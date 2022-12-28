Превью чемпионата России по триатлону на длинной дистанции 2023. Он пройдет 7 октября

Фестиваль IRONSTAR Сочи Сириус – самый масштабный фестиваль триатлона. Именно здесь в субботу 7 октября состоится чемпионат России по триатлону на длинной дистанции: 3,8 км плавание, 180 км велогонка и 42,2 км бег.

Хотим познакомить вас с сильнейшими спортсменами, которые будут бороться за звание чемпиона России 2023 года. По нашей просьбе Мария Шорец (триатлонистка, чемпионка мира по акватлону и участница Олимпиады-2016) подготовила небольшое превью с фаворитами субботней гонки и попросила всех спортсменов заполнить анкету о себе.

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Конечно, стоит отметить фаворитов гонки. Среди мужчин обладателем лучшего результата является Илья Прасолов – МСМК, чемпион России на длинной дистанции (2022) и победитель Спартакиады сильнейших (2022). Георгий Кауров и Николай Ярошенко, давно специализирующиеся на длинных дистанциях, составят серьезную конкуренцию Илье: Николай – серебро, Георгий – бронза чемпионата России-2022. Триатлон, а особенно длинный триатлон – довольно непредсказуемая дистанция, поэтому мы можем сделать только предварительные прогнозы.

В женской гонке особое внимание обратим на Марию Гостеву – наиболее опытную триатлетку на длинных дистанциях, чемпионку России 2022 года, и на Юлию Голофееву, которая дебютирует на 226 после победы на чемпионатах России на олимпийке и на средней дистанции.

Претенденты на победу среди мужчин

Илья Прасолов

o Возраст – 29

o Рост – 175

o Вес – 72

o Город/регион – Москва/Новосибирская область

o Начало триатлона – 2010 год, до этого занимался плаванием и лыжными гонками

o Личный рекорд на 113 – 3:35:24, Дубай, 2021

o Личный рекорд на 226 – 8:09:54, IRONSTAR Сочи, 2022

o Форма – 8/10

o Место тренировок перед чемпионатом – с. Кабардинка, «Жемчужина моря»

o Фраза, которая крутится в голове, когда очень тяжело – пытаюсь отключить все мысли

o Лучший результат в плавании на 800 м – 8:31

o Результат FTP-теста – 320 ватт

o Бег 21,1 и 42,2 км – 21,1 км по 3:20/км и 42,2 км по 3:52 (в рамках 226)

o Кроссовки – Asics Metaspeed Sky

o Недельный объем тренировочной нагрузки в пиковый период – 25 часов

o Хобби – люблю читать

o Комментарии – в этом году перед главными стартами сезона сломал 4 ребра на гонке во Владивостоке, пришлось выступать ЧР спринт и олимпийку с жуткими болями, сейчас ничего не болит. Посмотрим, как я себя буду чувствовать на дистанции

Георгий Кауров

o Возраст – 30

o Рост – 182

o Вес – 74

o Город – Санкт-Петербург

o Начало триатлона – в триатлон пришел в 2007 году из плавания. В 2006 поступил в училище Олимпийского резерва №1 в Санкт-Петербурге, как пловец. Результаты были слабые и через год встал вопрос об отчислении. Тогда мой первый тренер по триатлону Моторин Вадим Георгиевич предложил попробовать триатлон. Я согласился, мне было интересно и это была возможность остаться в училище.

o Личный рекорд на 113 – 3:54:55, чемпионат Финляндии «Sportyfeel Finntriathlon Joroinen Half», 2018

o Личный рекорд на 226 – 8:24:27, чемпионат Европы ETU «Challenge Poznan», 2016

o Форма – 7/10. Планирую бороться за подиум и постараться улучшить личный рекорд

o Место тренировок перед чемпионатом – традиционно готовился дома в Санкт-Петербурге

o Фраза, которая крутится в голове, когда очень тяжело – вспоминаю свою жену, знаю, что она ждет и переживает, а значит я не могу позволить себе сдаться

o Лучший результат в плавании на 800 м – по первому взрослому разряду проплыву, а точное время не помню, давно не плавал на время

o Результат FTP-теста – 295-300 ватт

o Велосипед – Argon18, модель E-119 Tri Disc

o Бег 42,2 км – 42 км 2:54:55 (в триатлоне)

o Кроссовки – Adidas Adizero Adios Pro 3

o Недельный объем тренировочной нагрузки в пиковый период – 20-22 часа

o Хобби – проводить время с семьей, гулять с собакой Матвеем. Также люблю ходить на концерты

o Комментарий – максимально боевой настрой. Думаю, гонка будет очень интересная – сильный состав участников и совсем непростая трасса

Николай Ярошенко

o Возраст – 37

o Рост – 184

o Вес – 75

o Регион – Краснодарский край

o Начало триатлона – занимался сначала плаванием и в 16 лет перешел в триатлон, так как не доплыл чуть-чуть до норматива Мастер Спорта

o Личный рекорд на 113 – 3:37:16, 2015

o Личный рекорд на 226 – 7:58:25, 2012

o Форма – приемлемая, удалось подготовиться

o Место тренировок перед чемпионатом – провел сбор в Кисловодске

o Фраза, которая крутится в голове, когда очень тяжело – любимая фраза моего тренера еще с плавания всегда сидит в моей голове… «Первую половину начинаем быстро, а вторую – еще быстрее»

o Лучший результат на 800 и 1500 м в бассейне 800 м –8:45 и 16:31

o Результат FTP-теста – 360 ватт

o Велосипед – Cube Aerium C:68

o Бег 21,1 – 1:08:15 гладкий, 1:12 в триатлоне

o Кроссовки – Asics Metaspeed Sky

o Недельный объем тренировочной нагрузки в пиковый период – 30 часов

o Хобби – русский бильярд, немного по шарам попадаю

o Комментарий – загадывать не люблю

Сергей Пичугин

o Возраст – 38

o Рост – 185

o Вес – 75

o Город/регион – Дзержинск, Нижегородская область

o Начало триатлона – в мае 2021 года был первый старт IRONSTAR 113 в Геленджике

o Личный рекорд на 113 – 3:57:37, Самара, 2023

o Личный рекорд на 226 – 8:32:45, Санкт-Петербург, 2023

o Форма – после 226 в Санкт-Петербурге попал в яму и до сих пор в ней нахожусь. Надеюсь, к гонке в Сочи оживу

o Место тренировок перед чемпионатом – Москва, в Сочи приехал за две недели до гонки

o Фраза, которая крутится в голове, когда очень тяжело – определенной фразы нет, каждый раз придумываю что-то новое

o Лучший результат на 800 м в бассейне – 10:30 точно плавал, не часто делаю быстрые работы в бассейне

o Результат FTP-теста – 275-280 ватт

o Велосипед – Canyon Speedmax CF

o Бег 21,1 – 1:21, но лет 10 назад, 42 км в триатлоне на первой железке в Сочи пробежал за 2:58:49

o Кроссовки – Nike Vaporfly 2

o Недельный объем тренировочной нагрузки в пиковый период – 30-32 часа, но из них 2/3 в 1-2 зоне

o Хобби – обожаю рыбалку, но пока времени нет на нее

Никита Хабаров

o Возраст –29 лет

o Рост – 177

o Вес – 74

o Город/регион – Рыбинск, Ярославская область

o Начало триатлона – первый старт по триатлону состоялся в 2016 году. Это было логичным продолжением занятий плаванием (с 3-х лет) и лыжными гонками (с 12 лет). Близкое окружение (брат и друзья), возросший информационный фон (книги, соц. сети) и кризис в лыжных гонках – все это суммарно привело к участию в триатлоне

o Личный рекорд на 113 – 4:18, Санкт-Петербург, 2022

o Личный рекорд на 226 – 9:37, Санкт-Петербург, 2023

o Форма – на 10/10. Рассчитываю на 9:00

o Место тренировок перед чемпионатом – тренируюсь в постоянном ритме жизни Москва/Рыбинск, без сборов, но с хорошим объемом

o Фраза, которая крутится в голове, когда очень тяжело – «Движение – это жизнь»

o Лучший результат на 1500 м в бассейне – не плавал последние 15 лет эту дистанцию в бассейне, в открытой воде – 20:15

o Результат FTP-теста – 315

o Велосипед – Focus Chrono

o Бег 21,1 – 1:16

o Кроссовки – Hoka rocket X

o Недельный объем тренировочной нагрузки в пиковый период – 17 часов

o Хобби – землеведение

Юрий Вовк

o Возраст – 32

o Рост – 182

o Вес – 80

o Регион – Смоленская область

o Начало триатлона – в 2016 узнал про бег и начал бегать. Позже в 2018 узнал про триатлон, взял у знакомого бегуна велосипед (до этого никогда не было вела), попробовал, понравилось, решил, что с 1 января 2019 начну тренироваться – так и случилось

o Личный рекорд на 113 – 4:06, Санкт-Петербург, 2022

o Личный рекорд на 226 – 8:57, Сочи, 2022

o Форма – буду рад повторить в район 9 часов

o Место тренировок перед чемпионатом – был в Киргизии 3 недели в августе-сентябре

o Фраза, которая крутится в голове, когда очень тяжело – у меня нет тренера и никогда не было ни по одному виду, я турист в триатлоне 😄. Какой-то бодрящей фразы тоже нет, но всегда, когда тяжело, а тяжело всегда😄, я нахожу, что себе сказать

o Лучший результат на 1000 м в бассейне–15:45

o Результат FTP-теста – 300 ватт

o Велосипед – Cervelo P-Series

o Бег 21,1 и 42,2 км – 1:21 и 2:52 (гладкие)

o Кроссовки – Nike Vaporfly 2

o Недельный объем тренировочной нагрузки в пиковый период – в феврале-марте на сборе в Турции 9 недель по 28 часов было в среднем (пиковая 42 часа). Не было планов и целей, просто хотел почувствовать какой объем смогу ли переварить, но судя по дальнейшим результатам в сезоне – этот не переварил 😄. А с апреля по сентябрь в среднем 18 часов в неделю по Strava

o Хобби – триатлон как раз мое любимое хобби

Максим Кузьмин

o Возраст – 35

o Рост – 178

o Вес – 67

o Город – Санкт-Петербург

o Начало триатлона – после окончания школы, поступил на спортивный факультет местного ВУЗа в 2007 году. В ВУЗе меня взял к себе в группу тренер по триатлону Вичужанин Вячеслав Алексеевич

o Личный рекорд на 113 – 3:56, Нижний Новгород, 2013

o Личный рекорд на 226 – 8:29:27, Барселона, 2018

o Форма – неплохая форма, надо бежать на 8:20-8:25

o Место тренировок перед чемпионатом – лето в Выборге, с сентября в Санкт-Петербурге

o Лучший результат на 1000 и 1500 м в бассейне –14:16 и 21:36

o Велосипед – BMC Timemachine 02

o Бег 42,2 км – 2:41:30 в триатлоне (Барселона, 2018)

o Кроссовки – Nike Vaporfly next 2%

o Недельный объем тренировочной нагрузки в пиковый период – 21-23 часа

o Хобби – люблю поспать

Иван Шапко

o Возраст – 35

o Рост – 174

o Вес – 69

o Регион – Смоленская область

o Начало триатлона – 2018 год

o Личный рекорд на 113 – 4:12, 2022

o Личный рекорд на 226 – 9:12, 2022

o Форма – 7/10, планирую не хуже прошлого года, а там как сложится гонка

o Место тренировок перед чемпионатом – дома

o Лучший результат на 1000 м в бассейне – 16:50

o Результат FTP-теста – 260-270 ватт

o Велосипед – Canyon Speedmax SLX

o Бег 21,1 км – 1:13:50

o Кроссовки – Nike Vaporfly 2%

o Недельный объем тренировочной нагрузки в пиковый период – 12 часов

Сергей Мырзин

o Возраст – 27

o Рост – 170

o Вес – 64

o Город – Санкт-Петербург

o Начало триатлона – в триатлон пришел в 2017 году. До этого занимался плаванием на короткие дистанции. Решил попробовать новый вид спорта, так как результат в плавании стоял на месте

o Личный рекорд на 113 – не выступал

o Личный рекорд на 226 – дебют

o Форма – относительно всего летнего сезона хорошая. После чемпионата России в Москве получилось немного набрать объём. Хотелось бы разменять 9 часов

o Место тренировок перед чемпионатом – тренировался в Санкт-Петербурге, погода в сентябре порадовала и позволила сделать основной блок

o Фраза, которая крутится в голове, когда очень тяжело – просто стараюсь себя внутренне поддержать. Всегда по-разному

o Лучший результат на 800, 1000 и 1500 м в бассейне 800 м – 8:44, 1000 м – 11:15, 1500 м – 17:28

o Результат FTP-теста – не делал

o Велосипед – Specialized Shiv

o Бег 21,1 км – 21 км бежал только на тренировке, приблизительно 1:24

o Кроссовки – Nike

o Хобби – времени пока нет, но я в поисках 🙂

o Комментарий – желаю всем удачного старта в Сочи!

Роман Евграфов

o Возраст – 41

o Рост – 181

o Вес – 74

o Регион/город – Татарстан, Казань

o Начало триатлона – пришел в триатлон в 2013 году из плавания

o Личный рекорд на 113 – 3:58:33, Турция, 2021

o Личный рекорд на 226 – 8:27:56, Барселона, 2019

o Форма – нахожусь в хорошей форме, но на какой результат готов не знаю, планирую точно из 9 часов

o Место тренировок перед чемпионатом – дома в Казани, сентябрь в этом году был теплый

o Фраза, которая крутится в голове, когда очень тяжело – просто настраиваюсь на работу и потерпеть

o Лучший результат на 800 или 1000 или 1500 м в бассейне – на 1500 м лучший результат смысла нет вспоминать, так как это было давно. Сейчас 1500 м из 20 минут точно выплыву с большим запасом

o Результат FTP-теста – 280 ватт

o Велосипед – Canyon Speedmax CF

o Бег 42,2 км – 2:40 и 2:56 в триатлоне

o Кроссовки – Asics Metaspeed Sky

o Недельный объем тренировочной нагрузки в пиковый период – в этом году 23 часа в неделю, не больше

o Хобби – нет, только триатлон

Платон Киселёв

o Возраст – 35

o Рост – 174

o Вес – 70

o Регион – Смоленская область

o Начало триатлона – в 2013, первый триатлон-спринт был в Крылатском

o Личный рекорд на 113 – 3:57, Турция, 2018 году

o Личный рекорд на 226 – единственный старт 226 был в Клагенфурте (Австрия), 2015

o Форма – посредственная, не хуже 8:40

o Место тренировок перед чемпионатом – с. Кабардинка, «Жемчужина моря» – лучшее место для тренировочных сборов в России!

o Фраза, которая крутится в голове, когда очень тяжело – радуюсь очередной встрече с внутренними демонами)))

o Лучший результат на 800 или 1000 м в бассейне – лучше не знать)

o Результат FTP-теста – 300 ватт

o Велосипед – BMC TimeMachine 01

o Бег 21,1 и 42,2 км – 1:11, 2:32 – на шоссе

o Кроссовки – розовые Nike Vaporfly. Это их последний старт

o Недельный объем тренировочной нагрузки в пиковый период – 20-24 часа

o Хобби – вкусно поесть

o Комментарий – спасибо R.A.W. LIFE за поддержку. До, после и во время соревнований ­– всегда со мной. Вкусные и натуральные батончики, гранола, протеин и не только – то, что придает мне энергию и отличное настроение!

Максим Князев

o Возраст – 33

o Рост – 184

o Вес – 79

o Город – Республика Татарстан, Казань

o Начало триатлона – в 2020 году с началом пандемии, а первый раз попробовал и забыл в 2017 году

o Личный рекорд на 113 – 4:01, Морро Бэй, Калифорния, 2023

o Личный рекорд на 226 – 8:36, Казахстан, 2023

o Форма – хочу посмотреть на сильнейших атлетов России изнутри гонки. Планирую финишировать быстрее 8:30. Форма бомба!

o Место тренировок перед чемпионатом – да где придется. Находится время от времени окошко покрутить и побегать

o Фраза, которая крутится в голове, когда очень тяжело – я разговариваю со своей подругой – болью. Спрашиваю, как у нее дела и почему она сегодня так долго задержалась

o Лучший результат на 800 или 1000 м в бассейне – лучше я тут промолчу…

o Результат FTP-теста – 420 ватт

o Велосипед – Argon 18, 119+

o Бег 21,1 км – 1:18

o Кроссовки – ASICS Metaracer Sky +

o Недельный объем тренировочной нагрузки в пиковый период – 28 часов

o Хобби – люблю читать комиксы. Любимый персонаж Deadpool. Всегда думаю, что с его регенерацией он мог бы показать очень высокий результат в триатлоне

Вячеслав Соколов

o Возраст – 41

o Рост – 173

o Вес – 69

o Регион – Республика Татарстан

o Начало триатлона – в 2014 году узнал про этот вид спорта и прошел дистанцию спринт. Более-менее осознано тренироваться и выступать начал с 2017 года, в 35 лет теперь получается))

o Личный рекорд на 113 – 4:09, этап Кубка России, Санкт-Петербург, 2021

o Личный рекорд на 226 – 9:03, Астана, 2022

o Форма – под конец сезона более-менее привел себя в порядок. Задача минимум – попасть в 10-ку и выйти из 9-ти часов уж наконец-то))

o Место тренировок перед чемпионатом – у себя в Татарстане. Готовиться к стартам в Сочи всегда было для меня не просто. К этому времени заканчивается отпуск и ощущается нехватка времени, но погода в этом году порадовала и удалось хорошо сделать основную работу

o Фраза, которая крутится в голове, когда очень тяжело – да как-то не болтаю сам с собой обычно. Кстати, нередко начинаю думать уже о следующих стартах, что изменить в подготовке, особенно, когда не все удачно складывается

o Лучший результат на 1000 м в бассейне – 14:50

o Результат FTP-теста – 290 ватт

o Велосипед – старый добрый белый Storck

o Бег 21,1 км – 1:15, 42,2 км на результат не бегал

o Кроссовки – Asics Metaspeed Sky

o Недельный объем тренировочной нагрузки в пиковый период – как и говорил выше – время для меня лимитирующий фактор. Удалось одну неделю сделать 24 часа, а так, не всегда до 20-ти удается добрать

o Хобби – постепенно триатлон превратился в мое хобби. В последнее время не только тренируюсь, но и тренирую. Так что этот вид спорта занимает все свободное время

Претенденты на победу среди женщин

Мария Гостева

o Возраст – 34

o Рост – 168

o Вес – 55

o Город – Санкт-Петербург

o Начало триатлона – в 2010 году стала заниматься сама, как любитель. Пришла из легкой атлетики

o Личный рекорд на 113 – 4:24, Геленджик, 2021

o Личный рекорд на 226 – 9:26, Сочи, 2022

o Форма – средняя, но результат хотелось бы высокий😂🙈

o Место тренировок перед чемпионатом – тренировалась дома, в Санкт-Петербурге. За 2 недели приехала в Сочи немного отдохнуть на солнышке

o Фраза, которая крутится в голове, когда очень тяжело – «Кто устал, тот может прилечь!» (показывая на кладбище)

o Лучший результат на 800 м в бассейне – не занимаюсь таким😀

o Результат FTP-теста – давно не делала тестов, был 240 ватт

o Велосипед – Argon 18

o Бег 42,2 км – гладкий 2:42:13 и в триатлоне 3:03

o Кроссовки – Nike Vaporfly. Хотела в других, но ничего не смогла купить😭

o Недельный объем тренировочной нагрузки в пиковый период – в этом году получалось 18-20 часов на пике. Не гонюсь за объемами

o Хобби – домашнее хозяйство 😇, автомобили, психология

Юлия Голофеева

o Возраст – 26

o Рост – 172

o Вес – 55

o Регион/город – Москва/Новосибирская область

o Начало триатлона – в 2012 поехала проведать брата в Пензу, там и осталась. Начала свой путь в триатлоне под руководством Яценко Сергея Леонтьевича

o Личный рекорд на 113 – 4:13:45, Санкт-Петербург, 2023

o Личный рекорд на 226 – дебют

o Форма – 7/10

o Место тренировок перед чемпионатом – с. Кабардинка, «Жемчужина моря»

o Фраза, которая крутится в голове, когда очень тяжело – «Потерпи сейчас, после старта можешь отдохнуть 2-3 дня»

o Лучший результат на 800 и 1000 м в бассейне – 9:45 и 12:15

o Результат FTP-теста – 230 ватт

o Велосипед – SPECIALIZED SHIV TT (не мой)

o Бег 21,1 км – 1:16:20 (гладкие), 42,2 км – не бегала

o Кроссовки – Nike Vaporfly next % 3

o Недельный объем тренировочной нагрузки в пиковый период – 24-26 часов

o Хобби – смотрю и слушаю полезную и информацию на ютубе

Ольга Дмитриева

o Возраст – 42

o Рост – 176

o Вес – 64

o Регион/город – Ленинградская область/Санкт-Петербург

o Начало триатлона – еще в прошлом веке в 1999 году. Пришла из плавания попробовать новый вид спорта триатлон (до сих пора не распробовала его на вкус: или очень вкусный или никак не могу напробоваться). Ну очень вкусный и интересный триатлон. Была мечта спортивного романтика – путешествовать, самолеты, поезда, жить в гостиницах

o Личный рекорд на 113 – 4:36, Нижний Новгород, 2014

o Личный рекорд на 226 – дебют

o Форма – главный результат – дойти до финиша, получить максимальное удовольствие от гонки, побыть со своими мыслями наедине, отдохнуть от суеты житейской. Самое главное «положить вишенку на торт» в моем 25 юбилейном триатлоном сезоне!

o Место тренировок перед чемпионатом – в Санкт-Петербурге и на стартах

o Фраза, которая крутится в голове, когда очень тяжело – последние 8 лет я тренируюсь самостоятельно и уже такие фразы не помню. В этом году на каждом старте, когда мне тяжело, я думаю только о своей племяннице Веронике (ей 10 лет, и она каждый день борется за свою жизнь), как ей сильно больно и тяжело. Как сильно больно и тяжело моей сестре (маме Веронике), что моя боль сразу стихает и я двигаюсь дальше. Сдаваться – это не мой вариант.

o Лучший результат на 800 и 1500 м в бассейне – 9:22 (в прошлом веке) и 18:06 (2008 год)

o Велосипед – Argon

o Бег 21,1 км – 1:24, 42,2 км – не стартовала

o Кроссовки – ASICS

o Недельный объем тренировочной нагрузки в пиковый период – в прошлой профессиональной жизни – 28-30 часов. На данном этапе максимум 10 часов

o Хобби – это моя семь (дочь Ира, сын Егор, три кошки и 33 рыбки). Люблю вышивать крестиком картины

o Комментарий – научитесь ценить и любить близких, наслаждайтесь жизнью, цените каждый момент своей жизни. Будьте добрее к окружающим (людям, животным). Уважайте своих соперников, но не бойтесь их. Будьте благодарны своим учителям и наставникам. Главное – это не сама цель, главное и самое интересное – это путь, который вы проходите для достижения цели и мечты своей.

Елизавета Жижина

o Возраст – 25

o Рост – 178

o Вес – 67

o Город – Санкт-Петербург

o Начало триатлона – в 2006 году мама отвела меня, как она думала, в секцию плавания к тренеру Ольге Владимировне Васильевой. Примерно через год секция плавания плавно перетекла в триатлон

o Личный рекорд на 113 – 4:26:42, Санкт-Петербург, 2023

o Личный рекорд на 226 – дебют

o Форма – не лучшая плавательная форма, уверенный велоэтап, нестабильный бег. Сложно что-либо загадывать, потому что абсолютно новая для меня дистанция, очень надеюсь лишь на то, что в этот раз бег не подведет

o Место тренировок перед чемпионатом – тренировалась в Санкт-Петербурге на базе УОР№1

o Фраза, которая крутится в голове, когда очень тяжело – стараюсь себя хвалить, но не всегда получается. Конкретно на этом старте в самые трудные моменты буду напоминать себе, что проделана очень большая работа, вложено много сил и средств, но самое главное то, что эти силы и средства были вложены не только мной, а большим количеством людей, которые помогли мне подготовиться к старту

o Лучший результат на 800 м в бассейне – 10:00

o Результат FTP-теста – мощемера нет, поэтому сложно назвать даже приблизительный результат

o Велосипед – Specialized

o Бег 21,1 км – в триатлоне – 1:27:02

o Кроссовки – Saucony Endorphin Pro 3

o Недельный объем тренировочной нагрузки в пиковый период – 24 часа

o Хобби – времени и сил на хобби не хватает