражения от «Атлетико» в первом матче четвертьфинала ЛЕ президент «Спортинга» Бруну де Карвалью жестко и публично раскритиковал команду. На следующий день 19 футболистов отреагировали совместным постом в соцсетях, сетуя на «отсутствие поддержки со стороны того, кто должен быть нашим лидером». В ответ де Карвалью назвал всю инициативную группу «сварливыми и избалованными мальчиками» и отстранил от игр. Позже все помирились, и клубу не пришлось играть дублем. Запомним, что среди подписантов был 18-летний Рафаэль Леау.

Но в мае очередной виток: когда лиссабонский клуб лишился шансов на место в Лиге чемпионов после поражения от «Маритиму», вспыхнули фанаты. Примерно 40 болельщиков в масках ворвались на тренировочную базу Алкошете и напали на игроков, тренеров и персонал. Сообщалось, что в результате десятиминутного визита пострадали Бас Дост, Родриго Батталья, Роберто Акунья, а также главный тренер Жорже Жезуш, его помощник Мариу Монтейру, 18-летний Рафаэль Леау тоже застал эти события.

Многие задумались о расторжении контрактов, клуб тогда в одностороннем порядке покинули только восемь молодых футболистов.

Игроки воспользовались пунктом регламента ФИФА по статусу и переходам игроков, согласно которому действие контракта может быть прекращено в одностороннем порядке без каких-либо последствий (выплаты компенсации или наложения спортивных санкций) в случае уважительной причины. Критериев «уважительности» регламент не содержит – значит, каждый конкретный случай рассматривается индивидуально.

В середине июня 2018 года Рафаэль Леау уведомил «Спортинг» о расторжении контракта по причине «связи унизительных высказываний президента и халатного отношения к безопасности клуба с агрессией, которой подверглись спортсмены».

В начале августа португальская Совместная арбитражная комиссия (Comissão Arbitral Paritária), досудебно рассматривающая спортивные трудовые споры, подтвердила, что Леау имеет право на уход. На следующий день он подписал контракт с «Лиллем» с зарплатой 10 тыс евро в месяц (в «Спортинге было 5 тыс) и бонусом лояльности 2,5 млн евро.

В начале сентября французы заявили игрока, получив по всем правилам международный трансферный сертификат.

Через год Леау продали «Милану» почти за 30 млн евро.

Откуда тогда вообще взялся долг перед «Спортингом»? Рафаэль слишком долго думал

«Спортинг» ожидаемо не хотел бесплатно отпускать одного из главных талантов, у которого был контракт до 2022 года с отступными в 45 млн евро. Но судиться первым начал именно Рафаэль Леау.

Осенью 2018 года стороны встретились португальском Арбитражном спортивном суде (Tribunal Arbitral do Desporto) со встречными претензиями: сначала Леау потребовал 390 тыс евро компенсации за увольнение по уважительной причине (да-да, хотя сам расторг контракт), в ответ клуб потребовал возмещение 45 млн убытков за уход без уважительной причины.

В мае 2019 года суд решил, что футболисту полагается 40 тыс евро за нарушение безопасности клубом, что действительно может быть расценено как уважительная причина для разрыва контракта. Но! Есть важный нюанс: после фанатского нападения Леау думал целый месяц.

Португальский арбитраж принял это во внимание и обязал уже Леау выплатить родному клубу компенсацию в 16,5 млн евро за уход без уважительной причины (сейчас эта сумма близка к 20,6 млн с учетом набежавшей пени).

В этом случае применили практику Спортивного арбитражного суда (CAS), который в таких случаях устанавливает срок на уведомление о разрыве в два-три дня (продлевается только в исключительных случаях) после события, ставшего причиной ухода. После право на увольнение по уважительной причине исчезает.

«Лилль» по умолчанию превратился в провокатора трансфера

Нормы ФИФА предполагают, что любой клуб при заключении контракта с игроком, который в одностороннем порядке покинул предыдущее место без уважительной причины, считается виновным в провокации. Его могут обязать выплатить компенсацию с баном на два трансферных окна.

Привлечь «Лилль» к ответственности в португальском суде было нельзя, поэтому параллельно – в ноябре 2018 года – юристы «Спортинга» подали жалобу на французов в ФИФА с требованием выплатить компенсацию – все те же 45 млн евро. Плюс наложить на клуб трансферный запрет, а на Рафаэля Леау – шестимесячный бан.

Спустя год с небольшим палата по разрешению споров ФИФА отклонила жалобу, не найдя криминала в действиях «Лилля».

«Спортинг» оспорил это решение в CAS, который летом 2022 года признал: «Лилль» должен нести солидарную ответственность вместе с игроком, ведь клуб извлек выгоду из досрочного расторжения контракта без уважительной причины. Вопросы конкретных размеров компенсаций и других санкций вернули в ФИФА.

В конце апреля португальское издание Record.pt сообщило, что палата по разрешению споров ФИФА вынесла решение о компенсации в 16,5 млн евро (20,6 млн с учетом пени) – правда, не уточняется с кого. Да и никаких официальных подтверждений информации нет.

Сколько должен выплатить «Лилль», а сколько сам игрок не сообщается, но будем ориентироваться, что финансовые претензии по линии ФИФА были именно к французам.

Смущает вот что. CAS отдельно указал, что разбирательство в ФИФА не связано с судами в Португалии (там еще идут апелляции со стороны игрока) – это два параллельных процесса. Так что решения в отношении «Лилля» и Леау не взаимоисключают друг друга. Поэтому не до конца понятно, почему суммы полностью дублируются. Заплатить две компенсации по одному делу будет перебором, но «Спортинг» не зря разделил финансовые претензии к игроку и французскому клубу.

Почему это стало головной болью «Милана»? Долги идут прицепом с новым контрактом Леау

Сразу развеем изрядно распространенный миф. У «Милана» нет даже минимальных рисков получить какие-то санкции за покупку или переподписание футболиста. Есть один только конспирологический вариант на уровне бреда – итальянцы изначально договорились с Леау, но подписали через годовую командировку в «Лилль». Но кажется, что за 30+ млн евро его можно было купить сразу у «Спортинга».

Вернемся в реальность. «Милан» в этой ситуации оказался добросовестным покупателем. Проблемы были не в юридической возможности подписания нового соглашения с Рафаэлем Леау, а в финансовых запросах.

Долг футболиста перед «Спортингом» никуда не делся. Более того, по решению суда 20% зарплаты Леау в «Милане» уже год удерживается в пользу португальского клуба. Отсюда довольно странные в любой другой ситуации новости, что боссы «Спортинга» в Лондоне недавно встречались с официальными лицами из «Челси» и «Барселоны» для обсуждения формата погашения задолженности футболиста перед клубом. Ведь игрок давным-давно принадлежит «Милану».

Очевидно, футболисту надо закрыть этот вопрос, а истекающий в 2024-м контракт невероятно удобный момент поторговаться. Сам игрок платить не хочет, а проблемы «Лилля» – это проблемы «Лилля». Агент Жорже Мендеш это прекрасно понимает – «Милан» или любой клуб-покупатель должен закрыть судебные долги. Дальше аукцион, кто даст больше.

У «Милана» преимущество только в том, что у игрока еще год действующего контракта. Этим летом другим клубам пришлось бы заплатить еще и итальянцам за трансфер.

Теперь все закончено? Нет

По свежей версии издания RMC Sport, найден компромисс: «Лилль» заплатит «Спортингу» 19,6 млн евро (из 20,6 млн евро), при этом сам игрок – только миллион евро. «Милан» возместит «Лиллю» 18 млн евро. Кроме того, французы также получат процент от будущей продажи игрока.

Довольно странная схема с учетом того, что по информации недельной давности все того же Record.pt «Спортинг» категорически не устраивает сумма компенсации – после успеха в ФИФА они потребуют от «Лилля» заявленные 45 млн евро через CAS.

Еще надо помнить, что по нормам ФИФА выплата компенсации в таких случаях не может передаваться третьей стороне – например, «Милану». Так что подождем официальной информации, особенно от ФИФА и «Спортинга». А еще итогов судов в Португалии, о которых все почему-то несправедливо забывают.

Кажется, продление контракта Рафаэля Леау с «Миланом» – это еще не конец истории.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com, IMAGO/www.imagephotoagency.it, Dpi/ZUMAPRESS.com, IMAGO/ULMER; East News/MIGUEL RIOPA / AFP, Fi Amorim /im / Global Imagens