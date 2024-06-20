17-летний пловец отобрался на домашние Игры. Отпраздновал так, что рискует их пропустить

Иногда чрезмерная радость во вред – лучше не увлекаться.

Пловец Рафаэль Фенте-Дамерс слишком бурно отреагировал на успех – отбор на домашние Игры в Париже – и тут же получил травму.

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На турнире французских пловцов в Шартре разыгрывались путевки на Олимпиаду в Париже, которая стартует всего через месяц. На 100-метровке вольным стилем победил Максим Груссе – двукратный призер чемпионатов мира на этой дистанции. На отборе Груссе показал солидное время 47,33 – личный рекорд.

Вторым финишировал 17-летний Фенте-Дамерс, тоже с личным рекордом и выполненным олимпийским нормативом. Он показал 48,14. Увидев результат на табло, молодой пловец ликующе ударил по воде левой рукой (ВИДЕО ).

И то ли задел волногаситель, то ли слишком сильно размахнулся, но тут же поморщился от боли.

А потом потрогал плечо и указал на него пальцем (вероятно, тренеру).

Груссе, который плыл по соседней дорожке, помог Рафаэлю переместиться к борту и тоже показал на плечо, а потом помахал рукой у горла: все плохо.

На награждение Фенте-Дамерс вышел уже в повязке. Впрочем, на лице была улыбка.

После церемонии француз отправился в больницу, где ему диагностировал вывих плеча, при этом рентгенограмма показала, что все в порядке. Если не повреждены сосуды и нервы, то восстановление должно пройти легко. В противном случае первая Олимпиада в карьере Фенте-Дамерс под вопросом.

Хотя в сборной Франции верят в новичка – он отобрался не только в личный заплыв, но и усилит команду в кролевой эстафете 4х100 м.

«Надеюсь, с ним все будет в порядке, потому что мы ждем его в эстафете. Он немного сумасшедший, поэтому и хорош. Он ничего не боится, думаю, он будет прогрессировать», – отметил Груссе.

Фото: IMAGO/Laurent Lairys/Global Look Press