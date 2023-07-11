10 комментариев

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От редакции: лето как раз отличное время, чтобы найти себе неочевидную любимую команду, блог об английском «Ипсвиче» выдвигает кандидатуру «Ипсвича»! Присоединяйтесь, ставьте плюсы и подписывайтесь, чтобы следить и дальше.

Как вы могли заметить, прошедший клубный сезон не особо радовал настоящих эстетов от мира футбола: на ум приходят разве что сенсационный отъезд Джонджо Шелви с хлебосольных берегов реки Тайн и скоропостижный уход Мариано Диаса из «Реала».

На этом скудном фоне стильный промоушн «Ипсвич Тауна» из Лиги 1 в соскучившийся по «синим» за четыре года Чемпионшип произвел в узких кругах (по большей части наполненных, но отнюдь не ограничивающихся обитателями столицы графства Саффолк) эффект разорвавшейся бомбы. Команда Кирана Маккенны покорила третий дивизион: 101 гол (больше всех), 35 пропущенных (меньше всех) и всего четыре поражения в 46 матчах (рекорд лиги с момента основания) – теперь у болельщиков «Ипсвича» в кои-то веки есть основания оптимистично смотреть в будущее.

Что же может побудить тебя, дорогой читатель, присоединиться к ним в этом светлом порыве?

Причина №1: чудо-город Yppswyche

Во-первых, это, вероятно, старейший из ныне здравствующих городов, основанных англосаксами.

Во-вторых, 30 июня 2006 года в Ипсвиче выступали Red Hot Chili Peppers , открывавшие концертом на 30-тысячном «Портман Роуд» (назван в честь суровых ипсвичских портовых мужчин, а не голливудской актрисы Натали Портман – прим. автора) свой тогдашний английский тур. Примечателен тот гиг в первую очередь тем, что Энтони Кидис начал его словами: «Ipswich? Where’s Ipswich?»

Также Ипсвич вписан в мировую музыкальную историю песней Джарвиса Кокера (фронтмен Pulp) с очаровательным названием From Auschwitz to Ipswich:

Во-третьих, с недавних пор Ипсвич, всегда считавшийся городом с сельскохозяйственным уклоном – тупо фешенебельный город-курорт, эдакий саффолкский ответ Ницце.

Только полюбуйтесь на эту роскошную панораму:

Хотя, конечно, как бы не был прекрасен собой Ипсвич (не зря ведь его избрали местом для проживания аж 133 тысячи человек), главная прелесть и гордость города – это его единственный футбольный клуб «Ипсвич Таун», за свою 145-летнюю историю становившийся чемпионом Англии (сезон 1961/1962), выигрывавший кубки Англии (1978) и УЕФА (1981) – о нем и продолжим наш разговор.

Причина №2: прозвище команды и трактора!

Помимо очевидного The Blues (в честь доминирующего в клубной символике цвета) у «Ипсвича» есть ещё одно куда более примечательное прозвище – Tractor Boys. Причина ассоцииаций именно с трактористами несколько туманна, но очевидно берет истоки в агрикультурном наследии графства Саффолк.

Изначально придуманное фанатами соперников в начале нулевых как уничижительное, прозвище было воспринято ипсвичцами с доброй иронией и со временем стало официальным. Так, во время игры с «Лидсом» в сезоне-2000/01 «Ипсвич» вел 2:1, и болельщики «Лидса» начали от отчаяния скандировать: « Нас обыгрывает кучка трактористов! »

Подобные выкрики от болел более авторитетных клубов АПЛ во время последних лет пребывания там «Ипсвича» породили ответную ироническую кричалку «1–0 to the Tractor Boys», которую со временем подхватили и СМИ, и даже сами игроки «Ипсвича». Дело дошло до того, что в 2012-м презентацию новой формы «Ипсвича» провели на ферме в окружении тракторов и прочей сельскохозяйственной техники!

Причина №3: гениальные маскоты

Поскольку на эмблеме «Ипсвича» увековечен конь, а именно старый-добрый Саффолкский панч (очень редкая порода лошадей-тяжеловозов), вполне логично, что именно это благородное животное и есть талисман клуба.

Однако в отличие от большинства других команд «Ипсвич» решил не мелочиться и назначил сразу двух маскотов: к каноничному Bluey, который тем не менее видимо ввиду отсутствия в природе синих лошадей (не считая болельщиков ЦСКА после очередного трофея – прим. автора) белого цвета, в какой-то момент был добавлен черномастный Crazee.

Когда именно случилось задвоение, не помнят даже олдовые фанаты, но зато доподлинно известно, что Блюи в конце девяностых претерпел редизайн: из-за того, что предыдущая итерация выглядела как одна из лошадей, на которых восседали всадники Апокалипсиса, и попросту ела пугала детей, ее сменили на более семейную версию, поначалу саркастически прозванную болельщиками My Little Bluey.

Впрочем, на самые принципиальные матчи олдскульный bad motherfucker периодически извлекается из закромов для оказания психологического давления на фанатов противника.

Также любопытно, что если Крэйзи во всех отношениях темная лошадка, то Блюи – чуть ли не главный завсегдатай светской хроники в Ипсвиче. Местная пресса зачем-то ловит буквально каждый его шаг, а результат – всевозможные потешные заголовки вроде «Блюи женится!» и «У Блюи конский грипп!»

Причина №4: сорвавшийся трансфер Батистуты

Для лучшего понимания контекста стоит сразу упомянуть, что самым именитым легионером в новейшей истории «Ипсвича» был Величе Шумуликоски Джордж Финиди. А тут сразу целый Батистута, да еще и в расцвете сил!

А дело было так: «Ипсвич» чудом избежал вылета из АПЛ в сезоне-1993/94 с худшей результативностью в лиге. Было очевидно, что команде требуется усиление в атаку.

Тут-то и нарисовался вариант с Батиголом, якобы уставшим в соло вытаскивать «Фиорентину» из всевозможных передряг. В сентябре 1994 года тогдашний тренер «Ипсвича» Джон Лайалл решил ковать железо, пока оно горячо, и вылетел во Аргентину со своим главным скаутом и мешком денег. Операцию было решено держать в секрете, но каким-то образом информация просочилась в СМИ, и свежий выпуск Ipswich Evening Star вышел с красноречивым заголовком «IT’S BATISTUTA!»

В статье утверждалось, что переезд аргентинца на «Портман Роуд» практические на мази, так как «Фиорентина» уже получила от «Ипсвича» аванс в 250 000 фунтов, а сам Габриэль – солидный подписной бонус наличными. Всего же сделка оценивалась в рекордные для «Ипсвича» 2 миллиона 900 тысяч фунтов , что все равно было копейками за такого топового бомбардира.

Новость прозвучала как следует: вся Англия следующие пару дней стояла на ушах, гадая, правда ли это.

К сожалению, довольно скоро все поняли, что сказке не суждено стать былью, когда Лайалл вместо Батистуты вернулся из Аргентины с никому не известным уругвайцем Адрианом Пазом (который, забегая вперед, забьет за «Ипсвич» всего 1 гол в 18 матчах и через год после прихода уедет доигрывать в Китай).

История умалчивает, что же в итоге послужило причиной срыва потенциального трансфера века, но наиболее правдоподобная версия – что Батистута просто воспользовался интересом «Ипсвича», чтобы выбить себе более выгодный контракт во Флоренции. Впрочем, никто из участников той эпопеи, включая Габигола, о той истории не распространяется, поэтому над ней навсегда повисла завеса тайны.

Причина №5: the Russian connection

Пусть связи «Ипсвича» с нашей необъятной Родиной не такие тесные, как у «Челси» или «Арсенала», но они есть! В далеком и счастливом 2001-м жребий свел «трактористов» в 1/64 Кубка УЕФА с еще одной командой с автомобильным бэкграундом, московским «Торпедо».

«Автозаводцы» смотрелись намного живее по игре в обеих играх: Ширко пачками накручивал защитников «Ипсвича», Зырянов отдавал фирменные умнейшие передачи (обязательно зацените его чудо-ассист на 2:55 в видео выше), а юный Семшов носился как угорелый, но из-за проблем с реализацией (в ответке на «Лужниках» Вязьмикин, которому великолепный в тех матчах Ширко выкатил мяч на пустые ворота, умудрился с пяти метров пробить в перекладину), про-ипсвичского судейства (судьи зачем-то дали в ворота «Торпедо» по левому пенальти в каждом из матчей) и фирменным английским стандартам, с которых забили Брамбл в первом матче и Финиди в ответном, «Ипсвич» дуэот выиграл.

После ничьей на «Портман Роуд» удержал-таки победу в «Лужниках», несмотря на впечатляющий финальный натиск соперника. Дальше в том розыгрыше Кубка УЕФА «Ипсвич» без проблем прошел «Хельсинборг», а в 1/16 отлетел от мощнейшего «Интера» c Роналдо, Адриано и Вьери: несмотря на героическую домашнюю победу, на «Сан-Сиро» «Ипсвич» и в частности его рабоче-крестьянский центр обороны Брамбл – Хрейдарссон деклассировал Кристиан Вьери, сделавший хет-трик.

Кроме того, «Ипсвич» может похвастаться единственным в истории исходящим трансфером из Чемпионшипа в ФНЛ – именно этим маршрутом в феврале 2012 года проследовал венгерский таргетмен Тамаш Пришкин, когда переехал в «Аланию».

Он сменил берега реки Оруэлл (в честь которой, между прочим, взял псевдоним автор «1984» – прим. автора) на берега реки Терек (в честь которой раньше назывался ФК «Ахмат» – прим. автора). Забавно, что агенты Пришкина, чтобы убедить его покинуть насиженные ипсвичские квартиры, показывали фотографии Санкт-Петербурга, выдавая их за виды Владикавказа.

Возможно, венгр так и остался бы в блаженном неведении относительно истинного местонахождения Эрмитажа и Ростральных колонн, если бы «Алания» вместе с ним не вышла в РПЛ и не приехала на выезд в Питер. Видимо этот вскрывшийся обман (а также многомесячные задержки зарплаты) и стали для Пришкина последней каплей, побудившей расторгнуть контракт с владикавказцами.

Еще за «Ипсвич» в Чемпионшипе два года (с 1988-го по 1990-й) играл Сергей Балтача, ставший одним из первых игроков с постсоветского пространства, переехавших в Англию. Любопытно, что благодаря этому «Ипсвич» может гордиться тем, что в финале ЧЕ-1988 сошлись бывший ( Мюрен ) и будущий (собственно Балтача) его игроки .

Причина №6: Дерби Восточной Англии c «Норвичем»

Официально именуется East Anglian derby, а шутейно – Old Farm (по аналогии с шотландским Дерби Старой Фирмы). Между прочим, считается вторым по жестокости во всей Англии! Причины:

а) в географическом соседстве Норриджа и Ипсвича – между городами всего 65 километров;

б) в том, что это две самые статусные команды региона East Anglia, исторической колыбели англосаксонской культуры;

в) каждый из клубов представляет не только свой город, но и все графство, где находится. Вот как это объясняет Роб Хэдграфт, автор книги о противостоянии «Ипсвича» и «Норвича»: «В Норфолке есть только один клуб, и то же самое касается Саффолка. Люди живут на расстоянии 40 миль друг от друга, поэтому они не пересекаются лично и не имеют знакомых, поддерживающих противоположный лагерь, в отличие от, например, лондонских дерби. По сути, мы имеем две группы фанатов, которые никогда не соприкасаются друг с другом кроме матчей, и между ними нет даже подобия дружбы. Они искренне презирают друг друга».

За всю историю дерби преимущество по победам у «Ипсвича» (60 на 47) – во многом за счет того, что исторически «трактористы» были намного успешнее «канареек», главное достижение которых – победы в Кубке Лиги в 1962-м и 1985-м.

Кроме того, де-факто победитель последнего Дерби Старой Фермы получает помимо безмерного респекта от своих фанатов также неофициальный, но очень почетный в узких кругах титул Pride of Anglia. Де-юре право на этот почетнейший когномен также имеют такие гранды восточно-английского футбола, как «Кэмбридж Юнайтед», «Колчестер Юнайтед» и «Питерборо Юнайтед», но из-за того, что обычно они всем скопом барахтаются где-то на дне пирамиды лиг, шансов на того, чтобы когда-нибудь потеснить «Ипсвич» с «Норвичем» у них немного.

В предстоящем сезоне команды впервые с 2019-м будут выступать в одной лиге, так что как минимум два матча Чемпионшипа будут очень жаркими !

Причина №7: известные фанаты

Думаю, ни для кого не секрет, что самый известный болельщик «Ипсвича» – выросший в Саффолке Эд Ширан . К его чести, он поддерживает клуб с энтузиазмом, достойным огромного уважения:

постоянно появляется на матчах «Ипсвича»;

третий год подряд выступает титульным спонсором клуба, а его логотип на форме служит катализатором доселе невиданных ее продаж по всему миру;

мечтает хоть на день надеть костюм Блюи и поработать маскотом «Ипсвича»;

был даже в составе «Ипсвича» на прошлый сезон на официальном сайте клуба и награжден почетным 17-м номером

Однако мало кто знает, что к «Ипсвичу» также неравнодушен и один из величайших комиков современности Уилл Феррелл, чему есть документальное видеоподтверждение:

Насколько мэтр здесь был серьезен, сказать трудно, но в любом случае это отличный повод вспомнить старину Уилла добрым словом и пересмотреть «Копов в глубоком запасе» или «Зулэндера».

Ну и наконец самый неожиданный человек в этом списке – ныне покойный Честер Беннингтон, экс-вокалист Linkin Park ! Он перенял любовь к «Ипсвичу» от своего отца Ли, который в девяностых отправился в командировку в Саффолк, в ходе которой задружился с местным полицейским в отставке Аланом Ховардом, в чьей компании пару раз посетил «Портман Роуд».

Вернувшись обратно в Финикс, Ли продолжил следить за успехами новых любимцев и заразил новообретенной страстью подростка Честера. «Честер никогда не был на матчах, потому что его туры по Великобритании обычно приходятся на лето. Но он следит за «Ипсвичем» в интернете, всегда знает, какую позицию команда занимает в лиге, проявляет интерес к результатам. У Честера большая коллекция футболок «Ипсвича». Он мечтает когда-то сыграть концерт на «Портман Роуд», – вспоминал вышеупомянутый Алан Ховард в далеком 2009-м. После трагического ухода Честера из жизни клуб и вся ипсвичская пресса одними из первых выразили соболезнования семье своего самого неожиданного фаната.

Причина №8: всего 19 тренеров за 145 лет существования

Наверняка есть клубы, где тренеры сменялись еще реже, но все равно эта цифра очень впечатляет! Наибольший вклад в историю клуба внесли двое из них:

В 1955-м болтавшийся в третьей лиге «Ипсвич» рискнул назначить главным тренером только что завершившего в «Тоттенхэме» игроцкую карьеру Альфа Рэмзи, пользовавшегося славой самого умного защитника своего времени.

Возглавив «Ипсвич», он сразу перестроил игру на атакующие рельсы, привив команде комбинационный футбол. В результате «Ипсвич», обладавший возрастным составом и скромными ресурсами, к удивлению многих к сезону-1961/62 впервые в истории вышел в высшую лигу. На этом сюрпризы не закончились, потому что дерзкие выскочки сходу возглавили турнирную таблицу, демонстрируя сумасшедшую результативность.

К концу сезона ипсвичская связка форвардов Кроуфорд – Филлипс наколотила больше 60 голов, что и помогло «Ипсвичу» в первый и пока что последний раз в своей истории стать чемпионом Англии. Вскоре Рэмзи за его выдающиеся успехи пригласили возглавить сборную Англии, с которой он в 1966-м выиграл домашний чемпионат мира, за что и был удостоен титула рыцаря.

А вот «Ипсвич», оставшись без своего топового рулевого, уже через два года вылетел в первую лигу. Интересно, что Рэмзи, уйдя на пенсию, предпочел вернуться в Ипсвич, где и прожил последние 20 лет жизни, занимаясь спортивной публицистикой. Он до сих пор пользуется гигантским почтением в городе: в 2000-м дорогу, ведущую к стадиону, переименовали в его честь (Sir Alf Ramsey Way) и водрузили на ней его статую, а в 2012-м одну из трибун «Портман Роуд» назвали его именем.

Второй человек, в честь кого названа трибуна на стадионе «Ипсвича», всем известный сэр Бобби Робсон, успевший за великую карьеру потренировать «Барселону», «ПСВ» и «Спортинг» – и везде добиться успехов. Но наибольшую славу он все же снискал в качестве тренера «Ипсвича», с которым в промежуток с 1969-го по 1982-й выиграл Кубок УЕФА, Кубок Англии, дважды финишировал вторым в чемпионате Англии.

Именно при Робсоне сформировался сильнейший в истории «Ипсвича» состав, выигравший в 1981-м Кубок УЕФА и до последнего боровшийся за победу в лиге: игроки сборной Голландии Тейссен и Мюрен, англичане Бутчер, Осман, Гейтс и Маринер, «шотландский Платини» Джон Уорк (автор 14!! голов в победном розыгрыше Кубка УЕФА) и его партнер по шотландской связке с нешотландской фамилией Бразил.

Более того, большинство из этих легендарных игрочищ были воспитанниками «Ипсвича», талант которых раскрыл именно Робсон, как например раскрыл он талант Кевина Битти по прозвищу Beast, который считается лучшим игроком в истории «Ипсвича» и которого сам Робсон называл лучшим английским игроком, которого он когда-либо видел . Подробнее про успехи великого робсоновского «Ипсвича» можно почитать в этой прекрасной статье в блоге Football Archive.

Причина №9: великая серия без поражений в еврокубках

Только вдумайтесь: «Ипсвич» ни разу не проигрывал дома в еврокубках ! От слова совсем! 25 побед и шесть ничьих в 31 матче. Началась великая серия в 1962-м, когда дебютировавший в Кубке чемпионов «Ипсвич» обыграл на «Портман Роуд» будущего победителя «Милан». В дальнейшем под раздачу в Ипсвиче попадали и гранды: «Реал», «Барселона», «Рома», «Лацио» и «Интер».

Более того: это рекордная серия в европейском футболе ! К ней в свое время вплотную подобрался АЗ, доигравшийся до 29 домашних матчей без поражений подряд, но сливший свою серию обидным поражением от «Эвертона» в розыгрыше Кубка УЕФА, окончившимся победой «Зенита».

К сожалению, в последние 20 лет у «Ипсвича» небольшие трудности с тем, чтобы добавить в серию еще хотя бы парочку матчей, по большей части связанные с тем, что нынешний «Ипсвич» существует с еврокубками в параллельных вселенных, но мы с вами, дорогие друзья, просто обязаны верить, что рано или поздно « Кубок УЕФА Лигу Европы наш «Ипсвич» (еще раз) возьмет и победную песню споет!»

Причина №10: лучший в мире чант

И раз уж речь зашла о победных песнях, напоследок поделюсь кричалкой фанатов «Ипсвича», давшей название данному блогу:

Как говорится: «Ипсвич» – как много в этом звуке для сердца русского слилось!»

Не призываю вас, дорогие друзья, быть Ipswich till you die, потому что это требует немалого самоотречения, которое в нынешние непростые времена лучше употребить на более плодотворные занятия, но как минимум надеюсь, что теперь «Ипсвич» будет для вас не просто строчкой в турнирной таблице Чемпионшипа, а командой со своей самобытной и душевной историей.

Фото: Gettyimages.ru/Stephen Pond, Matthew Ashton/EMPICS, Allsport UK, Clive Rose, Barratts/PA Images, Monte Fresco/Mirrorpix, Mark Leech/Offside; wikipedia.org; itfc.co.uk; Instagram/teddysphotos