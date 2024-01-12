В нашем биатлоне вернули гонку, которая давно забыта. Может, забыта не зря?

В нашем биатлоне пытаются возродить самую древнюю дисциплину – командную гонку. На чемпионате России в Чайковском разыграли два комплекта наград.

Что это за гонка и почему идея выглядит лучше реализации?

Правила: биатлонисты бегут всей командой, стреляют по очереди, ждут слабейшего

Два десятилетия назад командные гонки не считались экзотикой в биатлоне. Например, именно в этой дисциплине первое золото чемпионатов мира в карьере взял великий Уле Эйнар Бьорндален. Правда, тот ЧМ-1998 стал последним международным появлением гонки, а из календаря Кубка мира она пропала на год раньше. И теперь осталась только на национальных турнирах.

Вообще, командная гонка даже старше биатлона. Еще на первой зимней Олимпиаде в 1924-м ее прародитель – гонка военных патрулей – была демонстрационным видом, а участники потом получили настоящие медали Игр.

И вот командная гонка – точнее ее спринтерская разновидность – вернулась на чемпионате России в Чайковском. Основные правила:

1. Это гонка с интервальным стартом: длина дистанции у женщин 7,5 км, у мужчин – 10 км. 4 биатлониста из одной команды/региона стартуют одновременно и бегут рядом. При прохождении трассы разрыв между первым и последним членом команды не должен превышать 15 секунд или 50 метров.

2. Всего команда проходит два огневых рубежа, на каждом стреляют по два спортсмена. Первый рубеж проходит лежа, второй – стоя. Каждый член команды должен пройти одну стрельбу.

За промах стреляющие отправляются на стандартный штрафной круг 150 м. А тот, кто справился с мишенями быстрее, ждет на коврике – есть время проанализировать промахи.

Во время прохождения огневого рубежа те спортсмены, которые не ведут стрельбу, находятся в зоне ожидания и присоединяются к команде уже на трассе.

3. Результаты гонки определяются по времени последнего финишировавшего участника. Здесь тоже действует правило 15 секунд между первым и последним спортсменом команды – если оно нарушено, то следует минутный штраф.

Губерниев быстро потерял интерес, а следить за гонкой в эфире очень сложно

Правила гонки кажутся интересными, а учитывая ее долгое отсутствие на больших стартах – даже свежими. Перед стартом все были воодушевлены: тренеры рассказывали о тактике, биатлонисты гадали, как сложатся соревнования, а Дмитрий Губерниев признавался, что рад впервые в карьере отработать эту легендарную гонку.

На деле же зрители получили ответ, почему командной гонки нет в календаре международного биатлона. Понять, что происходит по дистанции, сложно. Интервальный старт только добавлял хаоса – пока кто-то стрелял, другие стояли и ждали, а остальные команды находились на лыжне.

Возможно, гонку спас бы формат масс-старта – да, начало было бы не менее запутанным, но и в интервальной гонке на трассе команды сталкивались и работали на лыжне толпой.

В итоге понять, кто где бежит и вообще находится в виртуальной таблице, было почти невозможно. Графика периодически не работала, а та, которая была, не добавляла ясности.

Пыл Губерниева угас через несколько минут после старта женской гонки. Как менялось его настроение легко проследить по эфиру:

«У нас сегодня пишется история биатлона. Мы вспоминаем истоки. Я, надо отметить, за всю свою богатейшую комментаторскую карьеру ее не комментировал никогда. И сегодня у меня тоже премьера!»

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«Для телевидения сегодня настоящий пир биатлонного духа! Потому что это командная гонка, крайне интересно будет посмотреть за сражением регионов. Здесь мушкетерский девиз – одни за всех и и все за одного».

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«Справедливости ради отмечу для моих друзей из СБР: ребят, если собираетесь проводить индивидуальную гонку, давайте мы сделаем так, чтобы все синхронизировалось с графикой. Хорошо, что у меня иногда в компьютере работает, но определить, кто из спортсменок промазал, совершенно невозможно.

Эксперименты хороши, когда все готовы. А когда бардак, тогда, может, лучше проводить олимпийские виды? Формат, конечно, хороший, но аппаратура дорогая, а исполнители – не очень».

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«Молодец Кирилл Филиппов – один из организаторов трансляции, руководитель программы «Биатлон с Губерниевым». Сейчас принято решение вот именно так показывать, чтобы все было видно, раз графика не поспевает за блестящей – или не очень блестящей – работой спортсменок».

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«Любопытный формат, без всякого сомнения. Но согласимся, что привычные олимпийские виды нужно продолжать развивать. В качестве эксперимента это любопытно и интересно, но не более того.

К финишу подходят спортсменки, которые выигрывают с большим преимуществом сегодняшнюю гонку. Многие финишировали с лицами «а что это было?» А это была блестящая работа».

А понравилось ли спортсменам?

Екатерина Юрлова отметила, что во время ожидания подруг по команде со штрафных кругов, было не очень комфортно: «Холодно. К сожалению, мы не услышали, сколько было штрафных кругов, поэтому приходилось считать самим. Думали: «Ну может быть уже все».

К слову, раньше по правилам вся команда бежала штрафные круги. А теперь для тех, кто не работает на рубеже, время ожидания может увеличиться на минуты.

Большие разрывы удивили Светлану Миронову, которая пока не вернулась на соревнования: «В командных гонках почему-то всегда большие разрывы. Конечно, не по 3 минуты – по минуте-две. Я не знаю, почему так складывается, но всегда получается так».

Это несложно объяснить: как и анонсировали в эфире «Матч ТВ», командная гонка – это соревнования слабейших. Если в команде есть лидер (два или даже три), способный привозить всем по несколько минут, он вынужден двигаться со скоростью остальных участников. Получается, выигрывает самый сбалансированный состав. Найти такой – даже с учетом миксования спортсменов из разных регионов – непросто. Отсюда и большие разрывы.

Впрочем, понять динамику гонки в эфире тяжело. По мнению Антона Бабикова, исправить это можно, если улучшить уровень спортсменов: «Формат нам известен, другое дело – уровень конкуренции и как освещать эту конкуренцию. Наверное, всем нам надо к этому привыкнуть немножко. Ну и поднять уровень российского биатлона, чтобы было интереснее.

А вот белорусам, которые выиграли мужскую гонку, все понравилось. Как и Александру Логинову, команда которого финишировала второй и взяла золото ЧР: «Хоть я давно в биатлоне, для меня эта гонка впервые была. Честно – очень интересная. Сегодня я смотрел трансляцию, там Дмитрий (Губерниев) говорил, что надо модернизировать. Я считаю, что, может, что-то надо добавить, но она нужна».

Как это выглядело для зрителей, объяснила Миронова: «Когда ты разбираешься в этой гонке – а для меня все понятно, я знаю правила – тогда все понятно, но, возможно, болельщикам, которые видят ее впервые, где-то немного не понятно, что вообще происходит».

Чемпионат России по биатлону-2024

Чайковский

Командная гонка

Женщины

1. Свердловская область (Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева) – 25.01,7 (1)

2. ХМАО-Югра-1 (Алина Кудисова, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Екатерина Носкова) – 2.57,0 (5)

3. ЯНАО (Антонина Кирсанова, Кристина Токарева, Валерия Каюмова, Лариса Куклина) – 3.26,7 (5)

Мужчины

1. Беларусь-1 (Максим Воробей, Иван Тулатин, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский) – 28.16,2 (1)

2. Тюмень-1 (Александр Поварницын, Вадим Истамгулов, Александр Логинов, Евгений Гараничев) – 1.33,2 (4)

3. Беларусь-2 (Степан Данилов, Александр Кошин, Илья Авсеенко, Павел Белько) – 1.44,4 (2)

Фото: Евгений Тумашов/СБР t.me/russianbiathlon; РИА Новости/Александр Вильф