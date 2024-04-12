3 года тюрьмы за помощь России: экс-босса биатлона сгубили охота и девушки

В Норвегии вынесли вердикт Андерсу Бессебергу . Экс-главу Международного союза биатлонистов (IBU) признали виновным в деле о коррупции – видимо, он проведет в тюрьме больше трех лет.

Дело тянулось 6 лет, а взятки, которые брал Бессеберг, уже стали легендарными: встречи с проститутками, вылазки на охоту и дорогие часы.

Бессеберга приговорили к трем годам и конфискации

В 2018-м Бессеберга обвинили в коррупции и заподозрили, что в течение 9 лет до этого он помогал России в разных вопросах. Сначала речь шла о сокрытии допинг-проб биатлонистов, но это доказать не удалось.

А вот получение взяток вызывало куда меньше вопросов. В 2023-м Ококрим (подразделение по расследованию и уголовному преследованию экономических и экологических преступлений в Норвегии) предъявило Бессебергу официальные обвинения.

Слушания стартовали в январе 2024-го. И получились масштабными и долгими. В качестве свидетелей позвали нынешнего президента IBU Олле Далина, генсека Макса Кобба, Николь Реш (ее по делу о коррупции оправдали), бывших президентов национальных федераций и даже Григория Родченкова.

Бессебергу грозило до 10 лет лишения свободы за коррупцию в больших размерах. В итоге обвинение запросило наказание в виде заключения на 3 года и 7 месяцев. Вердикт суда провинции Бускеруд оказался мягче – три года и один месяц тюрьмы.

Вторая часть наказания – конфискация 1,41 миллиона крон (около 130 тысяч долларов). Обвинение просило еще и о штрафе в миллион крон.

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Для 78-летнего Андерса три года – внушительный срок. К слову, возраст при вынесении вердикта не учитывали, а вот длительность самого процесса сыграла роль.

Бессеберг уже обжаловал решение: «Я разочарован и удивлен приговором, а также некоторыми приведенными причинами. Я обжалую приговор на месте».

«Мы категорически не согласны с вердиктом и аргументацией. Удивлены, что ему вообще не поверили. Они предпочли брать во внимание исключительно то, что говорит против него, но упустили из виду то, что говорит в его пользу», – негодовал адвокат Миккель Тофт Гимзе.

По мнению суда, Бессеберг не проявил достаточной осознанности. Он не соглашался с обвинениями, и, по словам очевидцев, вел себя агрессивно по отношению к Ококрим.

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Бессеберга признали виновным в 9 пунктах обвинения из 10. Вот они:

Пункт 1

В 2011 году (вероятно, в марте) во время сотого заседания правления IBU в Ханты-Мансийске, Бессеберг получил часы Omega от представителя российского биатлона . Стоимость составила около 195 тысяч крон (18 тысяч долларов).

Приговор: Виновен .

Пункт 2

В 2013 году (вероятно, в апреле) незадолго до Олимпийских игр-2014 в Сочи Бессеберг принял приглашение проститутки, которую ему предоставили официальные лица российского биатлона . Предположительно, это было во время шоу-гонки в Москве.

Суд отклонил изменение показаний Бессеберга и посчитал полностью доказанным факт того, что норвежец пользовался сексуальными услугами и знал, что проститутку вызвал кто-то из российских функционеров.

Приговор: Виновен .

Пункт 3

В 2013 году, вероятно, во время соревнований в России Бессеберг получил часы Hublot от российского чиновника из Югры . Часы стоили около 70 тысяч крон (6,5 тысячи долларов).

Суд посчитал, что необходимых доказательств не нашлось.

Приговор: Оправдан .

Пункт 4

В апреле 2013-го во время поездки в Тюмень российские функционеры предложили Бессебергу задержаться и посетить охотничий курорт , куда его доставили на вертолете. Во время этой поездки велась охота на лосей, кабанов и оленей.

Не было представлено доказательств, что Бессеберг получил приглашение как частное лицо. Кроме того, неизвестна стоимость поездки.

Приговор: Виновен .

Пункт 5

В 2014-м на финале Кубка мира по биатлону в Холменколлене Бессеберг получил часы Ulysses Nardin от представителя российского биатлона . Их стоимость составила 78 тысяч крон (около 7 тысяч долларов).

Суд решил, что Бессеберг не дал вразумительного ответа, почему он не вернул данные часы Александру Тихонову . Андерс не выразил желания сделать это в будущем

Приговор: Виновен .

Пункт 6

В октябре 2015-го чиновник из Тюмени организовал Бессебергу охоту , норвежец получил в качестве трофея убитого марала.

Как и предыдущая поездка, эта оказалась непрозрачной с точки зрения бюджета. И, по мнению суда, в ней на Бессеберга могло оказываться влияние со стороны российских функционеров (этот вывод суд сделал почти по всем пунктам обвинения).

Приговор: Виновен .

Пункт 7

В период с 2015-го по 2018-й Бессеберг неоднократно пользовался услугами проституток, встречи с которыми ему организовывали чиновники, связанные с российским биатлоном . Общение с женщинами в течение нескольких дней и ночей ему организовывали минимум дважды – вероятно, в марте 2016-го в Ханты-Мансийске и в марте 2018-го в Тюмени.

При этом было доказано, что Бессеберг осознавал, что сложилась неправомерная ситуация. Суд отметил отсутствие доказательств, что норвежец принимал предложение девушек по вызову от Евгения Редькина. Речь о других случаях.

Приговор: Виновен .

Пункт 8

В марте 2018-го во время поездки в Тюмень российские чиновники организовали Бессебергу поездку на охотничий курорт в России . Во время нее Бессеберг охотился на маралов и кабанов.

Приговор: Виновен .

Пункт 9

С 2009-го по 2018-й у Бессеберга было постоянное соглашение об участии в охотничьих поездках с владельцем и генеральным менеджером компании APF Marketing Services GmbH, который позже стал консультантом Infront Austria GmbH.

Охотничьи стоянки и трофеи были бесплатными для Бессеберга и оплачивались заинтересованным лицом, его компанией или компанией Infront. Выезды на охоту проходили регулярно 1-3 раза в год в Австрии и/или Чехии на территории эксклюзивных охотничьих угодий . Обычно Бессеберг забирал трофеи.

В течение этого периода APF, а затем Infront имели маркетинговые соглашения с IBU, являлись спонсорами IBU или вели переговоры о соглашениях, которые Бессеберг одобрил/подписал будучи президентом IBU.

Приговор: Виновен .

Пункт 10

С 2011-го по 2018-й в Норвегии Бессеберг получил в частное пользование автомобиль BMW X5 , расходы по лизингу которого покрыла компания Infront. Стоимость составила около 850 тысяч крон (78 тысяч долларов).

Приговор: Виновен .

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«У суда нет сомнений в том, что он действовал в интересах России – об этом говорят и слова, и действия. Если рассматривать это в сопоставлении с подарками и льготами, которые были предоставлены со стороны, это придает делу дополнительную целостность и ясность в глазах суда», – отметил судья Видар Тофтой-Лоне в конце процесса.

Позднее апелляционный суд решит, будет ли дальнейшее обжалование.

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Пока приговор не вступил в силу – именно из-за апелляции. Защита Бессеберга надеется, что ее все же рассмотрят, об этом рассказал еще один адвокат Кристиан Б. Йорт:

«Не было сомнений, что он подаст апелляцию на месте, хотя присутствие на слушаниях – большая нагрузка. Он уже готов к новому бою».

Фото: Global Look Press